Итальянский министр обороны: Франция и Польша не могут говорить от имени всего НАТО о возможном вводе войск на Украину

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Итальянский министр обороны: Франция и Польша не могут говорить от имени всего НАТО о возможном вводе войск на Украину

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто прокомментировал инициативу французских властей об отправке контингента западных войск на территорию Украины. Напомним, что первым с такой инициативой выступил президент Франции Макрон, добавив, что «Запад не может себе позволить, чтобы Россия победила в украинском конфликте». После этого в Польше заявили, что «ввод польских войск на Украину не является невозможным».

По словам Крозетто, заявления об отправке войск стран НАТО на Украину не могут делаться от имени всего Североатлантического альянса.



Итальянский министр:

Ни Франция, ни Польша не могут говорить от имени всего НАТО. Альянс с самого начала обозначил свою позицию о невмешательстве в этот (украинский) военный конфликт.

По словам Крозетто, НАТО и так активно помогает Украине, но отправка войск альянса в эту страну «будет шагом к эскалации, что лишит конфликт самой возможности дипломатического решения».

Крозетто:

Нужно не поднимать вопрос ввода сил НАТО на Украину, а всеми силами активизировать работу дипломатических каналов.

Ранее во Франции было заявлено, что Макрон сказал свои слова о возможности ввести контингент на Украину с целью «послать сигнал России, напугать Москву». Причём он несколько раз повторил, что имеет в виду именно ввод военнослужащих стран Запада.
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    22 комментария
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    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +6
      Сегодня, 13:57
      Всё правильно... табачек врозь, особенно тогда, когда прикуривать может случится, от пожара твоего дома.
      1. Вахтовик Ранг пользователя
        Вахтовик
        -2
        Сегодня, 14:58
        Ни Франция, ни Польша не могут говорить от имени всего НАТО.

        Но ведь говорят и громко заверют!!! ..Италия вообщето родина фашизма Почему бы вам итальнцам не крикнуть громко НЕТ фашизму и Руки проь от России ? Молчите и трусите ..
        Когда у вас паника в стране началась от короновируса ..Русские к вам пришли спасать вас ..ЗАБЫЛИ ?
      2. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        +1
        Сегодня, 15:05
        rocket757
        Сегодня, 13:57
        Всё правильно... табачек врозь, особенно тогда, когда прикуривать может случится, от пожара твоего дома.
        Зашибись- в точку! Имею сказать, таки- многократно подтверждено всей многовековой историей цивилизации!
        Одни из последних пруфов от янке с рии, которая тремя- четырьмя годами ранее обула лягушатников на десятки лярдов зелёных, перехватив контракт на строительство АПЛ острову кенгуру!
        Более свежий пример политики лже-недо-запада при пандемии COVID-19, когда каждая страна с ближайшими союзниками, соседями и партнёрами, работала враздрай, заботясь токмо о своих интересах! Не хватит ресурса приводить ещё конфирмэйшнз, свидетельствующих об отсутствии координации и общности интересов каждого государства!Дремлет талая заря над полями грустными. Не будите лиха зря, -
        Не воюйте с русскими!!!
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 13:58
      «Франция и Польша не могут говорить от имени всего НАТО» —

      ***
      — От имени всего НАТО может говорить только США! ...
      ***
      1. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        +1
        Сегодня, 14:54
        Владимир Владимирович Воронцов
        Сегодня, 13:58
        «Франция и Польша не могут говорить от имени всего НАТО» —

        ***
        — От имени всего НАТО может говорить только США! ...
        ***
        Они не могут! Они - дед Дементий, токмо хочУт!
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 13:58
      Ни каких проблем не вижу,в Устав НАТО вводится поправка в 5 статью,если страна НАТО решила воевать с Россией в одну харю- действия 5 статьи на неё не распространяется.И усё- воинственность стремится к нулю,а НАТО к развалу.
    4. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      +1
      Сегодня, 13:59
      Да не рискнут они вводить! Тамашние господа не привыкли рисковать сами, только чужими руками и телами. Говорить они могу что угодно.
    5. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 14:01
      Говорить не делать - пусть болтают... Всем болтунам от политики рот не заткнёшь... Пусть лучше пар русофобии в болтовню уходит, чем в конкретные дела... Да они, судя по всему, и сами своих слов же бояться, от этого ещё громче кричат, чтоб страх заглушить... Лучше бы кур своих топтали эти "боевые петухи" Европы!!! am
    6. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +2
      Сегодня, 14:02
      Итальянский министр:

      Ни Франция, ни Польша не могут говорить от имени всего НАТО. Альянс с самого начала обозначил свою позицию о невмешательстве в этот (украинский) военный конфликт.
      Зато Санду о чём-то пообщалась с Макроном после чего усилилась риторика о вводе войск альянса в(на) в обход своего же устава НАТО и ранее принятых решений на саммитах альянса. Вопрос о том : Кому надо ? более чем риторический. request
    7. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      +1
      Сегодня, 14:04
      Ни Франция, ни Польша не могут говорить от имени всего НАТО.

      Говорить они не могут, а вот тяфкать на Россию они могут за все НАТО.
      Собака лает, а караван идет
    8. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 14:07
      Смахивает на вариант Б,Франция может не использовать территорию Европы для снабжения прибалтов и Польши.Остальные будут кричать мы не сторона конфликта и будут ждать применения нами СЯС.
    9. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 14:19
      Да они просто зас... испужались... на самом деле... италия за 1,5 века считается самой позорной армией европы (и это не моё мнение, просто я с ним согласен). Поэтому Клозетто боиться, что "и в сортире найдем и там замочим" (с) lol
    10. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      +1
      Сегодня, 14:19
      недоНаполеончик грозит России. Пусть воюет со своими фермерами.

