«По сравнению с Challenger 2 пушка на Т-80 – ничто»: реалии британского танка на Украине

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«По сравнению с Challenger 2 пушка на Т-80 – ничто»: реалии британского танка на Украине
Специально для гостей из Великобритании украинские танкисты показали чудеса проходимости Challenger 2


Пушка и вес


Пользователями танков Challenger 2 на Украине является 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Кроме четырнадцати британских танков, на вооружении неонацистов стоят 40 БМП Marder 1А3, почти сотня бронетранспортеров Styker, несколько инженерных машин разграждения и две дюжины гаубиц М119. Личный состав 82-й проходил переобучение и боевое слаживание в Великобритании.



Бригада принимала непосредственное участие в провальном контрнаступлении под Работино летом прошлого года. Именно здесь и отметился толстобронный Challenger 2. Нет, не победой, а первой в истории потерей машины от огня противника. До этого момента единственным уничтоженным танком был Challenger 2, пораженный Friendly fire. Случилось это в Ираке, когда британский танк по ошибки расстрелял сослуживца, убив двух членов экипажа.

В сентябре прошлого года в Запорожской области британский танк, пытаясь наступать на российские позиции, был обездвижен миной или близким разрывом снаряда, а после добит дронами-камикадзе. Как утверждает украинская сторона, экипаж Challenger 2 остался жив.

После этого инцидента о 62-тонном чудище из Великобритании было мало что известно. Украинское командование вполне обоснованно использовало Challenger 2 на равнинах Запорожской области. Это позволяло реализовывать главное преимущество танка – высокоточную нарезную пушку L30A1. Но, судя по всему, это единственный плюс в карме машины.


Репортеры британского таблоида The Sun не поленились и съездили на Украину, дабы набраться новостей о боевом применении Challenger 2. В отчете поначалу все хорошо. Особенно, что касается 120-мм орудия.

По словам журналистов, украинские танкисты смогли первым же выстрелом попасть в мишень размером с тарелку на расстоянии около 1,6 км. Достойный результат, хотя есть уверенность, что российские танкисты смогут повторить подобное. Националист с позывным «Кайфарик», которого гости из Англии назвали командиром эскадрона, даже позволил себе сравнение:

«По сравнению с Challenger 2 пушка на Т-80 – ничто».

«Кайфарик», видимо, знает, о чем говорит – до британской машины он был командиром танка советского образца.

Дальше в отношении Challenger 2 начались нелицеприятные вещи.

Казалось бы, толстая и надежная броня должна обеспечивать защиту танка. Но зачем она нужна в таком виде, если танки «Кайфарика» работают с удаления 2–4 километра?

Спецоперация неоднократно доказывала, что одно из важнейших качеств бронетехники – это подвижность. С чем у Challenger 2 большие проблемы. 62 тонны живой массы при мощности двигателя 1 200 л. с. – это очень много. Примечательно, что англичанам представили танки практически в «стоковом» состоянии. Украинцы не только не снабдили машины жизненно важной динамической защитой, но даже не прикрыли противодронным зонтиком.

О чем это говорит?

Британские танки не собираются использовать в настоящем бою, они играют роль парадных танков. Иногда используются для психологического воздействия и поднятия боевого духа. Стоит только Challenger 2 прокатиться на камеру под грозную музыку, как тут же в ЦИПСО и ГУРе заговорят о готовящемся контрнаступлении ВСУ.

Второй причиной, почему танк так и не обзавелся пакетами динамической защиты, стала чрезмерная перетяжеленность машины. Даже несколько сот дополнительных килограммов к туше еще больше усугубят проблемы с подвижностью и проходимостью. Но об это чуть позже.

Максимум, на что сподобились украинцы – несколько решеток по бокам танков. На паре Challenger 2 за свой счет смонтировали козырьки, но репортерам The Sun не показали такие машины.

Жалобы танкистов


Несмотря на высокую точность пушки L30A1, её недостатком является своеобразный боекомплект. Например, присутствует бронебойный снаряд с пластичным ВВ, но отсутствует специальный боеприпас для борьбы с пехотой. «Кайфарик» прямо указал на этот недостаток гостям из Великобритании. Очевидно, сравнивал с противопехотным выстрелом М1028 Canister из боекомплекта американского Abrams. Или мечтал о немецком DM11 с функцией подрыва на траектории.

Что ж, за такую предусмотрительность британским конструкторам можно сказать большое спасибо. Прежде всего от российской пехоты под Работино.


62-тонная машина плохо приспособлена к климатическим и природным условиям спецоперации. В зоне боевых действий пока не началась весенняя распутица, но репортеры The Sun успели попасть в неприятность.

Танкисты решили покатать англичан по окрестностям полигона и позорно засадили Challenger 2 в грязь едва ли не по башню. Более наглядной демонстрации возможностей «асфальтового» танка и придумать сложно.

Как справедливо отметили члены экипажа танка, к большой массе добавляется слабый 1 200-сильный дизель. В свое время специалисты сетовали на отсутствие дополнительной брони на нижней лобовой детали танков, поставляемых на Украину. С учетом отвратительной проходимости Challenger 2, это сейчас для националистов скорее благо.

Помимо одного уничтоженного танка, два получили повреждения, причем одному пришлось менять ствол орудия. Кстати, о ремонтопригодности Challenger 2. Аналитики с самого начала поставок натовской техники говорили о сложной логистике поставок запчастей и обучения ремонтников. Одно дело обучить воевать экипаж танка и совсем другое дело подготовить грамотный обслуживающий персонал. Командир экадрона заявил англичанам:

«Получение запасных частей занимает много времени. Логистика очень сложная, как с этой, так и с вашей стороны».

