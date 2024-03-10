Украинский беспилотник пытался атаковать объекты критической инфраструктуры в Ленинградской области

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Украинский беспилотник пытался атаковать объекты критической инфраструктуры в Ленинградской области

Украинский беспилотник, пытавшийся атаковать объекты критической инфраструктуры в Ленинградской области, был перехвачен российской ПВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным военного ведомства, беспилотник самолетного типа был сбит над Тосненским районом Ленобласти, сработала ПВО. По некоторым данным, закрытие аэропорта Пулково также было связано с воздушной тревогой, был объявлен план "Ковер". Некоторые ресурсы сообщали, что в воздух поднимали истребители, но официального подтверждения этому нет.



Около 18.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ленинградской области

- говорится в сообщении.

Власти Ленобласти подтверждают попытку атаки украинского беспилотника, на земле никаких повреждений нет, пострадавших тоже. Росавиация заявила о запуске начала работы аэропорта Пулково.

Постами наблюдения на территории Ленинградской области обнаружен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Был введен режим закрытия воздушного пространства. Силами ПВО объект уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района

- написал в ТГ-канале глава Ленобласти Александр Дрозденко.
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    14 комментариев
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    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 19:36
      Есть один вопрос,если эти беспилотники прилетают из стран НАТО , а не из Украины?Ну если поймаем,всем героя России!А потом они у нас ,НАТО вцы не только будут ссаться ,но сраться.Но под контролем врачей из МО РФ.
      1. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        +3
        Сегодня, 19:45
        Есть один вопрос,если эти беспилотники прилетают из стран НАТО

        У нас этого до последнего будут скрывать иначе война с нато . Так и будем топтать каклов.
      2. Vita VKO Ранг пользователя
        Vita VKO
        +4
        Сегодня, 19:49
        Цитата: tralflot1832
        если эти беспилотники прилетают из стран НАТО , а не из Украины?

        Теоретически может. Практически они летят через ЛБС. Разведки НАТО очень хорошо известны параметры ладиолокационного поля. Вот украинские террористы этим и пользуются. Нужны засадные подразделения ПВО на угрожаемых направлениях, но их скорее всего не хватает.
    2. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 19:36
      Что тут сказать? Да ничего. Пусть МО делает то, что нужно, чтобы устранить угрозу беспилотных летательных аппаратов с украины! Главное, чтобы политики не мешали МО. Чтобы не указывали, куда можно бить, а куда нельзя. Главная цель - безопасность РФ, и для этого все средства хороши !
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +1
        Сегодня, 20:03
        Этого и следовало ожидать.Не удивительно что на 3 году СВО при помощи Запада ВСУ получили БПЛА.Чем жёстче и быстрее закончим конфликт ,наплевав на французов,тем быстрее закончится вся эта канитель.А пытаться договориться с клоунами можно хоть 100 лет.Им пофиг.Они на Украине дурака валяют и знают что однажды по примеру Залужного переберутся на Запад,где у всех у них недвижимость.
    3. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      0
      Сегодня, 19:42
      По сути нечто такого и можно было ожидать - впереди выборы. Но, если говорить более серьёзно, то происходящее - это нечто большее, чем просто атака на Петербург, это вывод террористической деятельности на принципиально новый уровень. Я думаю так, потому что, по моей информации, сегодня с самого утра над Эстонией беспрерывно летали самолёты авиации НАТО особенно активно вдоль северного побережья, баражжируя над Финским заливом. И вот прилёт - это совпадение? Сильно сомневаюсь...

      Второй важный момент: предполагаемое поднятие в воздух российских истребителей, которые, между прочим, как заявля\ют эстонцы, якобы вторглись в их воздушное пространство. Таким образом, можно с определённой степенью уверенности предположить, что беспилотник был, возможно, не совсем простой, а имел боеприпас гораздо серьёзнее обычного. Что могло быть его целью? Аэропорт в Пулково или что-то иное. И почему, если верить прибалтам, наши истребители едва не вошли в воздушное пространство Эстонии. И что весь день делали истребители НАТО в воздухе прибалтийского государства....

      Очень многов вопросов, особенно, если учитывать заявления посольств Великобритании, США и Латвии о необходимости избегать поездок в Россию...
    4. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      -3
      Сегодня, 19:43
      Украинский беспилотник пытался атаковать объекты критической инфраструктуры в Ленинградской области

      Как он до Питера то долетел? От Украины до Ленинградской области надо и Белоруссию и Смоленщину и Псковщину пролететь.
      И везде никто не заметил? А откуда у него столько батареек, что бы больше 700 км пролететь? На СПГ? Или на новых физических принципах? Но на Украине этого же нет.
    5. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
      Виктор Ленинградец
      +3
      Сегодня, 19:44
      Власти Ленобласти подтверждают попытку атаки украинского беспилотника, на земле никаких повреждений нет, пострадавших тоже. Росавиация заявила о запуске начала работы аэропорта Пулково.

      Ну прямо счастье без границ!
      Даже интересно, что должно случиться и кого и сколько должны нацисты убить, чтобы мы наконец начали. Я понимаю, у нас сейчас выборы и прочие либеральные погремушки, но может стоит подумать о завтрашнем дне. А то у Макрона уже хорошая команда формируется, и что характерно - сплошь нацисты (ах извините, западноевропейские партнёры).
      Может уже пора провести мобилизацию и используя наш арсенал решить проблему освобождения Украины, а также прочих наших лимитрофов.
      1. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        +1
        Сегодня, 20:03
        интересно, что должно случиться и кого и сколько должны нацисты убить, чтобы мы наконец начали.

        Ответ на этот вопрос может дать тот, кто написал сценарий этой войны. И это точно не наши болтуны...
    6. certero Ранг пользователя
      certero
      0
      Сегодня, 19:48
      Цитата: Fangaro
      Украинский беспилотник пытался атаковать объекты критической инфраструктуры в Ленинградской области

      Как он до Питера то долетел? От Украины до Ленинградской области надо и Белоруссию и Смоленщину и Псковщину пролететь.
      И везде никто не заметил? А откуда у него столько батареек, что бы больше 700 км пролететь? На СПГ? Или на новых физических принципах? Но на Украине этого же нет.

      На Али беспилотник самолётного типа способный пролететь 1.000 км стоит примерно 150-200.000 долларов.
    7. kit88 Ранг пользователя
      kit88
      0
      Сегодня, 19:52
      С чего решили, что беспилотник украинский, а не польский допустим?
    8. borisvt Ранг пользователя
      borisvt
      0
      Сегодня, 19:54
      ..беспилотник самолетного типа был сбит над Тосненским районом Ленобласти, сработала ПВО
      Что же, бесспорная работа над ошибками властями проделана, спасибо воинам ПВО и её организаторам! С сожалением видно увеличение интенсивности действий БПЛА с обеих воюющих сторон, досталось и Новгородской области ((
    9. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 20:00
      Украинский беспилотник пытался атаковать объекты критической инфраструктуры в Ленинградской области

      Ничего страшного, в ответ на атаки мы увеличим количество чатботов-успокоителей, так победим (виртуально) !
    10. Ярослав-45 Ранг пользователя
      Ярослав-45
      0
      Сегодня, 20:05
      А может БПЛА все-таки долетел до ангара возле Пулково
      https://newizv.ru/news/2024-03-10/v-sankt-peterburge-razgorelsya-krupnyy-pozhar-nedaleko-ot-aeroporta-pulkovo-427968

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