Итальянский министр обороны: Франция и Польша не могут говорить от имени всего НАТО о возможном вводе войск на Украину
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Министр обороны Италии Гвидо Крозетто прокомментировал инициативу французских властей об отправке контингента западных войск на территорию Украины. Напомним, что первым с такой инициативой выступил президент Франции Макрон, добавив, что «Запад не может себе позволить, чтобы Россия победила в украинском конфликте». После этого в Польше заявили, что «ввод польских войск на Украину не является невозможным».
По словам Крозетто, заявления об отправке войск стран НАТО на Украину не могут делаться от имени всего Североатлантического альянса.
Итальянский министр:
Ни Франция, ни Польша не могут говорить от имени всего НАТО. Альянс с самого начала обозначил свою позицию о невмешательстве в этот (украинский) военный конфликт.
По словам Крозетто, НАТО и так активно помогает Украине, но отправка войск альянса в эту страну «будет шагом к эскалации, что лишит конфликт самой возможности дипломатического решения».
Крозетто:
Нужно не поднимать вопрос ввода сил НАТО на Украину, а всеми силами активизировать работу дипломатических каналов.
Ранее во Франции было заявлено, что Макрон сказал свои слова о возможности ввести контингент на Украину с целью «послать сигнал России, напугать Москву». Причём он несколько раз повторил, что имеет в виду именно ввод военнослужащих стран Запада.
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