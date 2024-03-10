Ассоциация городов и муниципалитетов ФРГ призывает правительство строить как можно больше бункеров

55
Ассоциация городов и муниципалитетов ФРГ призывает правительство строить как можно больше бункеров

В Европе начинают опасаться возможного начала ядерной войны на фоне заявлений некоторых европейских политиков о необходимости ввода войск НАТО на территорию Украины. Например, в Германии призывают строить как можно больше бункеров для гражданского населения. Об этом пишет Der Spiegel.

Ассоциация городов и муниципалитетов ФРГ призвала правительство страны развернуть массовое строительство бункеров для населения. Европа очень сильно расслабилась после окончания холодной войны, предпочитая тратить деньги на любые проекты, кроме военных. Это привело к тому, что оставшиеся со времен противостояния с Советским Союзом бункеры пришли в негодность, а новые не строились. Из двух тысяч убежищ сохранилось всего 600, да и те не в идеальном состоянии. По подсчетам немецких экспертов, в случае войны в них сможет укрыться всего лишь 500 тысяч граждан Германии.



В общем, как заявил представитель ассоциации Андре Бергеггер, правительство должно выделять деньги на строительство бункеров, хотя бы по одному миллиарду евро в год.

Безопасность больше нельзя воспринимать как данность (...) Теперь речь идет не только о том, чтобы сделать бундесвер способным к обороне. (...) Необходимо срочно вернуть в строй списанные бункеры… Необходимо также построить новые, современные убежища и установить дополнительные сирены. Больше не должно быть муниципалитетов без сирен

- заявил Бергеггер.

Ранее строить убежища призвали в Эстонии, там планируется строить новые жилые дома уже с бункерами вместо подвалов. Украинский конфликт снова загоняет Европу во времена холодной войны.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    55 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 10:59
      Это надо рассматривать только как приготовление к войне Германии с Россией.
      1. LIONnvrsk Ранг пользователя
        LIONnvrsk
        +4
        Сегодня, 11:07
        Цитата: tralflot1832
        Ассоциация городов и муниципалитетов ФРГ призвала правительство страны развернуть массовое строительство бункеров для населения.

        Раньше.
        "В годы Холодной войны безумный коммунистический режим Энвера Ходжи застроил всю Албанию бункерами на случай ядерной войны. Вот до чего доводит паранойя тоталитарных режимов!"

        Сейчас.
        Эстония обяжет застройщиков создавать бомбоубежища во всех новых зданиях площадью от 1 200 квадратных метров."
        Colonelcassad
        Вот до чего доводит паранойя тоталитарных режимов! lol
        1. Татьяна Ранг пользователя
          Татьяна
          +5
          Сегодня, 11:27
          А в России гражданская оборона среди населения - в частности в СПб - вообще НИКАКАЯ!
          А бункеры после ВОВ в новых районах не выстроены нигде и ни разу!
          Хорошо тем, кто живёт около метро - и то, смогут ли им жители близлежащих домов воспользоваться?
          О чём думает руководство города и Заксобрание СПб, не понятно.
          1. Вахтовик Ранг пользователя
            Вахтовик
            +3
            Сегодня, 11:38
            Цитата: Татьяна
            А в России гражданская оборона среди населения - в частности в СПб - вообще НИКАКАЯ!

            Это точно Татьяна ..Недавно учения ГО по всей России было ..Сирены голосовые сообщения ..Как народ ходил по своим делам ,так и ходит ..))) Думаю даже если взрывы были бы так же все ..Пока гром не грянет,мужик не перекрестится .. angry

            Цитата: Татьяна
            А бункеры после ВОВ в новых районах не выстроены нигде и ни разу!
            Хорошо тем, кто живёт около метро - и то, смогут ли им жители близлежащих домов воспользоваться?

            Ну Москва ,это еще не Россия ..Окопы выкопать успеем ,не дай Бог конечно все это ..
            А запад реакцию России мониторит все же ..Мы ни на что не реагируем и спокойны как удавы при явной угрозе запада нам Сила духа в крови и генах ,вот как это называется ..
            Ну начнется война ,будем воевать ,не начнется ну и хорошо ..Страна большая ,есть где бегать и мониврировать (шутка ) Да готовимся Татьяна наша умница love soldier
            1. Татьяна Ранг пользователя
              Татьяна
              +5
              Сегодня, 11:57
              Цитата: Вахтовик
              Недавно учения ГО по всей России было ..Сирены голосовые сообщения ..Как народ ходил по своим делам ,так и ходит ..))) Думаю даже если взрывы были бы так же все .

