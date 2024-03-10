Смерть Навального как попытка Запада реанимировать антинародную оппозицию в России

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Смерть Навального как попытка Запада реанимировать антинародную оппозицию в России

Смерть Алексея Навального (включён в список террористов и экстремистов), которая была констатирована в колонии посёлка Харп ЯНАО 16 февраля, и события, за этим последовавшие, вскрыли всю цепочку целеполагания. Страна готовится к выборам, в США досрочно на каникулы отправились конгрессмены, в очередной раз не согласовав пакет военной помощи киевскому режиму, в Европе идут рекордные за последние годы по своей массовости протесты (фермеры, работники сферы транспорта), и вот – внимание «всего прогрессивного мира» переключается на событие, произошедшее на российской Крайнем Севере.

Не прошло и 20 минут с момента сообщения ФСИН о смерти Навального в колонии, как, ни много ни мало, премьер-министры ряда страны Запада начали «убиваться» по этому поводу в социальных сетях. Не прошло и часа, как о «кровавом режиме в России», который «ответственен» за всё и вся, включая смерть Навального*, высказались уже все старшие чиновники Евросоюза, отдельные из которых фамилию Навального могли ранее и слышать-то от силы пару раз.



И получается, что либо премьеры Швеции и Норвегии, отличившиеся в качестве комментаторов кончины осужденного гражданина России первыми, были подписаны на страничку ФСИН России в сети, либо это тотальный лицемерный спектакль, где участники через сценарий уже были проинформированы об итоге представления.

Никита Михалков в своём «Бесогоне» напоминает о примечательном обстоятельстве – как за пару дней до смерти Навального один из беглых «оппозиционеров», находясь в Британии, заявил, что у российской оппозиции нет никаких шансов на объединение, если «только в тюрьме не произойдёт трагедия…» Совпадение? Очень странно, если бы это было оно. Реанимация Западом антинародной оппозиции в России - вот на что это очень похоже.

Вполне очевидно, что Навального* сразу после провала «Болотной» западные кукловоды стали готовить на роль сакральной жертвы. И поэтому ответственность за кончину этого человека целиком и полностью лежит на пытающемся держаться за фантом исключительности так называемом коллективном Западе. Ведь даже смерть ими была превращена в пляски на костях, что однозначно выдало заинтересованность Запада в этой смерти.

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22 комментария
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  1. Эдик Ранг пользователя
    Эдик
    -2
    Сегодня, 13:49
    А что это за Навальный?Кто это?
    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 13:53
      Все правильно, вляпались они в пустые хлопоты.... хотя, вся такая оппозиция, полная дешёвка, оплатят по статье затрат на туалетную бумагу... белой, если что.
      1. Эдик Ранг пользователя
        Эдик
        -4
        Сегодня, 13:57
        Цитата: rocket757
        оплатят по статье туалетной бумаги...

