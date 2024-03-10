Forbes: На замену потерянных Украиной пусковых установок ЗРК Patriot могут уйти годы

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Forbes: На замену потерянных Украиной пусковых установок ЗРК Patriot могут уйти годы

Потеря Украиной зенитных систем отразится на способности ПВО противостоять российским ракетам и дронам-камикадзе типа "Герань". Западные союзники не торопятся возмещать Киеву потери, поэтому закупка новых комплексов может занять от нескольких месяцев до лет. Об этом пишет Forbes.

Потеря сразу двух пусковых установок ЗРК Patriot создает внушительную дыру в противовоздушной обороне Украины. При этом новые установки Киев вряд ли получит быстро, у западных партнеров нет лишних комплексов для Украины, а отдавать свои в сегодняшней ситуации рискнет не каждый.



Украина или один из ее союзников могли бы встать в очередь, чтобы купить новые пусковые установки и заменить те две, которые русские уничтожили, но такая покупка может занять месяцы, а то и годы

- пишет журнал.

Производство новых установок займет слишком большое время, да и привыкли в Киеве получать все на безвозмездной основе, а средств на закупку у Зеленского нет. В этой ситуации могли бы помочь США, но обещанные Байденом Киеву деньги зависли в воздухе по причине отказа республиканцев их одобрить. Но и в случае с американцами появятся только средства, но не сами комплексы, их еще нужно собрать.

Каждая пусковая установка Patriot, которую теряют украинцы - это установка, которую они не могут с легкостью заменить

- добавляет издание.
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    25 комментариев
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    1. Сибиряк 66 Ранг пользователя
      Сибиряк 66
      +7
      Сегодня, 13:48
      Ну годы не годы, и уж явно не с Геранями Патриот воюет, но все равно знатно умыли амеров. Так и надо продолжать! И не верить буржуйской прессе! Никогда!
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +4
        Сегодня, 13:52
        Да уж..А уж изготовителю какая " реклама". Кто же теперь поверит в мощь " пэриотов"?..
        1. Лешак Ранг пользователя
          Лешак
          +4
          Сегодня, 14:01
          Реклама хорошо, а административный ресурс лучше. Прикажет гегемон и вассалы будут платить за пэтриоты не глядя на провальную рекламу. request
          Как говорится: "ёжики плакали, кололись, а пэтриот покупать продолжали".
          1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
            Андрей Николаевич
            0
            Сегодня, 15:15
            Лешак, это то я понимаю.. Но сам факт - " герань лупит Пэтриот". Не проще ли купить-" герань", даже б/у.... " без пробега по Украине")
            1. Лешак Ранг пользователя
              Лешак
              0
              Сегодня, 15:22
              Объективности ради замечу, что в этом случае Пэтриот уничтожен Искандером, а не Геранью. hi
      2. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 14:42
        Сибиряк 66
        Сегодня, 13:48
        Ну годы не годы, и уж явно не с Геранями Патриот воюет, но все равно знатно умыли амеров. Так и надо продолжать! И не верить буржуйской прессе! Никогда!
        Зашибись - заценили новость! Имею сказать, таки: весь цимес в том, что это ответ Верховного на угрозы лже-недо-запада, озвученные главным лягушатником Мака-роном ввести войска вна 404 и объявить войну и одновременно, главному миролюбцу Ватикана - Папе Римскому на его призыв к Бандеррейху поднять белую тряпку перемирия?!
        РФ, как и весь многонациональный народ будет бороться только за нашу общую Победу и полную капитуляцию лже- недо - запада! Нам нужна одна Победа, одна на всех, мы за ценой не постоим! Во имя будущего наших внуков, потомков, будущего многонациональной суверенной России!
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 13:49
      На западе прорисовалась некоторая проблема,государственные бюджеты трещат по швам ,а у капиталистов от "голода " рожи пухнут".10 ка крупнейших компаний Франции заплатит только девидентов 65 млрд €.Просьба не путать частное с государственным.Частное это святое.
      1. Вахтовик Ранг пользователя
        Вахтовик
        +1
        Сегодня, 14:05
        Цитата: tralflot1832
        На западе прорисовалась некоторая проблема,государственные бюджеты трещат по швам ,а у капиталистов от "голода " рожи пухнут".10 ка крупнейших компаний Франции заплатит только девидентов 65 млрд €.Просьба не путать частное с государственным.Частное это святое.

