В районе Бердычей бойцами 24-й бригады СпН уничтожен четвёртый танк Abrams

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В районе Бердычей бойцами 24-й бригады СпН уничтожен четвёртый танк Abrams

ВСУ потеряли еще один американский Abrams, танк был подбит в районе Бердычей под Авдеевкой, где воюет 47-я бригада ВСУ, на вооружении которой и стоят эти танки. Как сообщают российские ресурсы, это уже четвертый "американец", уничтоженный российскими войсками.

Согласно имеющейся информации, украинский Abrams был подбит из ПТРК "Корнет" бойцами 24 бригады СпН из Новосибирска, другие подробности не сообщаются. Подчеркивается, что четвертый подтвержденный уничтоженный американский танк, еще два были повреждены. Также уничтожены 2 инженерные машины на базе "Абрамсов".



Охота продолжается. Ещё один Abrams уничтожен воинами 24 бр СпН из Новосибирска, заптурили, в районе Бердычей. (...) В целом, подтвердилось очевидное, что ПТУРы "Абрамс" держит так себе. Один из двух поврежденных "Абрамсов" также пострадал от ПТУРа

- пишет ТГ-канал Соловьев.


Напомним, что США передали Украине 31 танк Abrams M1A1, а также шесть инженерных машин. Все танки стоят на вооружении 47-й отдельной бригады, брошенной на Авдеевское направление для остановки наступления российских войск. Как не пытались в Киеве сберечь американские танки, но ничего не получилось. Четыре уничтожено, два повреждено, осталось еще 25. Кстати, наши бойцы говорят, что американский танк хуже немецких.

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    32 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      -1
      Сегодня, 16:39
      ***
      — Кучно пошли ...
      ***
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 16:46
        Такими темпами к середине лета закончатся... А может и раньше... Шлите каклятам новых калош... Те что вы прислали на прошлой неделе, голодные русские быстренько съели и ждут не дождутся когда снова пришлешь новых и модерновых очень вкусных калош!!! am
        1. Alex777 Ранг пользователя
          Alex777
          +2
          Сегодня, 16:55
          Цитата: Lev_Russia
          Такими темпами к середине лета закончатся... А может и раньше...

          Сколько вылезет к передовой, столько наши и заптурят.
          Если кучно пойдут, то за пару недель могут управиться. bully
          1. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            +1
            Сегодня, 17:08
            Это обычный танк,без наворотов последних времен.Ну,оптика,суо у него наверняка неплохое.А так..Написали бы лучше ,что там в Бердычах происходит.А что уничтожили еще одного абрашку,молодцы конечно
            1. invisible_man Ранг пользователя
              invisible_man
              0
              Сегодня, 17:18
              Кто-нибудь предполагал в феврале 2022 года, что через два года будем радоваться каждому уничтоженному танку противника?
              1. ЧеловекИздалека Ранг пользователя
                ЧеловекИздалека
                +1
                Сегодня, 17:29
                Это не просто очередной "танк противника", а щелчок по носу матрасам.
              2. Ныробский Ранг пользователя
                Ныробский
                0
                Сегодня, 17:48
                Цитата: invisible_man
                Кто-нибудь предполагал в феврале 2022 года, что через два года будем радоваться каждому уничтоженному танку противника?

                Странный вопрос!
                Очевидно только вы один предполагали, что через два года над каждым подбитым вражеским танком тут будут рыдать. no
      2. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +2
        Сегодня, 17:27
        Ну да,там наши бойцы возле этого абрашки вовсю фоткаются на память,место для селфи идеальное good good
      3. роман66 Ранг пользователя
        роман66
        +2
        Сегодня, 17:29
        Зачетная перфорация!!
        1. Ясная Ранг пользователя
          Ясная
          0
          Сегодня, 17:39
          Цитата: роман66
          Зачетная перфорация!!

          Только совокупность отверстий неправильной формы lol
          Привет hi
    2. Скобаристан Ранг пользователя
      Скобаристан
      +1
      Сегодня, 16:40
      Четыре уничтожено, два повреждено, осталось еще 25. Кстати, наши бойцы говорят, что американский танк хуже немецких(С)
      Может только потому, что на немца пытались вешать советские ДЗ? А абрашу так в бой кинули.
      1. Добрый злыдень Ранг пользователя
        Добрый злыдень
        +6
        Сегодня, 16:48
        Танк, как танк. И горит, как и положено танку. А мощный пиар гореть не мешает.
      2. evgen1221 Ранг пользователя
        evgen1221
        +2
        Сегодня, 17:26
        А это потому что амбала негра в комплект неположили))) зажали жмоты!)))
    3. ГолыйМужик Ранг пользователя
      ГолыйМужик
      +1
      Сегодня, 16:41
      Уже получается рутина.
    4. Николай Иванов_5 Ранг пользователя
      Николай Иванов_5
      +1
      Сегодня, 16:43
      Молодцы так держать и в дальнейшем побеждать!
    5. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +4
      Сегодня, 16:44
      Может пора закончить-поштучно считать?
      1. БМП-2 Ранг пользователя
        БМП-2
        +1
        Сегодня, 17:17
        Не-е, низзя. Это традиция, доказавшая свою эффективность еще со времён коронавируса! laughing Так что, даже если счет пойдёт на миллионы, поштучная точность всё равно будет в приоритете! yes
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 17:21
        Цитата: костя1
        Может пора закончить-поштучно считать?

