В районе Желанное ДНР уничтожен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ - Минобороны

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В районе Желанное ДНР уничтожен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ - Минобороны

Россия продолжает проведение специальной военной операции, на сегодняшний день особых изменений на линии фронта не наблюдается, российские войска владеют инициативой. Наиболее ожесточенные бои идут под Авдеевкой, у Часова Яра, в районе Работино. На некоторых участках идут позиционные бои.

На Купянском направлении штурмовые группы группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю в районах Ямполовка, Серебрянка ДНР и Невское ЛНР. Продолжаются бои у Белогоровки, Терны и Синьковки. Противник предпринимал попытки контратаковать.



На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи по переднему краю в районах Верхнекаменское, Спорное, Курдюмовка и Новомихайловка. На направлении Часова Яра наши продолжают двигаться через Ивановское, в Клещеевке имеется небольшое продвижение.

На Авдеевском направлении штурмовые группы войск "Центр" продвинулись вперед, заняв более выгодные позиции, но бои идут по-прежнему на линии Тоненькое - Орловка - Бердычи. Противник уже контратакует без той мощи, как было несколько дней назад, резервы потихоньку заканчиваются. В то же время пока сил у ВСУ хватает.

На Южно-Донецком направлении без изменений, позиционные бои без какого-либо движения с обеих сторон. На Херсонском основные бои на линии Работино-Вербовое, сражения ожесточенные, но местного значения без значимых изменений линии соприкосновения. ВСУ сумели накопить резервы и бросить их в бой.

Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям: по личному составу - 895 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - 4 танка, пять бронированных машин, две БМП; по артиллерии - две гаубицы Д-20, одна САУ "Гвоздика". Также уничтожено 4 склада боеприпасов ВСУ. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены - гаубица М777, САУ PzH 2000, Krab и М109 Paladin, пять САУ "Гвоздика", САУ "Акация", гаубица Д-20 и четыре Д-30.

В течение суток уничтожены: пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Желанное ДНР, два склада топлива, два склада боеприпасов, пункт управления беспилотными летательными аппаратами 71-й егерской бригады ВСУ в районе Новокалиново ДНР. Средствами ПВО уничтожено 130 украинских беспилотников.
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    8 комментариев
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    1. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      0
      Сегодня, 14:33
      Ушли к бандере. Со свиданьецем ))
    2. silberwolf88 Ранг пользователя
      silberwolf88
      0
      Сегодня, 14:34
      Прекрасная новость. Огневое поражение передка, пунктов управления, объектов ПВО и тыловой инфраструктуры необходимо вести постоянно наращивая давление … создавая у противника упадочнический настрой и конечно ослабляя его наступательный и оборонительный потенциал … что приведёт в конечном счете обвалу фронта.
    3. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
      Андрей из Челябинска
      +1
      Сегодня, 14:34
      Россия продолжает проведение специальной военной операции, на сегодняшний день особых изменений на линии фронта не наблюдается, российские войска владеют инициативой.

      В переводе с конашенковского на русский получается, что наше наступление завязло и украинцам удалось нас остановить.
      Получается, что перегруппировка и усиление ВСУ дали свой результат. Сейчас все зависит от того, какую цену платит ВСУ за свои успехи. Если их резервы сейчас сточатся с контратаках и мы пойдем дальше - это одно. Если не пойдем...
    4. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 14:36
      Я так понимаю, идут тяжелые бои на встречных направлениях... Мы жмем, они яростно сопротивляются... Главная задача обеих сторон уничтожение живой силы и техники противника... Возможно я ошибаюсь...
    5. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      -4
      Сегодня, 14:36
      Трудно давался хлеб человеку.
      У заветных божниц дует ветер с границ.

      Границы двигаем на запад.
      Чтобы мерседесы из зап русских областей производить и возить автовозами на урал? Или свои делать на урале?
    6. пешик
      пешик
      -4
      Сегодня, 14:41
      Цитата: silberwolf88
      Прекрасная новость, что приведёт в конечном счете обвалу фронта.


      Это верно, лет через тнадцать.
    7. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 15:18
      Зашибись- заценили новость! Здоровья мужикам и дамам ВС РФ в СВО, только Победы и живыми вернуться к любящим и любимым семьям! Светлая память погибшим, глубокие соболезнования семьям! Раненым скорейшего выздоровления! Пленным- стойкости и мужества - Россия своих не бросает!
    8. Скобаристан Ранг пользователя
      Скобаристан
      0
      Сегодня, 15:21
      Цитата: Андрей из Челябинска
      В переводе с конашенковского на русский получается, что наше наступление завязло и украинцам удалось нас остановить.

      А было наступление ? Или это всего лишь ваши домыслы ?

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