В ходе ночной атаки российские дроны-камикадзе «Герань-2» поразили 48-й арсенал ВСУ в Винницкой области

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В ходе ночной атаки российские дроны-камикадзе «Герань-2» поразили 48-й арсенал ВСУ в Винницкой области

В России продолжают наносить удары дронами-камикадзе по военным и инфраструктурным объектам Украины, не стала исключением и ночь с субботы на воскресенье. Пока в Генштабе ВСУ рассказывают о "поражении" практически всех российских беспилотников, украинские паблики пишут о взрывах в Николаевской, Одесской, Винницкой и Хмельницкой областях, а также в Харькове.

Согласно данным российских ресурсов, удары наносились по пунктам временной и постоянной дислокации резервов ВСУ, а также местам хранения боевой техники и боеприпасов. По данным ТГ-канала "Донбасский партизан", в Винницкой области нанесен удар по территории 48-го арсенала, расположенного на юге Калиновки. По имеющейся информации, на склады были доставлены артиллерийские снаряды из числа обещанных Западом, которые они там собирают по всему миру.



Удар наносился двумя дронами-камикадзе типа "Герань-2", оба беспилотника попали куда нужно. В результате удара на арсенале начался пожар, сопровождавшийся звуками повторной детонации. Звучавшие взрывы были хорошо слышны по всей округе. Возникший пожар был зафиксирован даже из космоса.


Местные власти прилет признали, но без подробностей, лишь заявив о попадании по некому "инфраструктурному объекту". Причем заявлялось, что сами дроны якобы были сбиты, а в объект попали "осколки". Также подтверждается прилет дронов-камикадзе по объектам в Одессе, власти заявляют о большом пожаре на "промышленном предприятии", опять же без подробностей. Кроме того, ночью был удар по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области.

Между тем, командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что украинская ПВО "сбила" 35 "Гераней" из 39 запущенных по Украине. А вот четыре зенитные ракеты С-300, ударившие по Харькову, ПВО Украины перехватить не сумело.
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    29 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +5
      Сегодня, 12:45
      ***
      — Ну "Герани",ну герои!! ...
      ***
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +7
        Сегодня, 12:56
        Говорят, начальник арсенала воплотил историю барона Мюнхаузена - полетал на...снаряде laughing, правда его теперь собирают по всей Винницкой области wassat
        1. Peter1First Ранг пользователя
          Peter1First
          +2
          Сегодня, 13:10
          Прилетел прямо к Бандере... Надо продолжать! Ще не все подонки вмерли!
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            +1
            Сегодня, 13:22
            Как всегда украм врать очень хочется -
            В том "украинства" ген виноват -
            Говорят, что "Герани" закончатся,
            А они все летят и летят!!!
            Украм, падая прямо на голову -
            Божья кара за всё им с небес...
            «Бесогон» для всех «укров упоротых» -
            Раз вселился нацизма в них бес!!! am
        2. AllX_VahhaB Ранг пользователя
          AllX_VahhaB
          -1
          Сегодня, 13:15
          Цитата: Чёрный
          Говорят, начальник арсенала воплотил историю барона Мюнхаузена

          Говорят начальники арсеналов на Украине, воплощают историю начальника склада из "Операции Ы", а потом всё на "Герани" списывают...
        3. Андрей Николаевич Ранг пользователя
          Андрей Николаевич
          +3
          Сегодня, 13:27
          Пущай полетает. Винницкая область,всегда была самой майданутой. Столица рагулья.
          1. FoBoss_VM Ранг пользователя
            FoBoss_VM
            +1
            Сегодня, 13:38
            Будет в России значит столицей садоводства . Рогулячье тупье выкорчевать придется с корнем
        4. mikh-korsakov Ранг пользователя
          mikh-korsakov
          +2
          Сегодня, 13:41
          ачальник арсенала воплотил историю барона Мюнхаузена"
          Макрону на заметку. А то он больно разбушевался. Как в свое время Фантомас.
      2. Вахтовик Ранг пользователя
        Вахтовик
        +2
        Сегодня, 13:31
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        ***
        — Ну "Герани",ну герои!! ...
        ***

        Воронцов ,а что это вы постоянно в первых строчках с короткими комментами ? Маршалом хотите стать ? Хоть бы написали свою позицию ,а то может вы из ЦИПСО или хуже либерной пятой колонны набираете очки ..Уж определитесь ..Я не придираюсь ,но просто настораживает эти ваши короткие ничего не значащие коментарии и звезды у вас не малые на погонах ..
        Кто вы по жизни ?
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          +3
          Сегодня, 14:35
          а то может вы из ЦИПСО или хуже либерной пятой колонны набираете очки

