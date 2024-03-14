Российский GLSDB: очередной сюрприз для ВСУ
Вражеские свидетельства существования УМПБ Д-30СН
Универсальные и планирующие
Уже больше года тактика ВКС России в спецоперации основывается на широком применении авиабомб с УМПК – универсальном модуле планирования и коррекции. Начинали отечественные умельцы с ФАБ-250, потом перешли на ФАБ-500 и сейчас на головы солдат противника летят уже полуторатонные боеприпасы. Высокоточные ракеты слишком дороги, а снятые с хранения ФАБы отлично переквалифицируются в оружие нового типа.
Самое замечательное, что в России пресловутого «чугуния» еще очень много, как и носителей для него. Тактика применения авиации в современных реалиях вращается вокруг применения УМПК. Закидывая противника десятками и сотнями планирующих авиабомб, летчики прокладывают дорогу наступающей пехоте. Так было под Авдеевкой, так будет в дальнейшем наступлении на запад.
Для ликвидации угрозы с воздуха ВСУ вынуждено подтягивать близко к фронту тяжелые ЗРК. И это хорошо – крайняя гибель комплекса Patriot тому явное подтверждение.
Из Telegram известно как минимум о двух упавших УМПБ Д-30СН
В арсенале Российской Армии сложилась ситуация, когда между сравнительно дешевыми ФАБами с УМПК и дорогими ракетами класса «воздух-поверхность» отсутствуют промежуточные звенья. Чтобы было не сильно дороже УМПК, но по точности и дальнобойности не уступало ракетами. Еще бы и опционную возможность запуска с наземного носителя присовокупить.
На Украине подобные изделия имеются – американская Ground Launched Small Diameter Bomb или GLSDB (бомба малого диаметра наземного базирования). Бомба словно придумана специально для Украины. Инженеры взяли управляемую бомбу GBU-39, установили ракетный ускоритель и разметили в направляющие печально знаменитых M142 HIMARS. Все ради одной цели – удешевления высокоточных ударов. Каждый боеприпас выходил в четыре раза меньше по стоимости, чем стандартная ракета HIMARS.
Получилось очень неплохо, и при массированном использовании GLSDB могли доставить серьезные проблемы Российской Армии. Дальнобойность достигает 150 км, при этом к цели боеприпас несет чуть менее сотни килограмм взрывчатки. Дебют GLSDB случился на Украине, и до сих пор бомба не принята на вооружение даже в Соединенных Штатах.
GLSDB – заокеанский аналог УМПБ Д-30СН
В начале марта сразу несколько украинских источников опубликовали изображения упавшего (сбитого) корректируемого боеприпаса, который был идентифицирован как УМПБ Д-30СН.
Точная расшифровка аббревиатуры неизвестна. Часть комментаторов в Сети утверждает, что перед нами «Универсальный межвидовой планирующий боеприпас». Другие говорят не о боеприпасе, а о бомбе. Информации в открытых источниках о данном изделии немного, но достоверно известно о калибре 300 мм. Это очень важная характеристика.
УМПБ Д-30СН, по имеющимся данным, оснащается реактивным двигателем, и это заметно расширяет диапазон его использования. Неслучайно в наименовании присутствует «межвидовой». Боеприпас, по аналогии с GLSDB, может запускаться с наземных носителей. В первую очередь из направляющих РСЗО «Торнадо-С». Так гораздо дешевле и незаметнее, чем работать с самолета в воздухе, о взлете которого противник узнает в числе первых.
Есть надежда, что РСЗО «Возрождение» с 300-мм направляющими может выступать в качестве ПУ для УМПБ Д-30СН
Тяжелая и многоствольная «Торнадо-С» наверняка не единственная сухопутная база для нового боеприпаса.
Для примера достаточно вспомнить о бикалиберной РСЗО «Возрождение», способной вести огонь реактивными боеприпасами калибрами 122 мм и 220 мм. Установка построена на базе машины дистанционного минирования «Земледелие» и, помимо запуска ракет с минами, может работать боеприпасами тяжелых огнеметов ТОС-1 и ТОС-2. Ряд источников сообщает о возможности установки 300-мм направляющих, что делает «Возрождение» потенциальной пусковой установкой для УМПБ Д-30СН.
Бомба и ракета в одном флаконе
Противник опубликовал фотографии двух упавших планирующих боеприпасов в достаточно плачевном состоянии. Но даже имеющиеся данные позволяют кратко познакомиться с конструкцией изделия.
В основе лежит унифицированный несущий модуль, к которому крепится полезная нагрузка. В данном случае это 300-мм боеприпас. Есть версия, что аббревиатура УМПБ относится именно к модулю, расположенному на верхней части планирующей авиабомбы. Наименование можно расшифровать как «унифицированный модуль планирующего боеприпаса».
На модуле размещаются складные плоскости крыла, бугели для крепления к носителю, а также разъемы для связи с ним. К модулю крепится бомба (ракета) с хвостовыми рулями и при необходимости – с реактивным двигателем. Последний может увеличивать дальность запуска с самолета, а также обеспечивать работу УМПБ Д-30СН с наземной платформы.
По боевой нагрузке изделие превосходит импортный GLSDB. У «американца» около сотни килограмм ВВ, у российского боеприпаса, предположительно, боевая часть от ФАБ-250. Для справки, диаметр 250-килограммовой авиабомбы как раз 300 мм.
Если технические характеристики подтвердятся, то отечественная УМПБ Д-30СН в серийном исполнении появилась даже раньше еще одного заокеанского аналога Powered JDAM. Если GLSDB – это бомба, которая запускается с HIMARS, то Powered JDAM – это бомба с реактивным двигателем в хвосте, запускаемая с самолета. Вкупе с крыльями боеприпас превращается в крылатую ракету.
Патентные изображения УМПБ Д-30СН
Отечественная УМПБ Д-30СН оснащается помехоустойчивым приемником спутникового сигнала «Комета-М». Это не новая разработка – первые экземпляры появились еще в 2017 году. По данным разработчиков из «ВНИИР-Прогресс»,
Модуль приемника малогабаритный (до 135 г) и способен работать с отечественной системой ГЛОНАСС, а также импортным GPS и Galileo. «Комета» уже стала настоящим мейнстримом спецоперации – изделия можно встретить как на планирующих авиабомбах УМПК, так и на дронах-камикадзе «Герань-2».
Мало того, отмечены случаи использования приемников вражеской стороной. В конце прошлого года был приземлен достаточно примитивный беспилотник, за навигацию в котором отвечала «Комета». Сняли или со сбитой «Герани», или с неразорвавшейся планирующей бомбы.
Вражеские свидетельства существования УМПБ Д-30СН
На примере боеприпаса УМПБ Д-30СН, которому следовало бы найти более благозвучное название, мы видим один из признаков прогресса отечественного ВПК. Высокоточное оружие сейчас важно как никогда. Дроны заставили рассредоточить боевые порядки противника, заметно увеличив так называемую «серую зону». Для того, чтобы уничтожить вражеское подразделение, требуется неимоверный расход боеприпасов. Отсюда и пресловутые лунные ландшафты на линии боевого соприкосновения.
Изделия типа УМПБ Д-30СН заметно увеличивают эффективность боевой работы и значительно её удешевляют.
Появление подобных изделий – это еще и маркер расширения возможностей разведки Российской Армии. Причем не только на фронте, но и далеко вглубь территории противника. Без точного целеуказания такие боеприпасы бесполезны.
В конце осталось только выразить надежду на развертывание как можно более массового производства УМПБ Д-30СН – целей за линией фронта у изделия предостаточно.
Информация