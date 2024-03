«По сравнению с Challenger 2 пушка на Т-80 – ничто»: реалии британского танка на Украине

Специально для гостей из Великобритании украинские танкисты показали чудеса проходимости Challenger 2

Пушка и вес

«По сравнению с Challenger 2 пушка на Т-80 – ничто».

Жалобы танкистов

«Получение запасных частей занимает много времени. Логистика очень сложная, как с этой, так и с вашей стороны».







Пользователями танков Challenger 2 на Украине является 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Кроме четырнадцати британских танков, на вооружении неонацистов стоят 40 БМП Marder 1А3, почти сотня бронетранспортеров Styker, несколько инженерных машин разграждения и две дюжины гаубиц М119. Личный состав 82-й проходил переобучение и боевое слаживание в Великобритании.Бригада принимала непосредственное участие в провальном контрнаступлении под Работино летом прошлого года. Именно здесь и отметился толстобронный Challenger 2. Нет, не победой, а первой в истории потерей машины от огня противника. До этого момента единственным уничтоженным танком был Challenger 2, пораженный Friendly fire. Случилось это в Ираке, когда британский танк по ошибки расстрелял сослуживца, убив двух членов экипажа.В сентябре прошлого года в Запорожской области британский танк, пытаясь наступать на российские позиции, был обездвижен миной или близким разрывом снаряда, а после добит дронами -камикадзе. Как утверждает украинская сторона, экипаж Challenger 2 остался жив.После этого инцидента о 62-тонном чудище из Великобритании было мало что известно. Украинское командование вполне обоснованно использовало Challenger 2 на равнинах Запорожской области. Это позволяло реализовывать главное преимущество танка – высокоточную нарезную пушку L30A1. Но, судя по всему, это единственный плюс в карме машины.Репортеры британского таблоида The Sun не поленились и съездили на Украину, дабы набраться новостей о боевом применении Challenger 2. В отчете поначалу все хорошо. Особенно, что касается 120-мм орудия.По словам журналистов, украинские танкисты смогли первым же выстрелом попасть в мишень размером с тарелку на расстоянии около 1,6 км. Достойный результат, хотя есть уверенность, что российские танкисты смогут повторить подобное. Националист с позывным «Кайфарик», которого гости из Англии назвали командиром эскадрона, даже позволил себе сравнение:«Кайфарик», видимо, знает, о чем говорит – до британской машины он был командиром танка советского образца.Дальше в отношении Challenger 2 начались нелицеприятные вещи.Казалось бы, толстая и надежная броня должна обеспечивать защиту танка. Но зачем она нужна в таком виде, если танки «Кайфарика» работают с удаления 2–4 километра?Спецоперация неоднократно доказывала, что одно из важнейших качеств бронетехники – это подвижность. С чем у Challenger 2 большие проблемы. 62 тонны живой массы при мощности двигателя 1 200 л. с. – это очень много. Примечательно, что англичанам представили танки практически в «стоковом» состоянии. Украинцы не только не снабдили машины жизненно важной динамической защитой, но даже не прикрыли противодронным зонтиком.О чем это говорит?Британские танки не собираются использовать в настоящем бою, они играют роль парадных танков. Иногда используются для психологического воздействия и поднятия боевого духа. Стоит только Challenger 2 прокатиться на камеру под грозную музыку, как тут же в ЦИПСО и ГУРе заговорят о готовящемся контрнаступлении ВСУ.Второй причиной, почему танк так и не обзавелся пакетами динамической защиты, стала чрезмерная перетяжеленность машины. Даже несколько сот дополнительных килограммов к туше еще больше усугубят проблемы с подвижностью и проходимостью. Но об это чуть позже.Максимум, на что сподобились украинцы – несколько решеток по бокам танков. На паре Challenger 2 за свой счет смонтировали козырьки, но репортерам The Sun не показали такие машины.