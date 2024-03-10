Украинский ТГ-канал: Новый главком ВСУ Сырский поддержал идею создания специальных штурмовых отрядов из заключенных

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Украинский ТГ-канал: Новый главком ВСУ Сырский поддержал идею создания специальных штурмовых отрядов из заключенных

В составе украинской появятся отряды, набранные целиком из заключенных, новый главком ВСУ Сырский поддержал такую идею, хотя бывший главком Залужный выступал против этой инициативы. Но как сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источники в Генштабе, с помощью отбывающих наказание в офисе Зеленского хотят решить проблемы с мобилизацией.

По данным источника, из заключенных будут формировать специальные отряды, которыми планируют затыкать дыры в обороне. Законопроект о мобилизации заключенных будет зарегистрирован в Верховной Раде уже на следующей неделе, принять его планируется тоже как можно быстрее, затягивать с этим не будут.



(...) Залужный был принципиально против мобилизации заключенных в ВСУ, но ситуация изменилась с приходом Сырского. Новый главком хочет создать из осужденных отряды штурмовиков-смертников, которые будут отправлять в самые горячие точки на фронте

- пишет ТГ-канал "Резидент".

По словам главы Министерства юстиции Дениса Малюськи, вопрос с мобилизацией заключенных согласован с Минобороны Украины, хотя переговоры шли очень тяжело. Военные выдвинули ряд требований к "новобранцам", исключив мобилизацию тех, кто совершал воинские преступления, а также "политических", т.е. тех, кто выступает за Россию.

Безусловно, есть очень много, тысячи заключенных и осужденных, которые готовы стать военнослужащими

- заявил Малюська подтвердив, что бывшие заключенные будут сведены в отдельные отряды.
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    58 комментариев
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    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +2
      Сегодня, 15:36
      По данным источника, из заключенных будут формировать специальные отряды, которыми планируют затыкать дыры в обороне.
      Вот тут и подумать ребятам на передовой - "кого же в плен берём" ?
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +2
        Сегодня, 15:54
        Французские военные прибыли на Украину для участия в боевых действиях. Украинские соцсети во всю публикуют фото и видео со скоплением темнокожих людей в форме с шевронами «Fusil», говорящих на французском языке. Вероятнее всего, это бойцы французского Иностранного легиона.Как сообщает издание Politico, Франция создает альянс стран, готовых отправить своих военнослужащих воевать на Украине. По всей видимости, «солдаты удачи» из французского Иностранного легиона не стали дожидаться, пока политики договорятся между собой, и решили взять инициативу в собственные руки.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +4
          Сегодня, 16:05
          Никак не пойму... Они же свой "Кракен" из заключённых создавали... Или теперь и самых страшных маньяков на могилизацию в окопы собираются отправить...??? Ну этих то точно окопами не исправишь, а проблем получишь по горло... am
          1. poquello Ранг пользователя
            poquello
            +1
            Сегодня, 16:40
            Цитата: Lev_Russia
            Никак не пойму... Они же свой "Кракен" из заключённых создавали... Или теперь и самых страшных маньяков на могилизацию в окопы собираются отправить...??? Ну этих то точно окопами не исправишь, а проблем получишь по горло... am

            зато сейчас в укропских тюрьмах резко подскочит число сторонников России, по причине
            "исключив мобилизацию тех, кто совершал воинские преступления, а также "политических", т.е. тех, кто выступает за Россию."
          2. Ныробский Ранг пользователя
            Ныробский
            0
            Сегодня, 16:48
            Цитата: Lev_Russia
            Они же свой "Кракен" из заключённых создавали... Или теперь и самых страшных маньяков на могилизацию в окопы собираются отправить...??? Ну этих то точно окопами не исправишь

            Окопами не исправишь. Только могилизация. Скорее всего могилизация будет двухсторонней, как с нашей стороны, так и со стороны бандерлоговских заградотрядов которые будут стоять у них в тылу. В принципе Сырский их судьбу уже определил
            Новый главком хочет создать из осужденных отряды штурмовиков-смертников,
            1. Голландец Михель Ранг пользователя
              Голландец Михель
              +1
              Сегодня, 17:22
              Цитата: Ныробский
              Только могилизация
              А затем и полная утилизация! wink
              1. Ныробский Ранг пользователя
                Ныробский
                +1
                Сегодня, 17:30
                Цитата: Голландец Михель
                Цитата: Ныробский
                Только могилизация
                А затем и полная утилизация! wink

