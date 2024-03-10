В ходе ночной атаки российские дроны-камикадзе «Герань-2» поразили 48-й арсенал ВСУ в Винницкой области
В России продолжают наносить удары дронами-камикадзе по военным и инфраструктурным объектам Украины, не стала исключением и ночь с субботы на воскресенье. Пока в Генштабе ВСУ рассказывают о "поражении" практически всех российских беспилотников, украинские паблики пишут о взрывах в Николаевской, Одесской, Винницкой и Хмельницкой областях, а также в Харькове.
Согласно данным российских ресурсов, удары наносились по пунктам временной и постоянной дислокации резервов ВСУ, а также местам хранения боевой техники и боеприпасов. По данным ТГ-канала "Донбасский партизан", в Винницкой области нанесен удар по территории 48-го арсенала, расположенного на юге Калиновки. По имеющейся информации, на склады были доставлены артиллерийские снаряды из числа обещанных Западом, которые они там собирают по всему миру.
Удар наносился двумя дронами-камикадзе типа "Герань-2", оба беспилотника попали куда нужно. В результате удара на арсенале начался пожар, сопровождавшийся звуками повторной детонации. Звучавшие взрывы были хорошо слышны по всей округе. Возникший пожар был зафиксирован даже из космоса.
Местные власти прилет признали, но без подробностей, лишь заявив о попадании по некому "инфраструктурному объекту". Причем заявлялось, что сами дроны якобы были сбиты, а в объект попали "осколки". Также подтверждается прилет дронов-камикадзе по объектам в Одессе, власти заявляют о большом пожаре на "промышленном предприятии", опять же без подробностей. Кроме того, ночью был удар по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области.
Между тем, командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что украинская ПВО "сбила" 35 "Гераней" из 39 запущенных по Украине. А вот четыре зенитные ракеты С-300, ударившие по Харькову, ПВО Украины перехватить не сумело.
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