          Да вроде нормальный мужик. Мне нравятся его остроумные комментарии. Часто плюсы ему ставлю. А так Вахтовик, вы тонко подметели, здесь есть такой newOrange, который постит просто новостную ленту тг. А потом сам как скажет (напишет), так хоть стой хоть падай... lol
          1. Вахтовик Ранг пользователя
            Вахтовик
            0
            Сегодня, 14:49
            Цитата: Msi
            Да вроде нормальный мужик. Мне нравятся его остроумные комментарии. Часто плюсы ему ставлю

            Тоже согласен и ставил +..А вот только обжигался на таких не раз тут Был тут такой типо ополченец ,.набрал рейтенгов ,а потом Прям в лицо хохотал всем ..
            А вот "Наблюдатель" вроде или еще чтото такое Вот падла был
            Цитата: Msi
            А так Вахтовик, вы тонко подметели, здесь есть такой newOrange, который постит просто новостную ленту тг. А потом сам как скажет (напишет), так хоть стой хоть падай...

            Вот я и про это осторожней с такими нужно ..Они рейтинг набирают ,а потом новичков тут молодежь особенно гасят и издеваются над ними ,те кто что то патриотичное напишет
            Они их толпой тут запинывают падлы,ехидством и минусами жалобами и т.д.
            И те выскакивают сразу испуганно angry

            Тут мафия целая и из Израиля много ехидонов hi
            Я их тут изучил немного
            1. Msi Ранг пользователя
              Msi
              +1
              Сегодня, 14:59
              Был тут такой типо ополченец ,.набрал рейтенгов ,а потом Прям в лицо хохотал всем ..
              А вот "Наблюдатель" вроде или еще чтото такое Вот падла был

              Да пишут вроде как правильно, а потом бах... Перечисленных персонажей не помню.
              Я сначала добавился, думаю во народ, вот какие, критикуют власть нашу, грамотно пишут. Со многим соглашался. Через какое то время только понял, что много среди них окраинцев... wassat
        2. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +1
          Сегодня, 15:13
          Цитата: Вахтовик
          Воронцов ,а что это вы постоянно в первых строчках с короткими комментами ? Маршалом хотите стать ?

          Извините, Вам то какое дело до Воронцовы ? Вы всего, ровно 15 дней на сайте, а критикуете уважаемых участников. Что Вы хотите ему предъявить, если он первым написал коммент ?
      3. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        +1
        Сегодня, 14:26
        Владимир Владимирович Воронцов
        Сегодня, 12:45
        ***
        — Ну "Герани",ну герои!! ...
        ***
        Зашибись- заценили новость!
        Имею сказать, таки : весь цимес в том, что ощущается ускорение темпов ВС РФ в СВО, тому как лже- недо- запад открытым текстом главного лягушатника с подачи деда Дементия и чаё-хлёбов острова невезения озвучил объявление необъявленной ранее войны.
        Согласие выразили пока три болты, а самих лягушатников без бургундского и тёплых сартиров с размещением в гостиничных нумерах с тёплыми синьЁритами на фронт не затащишь!
        У наших ВС РФ в СВО есть ещё чуть больше года для окончательного разгрома бандерорейха с полнейшей капитуляцией только на условиях РФ.
        А потому, пожелаем Победы ВС РФ в СВО! Победа будет за нами! Вы- наша гордость, опора и сила, а мы приложим все усилия, чтобы ваш тыл и наши фаберже были прочнее стали и сильнее бури Зевса!Вечный светоч не погас под ветрами гнусными. Даже мёртвых бойтесь нас, -Не воюйте с русскими!!!
        1. Вахтовик Ранг пользователя
          Вахтовик
          0
          Сегодня, 15:22
          Цитата: ZovSailor
          Зашибись- заценили новость!