                Туда немцы ещё несколько передвижных крематориев загнали, так что утилизировать будут по немецким стандартам. Бандерлоги так стремились в цэевропу, что она сама пришла к ним во всей красе. yes
        2. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +1
          Сегодня, 16:06
          Цитата: neworange88
          По всей видимости, «солдаты удачи» из французского Иностранного легиона не стали дожидаться

          Они что ? Сумасшедшие чтобы сами на бойню пошли, да ещё бесплатно.
          Работа легионера оплачивается согласно контракта, между легионером и правительством Французской республики.
          1. neworange88 Ранг пользователя
            neworange88
            0
            Сегодня, 16:11
            Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что ряд стран НАТО уже отправили свои войска на Украину.Во время дискуссии по случаю 25-й годовщины вступления страны в альянс он отметил, что не собирается рассказывать, какие государства отправили туда своих военных, «в отличие от некоторых политиков».
        3. poquello Ранг пользователя
          poquello
          -1
          Сегодня, 16:37
          Цитата: neworange88
          Французские военные прибыли на Украину для участия в боевых действиях.

          а кто это минусит? французов на лбс резко прибавилось - вот и ответ
      2. Эдик Ранг пользователя
        Эдик
        +2
        Сегодня, 16:20
        Цитата: carpenter
        Вот тут и подумать ребятам на передовой - "кого же в плен берём" ?

        У нас много ребят с "прошлым",которые всё "доказали" и искупили свои ошибки перед обществом!Их смелостью и отвагой можно только восхищаться!Я думаю они найдут общий язык.Был случай в Мариуполе,один из наших бойцов к слову сказать дагестанец по национальности,спокойный,добрый,общительный,но не много не от мира сего,потерялся...Ищем мы его значит не можем найти, пропал..Проходит часа три, его нашли.Ты где был?Он рассказывает,да с ребятами из соседнего подразделения чай пил.Спрашиваем где?Говорит, там то и там.Мы просто охренели где...Так там же украинцы стоят говорим мы ему.А он говорит.Да?А я к ним подошел, чай с ними попил laughing
        1. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          +4
          Сегодня, 16:42
          Они тех кто по волге хочет уйти к нам в спины стреляют.... или так или иначе дают понять, что сдаются.... не так давно описывал случай, что у знакомого с его отделением было, когда 5-ро их решили сдаться и перейти серу. Убили 4-х, последнего ранило... броник спась... из пкм... в рубашке родился. У нас 2-е 300х, но обошлось... Щас воюет за нас.... и ему чуть не под уздечкой в бой пускают. История банально... с братом на улице повали в ряды всу
        2. poquello Ранг пользователя
          poquello
          +1
          Сегодня, 16:48
          Цитата: Эдик
          Был случай в Мариуполе,

          Цитата: Эдик
          чай с ними попил

          так в Мариуполе перед Азовсталью укропская пехтура сдалась как только появилась такая возможность
          1. Эдик Ранг пользователя
            Эдик
            0
            Сегодня, 16:59
            Цитата: poquello
            так в Мариуполе перед Азовсталью укопркая пехтура сдалась как только появилась такая возможность

            В смысле как только появилась такая возможность?Они к Азовстали отходили,а по ней мы чем только не работали.Так что выбор был не богат.
            1. poquello Ранг пользователя
              poquello
              0
              Сегодня, 17:03
              Цитата: Эдик
              В смысле как только появилась такая возможность?Они к Азовстали отходили

              не, перед Азовсталью
              1. Эдик Ранг пользователя
                Эдик
                +2
                Сегодня, 17:09
                Смысл моих слов уловите пожалуйста.Я видел этих морпехов они прямо возле Азовстали сдались возле здания СБУ после нашей атаки.
                1. poquello Ранг пользователя
                  poquello
                  0
                  Сегодня, 17:28
                  Цитата: Эдик
                  Смысл моих слов уловите пожалуйста.Я видел этих морпехов они прямо возле Азовстали сдались возле здания СБУ после нашей атаки.

                  хотите сказать выбора уйти в Азовсталь у них не было?
                  1. Эдик Ранг пользователя
                    Эдик
                    0
                    Сегодня, 17:42
                    Цитата: poquello
                    хотите сказать выбора уйти в Азовсталь у них не было?

