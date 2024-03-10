Российская ПВО перехватила два украинских беспилотника над Новгородской областью

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Российская ПВО перехватила два украинских беспилотника над Новгородской областью

Украинские вооруженные формирования попытались атаковать Новгородскую область России, российская противовоздушная оборона перехватила два беспилотника самолетного типа над территорией региона. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Украинские беспилотники в последне время не ограничиваются ударами только по новым и приграничным регионам России, Киев пытается наносить удары на максимальную дальность, атакуя объекты в Ленинградской и Новгородской областях. Цель таких атак скорей психологическая, Зеленский и его советники хотят показать, что от ударов украинских беспилотников не застрахован никто. Киев пытается напугать россиян, и чем ближе выборы президента, тем больше будет таких ударов.



Около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Новгородской области

- говорится в сообщении.

По данным властей Новгородской области, на земле разрушений нет, также обошлось без пострадавших. На местах падения обломков работают экстренные службы.

Работаем в плотном контакте с правоохранителями, силовыми структурами. Жертв, пострадавших и разрушений нет. Спасибо нашим силам ПВО Минобороны России!

- написал в своем ТГ-канале глава региона Андрей Никитин.
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    3 комментария
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    1. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      0
      Сегодня, 17:47
      Укропы пытаются засыпать Россию дронами. Летают уже по всем направлениям, север, восток, юг. Да сбивают, но что то и долетает. Хотелось бы послушать о мерах Мин обороны, по борьбе с этим злом. Кстати учения по борьбе с БЭКами и вертолеты для борьбы с оными по телеку показывали не раз, да и здесь не раз писали про это. Но как то не очень помогает.
      1. Андрей ВОВ Ранг пользователя
        Андрей ВОВ
        0
        Сегодня, 17:54
        В настоящий момент невозможно на 100% закрыть небо, чисто физически, к тому же на той стороне не дураки, в их распоряжении десятки, если не сотни спутников нато. Понятно, что это по большей части психологические удары, но по нефтебазам и заводам все же целят.
    2. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 17:52
      Около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Новгородской области - говорится в сообщении
      У БПЛА появились опознавательные знаки, также как и обращает на себя внимание расстояние от Украины до Новгородской области, почти два локтя по карте request Не удивлюсь что кто-то из местных сочувствующих в борьбе очевидного и невероятного постарался ... request

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