              Так что эти сирены меняют? Прятаться-то населению от бомбёжек, а тем более от ядерного удара, всё равно, например в СПб в новостройках после ВОВ, негде!
              А СПб город 10-тимиллионник!!! И гражданские жители в нём в подавляющем большинстве своём даже не знают, как им друг другу грамотно оказать первую медицинскую помощь в случае ранения или травмы при обстреле, куда бежать и к кому обращаться!!!

              Вся послевоенная гражданская оборона с её учебно-профилактическими занятиями в огромном городе среди гражданского населения властями СПб к чертям с бантиками напрочь забыта! А это НЕПРАВИЛЬНО!
              Граждан нужно хотя бы знакомить с основами гражданской обороны - хотя бы на лекциях для населения в тех же районных библиотеках и т.п. местах.
              Сколько об этом ни говори - воз и ныне там!
              1. Anarchist Ранг пользователя
                Anarchist
                +2
                Сегодня, 12:04
                А-а-а-а-ааа, мы все умрём. Рано или поздно. И возможно выжившие позавидуют мёртвым... Ох уж этот постапокалиптический сценарий.
                Лишь безумному Максу всё ни по чём....
              2. Msi Ранг пользователя
                Msi
                +2
                Сегодня, 12:07
                как им друг другу грамотно оказать первую медицинскую помощь в случае ранения или травмы при обстреле,

                Вы правы, Татьяна. Я живу в Белгородской области. Недавно учили оказанию первой доврачебной медицинской помощи на работе. Вроде Федеральный приказ, если не ошибаюсь. Вот уже полтора года ношу с собой жгут. Сейчас уже два... Мне обидно за моих земляков, жителей областного центра Белгорода. Был удар по Белгороду перетянуть нечем было раненых, остановить кровотечение. Говорят, перетягивали даже буксировочным тросом. Почему народ такой расслабленный???
                Граждан нужно хотя бы знакомить с основами гражданской обороны хотя бы на лекциях для населения

                Боятся какой - то паники... Не знаю. Как по мне предупреждён, значит вооружён.
                1. Татьяна Ранг пользователя
                  Татьяна
                  +3
                  Сегодня, 12:12
                  Цитата: Msi
                  Почему народ такой расслабленный???

                  Потому что власти на гражданскую оборону, как мне однажды - лет 5 тому назад - сказали офицеры службы ГО, для этого нужного количества денег не выделяют и бюджеты на это у них якобы давно по этой статье сокращены!!!
                  1. Msi Ранг пользователя
                    Msi
                    +2
                    Сегодня, 12:17
                    для этого нужного количества денег не выделяют и бюджеты на это у них якобы давно по этой статье сокращены!!!

                    Хотите жить, изучайте сами. Про жгуты. У нас на войне 70 процентов потерь от кровопотери. Что мешает носить два жгута турнекета в дамской сумочке, например...
                    Вот прочитал недавно, поражающие факторы ядерного взрыва. Сами, сами готовьтесь, надеяться не на кого.
                    1. мордвин 3 Ранг пользователя
                      мордвин 3
                      0
                      Сегодня, 12:36
                      Давно уже не надеюсь. Есть справочник для военных фельдшеров 53-го года выпуска, по нему лечусь, три дня назад навернулся, то ли ушиб, то ли трещина лучевой, жгутом и обмотал.
              3. мордвин 3 Ранг пользователя
                мордвин 3
                +2
                Сегодня, 12:30
                В моем доме 1957 года постройки бункер есть. Правда, кто за него отвечает, мне непонятно, как и у кого от него ключи. А вообще, раньше на всех послевоенных предриятиях были бомбоубежища, которые в 90-е забросили.
          2. Oldi Ранг пользователя
            Oldi
            +3
            Сегодня, 11:55
            Да мск регион то же самое. Живу вообще в ЗАТО военном на минском шоссе, население 44000 человек, никто не в курсе, есть ли в городе убежища.
          3. Трус Ранг пользователя
            Трус
            +2
            Сегодня, 12:10
            Ну за всю Россию не стоит говорить. Во Владивостоке есть дома подстроенные в 90-е, под которыми вместо фундамента убежища.
          4. Msi Ранг пользователя
            Msi
            +3
            Сегодня, 12:11
            А в России гражданская оборона среди населения - в частности в СПб - вообще НИКАКАЯ