                    Все что я хотел сказать, я сказал.Расшифровываю свой корявый русский.Возможность отойти у них была, до определённого момента.Но смысл..По Азовстали так ночью отрабатывали, что реально земля дрожала,спишь а тебя подбрасывает.Авиация работала фабами 1500,так же калибрами и минометы Тюльпан..
      3. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +6
        Сегодня, 16:35
        3 известные буквы... Мы в плен не брали.... он тебе пацанов ранил, предлагаешь сдаться несколько раз... потом это тело выходит с поднятыми руками уже без БК, гранат и т.д. типа "я здаюсь".... ну "туди и дороха".... выстрел... Жалость? Нет... предлагали по хорошему... сам сделал человек выбор....
        Да и мы не сдавались... всегда с собой РГО на НЗ... А если кого раненого, ну бывает и такое... они тащили и вариантов не было отбить.... Такова жизнь и реальность. И я тут что-то новое не расскажу.... sad
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          0
          Сегодня, 16:41
          Мы в плен не брали....

          Молодцы. Туда им и дорога...это их выбор.
        2. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +5
          Сегодня, 16:42
          Цитата: Enceladus
          Такова жизнь и реальность. И я тут что-то новое не расскажу.
          Не нам диванным экспертам( Вы к ним не относитесь,здоровье за Родину положили hi ) ,что то говорить о Вагнеровцах.Но если памятник Первому и Девятом будет установлен в мемориальном комплексе в Горячем Ключе полностью поддерживаю,Мужики воевали не за Пригожина ,они воевали за Родину. good
          1. Enceladus Ранг пользователя
            Enceladus
            +4
            Сегодня, 16:58
            К Евгению отношусь и относился хорошо и да, там пацаны в большей массе не за деньги шли... а потому что устали видеть все это... Кто-то не хотел сидеть больше и переосмыслил свою жизнь, кого-то, как меня - мо по болячкам не пропускала... Всем давали выбор.... жетон ты получал по факту перед первым боем и в любой момент мог уйти 500 и никто за это не гнобил и не считал трусом! Вот такая атмосфера была! В бою только дебилу не страшно или под наркотой! И я знаю пацанов... да уходили... лучше сразу уйти, если в бою такое случится - ты 200... и такие случаи были - когда у человека паника. Даже легкое ранение... и все... забывают все, чему учили и привести в чувство порой сложно. ДА я сам в первом бою 24 года назад таким же был... но уже после боя.... руки тряслись так, как у алкоголика с многолетним стажем. Я даже когда дали прикурить... а я не курил тогда - я даже сигарету держать не мог в пальцах...
            А про Женю... все кто там был... знает правду и прочее. Просто нельзя говорить и все тут.

            Я 2 года инструктором после раени с 2004 по 2006 был и меня сразу послали в 1 командировку чисто тренировать.... но я потом сказал - ну не мое это, я специалист своего дела. Сказали жаль...Вот отпуск, подумай, если если не передумаешь - дадим все, что тебе нужно. Это не МО или РГ с ихними проволоками и прочим... good soldier
            1. Эдик Ранг пользователя
              Эдик
              +3
              Сегодня, 17:28
              Цитата: Enceladus
              да, там пацаны в большей массе не за деньги шли.

              Это реальность,больших патриотов России я не встречал!!!Многие тут думают иначе,за что меня жёстко минусилы в прошлом!
          2. Enceladus Ранг пользователя
            Enceladus
            +3
            Сегодня, 17:04
            Женя очень харизматичный человек и жесть как мог мотивировать нас, обычных и необычных пацанов. Организовать и делать общее дело. И за пот и кровь всем воздавалось. Я пошел не из-за этого... подруга погибла... и понял что я или сопьюсь на..рен или что. Сейчас и работа есть, и все норм...
    2. Carlos Sala Ранг пользователя
      Carlos Sala
      +1
      Сегодня, 15:36
      Их положение, безусловно, отчаянное. Господин Зеленский утверждает, что его армия насчитывает 700 000 человек, а погибших среди них всего 31 000, предположительно те, чьи пенсии по случаю смерти выплачиваются их семьям.Тогда возникает тревожный вопрос: почему она похищает своих граждан, даже притворяясь, что делает это за границей, почему отправляет на фронт даже беременных женщин или инвалидов? Очевидно, что-то не так.
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +4
        Сегодня, 15:51
        А в чем отчаянное?В статьях СМИ?Или в том,что люди на фронте говорят?А говорят они что фронт стал,и все у них у всушников есть.И люди и боеприпасы.Только тут воду в ступе толкут yes
        1. poquello Ранг пользователя
          poquello
          0
          Сегодня, 17:06
          Цитата: dmi.pris1
          А в чем отчаянное?В статьях СМИ?Или в том,что люди на фронте говорят?А говорят они что фронт стал,и все у них у всушников есть.И люди и боеприпасы.Только тут воду в ступе толкут yes

          не кипишитесь, ща хранцузов перемелят и снова будет у укропов отчаянное
          1. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            0
            Сегодня, 17:11
            А что,неужели хранцузики уже ввели регулярные части,иностранный легион,на худой конец.Сброд там воюет уже десять лет,и все не кончается.
            1. poquello Ранг пользователя
              poquello
              0
              Сегодня, 17:25
              Цитата: dmi.pris1
              А что,неужели хранцузики уже ввели регулярные части,иностранный легион,на худой конец.Сброд там воюет уже десять лет,и все не кончается.