Несмотря на высокую точность пушки L30A1, её недостатком является своеобразный боекомплект. Например, присутствует бронебойный снаряд с пластичным ВВ, но отсутствует специальный боеприпас для борьбы с пехотой. «Кайфарик» прямо указал на этот недостаток гостям из Великобритании. Очевидно, сравнивал с противопехотным выстрелом М1028 Canister из боекомплекта американского Abrams. Или мечтал о немецком DM11 с функцией подрыва на траектории.Что ж, за такую предусмотрительность британским конструкторам можно сказать большое спасибо. Прежде всего от российской пехоты под Работино.62-тонная машина плохо приспособлена к климатическим и природным условиям спецоперации. В зоне боевых действий пока не началась весенняя распутица, но репортеры The Sun успели попасть в неприятность.Танкисты решили покатать англичан по окрестностям полигона и позорно засадили Challenger 2 в грязь едва ли не по башню. Более наглядной демонстрации возможностей «асфальтового» танка и придумать сложно.Как справедливо отметили члены экипажа танка, к большой массе добавляется слабый 1 200-сильный дизель. В свое время специалисты сетовали на отсутствие дополнительной брони на нижней лобовой детали танков, поставляемых на Украину. С учетом отвратительной проходимости Challenger 2, это сейчас для националистов скорее благо.Помимо одного уничтоженного танка, два получили повреждения, причем одному пришлось менять ствол орудия. Кстати, о ремонтопригодности Challenger 2. Аналитики с самого начала поставок натовской техники говорили о сложной логистике поставок запчастей и обучения ремонтников. Одно дело обучить воевать экипаж танка и совсем другое дело подготовить грамотный обслуживающий персонал. Командир экадрона заявил англичанам:Апофеозом интервью стало откровение о том, что из 14 поставленных Великобританией танков Challenger 2 в строю только половина!К боевым потерям, как известно, относится только одна машина – все остальные простаивают из-за нехватки запчастей и специалистов. Двухкратное снижение боеспособности подразделения меньше чем за год. Некоторые узлы и агрегаты идут с островов месяцами. Есть все основания предполагать, что аналогичным образом англичане доставляют на фронт боеприпасы для подаренных украинцам танков.Все это говорит о несостоятельности концепции «бронированных зоопарков», которые предложили Украине западные союзники. Без технического обеспечения ни одна боевая машина не будет достойно выполнять свои функции.Усугубляет ситуацию кадровый голод в танковых частях ВСУ. В частности, в 82-й десантно-штурмовой бригаде. После неудачного наступления в прошлом году танкистов разжаловали в пехоту и заставили рыть окопы. Аналогичным образом поступили с техническим персоналом.По мнению танкистов ВСУ, в командовании нет четкого понимания, в каких условиях использовать натовскую технику. В советской школе танк – это универсальный солдат, способный воевать в разных условиях. Натовские танки – это прежде всего средство сдерживания танков Варшавского блока, а потом уже все остальное. Но противотанковые возможности Challenger 2 непонятно где реализовывать – дуэли между бронированными машинами крайне редки.Украинское командование стоит перед непростой проблемой. Как эффективно использовать скудные запасы натовской техники в условиях хронической нехватки запчастей и дефицита обслуживания? Каким образом неплохие снайперские способности Challenger 2 можно конвертировать в преимущество на фронте?Похоже, что ответы на эти вопросы если и были найдены, то никто об этом не знает.Несмотря на все вышесказанное, назвать дебют Challenger 2 на Украине полным провалом нельзя.Оставшиеся в строю семь танков все еще способны двигаться и стрелять. В конце концов машины могут работать с закрытых позиций и какое-то время выполнять роль неподвижных огневых точек для сдерживания наступления.Поэтому лучше приложить все усилия для своевременного обнаружения и уничтожения остатков английских танков на Украине. Для справки: всем заинтересованным лицам – журналисты The Sun точно знают последнее местоположение эскадрона Challenger 2.