        Обычно свинцом платят!Так как давно известно что предателей не кто не любит, даже те кто их использует в своих целях!Их пользуют,а потом выкидывают как призервативы.
    2. begemot20091 Ранг пользователя
      begemot20091
      +1
      Сегодня, 14:02
      Это который обос.....ый. Трусы его от Омска до Берлина вся эта опозиционная сволота обнюхивала. Даже Меркель "приложилась". Французы готовили туалетную воду для Макрона- "Трусы Навального", но потом отменили и решили прославить задницу Зеленского. Предложу обозвать "Ночь над Куевом"
    3. Юра 27 Ранг пользователя
      Юра 27
      +1
      Сегодня, 15:16
      Автор сего бреда, даже побоялся подписаться.
  2. иван2022 Ранг пользователя
    иван2022
    +5
    Сегодня, 13:53
    Любопытно. Лет более 30 я слышу про "антинародную власть", а вот про "антинародную оппозицию" только сейчас......поэтому насчёт "реанимации антинародной оппозиции" не понятно.
  3. Макsim
    Макsim
    -2
    Сегодня, 13:54
    не взлетит это у запада в самом западе уже такой клубок противоречий и проблем
  4. begemot20091 Ранг пользователя
    begemot20091
    0
    Сегодня, 13:57
    здох максим - ну и хрен с ним. Был еще один подобный педрило- немцов. Тоже землю удобряет - бабник хренов.
  5. Semovente7534 Ранг пользователя
    Semovente7534
    +3
    Сегодня, 13:58
    Как гражданин Европы я могу все это подтвердить: эта история широко распространена на пропагандистском уровне. Но здесь, на «свободном Западе», забыли говорить о Гонсало Лире (не было опубликовано ни одной статьи) и почти все умолчали о деле Эпштейна, которое гораздо серьезнее этого.
  6. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 14:01
    На "символ" навальный ну никак не тянет. Кроме презрения и раздражения этот "лидер" у народа никаких других эмоций не вызывал. Поэтому забудут его еще раньше, чем другого "лидера" - немцова.
    p.s. Рекомендую западным дядюшкам увековечить его память, переименовав Бродвей в Navalny street. lol
    1. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      +2
      Сегодня, 14:10
      На в Украине без подсказок первые сориентировались..
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 14:51
        Цитата: Эдик
        На в Украине без подсказок первые сориентировались
        У них и улица Бориса Джонсона есть. Умеют лизать
    2. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      0
      Сегодня, 14:23
      Так на западе свое понимание, им вообще плевать на популярность Навального и прочих. Они выбрали нам типа командиров, наши олигархи для выражения покорности их пиарят. Они из-за Кара-Мурзы несколько лет поднимали, хотя у нас в стране большинство даже и не в курсе, кто это и чем знаменит (я тоже не знаю, думаю ничем)
  7. Knell Wardenheart Ранг пользователя
    Knell Wardenheart
    +3
    Сегодня, 14:06
    Не прошло и 20 минут с момента сообщения ФСИН о смерти Навального в колонии, как, ни много ни мало, премьер-министры ряда страны Запада начали «убиваться» по этому поводу в социальных сетях

    Автор рассуждает подобно логике рассуждений бабы из северокорейского колхоза , не может поверить в то ,что на западе можно зайти в один магазин и купить практически все. Да как блин так-то ?! Тут определенно подвох . Нет, это обман или заговор ..
    Кстати говоря автор даже не подписался , это также забавно. Но я просвещу этого "шладкого штешняжку" - видите-ли какая штука, на западе политики (не все и не полностью,но многие и сильно) зависят от мнения избирателей ,а это мнение может (внезапно!) здорово и быстро меняться, потому,что там же, на западе, есть СМИ которые не на окладе у текущих властей и одновременно не в тюряге (также внезапно!) , и у этих СМИ бывает оч. хороший охват аудитории.
    Так вот , в подобных условиях если не иметь привычки быстро реагировать на "форсы" , можно быть завалеными кучей фекалий за очень короткий срок -потому что методики черного пиара там отточены и ручки у спецов набиты на этом в том числе . Если вовремя (-быстро,-срочноспешно) , в режиме цейтнота и качественно не отреагируют - то стори,пусть даже липовая, как и любой шок-контент побежит их валить , а им останется глотать пыль в хвосте ,пытаясь догнать этот процесс , живущий уже своей жизнью из фотожаб,лозунгов,всенародного хейта и шуточек.
    Хороший пример - вот эта вот "свежая стори" со слухом о том, что жена Макрона родилась мужчиной. Кто-то где-то внес бред сивой кобылы и понеслаась.

    Ввиду всего этого логично,что западная политотаа куда более шустрая на реакцию и куда лучше заточена на мониторинг пульса событий, нежели наши ,подмявшие под свой могучий попец большую часть каналов освещения и имеющие возможность скрывать-не освещать даже какие-то реальные ,масштабные и резонанснейшие вещи.
    Людишка которая у них (западных) на окладе мониторит события в их странах или в мире и в случае чего звонит шефу и голосит - "Мсье ,вы можете это использовать в интересах своего рейтинга !" или "Мсье, вам надо срочно заявить что вы не гей (или что наоборот)" .
    Потому что рейтинг этих Макронов и Шольцев "качает" не некий сферический в вакууме ВЦИОМ ,по 10 раз на дню вываливающий их растущие рейтинги из каждого утюга , а их собственная судорожная деятельность ,реальная или пропаговская. то ,что они будут нести ,ораторствуя ртом.