              че они там ввели позже будет известно, но то что ввели у меня лично сомнений не вызывает, и почему ввели тоже - дыры заткнуть
    3. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +3
      Сегодня, 15:37
      Залужный вряд ли был дурнее Сырского. Много таким образом не мобилизуешь, да и необходимость обучать никуда не делась. Если расчёт на то, что бывшие зеки будут героически сражаться, то тоже не факт - им сдаться проще, чтоб своё освобождение дальше не отрабатывать.
      1. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
        ваш вср 66-67
        +3
        Сегодня, 15:56
        Новый главком хочет создать из осужденных отряды штурмовиков-смертников, которые будут отправлять в самые горячие точки на фронте

        Одно дело когда зек идет воевать добровольно, и совсем другое - принудительно!
        А не получится так, что мобилизованные принудительно зеки повернут оружие против своих командиров, которые гонят их на убой?
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          0
          Сегодня, 17:24
          Цитата: ваш вср 66-67
          А не получится так, что мобилизованные принудительно зеки повернут оружие против своих командиров, которые гонят их на убой?
          Это был бы самый предпочтительный вариант
      2. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 17:05
        Все дело в том,что мы не знаем,что будет у них прописано в этом законе.Если снятие судимости,то возможно желающие найдутся.
    4. 30 вис Ранг пользователя
      30 вис
      +2
      Сегодня, 15:37
      Ни чего нового . арестантские роты , штрафные батальоны ... И у нас , и у них ...
    5. штурм Ранг пользователя
      штурм
      -1
      Сегодня, 15:40
      Хорошо предупреждают, такие отряды из зеков нужно выжигать напалмом...
    6. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 15:40
      «В составе украинской появятся отряды, набранные целиком из заключённых, новый главком ВСУ Сырский поддержал такую идею» —

      ***
      — Лавры "Оркестра" не дают покоя?Так там д"дирижёр" был талантливый ...
      ***
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        0
        Сегодня, 15:49
        Лавры "Оркестра" не дают покоя?Так там д"дирижёр" был талантливый

        Дирижёры...Совет командиров...
      2. Taskhyl
        Taskhyl
        -3
        Сегодня, 15:58
        Талант у него был, безусловно - многими тысячами бойцов заполнять мясорубку
        1. Эдик Ранг пользователя
          Эдик
          0
          Сегодня, 17:48
          Ду--к ты!Тебе бы подлечиться,да не лечится это request
    7. Carlos Sala Ранг пользователя
      Carlos Sala
      +2
      Сегодня, 15:42
      Если кто-то из вас знает испанский, это видео обязательно к просмотру. Его необходимо перевести на русский язык.
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +3
        Сегодня, 16:13
        Карлос спасибо за видео.В России все знают - испанский как отче наш.У нас есть сервис- " Алиса " с задатками ИИ.Только надо сказать " Алиса " переведи это видео и усё.Конечно перевод будет не очень качественный,но понятный. hi good
      2. poquello Ранг пользователя
        poquello
        0
        Сегодня, 17:22
        Цитата: Carlos Sala
        это видео обязательно к просмотру. Его необходимо перевести на русский язык.

        а смысл? кроме того что едут наблюдать наши выборы, остальное про здесь и так здесь известно
    8. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 15:42
      У меня возникает вопрос,как обрабатывают "добровольцев" отловленых тцкашниками,что они дерутся до последнего?
    9. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      -1
      Сегодня, 15:44
      Ну, а что - как раз под тактику "генерала 200". Сейчас, уверен, в ход пойдёт буквально всё, что есть под рукой. Пойдут заключённые, киевлян, говорят, уже тоже стали мобилизовываь, хотя, раньше их было мало на передовой. Не удивлюсь, кстати, если европейские страны начнут присылать своих заключённых для участия в боевых действиях. Другое дело, конечно, что как бы они не изворачивались, изыскивая "пушечное мясо", всё в конечном счёте в руках России и только России. В наших руках. Хотелось бы, конечно, побольше решительности от некоторых наших руководителей - там где кладут пять наших ребят, лучше положить пять снарядов, поменьше с нмии сюсюкаться, ибо этот церемониал несколько, на мой взгляд, неуместен.