            В Белгородской области не сильно лучше. Гулял недавно с дочерью на детской площадке, а была ракетная опасность оказывается... Кто - то слышал ездила машина предупреждала, я не видел и не слышал...
          5. Владимир_Д Ранг пользователя
            Владимир_Д
            +3
            Сегодня, 12:15
            Никто не предполагал такую внешнюю политику? Все шло к этому. Если президент готовился к войне то были бы предприняты решительные меры по индустриализации и развитию гражданской самообороны с тренировками боеготовности и тревог в том числе и среди гражданского населения. Еще 15 лет назад в Ростелекоме в филиале центрального федерального округа были тренировки боеготовности с укрытием сотрудников в своём бомбоубежище. Там под землёй готовы двухъярусные койки, питьевая вода, противогазы. Регулярные тренировки оказания первой помощи при переломах, защите от поражающих факторов ядерного взрыва. Узлы доступа Ростелекома также находятся на расстоянии 20-30 км от крупных городов для защиты связи от ядерного и авиационных ударов по городам. Но почему сама страна не готовилась к войне непонятно при такой, мягко скажем, активной внешней политике. Это преступная халатность верховного или опять хитрая многоходовочка?
            1. Татьяна Ранг пользователя
              Татьяна
              +1
              Сегодня, 12:23
              Ну Вы сравнили убежища для "Ростелекома" с домами-"хрущёвками" и нынешней новостройкой!
              Объекты "Ростелекома" - это стратегические объекты как в мирное время, так и во время войны! Как сами здания и теле-вышки, так и сотрудники, их обслуживающие!
              А прочие жители - не более того!
          6. частное лицо Ранг пользователя
            частное лицо
            +1
            Сегодня, 12:21
            О чём думает руководство города и Заксобрание СПб, не понятно.

            Так по всей России такое. У вас хоть метро есть а у кого нету как быть? Да и смысл этих бомбоубежищ если нет в них запаса питания и воды .
          7. paul3390 Ранг пользователя
            paul3390
            +1
            Сегодня, 12:34
            Хорошо тем, кто живёт около метро

            Это ещё какое метро.. У меня так конечное - там до поверхности всего ничего..
        2. Добрый злыдень Ранг пользователя
          Добрый злыдень
          +2
          Сегодня, 12:25
          Цитата: LIONnvrsk
          Вот до чего доводит паранойя тоталитарных режимов!

          В нынешней ситуации лучше такая паранойя, чем преступный пофигизм наших властей!
      2. Anarchist Ранг пользователя
        Anarchist
        +4
        Сегодня, 11:07
        Цитата: tralflot1832
        Это надо рассматривать только как приготовление к войне Германии с Россией.

        Войны Германия-Россия не будет. Со всеми сразу, то может быть. Ни одна европейская страна в одиночку не осмелится. Времена не те.
        Хотя и раньше они предпочитали скопом...
      3. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +2
        Сегодня, 11:07
        Кто то решил нехило навариться на паранойе бюргеров... laughing
      4. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 11:09
        Нужно и нам об этом начинать беспокоиться... Если в крупных мегаполисах есть хотя бы метро и подземные паркинги, то в районных центрах все бывшие советские бомбоубежища заняты под коммерческие склады... Вот только одно смущает... Ни Европу, ни Штаты, ни нас от радиоактивности наверху все эти подземные сооружения не спасут...
      5. Piramidon Ранг пользователя
        Piramidon
        +1
        Сегодня, 11:19
        Цитата: tralflot1832
        Это надо рассматривать только как приготовление к войне Германии с Россией.

        Эта эпидемия от чухонцев распространяется
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          0
          Сегодня, 11:27
          Цитата: Piramidon
          Эта эпидемия от чухонцев распространяется
          Их мало, боятся что все вымрут wink
      6. Last centurion Ранг пользователя
        Last centurion
        -1
        Сегодня, 11:29
        Это надо рассматривать как:
        1) попил бабла
        2) их Байден покусал и они тоже впали в маразм. Они чо реально хотят пережить удар в ядерной войне? (Чтобы что? Чтоб потом писюн светился в темноте вместо фонарика И отросли рога и хвост? Или просто от голода сдохнуть? :) )
      7. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 11:42
        Цитата: tralflot1832
        Это надо рассматривать только как приготовление к войне Германии с Россией.

        Прежде всего деньги, а война второе. Деловые аферисты прекрасно поняли, что можно "срубить бабло". Эстонцы как всегда оказались впереди кобылы, начав "рыть" бункера, опередив зажравшихся бюргеров. Какая халява получать деньги бесплатно.
        В США во времена холодной войны, это был самый выгодный бизнес. Даже фанерный бункера строили против ЯО, в интернете много таких фото.
      8. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +1
        Сегодня, 11:47
        Лучше бы начали массово по всей европе рыть могилы!!! fool fool
    2. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      0
      Сегодня, 11:01
      Уж фрицы то должны помнить как жилось в бомбоубежищах! Не сиделось мирно, захотели потыкать палкой медведя, теперь забудьте о прошлой сытой жизни, ещё не та веселуха у вас начинается!
      1. antiaircrafter Ранг пользователя
        antiaircrafter
        +2
        Сегодня, 11:07
        Цитата: Вадим С
        фрицы то должны помнить

        Померли уж помнившие.
    3. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      -1
      Сегодня, 11:07
      конфликт снова загоняет Европу во времена холодной войны.