          И в первых строчках всегда с такими двумя словами negative
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      -1
      Сегодня, 13:00
      Что это было - мы закрыли недостачу стран НАТО? laughing В НАТО - прапорщики то же есть,их зовут генералами.У кого то на западе появилась яхта,домик с медной черепицей или должность.Прикол в мире появился величайший нефтяник Уэсли Кларк - который из нефтянки знает одну фразу- " Если у вас есть нефть ,то мы идём к Вам".Кстати в нефтяной фирме назначеной спасительнецей Европы от российских нефти и газа Уэсли Кларк вошёл в совет директоров.Младший Байден пока не замечен.
      1. Вахтовик Ранг пользователя
        Вахтовик
        +1
        Сегодня, 13:25
        Россия после взятия Авдеевки сосредотачивается ,для будущего рывка ..А пока Геранями и т.д. угощает "небратьев" ,чтобы не расслаблялись падлы ..Нету у них больше мобилизационного ресурса ..А привлечение наемников ,еще более разозлит Россию Мочить начнем уже не взирая свои не свои .. negative
      2. mikh-korsakov Ранг пользователя
        mikh-korsakov
        +2
        Сегодня, 13:56
        Ну да. Винница типичная Украина. Значит начальником склада на арсенале является типичный украинский пан майор. У него типичный девиз ЧТО ОХРАНЯЮ, ТО ИМЕЮ. Через два года в НАТО дошло, что БП, посланные на Украину, оказываются далеко от Украины. Затеяли ревизию. А тут очень вовремя ве вышло для пана майора.
    3. Taskhyl
      Taskhyl
      +1
      Сегодня, 13:02
      Если бы там был значимый(!) арсенал, то чем-нибудь серьезным долбанули бы, а не Геранями, которые далеко не всегда наносят поражение.
      1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
        AllX_VahhaB
        +1
        Сегодня, 15:00
        Цитата: Taskhyl
        Если бы там был значимый(!) арсенал, то чем-нибудь серьезным долбанули бы, а не Геранями, которые далеко не всегда наносят поражение.

        Бизнес-схема для начальника арсенала.:
        1. Разворовать склад.
        2. Продать БК хусситам.
        3. Позвонить однокурсникам по военному училищу в Россию, сообщить координаты склада.
        4. Дождаться прилёта Гераней, подорвать остатки БК на складе.
        5. Поделить гешефт с товарищами...
        Если прибыль с транзита ГАЗа через территорию Украины делят... почему нет?
    4. polinet Ранг пользователя
      polinet
      +1
      Сегодня, 13:09
      Всем не братьям по весеннему букетику Геранек laughing
    5. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +3
      Сегодня, 13:19
      лишь заявив о попадании по некому "инфраструктурному объекту"

      На которых взрывались инфраструктурные снаряды lol
    6. Дес Ранг пользователя
      Дес
      -1
      Сегодня, 13:20
      Из анонимной статьи(новости):"Местные власти прилет признали, но без подробностей, лишь заявив о попадании по некому "инфраструктурному объекту". Причем заявлялось, что сами дроны якобы были сбиты, а в объект попали "осколки".
      Разве у нас не так тоже бывает?)
    7. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +1
      Сегодня, 13:21
      В Виннице когда-то ставка Гитлера была, интересно, они, наверное, на этом месте капище сделали. Вызывали дух фюрера, а прилетели "Герани".... Но если серьёзно, то есть во всём этом определённая символичность. Украинсвто как противоположенность русскости вывели австрийские офицеры-генштабисты. Гитлер был австрийцем. Нацизм в Германии финансировали Великобритания и США. И вот опять нацизм на Украине, финансируют всё те же....
      1. Павел_Свешников Ранг пользователя
        Павел_Свешников
        -1
        Сегодня, 13:50
        Чуть погодя еще увидим совпадения сегодняшнего сценария со 2МВ. Вся Европа бросит свои войска на окраину и у нас не будет другого выбора как применять ЯО.Ибо применять конвенциальные вооружения против заведомо более сильного противника с нашей стороны не имеет смысла. Потери личного состава и так уже беспрецедентные после 2МВ. Продолжая воевать таким же образом, мы потеряем непозволительно много людей. Отказываясь от применения ЯО мы множим наши потери во имя гипотетических смыслов. Плюс к этому даем неверный сигнал западу о нашей слабости и нерешительности.
    8. fiv Ранг пользователя
      fiv
      +1
      Сегодня, 13:24
      Размести снаряды на складе и получи бесплатно прикольные прилеты "Гераней"! К победителю конкурса прилетит "Искандер"!
    9. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      0
      Сегодня, 13:36
      Герани бы следует уже оснащать реактивными двигателями
    10. пешик
      пешик
      -1
      Сегодня, 13:38
      Цитата: Андрей Николаевич
      Пущай полетает. Винницкая область,всегда была самой майданутой. Столица рагулья.


      Вижница и Коломыя с Яремчей - самые рагульные.
    11. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
      Сергей Prutkov55
      +2
      Сегодня, 14:07
      Над древней русской столицей Киевом надругались гуцулы. Нельзя оставлять им русскую историю и наше все. По словам киевлянина город превратили в концлагерь. Все выходцы из западной окраины подлежат выселению. Абсолютно чуждые элементы. Их история там в карпатских схронах. Продажные подлые особи. Не надо их перевоспитывать Выйдет это боком. Их надо гнать. И пусть знают и заранее убираются.

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