ВМС Сил самообороны Японии пополнились третьей НАПЛ нового поколения типа Taigei проекта 29SS

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ВМС Сил самообороны Японии пополнились третьей НАПЛ нового поколения типа Taigei проекта 29SS

Третья в серии и вторая серийная неатомная подводная лодка нового поколения типа Taigei SS 515 проекта 29SS под названием "Цзингэй" (Jingei) - "Быстрый кит" - пополнила состав ВМС Сил самообороны Японии. Торжественная церемония прошла 8 марта на верфи компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в Кобе.

На сегодняшний день в составе японского флота находятся три субмарины типа Taigei проекта 29SS. Головная субмарина Taigei SS 513 проекта 29SS пополнила японский флот в марте 2022 года, первая серийная Hakugei SS 514 в марте 2023-го. Третья вошла состав в марте этого. Всего японцы планируют построить серию из семи подлодок, все они получат названия в честь больших рыб. Головная субмарина серии получила название "Тайгэй" - "Большой кит", первая серийная - "Хакугэй" - "Белый кит". Поскольку японские верфи не сообщают о закладке новых субмарин, сказать сколько еще подлодок находится в постройке нет возможности. Строительство всей серии идет на верфях компании Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Heavy Industries.



Новые подлодки призваны заменить подлодки класса "Сорю" (Soryu). Новая субмарина сохранила общую форму корпуса подлодок предыдущего поколения, но имеет ряд конструктивных изменений. У новых субмарин существенно уменьшена рубка для снижения гидродинамического сопротивления и улучшения шумовых характеристик. Также заявляется об изменениях внутри подлодки, но они не раскрываются.

Субмарины проекта 29SS получили улучшенную систему шноркелей в целях снижения сигнатуры, ГАС нового поколения, новое звукопоглощающее покрытие и материалы, способные существенно снизить заметность подлодки. Кроме того, на НАПЛ Taigei отказались от использования двигателя Стирлинга, установив вместо него новые литий-ионные аккумуляторы.

Стандартное водоизмещение - около 3 тысяч тонн, длина корпуса – 84 метра, ширина – 9,1 метра. Экипаж – 70 человек. Подлодка несет торпеды и противокорабельные ракеты.
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    12 комментариев
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    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      -2
      Сегодня, 11:50
      А дальность хода какая у них?И что с автономностью?Трудно указать все характеристики сразу???
      1. Doccor18 Ранг пользователя
        Doccor18
        0
        Сегодня, 11:58
        Цитата: Бережливый
        дальность хода какая у них?И что с автономностью?

        Был у них такой адмирал Кабаяси, так тот утверждал что до 16 тыс. миль на 8 узлах, 2 тыс. миль на 24 узлах...Также удивляет весьма немаленький экипаж - 72 человека.
        1. Вахтовик Ранг пользователя
          Вахтовик
          +1
          Сегодня, 12:11
          Цитата: Doccor18
          Цитата: Бережливый
          дальность хода какая у них?И что с автономностью?

          Был у них такой адмирал Кабаяси, так тот утверждал что до 16 тыс. миль на 8 узлах, 2 тыс. миль на 24 узлах...Также удивляет весьма немаленький экипаж - 72 человека.

          Япона мама ..И против кого такая субмарина ..? Радиация на них явно повлияла (шутка)
          1. Doccor18 Ранг пользователя
            Doccor18
            +1
            Сегодня, 12:22
            Цитата: Вахтовик
            Радиация на них явно повлияла (шутка)

            Трудно сказать, но нести такую ахинею, да ещё якобы от экс адмирала - это что-то. На самом деле вряд ли больше 5 тыс. миль/25 суток...
      2. северный кавказ Ранг пользователя
        северный кавказ
        +4
        Сегодня, 12:10
        Дальность хода! Характеристики! А может вопрос в другом? Против кого это? Не задумывались? Кто угрожает Японии? Россия? Другой вопрос. США воевали против Японии 4 года. СССР против Японии месяц. А! СССР вступил в войну когда ясна была победа США!? А США когда открыли второй фронт? Но США оттяпали себе зону оккупации! А что оттяпал СССР у Японии? Вся победа досталась США! Вот в Европе Сталин правильно сделал что не ушёл оттуда где был поднят наш флаг! А их Японии ушли! Где уважение Японии к нам? Урок на будущее! Чтобы не было войн, мы должны оставаться там куда пришли! Пример Европы в помощь! Пришли, ушли. Они собрались и опять на нас пошли! Пример СВО. Дошли до Киева и ушли! И они опять на нас прут! Мораль понятна?
        1. Doccor18 Ранг пользователя
          Doccor18
          0
          Сегодня, 12:27
          Цитата: северный кавказ
          Кто угрожает Японии?

          Никто. Но Япония - это главное оружие в руках демократоров на востоке, их цепной пёс. Будущее неспокойно, и понятно, что японский военно-морской флот неспроста усиливают..
      3. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 12:14
        На сегодняшний день в составе японского флота находятся три субмарины типа Taigei проекта 29SS.

        Ну и какое это оборонительное оружие для сил обороны Японии...??? Судя по всему, японцы очень соскучились по имперской агрессивной армии и по славе "Великой Японии" с северными территориями... Ну не живётся им спокойно на своём небольшом острове... Ну или Штаты спокойно жить не дают... В общем, ничем хорошим это для островитян как всегда не закончится... am
    2. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -4
      Сегодня, 11:51
      Зашибись- заценили новость. Имею сказать, таки: весь цимес в том, что собираются косорылые сопровождать своих рыбаков у наших о-в : Итуруп, Кунашир, но дальше о-ва Хоккайдо, уверен, не дадим им хода, уважаемый Ким Чен Ын нам в помощь,
      а боевых котиков и дельфинов мы доставим в обозначенные места!
    3. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      +2
      Сегодня, 11:58
      Японцы изменились.Вместо любования сакурой они начинают любоваться подводными лодками.... winked
      1. Doccor18 Ранг пользователя
        Doccor18
        0
        Сегодня, 12:01
        Цитата: андрей мартов
        Японцы изменились.

        Давненько уж... Больше тридцати лет по одной подлодке в год вводят...
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 12:10
      Начнём с того ,с каких пор кит - это рыба?А потом уже перейдём к тому что ,японцы первые поняли что ВЭУ это распиаренное"гомно".
      1. Авиатор_ Ранг пользователя
        Авиатор_
        +1
        Сегодня, 12:34
        ВЭУ это распиаренное"гомно".
        Именно так. В 50-60 годы были у нас лодки с ВНЭУ 615 проекта. Имели неофициальное название "зажигалки". Думаю, что и в 21 веке они сохранят такое название.

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