Выход из договоров о запрещении и проведение ядерных испытаний как ответ на угрозы вторжения и непризнания выборов президента России
Наша страна находится сейчас на очень сложном историческом отрезке, события, которые будут происходить в ближайшие несколько лет, могут во многом определить место и роль России в мире. Помимо прямого участия в боевых действиях высокой интенсивности, ведущихся на территории Украины в рамках проводимой нашей страной специальной военной операции (СВО), Россия сталкивается с беспрецедентным политическим и экономическим давлением, оказываемым странами глобального Запада.
Близятся выборы президента России, и нет никаких сомнений в том, что страны глобального Запада предпримут все возможные меры для того, чтобы осложнить их проведение или объявить результаты выборов нелегитимными.
Непризнание лидера (или группы лидеров) той или иной страны законной властью – это далеко не новость в мировой политике, такие случаи много раз происходили и в прошлом, как там – «царь-то не настоящий». Почти всегда за случаями непризнания легитимности власти в той или иной стране стояло желание её «непризнающих» соседей получить из этого для себя какую-либо выгоду, например, пропихнув на трон своего человека, чтобы потом отрезать себе территорий самую малость, получить преференции в торговле или участие в войне на своей стороне. Хоть в старые времена ни о какой процедуре выборов речь не шла, но ведь под сомнение можно поставить не только демократические процедуры, но и например престолонаследие.
Россия сталкивалась с вмешательством во внутреннюю политику на протяжении всей своей истории – велись подковёрные игры за царский, а затем и за императорский трон, количество высокопоставленных иностранцев у российского трона зачастую было таково, что не всегда было понятно, кто управляет Россией – сами русские или, например, какие-нибудь немцы. Долгое время шпионы противника, в первую очередь Великобритании, не встречали практически никакого противодействия с нашей стороны, что позволяло им не только за бесценок скупать секретные сведения и разрушать экономику, но и оказывать значительное влияние на внутриполитические процессы в России.
Российский Императорский дом в 1917 году – можно не сомневаться, что в Великобритании рассматривают и возможность реставрации этой формы правления в России, в том случае, если она будет им подконтрольна. Изображение Wikimedia Commons / Shakko
Апофеозом можно считать организованную на деньги стран Запада Октябрьскую революцию, по итогам которой в нашу страну было осуществлено полномасштабное вооружённое вторжение, называемое интервенцией, призванной вернуть легитимную, по мнению интервентов, власть. Впрочем, созданная в СССР могучая система государственной безопасности и сеть спецслужб также не уберегли страну от развала, спровоцированного в первую очередь внешними факторами.
Таким образом, можно уверенно утверждать, что непризнание легитимности власти – это один из наиболее привычных инструментов, скрытая форма ведения боевых действий нашими западными партнёрами-противниками.
Отвлечёмся ненадолго от проблем престолонаследия и поговорим об ограничениях, накладываемых международными договорами на нашу страну, что потенциально может крайне негативно повлиять на её безопасность, а именно о договорах о запрещении ядерных испытаний.
Договоры о запрещении ядерных испытаний
Первый Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой был подписан 5 августа 1963 года в Москве, сторонами договора являлись СССР, США и Великобритания. Договор вступил в силу 10 октября 1963 года, позднее к нему присоединились ещё 131 страна, впрочем, для большей части присоединившихся этот договор – лишь возможность поиграть в большую политику, поскольку ни шансов создать ядерное оружие, ни возможности его испытать у них в любом случае не было и нет. В то же время указанный договор не подписали и не ратифицировали и некоторые ядерные державы.
География Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Изображение Wikimedia Commons / Allstar86
Возможно, что в то время заключение Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой было вполне оправдано.
Во-первых, это позволило несколько снизить риск ядерной войны между сверхдержавами, например, в том случае, если бы одна из них провела серию мощных взрывов в верхних слоях атмосферы или ближнем космосе, то нарушение работы средств связи и радиолокации могло бы привести к ошибочному выводу о начале ракетно-ядерной атаки.
Ну а во-вторых, интенсивность ядерных испытаний, проводимых сверхдержавами, уже заставляла задуматься об их воздействии на экологию планеты, впрочем, наверняка были и иные факторы.
Значительно позже, 10 сентября 1996 года и открыт для подписания Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). На текущий момент указанный Договор подписало 187 государств, не подписали его только новые ядерные державы – Индия, Пакистан, КНДР, однако ратифицировали его только 177 государств, в том числе ДВЗЯИ не ратифицирован такими странами, как США, КНР и Израиль.
Казалось бы, а причём здесь Израиль? Какое дело Израилю – формально стране без ядерного оружия до запретов ядерных испытаний? Ответ, думается, всем очевиден...
География Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Изображение Wikimedia Commons / Allstar86
Несмотря на то, что ДВЗЯИ так и не вступил в силу, почти все ядерные государства ввели добровольные односторонние моратории на ядерные испытания – Россия и США ввели его в 1992 году, а последняя ядерная держава КНДР – в 2018 году, Израиль не ввёл мораторий, поскольку, опять же, ядерной державой себя не признаёт.
Что можно сказать о Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний?
Само время его заключения говорит о многом – период максимальной слабости нашей страны – в военном плане, политическом и экономическом. В этот момент ядерное оружие – это единственное, что удерживало (и удерживает) наших противников от прямого вооружённого вторжения, самая жирная красная линия из всех, которые можно нарисовать.
Рисковать снижением ядерного потенциала из-за невозможности провести проверку новых и наоборот, длительное время находящихся в эксплуатации ядерных зарядов? Зачем?
Ухудшение экологии?
