В районе Бердычей бойцами 24-й бригады СпН уничтожен четвёртый танк Abrams
ВСУ потеряли еще один американский Abrams, танк был подбит в районе Бердычей под Авдеевкой, где воюет 47-я бригада ВСУ, на вооружении которой и стоят эти танки. Как сообщают российские ресурсы, это уже четвертый "американец", уничтоженный российскими войсками.
Согласно имеющейся информации, украинский Abrams был подбит из ПТРК "Корнет" бойцами 24 бригады СпН из Новосибирска, другие подробности не сообщаются. Подчеркивается, что четвертый подтвержденный уничтоженный американский танк, еще два были повреждены. Также уничтожены 2 инженерные машины на базе "Абрамсов".
- пишет ТГ-канал Соловьев.
Напомним, что США передали Украине 31 танк Abrams M1A1, а также шесть инженерных машин. Все танки стоят на вооружении 47-й отдельной бригады, брошенной на Авдеевское направление для остановки наступления российских войск. Как не пытались в Киеве сберечь американские танки, но ничего не получилось. Четыре уничтожено, два повреждено, осталось еще 25. Кстати, наши бойцы говорят, что американский танк хуже немецких.
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