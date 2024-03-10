Кадры поражения двух украинских катеров российскими дронами-камикадзе «Ланцет» появились в Сети

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Кадры поражения двух украинских катеров российскими дронами-камикадзе «Ланцет» появились в Сети

Украинские ВМС лишились еще двух катеров, по которым удачно отработали дроны-камикадзе "Ланцет". Кадры поражения катеров появились в Сети, их распространяют как российские, так и украинские ресурсы.

Российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" поразили два украинских катера, находившихся в Березанском лимане у Элеваторного Николаевской области. Предположительно, дроны были запущены из района Кинбурнской косы, от которой до Элеваторного по прямой приблизительно 25 км. Стоит отметить, что это не первое поражение "Ланцетами" украинских катеров в Березанском лимане, в декабре прошлого года в районе Черноморски наш дрон-камикадзе поразил бронекатер проекта 58155 "Гюрза-М" ВМС Украины.



Как следует из опубликованных кадров, наши двумя "Ланцетами" поразили два катера, один из них - это патрульный катер 40PB (40-foot Defiant), поставляемый Украине американцами, а второй - десантный катер "Сватово" (L434) проекта 1176 "Акула". Конечно, одним ударом "Ланцета" такой катер не потопить, но из строя вывести можно. На кадрах прекрасно видно, что "Ланцет" бьет в область рубки управления катера. По первому тоже неплохо прилетело.



Как ранее сообщалось, дрон-камикадзе "Ланцет" получил возможность наносить удары на дальности до 50 км, что значительно расширило перечень поражаемых целей. В последнее время "Ланцеты" работают в связке с разведывательным дроном ZALA, который ищет цели и наводит на них барражирующий боеприпас.

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    42 комментария
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    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +7
      Сегодня, 09:55
      Надо выкашивать эти плавсредства,укропаблики пару дней назад анонсировали высадку на Кинбурскую косу.
      1. LIONnvrsk Ранг пользователя
        LIONnvrsk
        +4
        Сегодня, 10:46
        Предположительно, дроны были запущены из района Кинбурнской косы, от которой до Элеваторного по прямой приблизительно 25 км.

        Но шли не по прямой. Заходили на цель с запада, со стороны Кишинева. На рассвете амерский катер завалили, а через час-полтора по десантному жахнули. yes
        1. северный кавказ Ранг пользователя
          северный кавказ
          -8
          Сегодня, 11:10
          Наши отомстили за Котова!? А обмен равноценный хотя бы? Ну стоимость двух катеров и Котова?
          1. Fitter65 Ранг пользователя
            Fitter65
            +2
            Сегодня, 11:43
            Цитата: северный кавказ
            Наши отомстили за Котова!? А обмен равноценный хотя бы? Ну стоимость двух катеров и Котова?

            Учитывая корабельный состав ВМСУ, практически два Куникова...
            1. северный кавказ Ранг пользователя
              северный кавказ
              +1
              Сегодня, 11:50
              А учитывая стоимость, ударили рублём по копейке!? Я конечно понимаю что для такой гипердержавы как Украина это космическая стоимость (двух катеров)! Но если подумать!? А что у них есть стоящего? Жынка, свынка и хатынка?
            2. WapentakeLokki Ранг пользователя
              WapentakeLokki
              +1
              Сегодня, 12:18
              ага а если брать(к примеру)мелко(пардон конечно..)ВеликоБританию то сразу как..два Худа или там Прица Уэльского...ну а наш Котов сойдёт за Бисмарка..или нет ???
        2. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +3
          Сегодня, 11:15
          Строящиеся в Турции корабли класса Ada, заказанные Украиной, - это отличные современные корабли, но они могут не дойти до заказчика. В пути из Турции до Одессы или устья Дуная они станут законной целью для вооруженных сил РФ...Турция строит два корвета для Украины и они были названы в честь двух украинских гетманов, в разное время нарушивших присягу на верность русским царям: "Иван Мазепа" и "Иван Выговский". Надеюсь наши ланцеты их ждут... Начнем с Мазепы!!! am
          1. 26rus Ранг пользователя
            26rus
            +5
            Сегодня, 11:36
            Цитата: Lev_Russia
            Надеюсь наши ланцеты их ждут...

            Как бы торпеда с подводной лодки или ракета с "Бастиона" понадёжнее были бы what .
          2. северный кавказ Ранг пользователя
            северный кавказ
            +1
            Сегодня, 11:56
            Турция строит два корвета для Украины и они были названы в честь двух украинских гетманов, в разное время нарушивших присягу на верность русским царям: "Иван Мазепа" и "Иван Выговский".
            По сравнению с Горбачёвым, они мелочь пузатая! Хорошо что мы в честь Горбачёва ничего не назвали! Но зато про прочую мелочёвку не забыли! Онуфриенко вон очень удивился по поводу Жванецкого! А улица и памятник в честь ветерана войны и писателя!? Антисоветчики, это враги России или её герои?
            1. Dimy4 Ранг пользователя
              Dimy4
              +2
              Сегодня, 12:10
              ...по поводу Жванецкого!

