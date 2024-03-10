Российская ПВО перехватила два украинских беспилотника над Новгородской областью

Около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Новгородской области

Работаем в плотном контакте с правоохранителями, силовыми структурами. Жертв, пострадавших и разрушений нет. Спасибо нашим силам ПВО Минобороны России!