    И поэтому ответственность за кончину этого человека целиком и полностью лежит на пытающемся держаться за фантом исключительности так называемом коллективном Западе

    Рукалицо..персонажи с фотографий 1930х смотрят на анонимуса с уважухой короче ..
    автор,пиши в след. раз чо нить типа "Бог дал, Бог и взял" или "На все воля Божья" - по крайней мере за посконника сойдешь bully
    1. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      0
      Сегодня, 14:17
      на западе, есть СМИ которые не на окладе у текущих властей и одновременно не в тюряге (также внезапно!)

      Если СМИ "не на окладе у текущих властей", значит они на окладе у их конкурентов. Т.н. "Свободные СМИ" закончились сразу после "Уотергейта". Такого "ляпа", когда журналюги смогли "свалить" президента, больше никто и никогда не допустит.
    2. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +2
      Сегодня, 14:26
      Цитата: Knell Wardenheart
      есть СМИ которые не на окладе у текущих властей

      Которые на окладе у всего нескольких финансовых конгломератов, которые выбирают политиков. Вы еще расскажите, как население упарывалось по Грете и Флойду и потому СМИ пришлось возвеличить их в ранг святых
    3. mikh-korsakov Ранг пользователя
      mikh-korsakov
      +1
      Сегодня, 14:35
      Неуважение оппонента верный признак культуры западных борзописцев. Поэтому заступлюсь за автора. Внимание автора привлекла не скорость реакции борзописцев, а скорость реакции властей на западе. Тех самых, которые в своё время, по меньшей мере, не отговорили от поездки в Россию. Думали его в Москве встретит толпа почитателей с броневиком в качестве трибуны весто того скучный товарищ майор. Неужели им было неясно, что посольства там не работают, что ли?
  8. SOLO55
    SOLO55
    0
    Сегодня, 14:06
    он живым то никому не нужен тут был,кроме горстки подростков
    1. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      0
      Сегодня, 14:40
      А подростков-эуропиоидных, на Колыму! Сидельцам на потеху!
  9. Wolfskin1993 Ранг пользователя
    Wolfskin1993
    0
    Сегодня, 14:39
    Полагаю что этот организм необходимо захоронить , а над ним возвести Мавзолей! Сортир типа Мэ - ЖО! Лично приеду испражниться!!!
  10. Олег Пленкин Ранг пользователя
    Олег Пленкин
    0
    Сегодня, 14:56
    Олдрич Эймс, руководитель "советского" отдела во внешней контрразведке ЦРУ, ещё в 80-е говорил, что был поражён степенью проникновения западной агентуры и "агентов влияния" в органы партийной и советской власти. Он говорил, что "дырок в этом сыре" было больше, чем самого сыра. И если посмотреть на генезис развития капитализма в России, когда ВСЕ ЭТИ КРЫСЫ, после запуска механизмов, и инструментов приватизации, и акционирования советской огосударствленной собственности, стали этой собственностью ВЛАДЕТЬ, как новые имущественные собственники - нувориши, встроившиеся в систему российского властного режима, то "агент Запада", и подлый предатель Навальный, в такой ситуации, покажется просто наивным дураком, которого цинично использовали, причём, по обе стороны ЛБС, выжали, как тряпку, и выбросили, напоследок поплясав "на костях". И пока подавляющее большинство населения России будет бедным или откровенно нищим, никак не влияющими на экономику, а следовательно и на политику, мы, и дальше будем оставаться "страной наивных непуганных идиотов"(. А конвейер "предателей и агентов" удет двигаться дальше...

    P.S. Отряд не заметил потери бойца...
  11. Плюфик Ранг пользователя
    Плюфик
    +1
    Сегодня, 14:58
    Автор "прозрачно намекает" что система ФСИН насквозь заполнена "агентами запада'? И умер в их системе заключённый 'вовремя' и информация об этом сразу попала в широкий доступ. У нас есть что-то без "врагов народа"? (сарказм)
    Почему при написании подобного нет взгляда от обратного?
    (А испражняться на могилах это скрепа или дикость, а Wol...1993?)

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