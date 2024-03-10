Итальянский министр обороны: Франция и Польша не могут говорить от имени всего НАТО о возможном вводе войск на Украину

Ни Франция, ни Польша не могут говорить от имени всего НАТО. Альянс с самого начала обозначил свою позицию о невмешательстве в этот (украинский) военный конфликт.

Нужно не поднимать вопрос ввода сил НАТО на Украину, а всеми силами активизировать работу дипломатических каналов.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто прокомментировал инициативу французских властей об отправке контингента западных войск на территорию Украины. Напомним, что первым с такой инициативой выступил президент Франции Макрон, добавив, что «Запад не может себе позволить, чтобы Россия победила в украинском конфликте». После этого в Польше заявили, что «ввод польских войск на Украину не является невозможным».По словам Крозетто, заявления об отправке войск стран НАТО на Украину не могут делаться от имени всего Североатлантического альянса.Итальянский министр:По словам Крозетто, НАТО и так активно помогает Украине, но отправка войск альянса в эту страну «будет шагом к эскалации, что лишит конфликт самой возможности дипломатического решения».Крозетто:Ранее во Франции было заявлено, что Макрон сказал свои слова о возможности ввести контингент на Украину с целью «послать сигнал России, напугать Москву». Причём он несколько раз повторил, что имеет в виду именно ввод военнослужащих стран Запада.