        Скоро на десятки счёт пойдет. Будем надеяться
    6. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      +1
      Сегодня, 16:47
      Такими темпами, уже в марте, десяток завалят yes
    7. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      -2
      Сегодня, 16:51
      Как сообщают российские ресурсы, это уже четвертый "американец", уничтоженный российскими войсками.
      Напомним, что США передали Украине 31 танк Abrams M1A1, а также шесть инженерных машин.
      И по уничтожении каждой машины обязательно новость ! Американцы некий алгоритм вычисляют, потому что 31 календарное число (по количеству дней в месяце) , а в сумме с инженерными машинами получается 37 кстати знаковое число далее 3+7=1. Надеюсь те кто понял о чём речь сделают правильные выводы ... request
      1. БМП-2 Ранг пользователя
        БМП-2
        +4
        Сегодня, 17:20
        Честно говоря, ничего не понял, поэтому видимо сделаю неправильный вывод: то есть, если бы общее количество поставленных машин было 30 или 32, то их бы ждала другая участь?! feel
        1. oppozite28 Ранг пользователя
          oppozite28
          -1
          Сегодня, 17:26
          Честно говоря, ничего не понял, поэтому видимо сделаю неправильный вывод: то есть, если бы общее количество поставленных машин было 30 или 32, то их бы ждала другая участь?! feel
          Чуть поменьше и потолще , к слову про участь laughing Американцы прорабатывают некие свои боевые алгоритмы, вот про что я . Спасибо ! hi
    8. poquello Ранг пользователя
      poquello
      +1
      Сегодня, 16:52
      "Кстати, наши бойцы говорят, что американский танк хуже немецких."
      кто бы сомневался
    9. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +3
      Сегодня, 17:00
      Хорошо бы какой-нибудь подбитый "Абрамс" прихватить и выставить перед Кремлём. Мне кажется, они так распиаренны, что стали неотьемлимым символом американской военщины, этаким воплощением их милитаризма. Трудно представить современную армию США без этих танков, пусть и далеко не самой новой вариации. По сути. будучи выставленным на всеобщее обозрение в центре Москвы, этот бронированный монстр стал бы предвестником краха НАТО, а главное, зримо всели бы во многих, и в нашей стране, и за рубежом, уверенность в неминуемой победе России.
      1. Rage66 Ранг пользователя
        Rage66
        +2
        Сегодня, 17:13
        Перед американским посольством надо его выставить...
        А, кстати, украинское еще есть в Москве?
      2. Старый_геолог Ранг пользователя
        Старый_геолог
        +1
        Сегодня, 17:29
        Лучше бы не один, а все останки свалить в большую кучу у Американского посольства. И по всем каналам на весь мир показать.
    10. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 17:20
      Перед американским посольством-то когда выставлять будем?
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 17:44
        Голландец Михель.Я первое время был жутко ЗА!Установить Бредлю у посольства США,но после западного фиаско с нашей подбить техникой у наших посольств на западе- я против.Придёт одна с крашеными волосами из навольнят и положит цветочки на Абрамс,перед сотнями камер западных журналистов,эти раздуют вселенский ор - вот цвет русских.Надо быть хитрее- поезд с подбить НАТОвской техникой по России ,это самое то.Можно и морду набить не на камеру! hiС похоронами сисяна у них не получилось.
    11. Горный стрелок Ранг пользователя
      Горный стрелок
      0
      Сегодня, 17:33
      Стабильность признак мастерства. И каждому удачливому охотнику по 10 лямов! Удачи, парни...
    12. К-50 Ранг пользователя
      К-50
      0
      Сегодня, 17:41
      В районе Бердычей бойцами 24-й бригады СпН уничтожен четвёртый танк Abrams

      Ну как же так, это же чудо-оружие! Вундерфавля! И так жестоко!
      Всё пропало шеф, всё пропало! Продажи пин дос ного оружия тоже скоро пропадут! fellow laughing
      Четыре уничтожено, два повреждено, осталось еще 25.

      То что два повреждено можно смело записывать в уничтоженные, не чем, не кому и не где их ремонтировать на Окраине. fellow request lol
    13. Gorohes Ранг пользователя
      Gorohes
      0
      Сегодня, 17:43
      Цитата: invisible_man
      Кто-нибудь предполагал в феврале 2022 года, что через два года будем радоваться каждому уничтоженному танку противника?

      А вам то чего радоваться? Плакать вам надо, хлопчики ваши совсем раскисли ((
    14. borisvt Ранг пользователя
      borisvt
      0
      Сегодня, 17:46
      ..Abrams был подбит из ПТРК "Корнет" бойцами 24 бригады СпН из Новосибирска
      очень красиво обработали, молодцы мужики, подстерегли! Смотрел бы и смотрел laughing

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