              Молодой был не понимал над чем ржут в передаче "Вокруг смеха" когда выступал Жванецкий, а все просто, интеллигенции его поливание дерьмом своей страны было как елей на душу.
        3. ZovSailor Ранг пользователя
          ZovSailor
          +1
          Сегодня, 11:46
          LIONnvrsk
          Сегодня, 10:46
          Предположительно, дроны были запущены из района Кинбурнской косы, от которой до Элеваторного по прямой приблизительно 25 км.

          Но шли не по прямой. Заходили на цель с запада, со стороны Кишинева. На рассвете амерский катер завалили, а через час-полтора по десантному жахнули
          Зашибись-заценили новость! Имею сказать, таки: весь цимес в том, ну и хто теперь
          Неиж-папа, он же Неиж - мама, он же бывший адмирал ВМФ вна 404 ,- командует ВМФ
          вна 404 на удалёнке, британскими тральщиками в Цы га ни и, недостроенным фрегатом в Туркии, и десантными быстроходными лаптями в Днепропетровске и Кукуеве!Наших бронзовых солдат ,сколько б вы не рушили.
          Мы вернём должок назад
          Не воюйте с русскими!!!
      2. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Сегодня, 11:45
        Почему не использовать по 2 Ланцета на каждый катер?Больше шансов их потопить!
    2. Подкидыш Ранг пользователя
      Подкидыш
      +1
      Сегодня, 10:01
      На видео мне показалось, что что крупнее ланцета прилетело, да ещё с солидными осколками
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 10:09
        Подкидыш ,обратили внимание что когда прилетело по " Сватово" ,по корме катера уже не было,надеюсь он измерил расстояние до земли от киля. hi
        1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
          a.s.zzz888
          +2
          Сегодня, 10:14
          Подкидыш ,обратили внимание что когда прилетело по " Сватово" ,по корме катера уже не было,надеюсь он измерил расстояние до земли от киля. hi

          Волной смыло). Вода, она такая - и смоет, и накроет... wink
        2. LIONnvrsk Ранг пользователя
          LIONnvrsk
          +2
          Сегодня, 10:56
          Цитата: tralflot1832
          обратили внимание

          А еще перед прилётом по амерсу, над морем параллельно пристани похоже чайка летит, потом резко уходит от берега влево и тут ланцет появляется... yes
      2. Piramidon Ранг пользователя
        Piramidon
        +6
        Сегодня, 10:30
        Цитата: Подкидыш
        На видео мне показалось, что что крупнее ланцета прилетело, да ещё с солидными осколками

        "Солидными осколками" были обломки рубки, да и крылышки от "Ланцета" тоже разлетаются.
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +5
          Сегодня, 10:47
          Выкашивать надо не только плавсредства, но и всю!! портовую инфраструктуру . Не должно быть у нацистов возможности ни грузы перемещать, ни морские дроны запускать
          1. северный кавказ Ранг пользователя
            северный кавказ
            0
            Сегодня, 11:13
            Выкашивать надо не только плавсредства, но и всю!! портовую инфраструктуру .
            А не проще и дешевле лишать их поставок ГСМ и БК? Как сегодня можно воевать без ГСМ и БК?
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 10:14
      «Украинские ВМС лишились ещё двух катеров» —

