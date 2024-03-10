В районе Желанное ДНР уничтожен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ - Минобороны
Россия продолжает проведение специальной военной операции, на сегодняшний день особых изменений на линии фронта не наблюдается, российские войска владеют инициативой. Наиболее ожесточенные бои идут под Авдеевкой, у Часова Яра, в районе Работино. На некоторых участках идут позиционные бои.
На Купянском направлении штурмовые группы группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю в районах Ямполовка, Серебрянка ДНР и Невское ЛНР. Продолжаются бои у Белогоровки, Терны и Синьковки. Противник предпринимал попытки контратаковать.
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи по переднему краю в районах Верхнекаменское, Спорное, Курдюмовка и Новомихайловка. На направлении Часова Яра наши продолжают двигаться через Ивановское, в Клещеевке имеется небольшое продвижение.
На Авдеевском направлении штурмовые группы войск "Центр" продвинулись вперед, заняв более выгодные позиции, но бои идут по-прежнему на линии Тоненькое - Орловка - Бердычи. Противник уже контратакует без той мощи, как было несколько дней назад, резервы потихоньку заканчиваются. В то же время пока сил у ВСУ хватает.
На Южно-Донецком направлении без изменений, позиционные бои без какого-либо движения с обеих сторон. На Херсонском основные бои на линии Работино-Вербовое, сражения ожесточенные, но местного значения без значимых изменений линии соприкосновения. ВСУ сумели накопить резервы и бросить их в бой.
Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям: по личному составу - 895 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - 4 танка, пять бронированных машин, две БМП; по артиллерии - две гаубицы Д-20, одна САУ "Гвоздика". Также уничтожено 4 склада боеприпасов ВСУ. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены - гаубица М777, САУ PzH 2000, Krab и М109 Paladin, пять САУ "Гвоздика", САУ "Акация", гаубица Д-20 и четыре Д-30.
В течение суток уничтожены: пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Желанное ДНР, два склада топлива, два склада боеприпасов, пункт управления беспилотными летательными аппаратами 71-й егерской бригады ВСУ в районе Новокалиново ДНР. Средствами ПВО уничтожено 130 украинских беспилотников.
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