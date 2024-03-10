Forbes: На замену потерянных Украиной пусковых установок ЗРК Patriot могут уйти годы
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Потеря Украиной зенитных систем отразится на способности ПВО противостоять российским ракетам и дронам-камикадзе типа "Герань". Западные союзники не торопятся возмещать Киеву потери, поэтому закупка новых комплексов может занять от нескольких месяцев до лет. Об этом пишет Forbes.
Потеря сразу двух пусковых установок ЗРК Patriot создает внушительную дыру в противовоздушной обороне Украины. При этом новые установки Киев вряд ли получит быстро, у западных партнеров нет лишних комплексов для Украины, а отдавать свои в сегодняшней ситуации рискнет не каждый.
Украина или один из ее союзников могли бы встать в очередь, чтобы купить новые пусковые установки и заменить те две, которые русские уничтожили, но такая покупка может занять месяцы, а то и годы
- пишет журнал.
Производство новых установок займет слишком большое время, да и привыкли в Киеве получать все на безвозмездной основе, а средств на закупку у Зеленского нет. В этой ситуации могли бы помочь США, но обещанные Байденом Киеву деньги зависли в воздухе по причине отказа республиканцев их одобрить. Но и в случае с американцами появятся только средства, но не сами комплексы, их еще нужно собрать.
Каждая пусковая установка Patriot, которую теряют украинцы - это установка, которую они не могут с легкостью заменить
- добавляет издание.
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