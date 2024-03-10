Ассоциация городов и муниципалитетов ФРГ призывает правительство строить как можно больше бункеров
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В Европе начинают опасаться возможного начала ядерной войны на фоне заявлений некоторых европейских политиков о необходимости ввода войск НАТО на территорию Украины. Например, в Германии призывают строить как можно больше бункеров для гражданского населения. Об этом пишет Der Spiegel.
Ассоциация городов и муниципалитетов ФРГ призвала правительство страны развернуть массовое строительство бункеров для населения. Европа очень сильно расслабилась после окончания холодной войны, предпочитая тратить деньги на любые проекты, кроме военных. Это привело к тому, что оставшиеся со времен противостояния с Советским Союзом бункеры пришли в негодность, а новые не строились. Из двух тысяч убежищ сохранилось всего 600, да и те не в идеальном состоянии. По подсчетам немецких экспертов, в случае войны в них сможет укрыться всего лишь 500 тысяч граждан Германии.
В общем, как заявил представитель ассоциации Андре Бергеггер, правительство должно выделять деньги на строительство бункеров, хотя бы по одному миллиарду евро в год.
Безопасность больше нельзя воспринимать как данность (...) Теперь речь идет не только о том, чтобы сделать бундесвер способным к обороне. (...) Необходимо срочно вернуть в строй списанные бункеры… Необходимо также построить новые, современные убежища и установить дополнительные сирены. Больше не должно быть муниципалитетов без сирен
- заявил Бергеггер.
Ранее строить убежища призвали в Эстонии, там планируется строить новые жилые дома уже с бункерами вместо подвалов. Украинский конфликт снова загоняет Европу во времена холодной войны.
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