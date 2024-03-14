Выход из договоров о запрещении и проведение ядерных испытаний как ответ на угрозы вторжения и непризнания выборов президента России

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Выход из договоров о запрещении и проведение ядерных испытаний как ответ на угрозы вторжения и непризнания выборов президента России

Наша страна находится сейчас на очень сложном историческом отрезке, события, которые будут происходить в ближайшие несколько лет, могут во многом определить место и роль России в мире. Помимо прямого участия в боевых действиях высокой интенсивности, ведущихся на территории Украины в рамках проводимой нашей страной специальной военной операции (СВО), Россия сталкивается с беспрецедентным политическим и экономическим давлением, оказываемым странами глобального Запада.

Близятся выборы президента России, и нет никаких сомнений в том, что страны глобального Запада предпримут все возможные меры для того, чтобы осложнить их проведение или объявить результаты выборов нелегитимными.



Непризнание лидера (или группы лидеров) той или иной страны законной властью – это далеко не новость в мировой политике, такие случаи много раз происходили и в прошлом, как там – «царь-то не настоящий». Почти всегда за случаями непризнания легитимности власти в той или иной стране стояло желание её «непризнающих» соседей получить из этого для себя какую-либо выгоду, например, пропихнув на трон своего человека, чтобы потом отрезать себе территорий самую малость, получить преференции в торговле или участие в войне на своей стороне. Хоть в старые времена ни о какой процедуре выборов речь не шла, но ведь под сомнение можно поставить не только демократические процедуры, но и например престолонаследие.

Россия сталкивалась с вмешательством во внутреннюю политику на протяжении всей своей истории – велись подковёрные игры за царский, а затем и за императорский трон, количество высокопоставленных иностранцев у российского трона зачастую было таково, что не всегда было понятно, кто управляет Россией – сами русские или, например, какие-нибудь немцы. Долгое время шпионы противника, в первую очередь Великобритании, не встречали практически никакого противодействия с нашей стороны, что позволяло им не только за бесценок скупать секретные сведения и разрушать экономику, но и оказывать значительное влияние на внутриполитические процессы в России.


Российский Императорский дом в 1917 году – можно не сомневаться, что в Великобритании рассматривают и возможность реставрации этой формы правления в России, в том случае, если она будет им подконтрольна. Изображение Wikimedia Commons / Shakko

Апофеозом можно считать организованную на деньги стран Запада Октябрьскую революцию, по итогам которой в нашу страну было осуществлено полномасштабное вооружённое вторжение, называемое интервенцией, призванной вернуть легитимную, по мнению интервентов, власть. Впрочем, созданная в СССР могучая система государственной безопасности и сеть спецслужб также не уберегли страну от развала, спровоцированного в первую очередь внешними факторами.

Таким образом, можно уверенно утверждать, что непризнание легитимности власти – это один из наиболее привычных инструментов, скрытая форма ведения боевых действий нашими западными партнёрами-противниками.

Отвлечёмся ненадолго от проблем престолонаследия и поговорим об ограничениях, накладываемых международными договорами на нашу страну, что потенциально может крайне негативно повлиять на её безопасность, а именно о договорах о запрещении ядерных испытаний.

Договоры о запрещении ядерных испытаний


Первый Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой был подписан 5 августа 1963 года в Москве, сторонами договора являлись СССР, США и Великобритания. Договор вступил в силу 10 октября 1963 года, позднее к нему присоединились ещё 131 страна, впрочем, для большей части присоединившихся этот договор – лишь возможность поиграть в большую политику, поскольку ни шансов создать ядерное оружие, ни возможности его испытать у них в любом случае не было и нет. В то же время указанный договор не подписали и не ратифицировали и некоторые ядерные державы.


География Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Изображение Wikimedia Commons / Allstar86

Возможно, что в то время заключение Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой было вполне оправдано.

Во-первых, это позволило несколько снизить риск ядерной войны между сверхдержавами, например, в том случае, если бы одна из них провела серию мощных взрывов в верхних слоях атмосферы или ближнем космосе, то нарушение работы средств связи и радиолокации могло бы привести к ошибочному выводу о начале ракетно-ядерной атаки.