      На которую Россия пока не пришла.
    4. Msi Ранг пользователя
      Msi
      0
      Сегодня, 11:07
      В Европе начинают опасаться возможного начала ядерной войны

      Нам нужно отвечать ассимитрично.
      В Союзе было максимум около 60 тыс. ядерных боезарядов. Сейчас за таким количеством гнаться не стоит. Это глупо. Пупок развяжется. Нужно увеличивать мощность наших боезарядов. Стремиться хотя бы к 50 мегатоннам. Максимальная заражение местности. Чтобы вот такие идиотские надежды на бункера, не могли оправдаться. Угостить нужно всех и Австралию, и Новую Зеландию. А то поговаривают там бункера строят... Надеются отсидеться.
      1. Vita VKO Ранг пользователя
        Vita VKO
        +1
        Сегодня, 12:27
        Цитата: Msi
        то поговаривают там бункера строят... Надеются отсидеться.

        В этом и кроется настоящая угроза. Потому что зачинщики ядерной войны надеются отсидется в своих бункерах.
        А что бы их лишить иллюзий необходимо в Военной доктрине прописать, что убежища Соросов, Рокфеллеров, Ротшильдов и других зачинщиков будут уничтожаться в первую очередь.
    5. Керенский Ранг пользователя
      Керенский
      0
      Сегодня, 11:11
      В чём проблема? У правительства свои есть, а города могут строить из собственного бюджета. По достатку, так сказать.
    6. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      +1
      Сегодня, 11:14
      Бункер, надо больше бункеров богу бункеров!Еще больше бункеров! А жрать то что будите когда вылезите из них,ну если добежите еще? И только гдето за океаном навострили ушки американские подрядчики с богатым опытом закапывания цистерн в землю
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 11:49
        Цитата: evgen1221
        ункер, надо больше бункеров богу бункеров!Еще больше бункеров! А жрать то что будите когда вылезите из них,ну если добежите еще?

        Бункер создаётся как братская могила, в которую человек лезет сам. Выжить в ЯО сможет только 1% населения Эвропы.
        1. Лешак Ранг пользователя
          Лешак
          0
          Сегодня, 12:12
          Цитата: carpenter

          Бункер создаётся как братская могила, в которую человек лезет сам. Выжить в ЯО сможет только 1% населения Эвропы.

          Если произойдёт непоправимое и ядерное оружие будет применено, то достанется не только Европе. Мало не покажется всему миру. Выражаясь словами Кличко: "выживут не только лишь все".
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 11:16
      Ассоциация городов и муниципалитетов ФРГ призывает правительство строить как можно больше бункеров
      А может, что бы не тратить силы и средства на бункеры проще язычок прикусить и прекратить помощь бандеровскому режиму? Или новая единая европейская "религия" не позволяет? Тогда стройте и зарывайтесь поглубже.
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 12:17
        Цитата: rotmistr60
        Или новая единая европейская "религия" не позволяет?

