Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус предупредил немецкие власти о «дыре» в бюджете Бундесвера

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Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус предупредил немецкие власти о «дыре» в бюджете Бундесвера

Пока канцлер Германии Шольц обещает Зеленскому новые поставки военной помощи, министр обороны Писториус бьет в колокола из-за нехватки средств на немецкую армию. Об этом пишет Bild.

Германия намерена и дальше поддерживать Киев, закладывая на закупку вооружений большие суммы, но дефицит оборонного бюджета оставляет без нового оружия немецкую армию. Как заявил глава Минобороны ФРГ, в бюджете Бундесвера образовалась дыра примерно на сумму 6 млрд. евро. Об этом он предупредил правительство.



Все дело в том, что Германия в следующем году планирует выйти на 2% от ВВП на военные нужды, согласно требованиям НАТО, но запланированных 52 млрд. евро на это не хватит. Нужно где-то искать еще от 4,5 до 6 млрд и это минимум.

Министр обороны Борис Писториус бьет тревогу в правительстве: Бундесверу в следующем году будет не хватать до шести миллиардов евро! Если войска не получат больше денег, Германия рискует не выполнить требование НАТО

- пишет издание.

Выделенных Бундесверу средств хватит только на зарплату военных, отопление казарм и обслуживание техники. На закупку необходимых вооружений средств уже не останется, как и на реализацию многих проектов. Например, размещение бригады Бундесвера в Литве требуют расходов в 5 млрд. евро, а они в бюджет не заложены. Также нет средств на реконструкцию аэродрома в Бюхеле под истребители F-35, на закупку новых колесных бронетранспортеров и самолетов Eurofighter. При этом правительство закладывает несколько миллиардов евро на Украину.
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    24 комментария
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    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 18:33
      Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус предупредил немецкие власти о «дыре» в бюджете Бундесвера

      В ваших карманах посмотрите! Дыра в бюджете не предполагает дыры в личном кармане. А вы продолжайте снабжать всех, на кого укажут из Вашингтона, и обрящете по полной...Как в 1945-м...
      1. ВАМ Ранг пользователя
        ВАМ
        +1
        Сегодня, 19:08
        Надо у Урсулы спросить. Она точно поможет, вместе с окраиной, скинуться гейропе ещё и на германию.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 18:34
      «Выделенных Бундесверу средств хватит только на зарплату военных, отопление казарм» —

      ***
      — Ну и ладненько ...
      ***
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +6
      Сегодня, 18:35
      А может ввести налог на Украину на Германский Частный Капитал - подскажу : BASF,Reinmetall,Hapag-Lloyd, Mercedes AEG.Наверно боязно,завтра будете на улице милостыню просить.Вместе с Шольцем.
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        +5
        Сегодня, 19:00
        Все перечисленные Вами корпорации транснациональные. К Германии они имеют отношение только по географическим адресам.
      2. BrTurin Ранг пользователя
        BrTurin
        +2
        Сегодня, 19:10
        Цитата: tralflot1832
        на Украину на Германский Частный Капитал

        При таком раскладе там один немецкий и останется... вот бегут французы и...
        Поводом для заявлений Гриоли послужили ранее озвученные планы компаний Goodyear и Michelin о закрытии не менее четырех заводов в Германии по производству шин и переносе центра обслуживания клиентов в Польшу. По данным СМИ, подобное решение обернется для ФРГ потерей более 3 300 рабочих мест.
        https://eadaily.com/ru/news/2024/03/09/blizkiy-k-sdpg-profsoyuz-poprosil-proizvoditeley-shin-ne-uhodit-iz-germanii
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 19:27
          Борис ,как всегда вы на высоте.Займусь этим вопросом в ближайшее время: А.Арабы,БАрабы - Россия поставщики нефти в Польшу.
      3. poquello Ранг пользователя
        poquello
        +2
        Сегодня, 19:20
        Цитата: tralflot1832
        А может ввести налог на Украину на Германский Частный Капитал

        Германия лишилась дешевого сырья, лишилась огромного рынка РФ, вы их добить решили?
        1. Младший рядовой Ранг пользователя
          Младший рядовой
          0
          Сегодня, 19:33
          Германию уже добили. Финансовые потоки ее стали обходить.
    4. К-50 Ранг пользователя
      К-50
      +4
      Сегодня, 18:41
      Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус предупредил немецкие власти о «дыре» в бюджете Бундесвера