      И, конечно, любопытно, а сколько ещё таких у Киева высокопоставленных генералов, родившихся в России?Ощущение какое-то несколько странное, словно бы вся эта война с одной стороны, безусловно, предтеча грядущей большой войны, которой жаждут американцы, собравшиеся воевать руками европейцев, а сдругой стороны тут явно пахнет олигархическими играми. Все эти коломойские, абрамовичи, авены, фридманы, рабиновичи, порошенки - кровью славянской питаются, может и нам их подпитаться?
    10. Roust Ранг пользователя
      Roust
      0
      Сегодня, 15:45
      Выскребают по сусекам будущих колобков.
    11. Эльдорадо Ранг пользователя
      Эльдорадо
      +2
      Сегодня, 15:46
      Вообще пора бы бахнуть по правительству Украины и прекратить это взаимуничтожение. Начнется хаос. Если быстро оклеймаются. Еще раз бахнуть! Пока на наши условия не согласятся.
      Да, погибнут сотня, другая, тысяча. Но это же не десятки и сотни тысяч!
      На фронте в большинстве гибнут те кто лоялен к любому правительству. Вот только деваться им некуда. Идут на убой. Если назад, то там заградотряды. Сразу в плен, свои расстреляют. Вот и сидят в окопах да отстреливаются.
      А активных правосеков, народ и сам сдаст, это ж Украина!
      1. Vladlous Ранг пользователя
        Vladlous
        -2
        Сегодня, 15:56
        В общем-то предложение заманчивое... Но, на мой взгляд, тут есть один нюанс: не попытаются ли старны Запада после этого завалить нашего Верховного? Развал Украины - это хорошо, хаос и потреия управления. Но хаос в нашей стране, если, не да Бог, они попытаются атаковать руководство нашей страны и утить его - будет несравнимо больше. Поэтому это, наверное, как джин, выпущенный из бутылки.
    12. Msi Ранг пользователя
      Msi
      0
      Сегодня, 15:47
      Новый главком хочет создать из осужденных отряды штурмовиков-смертников

      Не пойму из статьи. Заключённым что с этого??? Амнистия или что??? Сколько воевать надо?
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        +1
        Сегодня, 16:25
        Да не! Просто всех призванных, наловленных и прочих добровольцев (если такие вдруг да найдутся) для начала по-быстрому судить и осудить. Всех. И тогда фомируй из них что хочешь! laughing
    13. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +1
      Сегодня, 15:47
      Заключённые бесплатно воевать не будут, а у небратьев проблема не только с мобресурсом, но и с выплатами военным. Так что посмотрим, что из этой затеи выйдет и многие ли "зк" согласятся поменять шконку в тёплой камере на окоп.
    14. HAM Ранг пользователя
      HAM
      0
      Сегодня, 16:20
      Нормально так.....а "паханов" поставить командирами,дать оружие........и "привет Эвропа,мы идём к тебе!"....нашли дураков...
    15. Макsim
      Макsim
      0
      Сегодня, 16:21
      границу с Польшей штурмовать будут?
    16. bk0010 Ранг пользователя
      bk0010
      +1
      Сегодня, 16:25
      Надеюсь, что у урок хватит ума не идти в атаку, а мочить заградотряды.
    17. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 16:30
      Что "идейные" дураки под наркатой закончились? lol
      1. Эдик Ранг пользователя
        Эдик
        0
        Сегодня, 17:54
        Цитата: Enceladus
        Что "идейные" дураки под наркатой закончились?

        Сам не видел не буду врать,ребята Самалийцы рассказывали как на них укр пёр,шёл и не падал пока ему ноги не перебили..
    18. ASM Ранг пользователя
      ASM
      -1
      Сегодня, 16:30
      Штрафные роты создавать будут. Думаю, на штрафбаты у них офицеров-сидельцев не хватит. Ну и, как сказано в статье, затыкать дыры. Будут штрафников постоянно перебрасывать на самые опасные участки мясорубки.
    19. А. Эверт Ранг пользователя
      А. Эверт
      +1
      Сегодня, 17:34
      Видимо с комплектованием всу у них совсем дела плохие. Когда зеков мобилизовывали в вагнер, то там платили и гарантировали амнистию. А что укропы смогут гарантировать, если они нормальным всушникам (не зекам) боевые недоплачивают? наверное, очередная партия одноразовых.
    20. Деревенский я...... Ранг пользователя
      Деревенский я......
      0
      Сегодня, 17:49
      "Новый главком хочет создать из осужденных отряды штурмовиков-смертников" -
      Мишу - Япончика ему в помощь......

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