      Заболтавшаяся истеричка, однако.

      Очень больно, наверное, проходимцу Микрону последние дни, только ленивый не пнул недонаполеона за его величайшее заявление: «Если фронт продвинется к Одессе или Киеву – французские войска будут готовы к интервенции». Конечно, через несколько часов выяснилось, что любителя бабушек «не так поняли», министр обороны Франции трясущимся голосом промямлил: речь идёт не о соучастии французских войск в боевых действиях, рассматривается «некий иной вариант», конец цитаты.

      Но фраза улетела в народ, первыми отреагировали сами военные.
      Начав подавать рапорты об увольнении из рядов. Данные непроверенные, но бельгийская пресса говорит о трёх тысячах. За сутки.

      Оставим пассаж с «интервенцией», она сто лет назад уже была. Именно Одесса помнит, как в первых числах апреля 1919-го восемнадцать тысяч французов, двенадцать тысяч подчиненных им греков, пять тысяч белогвардейцев с танками, тяжёлой и полевой артиллерией, десятками аэропланов ... дали по тапкам от разнузданных банд атамана Григорьева. Имевшими на 10 тысяч личного состава не более трёх десятков пулемётов и батарею «трёхдюймовок» без снарядов. Аники-воины.
    11. Fitter65 Ранг пользователя
      Fitter65
      +1
      Сегодня, 14:41
      Итальянский министр:
      Ни Франция, ни Польша не могут говорить от имени всего НАТО. Альянс с самого начала обозначил свою позицию о невмешательстве в этот (украинский) военный конфликт.
      "Товарищ капитан, комдив позвонил, сказал Италию в список целей пока не вносить, но координаты оставить"... Будни одной дежурной смены РВСН РФ. laughing
    12. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 14:46
      Зашибись-заценили новость! Имею сказать, таки: весь цимес в том, что понтовые угрозы главного лягушатника и поленьев не калибруются и не стыкуются даже на уровне расчётов волонтёров и диванных экспертов - братьев по оружию, каковыми мы ввсе являемся, кроме ципсо!
      Один из главных факоров конвенциональной войны - порох! А вся гей - еуропия и залужная территория с чаё- хлёбами закупают целлюлозу где??
      Правильно, в дружественном нам КНР, которому объявлены сак ции?
      Ещё вопросы есть, кроме пороха?
    13. 16112014nk Ранг пользователя
      16112014nk
      0
      Сегодня, 14:47
      Пусть лучше пар русофобии в болтовню уходит

      Зато Санду о чём-то пообщалась с Макроном

      Анекдот про русофобию всех этих Санды-Манды с Макаронами :
      "Вы не страдаете от русофобии ?
      Нет, я ею наслаждаюсь !"
      Тем более им не надо сейчас притворяться.
      Непонятно только индифферентное поведение наших властей.
    14. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      0
      Сегодня, 14:48
      Так они и не говорят от имени всего НАТО, они говорят о себе, говорят о негласных неофициальных коалициях, этаких скрытых блоках. Кроме того, хотя формально это произносят уста Макрона и прибалтов, но делают они это, простите за банальность, по указке Вашингтона. По всей видимости, СШа располагают огромным пластом компроматов не европейскую верхушку, либо же вся эта европейская знать банально завербована, потому как подставлять свои страны под удар ради интересов американских банкиров - это, если называть вещи своими именами, государственная измена. Но, по всей видимости, разведки европейских стран и контрразведки, практчиески все ключевые институы стран ЕС представляют из себя просто филиалы ЦРУ. Строго говоря, что Польша, что Франция, что страны Балтии, или кто там ещё собрался в поход на Россию, не являются государствами в строгом смысле этого понятия. Они обыкновенные вассалы, причём в чётком соответствии со средневековым вассальным правом.

      А население Европы - это просто, простите, обыкновенные рабы. Да, у них есть то, есть это, достаток какой-то... был достаток, точнее говоря. Но они, не знающие своей истории, напоминающие больше пожирающий сено скот, чем людей, пойдут на войну против России. Ибо как ещё можно объяснить безумную покорность либералам, которые просто уничтожают европейские государства, готовы их утилизировать вопреки собственным национальным интересам. И в первую очередь ответственность за происходящее лежит на силовых структурах европйеских стран, их спецслужбах. Но у них другая забота - Россию уничтожить, хотя у самих в некоторые районы белым вход заказан...
    15. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 14:53
      но отправка войск альянса в эту страну «будет шагом к эскалации, что лишит конфликт самой возможности дипломатического решения».
      Так США и Европа сделали всё, чтобы вооружённый конфликт перерос во всеевропейскую войну. Сейчас не может быть и речи о "дипломатических решениях". Сейчас есть одно решение - Победа над коричневой чумой, которая застлила мозги европы.
    16. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      0
      Сегодня, 14:56
      Пусть вводят, тогда их заводы и энергосистемы станут законной целью, а то оружие толкают и как бы ни причём.
    17. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 15:02
      посмотрим куда это все приведет ! пойдут нет увидим
    18. aranzon1913 Ранг пользователя
      aranzon1913
      0
      Сегодня, 15:11
      В Крымскую войну 1853г. потери лягушатников больше, чем у всех союзников, под 100000чел. Про 1812г и Березину, лучше, вообще не вспоминать. Надо свято блюсти традиции, наполеончик сказал помирать, значит помирать, арабские бабы ещё нарожают.
    19. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 15:12
      Имею сказать, таки: а король-то голый!
      С обычным порохом для конвенциональной войны в гей- еуропии большие промблемы, тому как, основные контракты на целлюлозу заключены с КНР, а ему некими объявляются сакции, что неприемлемо в духе партнёрства, более того противоречит международному праву и Уставу ВТО!
      Выводы делать токмо нам.

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