Забытая победа: о налете советских бомбардировщиков на Тайвань. Самураи выходят на тропу войны



Летчики РККА в Китае. 1937 г.

Забытая победа: в преддверии разговора

Когда раздались первые залпы Второй мировой: китайский взгляд



Японские оккупанты под Мукденом, сентябрь 1931 г.

Самураи бросают вызов

На проходивших в 1923 г. совещаниях военно-политического руководства, возглавляемых императором, – пишет историк-востоковед Анатолий Кошкин – вырабатывались основы внешней политики и стратегии Японии на последующий период. На них были намечены два главных направления экспансии Японии – северное и южное. В соответствии с этим в качестве вероятных противников определялись СССР и США, политика которых могла реально воспрепятствовать установлению японского господства в Китае и других восточноазиатских странах.



Подписание Симоносекского мирного договора, свидетельствовавшего: в полку империалистических хищников прибыло

Пока Европа созерцала «лунный пейзаж»



Японцы оккупируют казавшийся им бесхозным Владивосток. 1918 г.

Анализ данных – пишет историк Д. А. Безруков, – показывал, что для сохранения паритета с Японской империей в Тихоокеанском бассейне США было необходимо вводить в строй 2 линкора в год. Одновременно требовалось строить новые и модернизировать старые крейсера всех типов, которых и так было сравнительно мало. В противном случае к 1927 г. японский флот должен был существенно превзойти американский. Стремясь сохранить военное преимущество, командование ВМС США затребовало у конгресса дополнительные ассигнования на строительство 12 линкоров, однако получило отказ.

Гардинг пошел другим путем



Пока дзайбацу грабили Китай, Сибирь и Дальний Восток, на самих островах простые японцы испытывали дефицит риса, что вылилось в бунты

Япония не хочет быть шекспировским мавром



Собравшиеся в Вашингтоне недовольные растущими японскими амбициями господа

И снова Китай в самурайском прицеле



Хирохито. При нем Япония испытала великую депрессию, вторглась в Китай и вступила во Вторую мировую

Использованная литература:

Безруков Д. А.

Попов Г. Г. Япония на пути к участию во Второй мировой войне: первые шаги мобилизации экономики и китайский вопрос // Историко-экономические исследования. – 2017. Безруков Д. А. Вашингтонская конференция по ограничению морских вооружений как фактор зарождения потенциальных узлов противоречий в Азиатско-Тихоокеанском регионе Попов Г. Г. Япония на пути к участию во Второй мировой войне: первые шаги мобилизации экономики и китайский вопрос // Историко-экономические исследования. – 2017.