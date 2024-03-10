Украинский ТГ-канал: Новый главком ВСУ Сырский поддержал идею создания специальных штурмовых отрядов из заключенных

(...) Залужный был принципиально против мобилизации заключенных в ВСУ, но ситуация изменилась с приходом Сырского. Новый главком хочет создать из осужденных отряды штурмовиков-смертников, которые будут отправлять в самые горячие точки на фронте

Безусловно, есть очень много, тысячи заключенных и осужденных, которые готовы стать военнослужащими

В составе украинской появятся отряды, набранные целиком из заключенных, новый главком ВСУ Сырский поддержал такую идею, хотя бывший главком Залужный выступал против этой инициативы. Но как сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источники в Генштабе, с помощью отбывающих наказание в офисе Зеленского хотят решить проблемы с мобилизацией.По данным источника, из заключенных будут формировать специальные отряды, которыми планируют затыкать дыры в обороне. Законопроект о мобилизации заключенных будет зарегистрирован в Верховной Раде уже на следующей неделе, принять его планируется тоже как можно быстрее, затягивать с этим не будут.- пишет ТГ-канал "Резидент".По словам главы Министерства юстиции Дениса Малюськи, вопрос с мобилизацией заключенных согласован с Минобороны Украины, хотя переговоры шли очень тяжело. Военные выдвинули ряд требований к "новобранцам", исключив мобилизацию тех, кто совершал воинские преступления, а также "политических", т.е. тех, кто выступает за Россию.- заявил Малюська подтвердив, что бывшие заключенные будут сведены в отдельные отряды.