      За то помогли как лам "Россию сдержать"! lol
      После того как Россия с 404 закончит совсем "без штанов" останетесь! fellow yes wassat
    5. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 18:45
      Богатые русские пересаживаются на китайцев - это бомба,сосед подвозил на работу ,6,8 лямов отдал за это чудо китайского автопрома.
      1. lukash66 Ранг пользователя
        lukash66
        +2
        Сегодня, 18:53
        Цитата: tralflot1832
        Богатые русские пересаживаются на китайцев - это бомба,сосед подвозил на работу ,6,8 лямов отдал за это чудо китайского автопрома.

        Дык сейчас китайцы от полутора самые простенькие. А так да, что нить поприличнее от трех и выше.
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +2
          Сегодня, 18:58
          Я уже писал про тот заезд,у китайца есть функция запрещённая в России- автопилот.Но какой же русский не проверит а что это такое- впечатлило.Значит будем кататься на подержанных мерседесах для начала ,через пару лет. wassat
    6. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +2
      Сегодня, 18:50
      Да на фига вам армия, дыры, бюджеты какие то. Вас скоро паны под себя подгребут и будут над вами изголяться, защищать. А вы лучше укровермахту и пану Зеленскому ярды отдайте.
    7. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +3
      Сегодня, 18:53
      Ну, и платили бы зарплаты,отапливали казармы,меняли бы сантехнику по гендерной моде в минобороны,катали Ленку и Урсулу на танке и жили бы как жили- припиваючи...так нет же-подвигов и побед захотелось...
    8. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +3
      Сегодня, 18:56
      Как же раньше у немцев все было хорошо. Сидели спокойно и пили пиво с сосисками. Но тут пришел Писториус. Попрошу меня за это не банить, Писториус - это фамилия.
    9. gmss Ранг пользователя
      gmss
      +1
      Сегодня, 18:59
      Например, размещение бригады Бундесвера в Литве требуют расходов в 5 млрд. евро, а они в бюджет не заложены

      мне кажется правильнее было бы повесить эти расходы на лабдусню wassat
      1. Андрей ВОВ Ранг пользователя
        Андрей ВОВ
        0
        Сегодня, 19:41
        Да лабусы то откуда возьмут, сидят на европкйских подачках, если им краник перекрыть, то кирдык совсем, оставшееся трудоспособное населенине слиняет и все
    10. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      +2
      Сегодня, 19:00
      Скоро вся Европа будет мерятся друг с другом дырами в бюджете. У кого будет дыра больше всех,та страна будет самой демократично- толерастной. . . winked
    11. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      0
      Сегодня, 19:06
      Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус предупредил немецкие власти о «дыре» в бюджете Бундесвера

      То есть Минобороны знает, а Минфин не знает? Если у них есть Минтруд, знает ли, что меньше стало очередей в Минобороны?
      Личное мнение...
      По-крайней мере у нас упоминанмость Писториуса растёт, а упоминаемость Шольца снижается. Новый старый Гинденбург? Но Писториус же не такой оголтелый. Тогда что там варится, в этом политическом немецком котелке?
    12. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 19:18
      Писториус за многие годы бывших министров обороны Германии не озабочен гендерностью в Бундесвере,он очень опасен .Мужик.
      1. Андрей ВОВ Ранг пользователя
        Андрей ВОВ
        +1
        Сегодня, 19:43
        Складывается некое ощущение дежавю, после первой мировой германию опустили ниже плинтуса англия, франция и сша, а сейчас америкосы и как ни странно польша хвост на них подняла
    13. Ivan F Ранг пользователя
      Ivan F
      0
      Сегодня, 20:02
      У западного ВПК праздник. Если в 20-21годах они с завистью смотрели на фармацевтов, то теперь и на их улице танцы, да ещё какие. Фармацевты пытаются вернуть былое при помощи - блезни Х, но ВПК отвечает "ядерной угрозой и концом света". Мировая война за бюджеты все острее и острее.
    14. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 20:07
      А зачем этот хрен полез рулить армией-у которой такие дыры?-а главное-ему то какое дело до поставок Украине?-сказал бы руководству страны-дайте бабок, чтобы привезти армию в, более-менее приличное состояние-а не дадите-да пошли вы на три буквы -сами армией рулите

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