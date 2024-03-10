ВМС Сил самообороны Японии пополнились третьей НАПЛ нового поколения типа Taigei проекта 29SS
Третья в серии и вторая серийная неатомная подводная лодка нового поколения типа Taigei SS 515 проекта 29SS под названием "Цзингэй" (Jingei) - "Быстрый кит" - пополнила состав ВМС Сил самообороны Японии. Торжественная церемония прошла 8 марта на верфи компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в Кобе.
На сегодняшний день в составе японского флота находятся три субмарины типа Taigei проекта 29SS. Головная субмарина Taigei SS 513 проекта 29SS пополнила японский флот в марте 2022 года, первая серийная Hakugei SS 514 в марте 2023-го. Третья вошла состав в марте этого. Всего японцы планируют построить серию из семи подлодок, все они получат названия в честь больших рыб. Головная субмарина серии получила название "Тайгэй" - "Большой кит", первая серийная - "Хакугэй" - "Белый кит". Поскольку японские верфи не сообщают о закладке новых субмарин, сказать сколько еще подлодок находится в постройке нет возможности. Строительство всей серии идет на верфях компании Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Heavy Industries.
Новые подлодки призваны заменить подлодки класса "Сорю" (Soryu). Новая субмарина сохранила общую форму корпуса подлодок предыдущего поколения, но имеет ряд конструктивных изменений. У новых субмарин существенно уменьшена рубка для снижения гидродинамического сопротивления и улучшения шумовых характеристик. Также заявляется об изменениях внутри подлодки, но они не раскрываются.
Субмарины проекта 29SS получили улучшенную систему шноркелей в целях снижения сигнатуры, ГАС нового поколения, новое звукопоглощающее покрытие и материалы, способные существенно снизить заметность подлодки. Кроме того, на НАПЛ Taigei отказались от использования двигателя Стирлинга, установив вместо него новые литий-ионные аккумуляторы.
Стандартное водоизмещение - около 3 тысяч тонн, длина корпуса – 84 метра, ширина – 9,1 метра. Экипаж – 70 человек. Подлодка несет торпеды и противокорабельные ракеты.
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