        Фашизм уже не новая религия, ему уже под 100 лет, а после ВМВ он укрепился и стал сильнее.
    8. Knell Wardenheart Ранг пользователя
      Knell Wardenheart
      +1
      Сегодня, 11:17
      Просто какой-то VaultTec по-немецки !)
      А если серьезно - адекватная гражданская оборона это не то, что можно слепить из г и палок за пару лет.
    9. Fitter65 Ранг пользователя
      Fitter65
      +2
      Сегодня, 11:19
      в Германии призывают строить как можно больше бункеров для гражданского населения. Об этом пишет Der Spiegel.
      А смысл? Ну выжил ты в этом бункере, вышел через некоторое время из него , а вокруг руины радиоактивного Берлина, и красноармейцев с полевыми кухнями на перекрёстках нет...
    10. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
      Сергей Prutkov55
      0
      Сегодня, 11:20
      А из бункеров когда то вылезти придется ? А там будет совсем "плехо". А электростанциям капут !
    11. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 11:24
      Ранее строить убежища призвали в Эстонии, там планируется строить новые жилые дома уже с бункерами вместо подвалов.
      Бункера, они хороши для обычных вооружений, а против ЯО бункера просто выброшенные перед войной деньги.
      После ядерного удара, бежать будет некуда, продуктов нет, сельскому хозяйству кырдык. Человек в таких условиях живёт два месяца.
    12. Владимириус Ранг пользователя
      Владимириус
      +1
      Сегодня, 11:33
      заметьте, они не собираются предотвращать, они тупо готовятся к войне, у нас же все время ждут до самого конца и по доктрине пока они нас первые массированно одновременно и со всех сторон не ударят мы не ответим, если чем еще останется, а так они знают что первые мы не начнем, то просто будут бесконечно вводить свои войска, пока у нас свои не закончатся. Бункера вообще то строят не столько против яо, сколько в основном вообще против бомбежек и артобстрелов
    13. Сергей3 Ранг пользователя
      Сергей3
      0
      Сегодня, 11:41
      А от испорченной ливерной колбасы избавится, не, никак?
    14. СВД68 Ранг пользователя
      СВД68
      0
      Сегодня, 11:49
      А эстонцы были первыми! И когда кто-нибудь будет шутить, какие эстонцы тормозные, пусть вспомнит про этот случай. :)
    15. Старый_геолог Ранг пользователя
      Старый_геолог
      0
      Сегодня, 11:59
      Вот ведь идиоты, жили себе спокойно, получали дешевый газ, была крупнейшая экономика Европы, никакие бункеры были не нужны. Нет, вписались в блудняк, других и слов нету.
    16. К-50 Ранг пользователя
      К-50
      0
      Сегодня, 12:07
      Ассоциация городов и муниципалитетов ФРГ призывает правительство строить как можно больше бункеров

      Идиёты!!! fool
      Нет чтобы призывать к неконфронтации с Россией, тогда и бункеры не понадобятся.
      Может дело в том, что у тех кто призывает подвязки в строительном бизнесе, тогда понятно будет о чём они заботятся, кармашек свой бюджетными денюжками набить решили! fellow laughing
    17. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 12:11
      Например, в Германии призывают строить как можно больше бункеров для гражданского населения. Об этом пишет Der Spiegel.
      . И что, кого и на какое время эти бункер спасут?
      По настоящему автономный и на долго бункер, это ОЧЕНЬ ДОРОГО, при том, количество спасенных очень ограничено!!!
      Хочется спросить... а мирным путем урегулировать проблемы не, никак и никогда???
      Деби...льная у них позиция, больше ничего не скажешь.
    18. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 12:14
      Причина более прозаична, а именно в том чтобы увеличить занятость населения Германии в виду безработицы Вместо войны пускай лучше строительством занимаются. angry
    19. leonidbondarenko19980715
      leonidbondarenko19980715
      0
      Сегодня, 12:15
      Нам тоже нужно строить бункеры
    20. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 12:17
      Воровать так воровать. Нужно так, кто призывает тот ха свой счет и строит. Страна на ерани краха, а этим бункеров не хватает.
    21. Черепавлик Ранг пользователя
      Черепавлик
      0
      Сегодня, 12:17
      Бункеры стоят много денег. Запас еды, воды и медикаментов в бункерах стоит денег и для его приготовления нужно время. Для хоть какого-нибудь долговременного функционирования, бункерам нужны канализация и электроэнергия, а для этого нужно строить защищенные (подземные) электростанции - это тоже деньги. Для функционирования электростанций нужны углеводороды в большом количестве. В очень большом количестве. И хранилища для углеводородного топлива тоже нужны, а это не просто деньги и время на строительство - это согласие импортеров на продажу таких объемов нефти и газа в то самое время, когда весь мир готовится к войне.

      И даже если все это будет подготовлено, вылезшие из укрытий через какое-то время европейцы прекратятся сами собой из-за радиации, голода и ядерной зимы.

      Такого красивого "завершения работы windows" даже Иоанну Богослову на острове Патмос не привиделось .
    22. Харитon Ранг пользователя
      Харитon
      -1
      Сегодня, 12:18
      А мигранты разве пустят фрицев в убежища?
    23. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 12:29
      Безопасность больше нельзя воспринимать как данность (...) Теперь речь идет не только о том, чтобы сделать бундесвер способным к обороне. (...) Необходимо срочно вернуть в строй списанные бункеры… Необходимо также построить новые, современные убежища и установить дополнительные сирены. Больше не должно быть муниципалитетов без сирен

      - заявил Бергеггер.
      Проще канцлера сменить ... request
    24. Matti Ранг пользователя
      Matti
      0
      Сегодня, 12:37
      Наступила война с этими чрезвычайно глупыми политиками и их богатыми покровителями. Им нужны бункеры не для людей, а только для себя.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»