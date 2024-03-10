«Изменила баланс сил на фронте»: Американский телеканал сообщает о применении ВКС России «мощной» авиабомбы ФАБ-1500
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Российская авиация начала применять на Украине новую управляемую бомбу, уничтожающую позиции украинской армии. Речь идет о бомбе ФАБ-1500, сообщает CNN.
Российская новая управляемая бомба изменила баланс сил на фронте, нанося огромный ущерб ВСУ и приводящая к разрушениям и большим потерям. С помощью специального модуля российские военные превратили свободнопадающую бомбу в планирующую, способную пролететь большое расстояние с помощью выдвижных крыльев перед тем, как поразить цель. По данным телеканала, у российской армии очень много бомб ФАБ-1500, оставшихся еще от советской армии. Эти бомбы, способные оставить кратер шириной до 15 метров, полностью уничтожают возведенные укрепления. При этом украинская ПВО не в состоянии поразить российские самолеты, которые сбрасывают бомбы с расстояния до 70 км.
Российская ФАБ-1500 с УМПК, которую массово применяют ВКС России, уничтожила украинскую оборону и изменила баланс на фронте
- сообщает CNN.
Представители американского телеканала побеседовали с украинскими военными, столкнувшимися с российскими авиабомбами. По словам одного из них, мало того, что у российской армии больше артиллерийских снарядов, так к ударам артиллерии добавились и бомбардировки. А это уже другой уровень, бомбы наносят гораздо больший урон, приводя еще и к контузиям. Бомбардировки оказывают очень сильное моральное давление на украинских солдат. Удары ФАБ-1500 они называют адом на земле.
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