Ну а во-вторых, интенсивность ядерных испытаний, проводимых сверхдержавами, уже заставляла задуматься об их воздействии на экологию планеты, впрочем, наверняка были и иные факторы.

Значительно позже, 10 сентября 1996 года и открыт для подписания Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). На текущий момент указанный Договор подписало 187 государств, не подписали его только новые ядерные державы – Индия, Пакистан, КНДР, однако ратифицировали его только 177 государств, в том числе ДВЗЯИ не ратифицирован такими странами, как США, КНР и Израиль.

Казалось бы, а причём здесь Израиль? Какое дело Израилю – формально стране без ядерного оружия до запретов ядерных испытаний? Ответ, думается, всем очевиден...


География Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Изображение Wikimedia Commons / Allstar86

Несмотря на то, что ДВЗЯИ так и не вступил в силу, почти все ядерные государства ввели добровольные односторонние моратории на ядерные испытания – Россия и США ввели его в 1992 году, а последняя ядерная держава КНДР – в 2018 году, Израиль не ввёл мораторий, поскольку, опять же, ядерной державой себя не признаёт.

Что можно сказать о Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний?

Само время его заключения говорит о многом – период максимальной слабости нашей страны – в военном плане, политическом и экономическом. В этот момент ядерное оружие – это единственное, что удерживало (и удерживает) наших противников от прямого вооружённого вторжения, самая жирная красная линия из всех, которые можно нарисовать.

Рисковать снижением ядерного потенциала из-за невозможности провести проверку новых и наоборот, длительное время находящихся в эксплуатации ядерных зарядов? Зачем?

Ухудшение экологии?

Это абсурд, с начала «ядерной эры» на Земле было произведено несколько тысяч ядерных взрывов, и ничего страшного не случилось, зачастую даже на бывших ядерных полигонах радиационный фон уже пришёл в норму. Некоторые всё время пытаются приплести катастрофу на Чернобыльской АЭС, но это совсем другое, там не было ядерного взрыва, а был тепловой взрыв с выбросом нескольких тонн радиоактивного вещества, разнесённого ветрами на огромную территорию (из 192 тонн ядерного топлива реактора за пределы Чернобыльской АЭС было выброшено порядка 3 тонн высокоактивного ядерного топлива).

5 октября 2023 года на заседании дискуссионного клуба «Валдай» Президент России Владимир Путин отметил, что, в отличие от США, РФ ратифицировала запрет на испытание ядерного оружия в рамках ДВЗЯИ, и уже на следующий день спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что совет обсудит отзыв ратификации договора на ближайшем заседании Госдумы, а 18 октября 2023 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.


Первый шаг уже сделан. Изображение kremlin.ru

Решение об отзыве ратификации не предполагает выхода Российской Федерации из договора, но направлено на выравнивание сложившегося дисбаланса по обязательствам в его отношении. По крайней мере, пока.

Нужно ли нам выходить из договоров о запрещении испытаний ядерного оружия?

Из Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой скорее всего нет, по крайней мере пока, а вот насчёт Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний всё сложнее.

Да, в части технологий мирного и военного атома Россия, судя по всему, первая среди равных. Да, наши ядерные заряды, скорее всего, надёжны и эффективны. Но как можно быть уверенным в этом на 100 %?

Как мы уже говорили выше, ядерное оружие – это единственное, что удерживает страны глобального Запада от прямого вторжения в нашу страну. Если бы не ядерное оружие, то тысячи «Томагавков» уже уничтожили бы всю гражданскую и военную инфраструктуру, до которой бы смогли дотянуться – без света, без отопления и горячей воды, без газа, сколько бы мы продержались зимой, в морозы под минус двадцать?

Но если ядерное оружие является для нас залогом выживания, то необходимо предпринимать все возможные меры для его поддержания и совершенствования, и испытания ядерного оружия – это неотъемлемая часть этого процесса, поскольку никакие суперкомпьютеры не способны заменить реальные испытания, подтвердить характеристики перспективных и работоспособность существующих ядерных зарядов.

Вопрос только в том, чего мы ждём?

Хотим показать, какие мы миролюбивые?

Так это не поможет, в странах глобального Запада Россию уже назначили «империей зла» – этаким вечным «Мордором», детей там этому учат уже с начальной школы (в одном ряду с изучением десятков гендеров и многообразия половых извращений), так что терять нам абсолютно нечего.

А вот получить мы можем очень многое – это и новые заряды со сверхбольшими сроками хранения с минимальным обслуживанием (, это важно для того, чтобы можно было поддерживать значительный ядерный арсенал с минимальными затратами на его содержание), и возможные перспективные «чистые» ядерные заряды, радиоактивное заражение местности от которых будет столь слабо и кратковременно, что можно применять их в локальных конфликтах, и перспективные боеприпасы с усилением какого-либо выбранного поражающего фактора, например, электромагнитного излучения, для того, чтобы вывести из строя электронику противника.

Или это может быть разработка новой «Царь-бомбы», способной за счёт совокупности ряда поражающих факторов сделать выбранную территорию на столетия непригодной для жизни, ведь сказано, что миру без России не бывать, а значит, так тому и быть.


Слухи о кобальтовой бомбе вполне могут стать реальностью. Изображение Wikimedia Commons / DMKTirpitz

Но дело не только в технических аспектах ядерных испытаний – ведь они будут иметь важнейшее политическое значение.

Выводы


В начале данной статьи мы говорили об угрозе непризнания рядом стран итогов выбора президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта этого года. Указанные действия можно однозначно считать актом агрессии и вмешательством во внутренние дела Российской Федерации.

Страны глобального Запада всё больше и больше наглеют, переходят всё новые и новые красные линии, даже не замечая их и не ощущая никаких последствий, и готовятся идти дальше – вот уже «галльский петушок» со свитой из прибалтийских шавок собрался в поход на Россию, видно, забыл, сколько костей лягушатников сгнило на российских просторах в прошлом.

Проведение испытаний ядерного оружия – наземного взрыва где-нибудь на Новой Земле положит конец любым инсинуациям относительно выборов в нашей стране, после этого любые непризнания будут выглядеть как фарс. Есть президент, у него есть полномочия на применение ядерного оружия, ядерное оружия применено, не признаёте выборы – вы что, умственно неполноценные?

Страны мира должны волновать не абстрактные условия проведения выборов в России, а реальные последствия их проведения. А вообще, на мой взгляд, для закрепления эффекта, регулярное проведение ядерных испытаний в день инаугурации президента России можно сделать доброй традицией.


Взрыв «Царь-бомбы» в своё время многих привёл в чувство

В любом случае, в день инаугурации или нет, но проведение испытаний жизненно необходимо человечеству для сохранения мира. Люди в странах глобального Запада потеряли чувство страха, утратили осознание угрозы, ядерное оружие стало для них абстракцией, чем-то, что вроде как и существует, а вроде как и нет. Наземный ядерный взрыв – с картинкой 8К, с объёмным звуком, со сметёнными огненной стеной макетами строений и фигурами людей – как холодный душ, это прочистит головы западных обывателей, политиков, военных.

Пожалуй, население стран глобального Запада должно быть больше нас заинтересовано в проведении Россией ядерных испытаний, поскольку лучше отрезвляющий взрыв на Новой Земле сейчас, чем полноценная санация территории стран Восточной, а то и Западной Европы, к чему мы вполне можем прийти уже через несколько лет, судя по имеющимся тенденциям.
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19 комментариев
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  1. Ixian Ранг пользователя
    Ixian
    +7
    Сегодня, 05:10
    Краткий синопсис этой с позволения сказать "аналитики" – можете не благодарить.

  2. Владимир80 Ранг пользователя
    Владимир80
    +1
    Сегодня, 05:51
    для закрепления эффекта, регулярное проведение ядерных испытаний в день инаугурации

    и "эцих с гвоздями" для несогласных внутри страны?
  3. Велизарий Ранг пользователя
    Велизарий
    +10
    Сегодня, 05:56
    Понять логику автора невозможно ни с какой стороны. Любая страна может признавать или не признавать власть в той или иной стране-это только ее дело и ее вопрос. Для суверенного (независимого) государства это в принципе не должно иметь значение. А уж назвать возможность непризнания итогов выбора "актом агрессии" это все равно что сказать,что дважды два равно десять. Мы можем не признавать выборы в США или в Буркина-Фасо это только наше право и это приведет только к разрыву отношений на время действия конкретного политического режима.
    Предложение в ответ на угрозу непризнания гр Путина взрывать на территории России ядерные бомбы, конечно, отличается свежестью и остроумием однако неясно как оно поможет представителям иных стран поверить в реальность российских выборов.
    Впрочем ,возможно, я слишком строг к автору искать логику у человека который утверждает,что Октябрьскую революцию устроили на деньги стран Запада для интервенции против этой самой Октябрьской революции для ее же свержения, наверное ,напрасно.
    P.S Отмечу непередоваемую лексику автора " кости лягушатников ", "прибалтийские шавки","умственно неполноценные",и. т. д. Деградация капиталистической РФ конечна понятна, но формально мы боремся за "традиционные ценности",так что такая подзаборно-уголовная риторика просто неприлична.
    P. P. S Отмечу и проблемы с этикой у автора,ему так обидно за гр Путина и К ,что он готов устроить здесь ядерный полигон .Отлично,но желательно спросить и у остальных граждан России готовы ли они "отправиться в рай" из-за того что некие иностранцы не признают выборы в РФ. И потом тому не надо далеко за чертом ходить у кого черт за плечами, автор жаждет совершить патриотический подвиг ради Путина. Так есть же прекрасная возможность участвовать в блестящих (соотношение потерь 1 к 10 в нашу пользу) и высокоэффективных штурмах Авдеевки, Марьинки ,Красногоровки,и.т.д. Однако автор,по каким-то загадочным причинам, предпочитает этого не делать.
    1. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
      Виктор Ленинградец
      +1
      Сегодня, 06:16
      Велизарий 05:56
      Предложение в ответ на угрозу непризнания гр Путина взрывать на территории России ядерные бомбы, конечно, отличается свежестью и остроумием однако неясно как оно поможет представителям иных стран поверить в реальность российских выборов.

      Так собственно именно граждан на выборах об этом и спрашивают. Так что высказаться может каждый, но решение принимать вновь избранному президенту.
    2. parusnik Ранг пользователя
      parusnik
      +2
      Сегодня, 06:58
      Велизарий
      Понять логику автора невозможно ни с какой стороны.
      Сдается, что под "апвседоном" Андрей Митрофанов,скрывается Марго Симоньян, у них мысли одинаковые.Вернее их отсутствие. wink
  4. Владимир_2У Ранг пользователя
    Владимир_2У
    0
    Сегодня, 06:15
    Ну прямо наземные испытания проводить перебор, а вот подземные, в сочетании с демонстрационным подрывом 0,5-1 килотонны обычного ВВ над полноразмерным макетом фрагмента типового даунтауна, да с трансляцией в Инет со множества точек - по моему в самый раз. В целях имиджевой рекламы отечественных РВСН, так сказать.
    1. tsvetahaki Ранг пользователя
      tsvetahaki
      +1
      Сегодня, 06:28
      Цитата: Владимир_2У
      Ну прямо наземные испытания проводить перебор

      Вы думете взрывом на Новой Земле можно кого-то напугать?
      Тут вообще, помнится, с год назад с экрана чуть ли не по своему городу вдарить предлагали... laughing
      Мне вот как-то непонятна логика - взрыв на Новой Земле - говорит о нашей решимости что-то сделать...
      Да хоть с десяток взрывов - только зарды тратить...
      Можно еще провести парад 2000 танков под Тверью, например...
      1. Владимир_2У Ранг пользователя
        Владимир_2У
        0
        Сегодня, 06:33
        Цитата: tsvetahaki
        Вы думете взрывом на Новой Земле можно кого-то напугать?

        Если не демонстрировать последствия, то не напугать. А если с кадрами горящих коттеджей, перевёрнутых "Тесл" и прочих Фиатов, то уже как то поубедительнее выйдет.

        Цитата: tsvetahaki
        Мне вот как-то непонятна логика - взрыв на Новой Земле - говорит о нашей решимости...
        Ну извините, отсутствующую у вас способность к простеньким логическим рассуждениям я вам вложить в голову не могу...
        1. tsvetahaki Ранг пользователя
          tsvetahaki
          0
          Сегодня, 07:10
          Цитата: Владимир_2У
          Ну извините, отсутствующую у вас способность к простеньким логическим рассуждениям я вам вложить в голову не могу...

          Я вообще-то с той публикой постоянно общаюсь... Так что если вы судите только о Россиянах, могу неплохо судить и о "партнерах".
          А кадры с горящими Теслами на Новой Земле - вызывают простые логические рассуждения - если Штаты бухнут в Неваде - вас это испугает?

          Как-то демострации по ютюбу работы наших противовоздушных систем как по мишеням так по украм - не пугают Посейдоны, вы не находите?
          1. Владимир_2У Ранг пользователя
            Владимир_2У
            0
            Сегодня, 07:19
            Цитата: tsvetahaki
            Я вообще-то с той публикой постоянно общаюсь...

            С руководством стран "наиболее вероятных противников", что ли? Шутка. И что, партнёры реально считают себя бессмертными? А если довести кадры с цифрами в КТ тротилового эквивалента и количеством БЧ РВСН? Вы доводили, или так, прихвастнули что знаете настроения, психологию и общаетесь?

            Цитата: tsvetahaki
            А кадры с горящими Теслами на Новой Земле - вызывают простые логические рассуждения - если Штаты бухнут в Неваде - вас это испугает?
            Ну вот построят типовой пятиэтажный городок с Ладами-Веста, подорвут, там и посмотрим. Да только записают так делать...
      2. Msi Ранг пользователя
        Msi
        0
        Сегодня, 06:42
        Можно еще провести парад

        А я предлагаю проводить испытания на Новой Земле каждое 9 мая... С трансляцией... Вот это парад будет... lol
      3. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 07:19
        Вы предлагаете применить это в реалии на врагах?Раз взрывом на полигоне никого не испугать?Но тогда и нам не жить...Хотя,если следовать одному анекдоту-зачем такая жизнь? what
  5. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 06:19
    Близятся выборы президента России, и нет никаких сомнений в том, что страны глобального Запада предпримут все возможные меры для того, чтобы осложнить их проведение или объявить результаты выборов нелегитимными.

    Да кто же посмеет такое сказать, когда до выборов по всем каналам талдычат, что самый-самый настоящий президент, это тот, который...
    А как расценивать, что из бюллетеней убрали графу «Против всех»?
    Почему ЦИК отсеивает кандидатов по причинам несоответствия идеологическим требованиям?
    Откуда взялась необходимость продления сроков полномочий президента и выборных органов, когда референдума по этому вопросу не проводилось?
    В связи с какой пандемией выборы решено (ЦИКом) проводить трое суток (это новая фишка такая или под бдительным оком наблюдателей за один день не успеваю написать 146%)?
    С какой стати проводится электронное голосование и где какие-то гарантии того, что это не очередная дурилка?
    Почему не на всех участках установлены видеокамеры с онлайн трансляцией ДАЖЕ в ночное время?
    * * *
    Мы четверть века назад БЫЛО поверили, что этот человек способен поднять страну, а он поднял пенсионный возраст, НДС, количество миллиардеров, количество нищих, смертность населения и количество политологов и чиновников (некоторые из которых ничем себя не проявили до сих пор)...
    А так всё «по чесноку». Это они - супостаты, вредят нашей России, но мы их пока трогать не будем...Мы же не такие, как они...
    1. parusnik Ранг пользователя
      parusnik
      0
      Сегодня, 07:06
      Мы четверть века назад БЫЛО поверили
       Ага, как в песне:
      "Дурманом сладким веяло
      Когда цвели сады
      Когда однажды вечером
      В любви признался ты
      Дурманом сладким веяло
      От слова твоего
      Поверила поверила
      И больше ничего"(с) laughing
  6. Msi Ранг пользователя
    Msi
    -3
    Сегодня, 06:27
    Андрей, спасибо за статью. В целом хорошая...
    Наземный ядерный взрыв – с картинкой 8К, с объёмным звуком, со сметёнными огненной стеной макетами строений и фигурами людей – как холодный душ, это прочистит головы западных обывателей, политиков, военных.