Апофеозом интервью стало откровение о том, что из 14 поставленных Великобританией танков Challenger 2 в строю только половина!

К боевым потерям, как известно, относится только одна машина – все остальные простаивают из-за нехватки запчастей и специалистов. Двухкратное снижение боеспособности подразделения меньше чем за год. Некоторые узлы и агрегаты идут с островов месяцами. Есть все основания предполагать, что аналогичным образом англичане доставляют на фронт боеприпасы для подаренных украинцам танков.

Все это говорит о несостоятельности концепции «бронированных зоопарков», которые предложили Украине западные союзники. Без технического обеспечения ни одна боевая машина не будет достойно выполнять свои функции.

Усугубляет ситуацию кадровый голод в танковых частях ВСУ. В частности, в 82-й десантно-штурмовой бригаде. После неудачного наступления в прошлом году танкистов разжаловали в пехоту и заставили рыть окопы. Аналогичным образом поступили с техническим персоналом.

По мнению танкистов ВСУ, в командовании нет четкого понимания, в каких условиях использовать натовскую технику. В советской школе танк – это универсальный солдат, способный воевать в разных условиях. Натовские танки – это прежде всего средство сдерживания танков Варшавского блока, а потом уже все остальное. Но противотанковые возможности Challenger 2 непонятно где реализовывать – дуэли между бронированными машинами крайне редки.




Украинское командование стоит перед непростой проблемой. Как эффективно использовать скудные запасы натовской техники в условиях хронической нехватки запчастей и дефицита обслуживания? Каким образом неплохие снайперские способности Challenger 2 можно конвертировать в преимущество на фронте?

Похоже, что ответы на эти вопросы если и были найдены, то никто об этом не знает.

Несмотря на все вышесказанное, назвать дебют Challenger 2 на Украине полным провалом нельзя.

Оставшиеся в строю семь танков все еще способны двигаться и стрелять. В конце концов машины могут работать с закрытых позиций и какое-то время выполнять роль неподвижных огневых точек для сдерживания наступления.

Поэтому лучше приложить все усилия для своевременного обнаружения и уничтожения остатков английских танков на Украине. Для справки: всем заинтересованным лицам – журналисты The Sun точно знают последнее местоположение эскадрона Challenger 2.
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13 комментариев
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  1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
    БЭТ-МЕНТ
    +4
    Сегодня, 04:58
    Националист с позывным «Кайфарик» - скорее всего он Нарик, вещества детектед!
  2. Аэродромный Ранг пользователя
    Аэродромный
    -1
    Сегодня, 05:02
    Для справки: всем заинтересованным лицам – журналисты The Sun точно знают последнее местоположение эскадрона Challenger 2.
    позвонить им ?
    1. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +1
      Сегодня, 05:18
      Сан-солидное издание.
      Дальше некуда.

      А темза не заминирована пока. Никем.
  3. Владимир_2У Ранг пользователя
    Владимир_2У
    0
    Сегодня, 05:03
    По словам журналистов, украинские танкисты смогли первым же выстрелом попасть в мишень размером с тарелку на расстоянии около 1,6 км. Достойный результат, хотя есть уверенность, что российские танкисты смогут повторить подобное.
    Есть уверенность, что хiхлопанцерман трындит как дышит. Особенно с учётом меньшей живучести нарезных стволов.

    «Кайфарик», видимо, знает, о чем говорит – до британской машины он был командиром танка советского образца.
    Мастера перемог. Что за танк и какого года и износа, раз он советский, а стволы укры не смогли освоить.
  4. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
    БЭТ-МЕНТ
    +3
    Сегодня, 05:05
    Поганый конец поганого танка! Они здесь все погибнут, утонут в грязи! Как как когда-то тяжёлые крестоносцы на Чудском озере утонули! А сколько было помпы при их отправке!
    1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
      AllX_VahhaB
      -1
      Сегодня, 06:34
      Цитата: БЭТ-МЕНТ
      Как как когда-то тяжёлые крестоносцы на Чудском озере утонули!

      В фильме Эйзенштеtйна...
  5. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 05:20
    позорно засадили Challenger 2 в грязь едва ли не по башню

    Да что вы говорите! Он демонстрировал самоокапывание! lol good
  6. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    0
    Сегодня, 05:26
    Вот и нужно с воздуха отыскать местонахождение остальных танков,и нанести по нему удар из Торнадо С .Тут без вариантов,технику надо уничтожать в любое время и в любом месте!
  7. mark1 Ранг пользователя
    mark1
    +1
    Сегодня, 05:46
    Поступило 14 танков ни чем себя не проявивших и до появления на Украине считавшимися самыми худшими образцами западных ОБТ, зато визгу и запугиваний до небес. Заодно и про ужасного "кайфарика" узнали
  8. a_2573 Ранг пользователя
    a_2573
    +4
    Сегодня, 06:01
    пораженный Friendly fire
    А что, по русски написать нельзя? Нужно повыёживаться своим аглицким?
  9. tatarin1972 Ранг пользователя
    tatarin1972
    +3
    Сегодня, 06:09
    ПТРК " Корнет" по хрену какой ствол, какая толщина брони и как подготовлен экипаж Челенжера.
  10. Вадим С Ранг пользователя
    Вадим С
    0
    Сегодня, 07:13
    У бритов все танки какие то несуразные, если посмотреть историю, у них какое то своё видение этой техники.
  11. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    0
    Сегодня, 07:14
    Это позволяло реализовывать главное преимущество танка – высокоточную нарезную пушку L30A1.

    И именно поэтому, англичане планируют переходить на Rh-120.

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