Это абсурд, с начала «ядерной эры» на Земле было произведено несколько тысяч ядерных взрывов, и ничего страшного не случилось, зачастую даже на бывших ядерных полигонах радиационный фон уже пришёл в норму. Некоторые всё время пытаются приплести катастрофу на Чернобыльской АЭС, но это совсем другое, там не было ядерного взрыва, а был тепловой взрыв с выбросом нескольких тонн радиоактивного вещества, разнесённого ветрами на огромную территорию (из 192 тонн ядерного топлива реактора за пределы Чернобыльской АЭС было выброшено порядка 3 тонн высокоактивного ядерного топлива).
5 октября 2023 года на заседании дискуссионного клуба «Валдай» Президент России Владимир Путин отметил, что, в отличие от США, РФ ратифицировала запрет на испытание ядерного оружия в рамках ДВЗЯИ, и уже на следующий день спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что совет обсудит отзыв ратификации договора на ближайшем заседании Госдумы, а 18 октября 2023 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Первый шаг уже сделан. Изображение kremlin.ru
Решение об отзыве ратификации не предполагает выхода Российской Федерации из договора, но направлено на выравнивание сложившегося дисбаланса по обязательствам в его отношении. По крайней мере, пока.
Нужно ли нам выходить из договоров о запрещении испытаний ядерного оружия?
Из Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой скорее всего нет, по крайней мере пока, а вот насчёт Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний всё сложнее.
Да, в части технологий мирного и военного атома Россия, судя по всему, первая среди равных. Да, наши ядерные заряды, скорее всего, надёжны и эффективны. Но как можно быть уверенным в этом на 100 %?
Как мы уже говорили выше, ядерное оружие – это единственное, что удерживает страны глобального Запада от прямого вторжения в нашу страну. Если бы не ядерное оружие, то тысячи «Томагавков» уже уничтожили бы всю гражданскую и военную инфраструктуру, до которой бы смогли дотянуться – без света, без отопления и горячей воды, без газа, сколько бы мы продержались зимой, в морозы под минус двадцать?
Но если ядерное оружие является для нас залогом выживания, то необходимо предпринимать все возможные меры для его поддержания и совершенствования, и испытания ядерного оружия – это неотъемлемая часть этого процесса, поскольку никакие суперкомпьютеры не способны заменить реальные испытания, подтвердить характеристики перспективных и работоспособность существующих ядерных зарядов.
Вопрос только в том, чего мы ждём?
Хотим показать, какие мы миролюбивые?
Так это не поможет, в странах глобального Запада Россию уже назначили «империей зла» – этаким вечным «Мордором», детей там этому учат уже с начальной школы (в одном ряду с изучением десятков гендеров и многообразия половых извращений), так что терять нам абсолютно нечего.
А вот получить мы можем очень многое – это и новые заряды со сверхбольшими сроками хранения с минимальным обслуживанием (, это важно для того, чтобы можно было поддерживать значительный ядерный арсенал с минимальными затратами на его содержание), и возможные перспективные «чистые» ядерные заряды, радиоактивное заражение местности от которых будет столь слабо и кратковременно, что можно применять их в локальных конфликтах, и перспективные боеприпасы с усилением какого-либо выбранного поражающего фактора, например, электромагнитного излучения, для того, чтобы вывести из строя электронику противника.
Или это может быть разработка новой «Царь-бомбы», способной за счёт совокупности ряда поражающих факторов сделать выбранную территорию на столетия непригодной для жизни, ведь сказано, что миру без России не бывать, а значит, так тому и быть.
Слухи о кобальтовой бомбе вполне могут стать реальностью. Изображение Wikimedia Commons / DMKTirpitz
Но дело не только в технических аспектах ядерных испытаний – ведь они будут иметь важнейшее политическое значение.
Выводы
В начале данной статьи мы говорили об угрозе непризнания рядом стран итогов выбора президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта этого года. Указанные действия можно однозначно считать актом агрессии и вмешательством во внутренние дела Российской Федерации.
Страны глобального Запада всё больше и больше наглеют, переходят всё новые и новые красные линии, даже не замечая их и не ощущая никаких последствий, и готовятся идти дальше – вот уже «галльский петушок» со свитой из прибалтийских шавок собрался в поход на Россию, видно, забыл, сколько костей лягушатников сгнило на российских просторах в прошлом.
Проведение испытаний ядерного оружия – наземного взрыва где-нибудь на Новой Земле положит конец любым инсинуациям относительно выборов в нашей стране, после этого любые непризнания будут выглядеть как фарс. Есть президент, у него есть полномочия на применение ядерного оружия, ядерное оружия применено, не признаёте выборы – вы что, умственно неполноценные?
Страны мира должны волновать не абстрактные условия проведения выборов в России, а реальные последствия их проведения. А вообще, на мой взгляд, для закрепления эффекта, регулярное проведение ядерных испытаний в день инаугурации президента России можно сделать доброй традицией.
Взрыв «Царь-бомбы» в своё время многих привёл в чувство
В любом случае, в день инаугурации или нет, но проведение испытаний жизненно необходимо человечеству для сохранения мира. Люди в странах глобального Запада потеряли чувство страха, утратили осознание угрозы, ядерное оружие стало для них абстракцией, чем-то, что вроде как и существует, а вроде как и нет. Наземный ядерный взрыв – с картинкой 8К, с объёмным звуком, со сметёнными огненной стеной макетами строений и фигурами людей – как холодный душ, это прочистит головы западных обывателей, политиков, военных.
Пожалуй, население стран глобального Запада должно быть больше нас заинтересовано в проведении Россией ядерных испытаний, поскольку лучше отрезвляющий взрыв на Новой Земле сейчас, чем полноценная санация территории стран Восточной, а то и Западной Европы, к чему мы вполне можем прийти уже через несколько лет, судя по имеющимся тенденциям.
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