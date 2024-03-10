Кадры поражения двух украинских катеров российскими дронами-камикадзе «Ланцет» появились в Сети
Украинские ВМС лишились еще двух катеров, по которым удачно отработали дроны-камикадзе "Ланцет". Кадры поражения катеров появились в Сети, их распространяют как российские, так и украинские ресурсы.
Российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" поразили два украинских катера, находившихся в Березанском лимане у Элеваторного Николаевской области. Предположительно, дроны были запущены из района Кинбурнской косы, от которой до Элеваторного по прямой приблизительно 25 км. Стоит отметить, что это не первое поражение "Ланцетами" украинских катеров в Березанском лимане, в декабре прошлого года в районе Черноморски наш дрон-камикадзе поразил бронекатер проекта 58155 "Гюрза-М" ВМС Украины.
Как следует из опубликованных кадров, наши двумя "Ланцетами" поразили два катера, один из них - это патрульный катер 40PB (40-foot Defiant), поставляемый Украине американцами, а второй - десантный катер "Сватово" (L434) проекта 1176 "Акула". Конечно, одним ударом "Ланцета" такой катер не потопить, но из строя вывести можно. На кадрах прекрасно видно, что "Ланцет" бьет в область рубки управления катера. По первому тоже неплохо прилетело.
Как ранее сообщалось, дрон-камикадзе "Ланцет" получил возможность наносить удары на дальности до 50 км, что значительно расширило перечень поражаемых целей. В последнее время "Ланцеты" работают в связке с разведывательным дроном ZALA, который ищет цели и наводит на них барражирующий боеприпас.
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