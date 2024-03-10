Forbes: На замену потерянных Украиной пусковых установок ЗРК Patriot могут уйти годы

Украина или один из ее союзников могли бы встать в очередь, чтобы купить новые пусковые установки и заменить те две, которые русские уничтожили, но такая покупка может занять месяцы, а то и годы

Каждая пусковая установка Patriot, которую теряют украинцы - это установка, которую они не могут с легкостью заменить