        Вопли и еще раз вопли запада ..Россия уничтожает их хваленные и распиаренные вооружения И ПВО и бронетехнику и БПЛА и наемников обучаемых десятилетиями уничожают простые парни из провинции soldier
        И вся их мощнейшая спутниковая группировка и спецслужбы не могут противостоять русским ..
        А их санкции , как манна небесная ..Заработало у нас наконец все !!!
        P.S. скоро придем на к вам и устроим вам майдан Афроамериканский или индейце
        Даешь Афроамериканскую республику и Индейская Ацтеков с Апачей ..
        Все к этому идет Все золото придется вернуть и репатриации Как ,ваши проблемы и России впервую очередь
        1. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          +1
          Сегодня, 14:34
          Можно 5 копеек вставить? А Ацтеки то тут причем? winked
          Цитата: Вахтовик
          Ацтеков
          тем более, что это территории современной мексики была и испанцами были уничтожены в 16 веке
    3. Черепавлик Ранг пользователя
      Черепавлик
      +3
      Сегодня, 13:50
      Пичяль-бяда... Волосы стынут в жилах!
    4. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      +4
      Сегодня, 13:52
      Надо будет - найдут быстро, вассалы не ослушаются команды господина, вопрос в то что уже не так верят в нужность поставок. Поиздержались господа, а возмещать кто будет?!
    5. al3x Ранг пользователя
      al3x
      +3
      Сегодня, 14:00
      Пусковые контейнеры самая простая часть комплекса, которую при желании за несколько дней соберут да и в наличии на руках их полно, вот и если бы радар, то другое дело, а так хххлам просто через СМИ намекают, что они поднадоели уже.
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +3
        Сегодня, 14:26
        Цитата: al3x
        Пусковые контейнеры самая простая часть комплекса

        Пусковая установка, конечно же, проще по устройству, чем радар, но там, кроме контейнеров, есть и неслабая электронная начинка, и механический узел управления платформой с контейнерами, и свой автономный генератор электропитания. Да и шасси тоже специализированное. В публикации ничего не говорится, были ли в контейнерах ракеты, а ведь вполне возможно, что и были, если вся система находилась в боевом состоянии. Короче, в любом случае, чувствительная потеря для укрорейха. Ждём дальнейшего удачного уничтожения вражеского ПВО!
    6. Павел_Свешников Ранг пользователя
      Павел_Свешников
      +1
      Сегодня, 14:01
      Отличная нововсть о поражении Пэтриотов, особенно учитывая их стоимость и потенциал!
      Но вот не люблю самообманываться и выдавать желаемое за действительное. Если начальник прикажет вассалы тут же все поставят, несмотря на то много у них пэтриотов или мало.
    7. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 14:01
      Кстати, сегодня в интервью телеканалу MSNBC, самоходный дедуля опять, но очень правильно, запутался в изложении событий - как говорится, оговорочка по Фрейду:

      «Мы охотились за бен Ладеном до тех пор, пока не ликвидировали его. Но при этом нам не стоило лезть на Украину! То есть… Нам не стоило лезть это… в Ирак и Афганистан»

      Дедуля, правильный ход мыслей, не стоило америкосам вообще никуда лезть из-за своей лужи. Всем было бы спокойней жить. yes
    8. Feodor13 Ранг пользователя
      Feodor13
      +1
      Сегодня, 14:02
      Соглашусь с Вадимом. Нидерланды и Испания очень далеки от ТВД.
      Первые претенденты на передачу: у обеих стран - по несколько десятков ПУ.
      Потом арабы. Кувейт например - вечный должник Штатов.
      Но процесс утилизации с нашей стороны идет - что радует!
    9. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 14:02
      Очевидное и весьма вероятное... забугорные бизнесмены хотят делать деньги, с благотворительность это к дедуле Джо... а у него свои проблемы и не малые.
    10. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
      Сергей Prutkov55
      +3
      Сегодня, 14:06
      Над древней русской столицей Киевом надругались гуцулы. Нельзя оставлять им русскую историю и наше все. По словам киевлянина город превратили в концлагерь. Все выходцы из западной окраины подлежат выселению. Абсолютно чуждые элементы. Их история там в карпатских схронах. Продажные подлые особи. Не надо их перевоспитывать Выйдет это боком. Их надо гнать. И пусть знают и заранее убираются.
      1. А. Эверт Ранг пользователя
        А. Эверт
        0
        Сегодня, 14:54
        Куев уже давно не русский. Там спасать нечего. Одни правосеки, сочувствующие и ЛГБТ с сочувствующими.
    11. BAI Ранг пользователя
      BAI
      +1
      Сегодня, 14:15
      2 штуки - годы. Как они воевать собираются?
    12. vadivm59 Ранг пользователя
      vadivm59
      +2
      Сегодня, 14:17
      потеря двух ПУ (8 ракет) это большая дыра в системе ПВО? может 2-х ЗРК?
    13. иван2022 Ранг пользователя
      иван2022
      0
      Сегодня, 14:55
      Hohland есть уникальное сборище чудаков....таких нигде в мире больше нет.
      Поэтому найдут им и ракеты и все что надо.
    14. А. Эверт Ранг пользователя
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 14:57
      Укропье считает, что всё и вся им должны. Пора им понять, что даром давать никто и ничего не будет. Тем более, что они просирают то, что получили даром. Воровство и попрошайничество это укропский менталитет. А западу стоит подумать, зачем кидать в укропскую прорву дорогостоящее вооружение. Не в коня корм.
    15. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      0
      Сегодня, 15:00
      Ой, да ладно, снимут и передадут.
    16. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 15:20
      Ну, может и не годы, но то, что батарейный комплект делается не за неделю, и даже не за месяц - это факт. Цена, опять же - кусается.

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