    Вот об этом наверное год назад я так же писал... lol что мы носимся с этими договорами...? Хватит в рот заглядывать хоть западным, хоть восточным партнёрам...
  7. parusnik Ранг пользователя
    parusnik
    +1
    Сегодня, 06:48
    Апофеозом можно считать организованную на деньги стран Запада Октябрьскую революцию, по итогам которой в нашу страну было осуществлено полномасштабное вооружённое вторжение, называемое интервенцией, призванной вернуть легитимную, по мнению интервентов, власть.
    Объясните,пожалуйста сей пассаж.Правильно понимаю,Запад организовал Октябрь для того,что бы потом свергнуть тех,которые придут к власти?Что бы вернуть к власти тех,которых свергли при их помощи?
  8. север 2 Ранг пользователя
    север 2
    0
    Сегодня, 06:52
    По моему мнению ,выборы в России и их признание или не признание Западом ,никакой связи с возобновлением или не возобновлением Россией наземных ядерных испытаний не имеет . Победа в СВО приближается и за это недолгое время ,между выборами и Победой России в СВО , Путину и России терпеливо должно быть "фиолетово" на то, признает Запад Путина легитимным Президентом или нет. Это потом Россия , Китай , Иран и их союзники Западу будет диктовать условия безопасности и пожать руку Президенту России побегут всякие там Макроны и не говоря уж об поляках и трибалтах с самураями .
    Важно два других аспекта . Если Харитонову и Слуцкому дали бы возможность провести такие же интервью и послания как это сделать имел возможность Путин , то увидев эти " государственно - международные пустышки" в день голосования за них голоса не отдал бы" наверное " никто . А так , они оба где-то там сидят в Думе , пургу изредка несут , да на каком ни будь заводике с рабочими поболтает . Есть ли в КП РФ и в ЛДПР люди достойнее чем они ? Естественно есть , только вот эти вот их задвигает .
    С победой в СВО выявится , что для России выборы президента впредь должны остаться в прошлом . Россия повернёт по пути монархизма без монархии с монархом без династии . Нравственные идеалы общества -это и будет современный монархизм ,а подчинение общества этим идеалам и будет монархией.
    Ельцину осиновый кол в могилу народ не воткнул лишь потому , что он своего приемника на высший пост в государстве сам назначил . Это и был первый пример необходимой России монарха без династии . Путин пока Россия была довольно таки слабой потратит тридцать лет что бы играя в демократию поднять страну и победить Запад по итогам СВО , и дальше страну проводит на путь монархизма без монархии с монархом без династии .Кстати и КП РФ тоже скажет , что так пусть и будет , лишь бы нам хоть в каком ни будь кабинете тёплое место было и изредка на завод поболтать нас выпускали. Очень жаль что раньше времени нас покинул Жириновский . Его предвидения и ум были бы хотя бы спарринг-партнёрамм Путину в России .
    Это моё личное мнение.
  9. Владимир М Ранг пользователя
    Владимир М
    +1
    Сегодня, 06:55
    Стоит признать ядерным взрывом на Новой земле, мы никого не напугаем на западе. Так же никого не напугаем взрывом над Сибирью (здесь привет тете симонян). Практическое значение имеют подрывы ядерных зарядов только в том, что бы практически определить, что происходит с боеголовкой через 20 лет.
  10. turembo Ранг пользователя
    turembo
    +1
    Сегодня, 07:05
    Я так и не понял тут про выборы или про ядерное оружие.Помнится гражданка Симонян тут хотела над моей Сибирью бомбу ядерную взорвать, я правда не понял зачем, но хотела. А тут предлагается вообще по каждому поводу что то взрывать, звучит в принципе весело, и интересно, но зачем на своей территории? Бей своих чтобы чужие боялись? Вроде ядерное оружие для других целей создавали, а с нашей нерешительность какую вообще бомбу взрывать собрались?

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