      ***
      — Вражеский флот уничтожать,свой беречь,как зеницу ока! ...
      ***
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +3
        Сегодня, 10:16
        И не забывать про англицкий флот,подвозить во время виски к борту авианосца.Кто то пытался спалить " Лизку" ,но не срослось. drinksПока не срослось.
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 11:03
          Жаль что возгорание произошло уже после выгрузки боезапаса.Поговоривают что из за катострофической нехватки экипажей два эсминца будут поставлены к стенке на " прикол" а экипажи будут переведены на службу на другие корабли.
    4. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      -2
      Сегодня, 10:28
      Надо бить по местам их базирования, а не сколупывать по одному
      1. ser580 Ранг пользователя
        ser580
        +3
        Сегодня, 10:33
        так в месте базирования и попали- их же не в море обнаружили.
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          0
          Сегодня, 10:34
          Цитата: ser580
          так в месте базирования и попали
          Два катера, это мало. У скаклов из больше. Значит, это не место базирования
    5. invisible_man Ранг пользователя
      invisible_man
      -11
      Сегодня, 10:31
      Это им за "Москву" и "Котова". Однозначно.
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +8
        Сегодня, 10:46
        Это только за шлюпку с Москвы.
        За Москву достойным ответом будет только освобождение Одессы.
        1. северный кавказ Ранг пользователя
          северный кавказ
          -2
          Сегодня, 11:16
          А как Одессу освобождать? Заходить моря? Заходить танковыми колоннами? Брать в кольцо?
          1. Aken Ранг пользователя
            Aken
            +1
            Сегодня, 11:30
            1. Заходить с моря уже поздно, нечем и некем.
            - Побережье заминировано.
            - Десантных кораблей больше нет.
            - Умеющая десантироваться морская пехота полегла в степях.
            25 февраля 22 года надо было делать. Тогда ещё всё было.
            2. Танковые клинья ушли в область преданий.
            3. Остался один путь Херсон - Николаев - Одесса.
            4. Но сначала нужен выход ко всему побережью Днепра. Все резервы бандерлогов должны быть стянуты к Кукуеву.
            5. Спросите, как это сделать? И главное, кто делать будет? Для начала надо перестать сопли жевать. Вот Пригожин смог бы. И не потому что гений войны, а потому что умел находить гениев войны.
            А сейчас желательна децимация лампасников. Дабы взбодрить. И дальше есть методики (не связанные с насилием) но озвучивать не буду. И так подбрасыватели чепчиков и фанаты коношаки перевозбудятся.
            1. северный кавказ Ранг пользователя
              северный кавказ
              -3
              Сегодня, 11:32
              Здравый ответ! Люто плюсую!
              1. Aken Ранг пользователя
                Aken
                +1
                Сегодня, 11:39
                Спасибо на добром слове.
                Чуть дополню.
                Осаждённый Кукуев п.5 надо держать в страхе. Но не штурмовать ни в коем случае. На то есть масса веских причин.
                Уж извините, тут на всеобщее обозрение выставлять не буду.
                1. северный кавказ Ранг пользователя
                  северный кавказ
                  +2
                  Сегодня, 11:42
                  Осаждённый Кукуев п.5 надо держать в страхе. Но не штурмовать ни в коем случае. На то есть масса веских причин.
                  Согласен целиком и полностью! Сам того же мнения! hi
      2. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        +3
        Сегодня, 10:55
        Плох тот укроп, который не попытается напомнить о своей перемохе в очередной, 100500 раз. Да.
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 10:31
      Первый бабах прекрасный и для того катерка очевидно хватило с лихвой, т.к. при ударе по рубке десантного он уже на воде не наблюдался. И по рубке "привет" чувствительный.
    7. Vostok35 Ранг пользователя
      Vostok35
      +1
      Сегодня, 10:34
      как красиво и красиво, смотреть на работу наших дронов.
    8. убей фашиста Ранг пользователя
      убей фашиста
      +3
      Сегодня, 10:39
      Катерочки, конечно, не пвошные патриоты, но тоже приятно.
    9. Арка Ранг пользователя
      Арка
      +1
      Сегодня, 10:41
      Хорошо пошло. И, по моему мнению, сейчас "Сватово" более интересный трофей.
    10. Elektric Ранг пользователя
      Elektric
      +2
      Сегодня, 10:46
      Хорошая работа! Молодцы! Ещё бы чего то крупнее и большего количества поразить!
    11. km-21 Ранг пользователя
      km-21
      +1
      Сегодня, 11:26
      Катера-то Ланцетами потопить можно. Но есть у врага и непотопляемые катера. Например, Прибалтика сегодня очень активно готовится к дроновой войне, насыщается беспилотниками, готовит операторов, разрабатывает тактику. То же самое наверняка можно сказать и про Финляндию с Польшей. Таким образом по всей нашей границе создается рубеж атаки с очень серьезными ударными возможностями. И если мы будем продолжать пассивничать, то обнаглевший противник нанесет массированный удар с гарантированным поражением всей нашей приграничной инфраструктурой на глубину как минимум 500 км. Включая Санкт-Питербург, Калининград, Минск, Ростов и многое другое.
    12. blackbeard Ранг пользователя
      blackbeard
      +3
      Сегодня, 11:31
      в эту игру можно играть вдвоем wassat
    13. Владимириус Ранг пользователя
      Владимириус
      +1
      Сегодня, 11:39
      нужно уничтожать на черном море вообще все, что по нему движется или просто стоит, чтобы больше даже не думали о поставках чего бы то нитбыло морем на украину и из нее
    14. sub307 Ранг пользователя
      sub307
      +1
      Сегодня, 11:57
      Цитата: tralflot1832
      обратили внимание что когда прилетело по " Сватово" ,по корме катера уже не было

      Обратили..., так и есть вроде... yes

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