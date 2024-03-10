Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус предупредил немецкие власти о «дыре» в бюджете Бундесвера
24
Пока канцлер Германии Шольц обещает Зеленскому новые поставки военной помощи, министр обороны Писториус бьет в колокола из-за нехватки средств на немецкую армию. Об этом пишет Bild.
Германия намерена и дальше поддерживать Киев, закладывая на закупку вооружений большие суммы, но дефицит оборонного бюджета оставляет без нового оружия немецкую армию. Как заявил глава Минобороны ФРГ, в бюджете Бундесвера образовалась дыра примерно на сумму 6 млрд. евро. Об этом он предупредил правительство.
Все дело в том, что Германия в следующем году планирует выйти на 2% от ВВП на военные нужды, согласно требованиям НАТО, но запланированных 52 млрд. евро на это не хватит. Нужно где-то искать еще от 4,5 до 6 млрд и это минимум.
Министр обороны Борис Писториус бьет тревогу в правительстве: Бундесверу в следующем году будет не хватать до шести миллиардов евро! Если войска не получат больше денег, Германия рискует не выполнить требование НАТО
- пишет издание.
Выделенных Бундесверу средств хватит только на зарплату военных, отопление казарм и обслуживание техники. На закупку необходимых вооружений средств уже не останется, как и на реализацию многих проектов. Например, размещение бригады Бундесвера в Литве требуют расходов в 5 млрд. евро, а они в бюджет не заложены. Также нет средств на реконструкцию аэродрома в Бюхеле под истребители F-35, на закупку новых колесных бронетранспортеров и самолетов Eurofighter. При этом правительство закладывает несколько миллиардов евро на Украину.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация