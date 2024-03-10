«Изменила баланс сил на фронте»: Американский телеканал сообщает о применении ВКС России «мощной» авиабомбы ФАБ-1500

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«Изменила баланс сил на фронте»: Американский телеканал сообщает о применении ВКС России «мощной» авиабомбы ФАБ-1500

Российская авиация начала применять на Украине новую управляемую бомбу, уничтожающую позиции украинской армии. Речь идет о бомбе ФАБ-1500, сообщает CNN.

Российская новая управляемая бомба изменила баланс сил на фронте, нанося огромный ущерб ВСУ и приводящая к разрушениям и большим потерям. С помощью специального модуля российские военные превратили свободнопадающую бомбу в планирующую, способную пролететь большое расстояние с помощью выдвижных крыльев перед тем, как поразить цель. По данным телеканала, у российской армии очень много бомб ФАБ-1500, оставшихся еще от советской армии. Эти бомбы, способные оставить кратер шириной до 15 метров, полностью уничтожают возведенные укрепления. При этом украинская ПВО не в состоянии поразить российские самолеты, которые сбрасывают бомбы с расстояния до 70 км.



Российская ФАБ-1500 с УМПК, которую массово применяют ВКС России, уничтожила украинскую оборону и изменила баланс на фронте

- сообщает CNN.

Представители американского телеканала побеседовали с украинскими военными, столкнувшимися с российскими авиабомбами. По словам одного из них, мало того, что у российской армии больше артиллерийских снарядов, так к ударам артиллерии добавились и бомбардировки. А это уже другой уровень, бомбы наносят гораздо больший урон, приводя еще и к контузиям. Бомбардировки оказывают очень сильное моральное давление на украинских солдат. Удары ФАБ-1500 они называют адом на земле.
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    46 комментариев
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    1. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +13
      Сегодня, 20:37
      Слава русскому оружию!

      Напомню, кстати, что имеются и ФАБ -3000 и ФАБ - 5000. Сколько жизней наших ребят спасает каждая такая бомба, забирая жизни врагов. Вот особенно этим французским и прочим наймитам побольше бы этого добра на головы - это вам не в Сирии и Ираке безоружных расстреливать, упыри!

      Слава России!
      1. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        +7
        Сегодня, 20:41
        Сколько жизней наших ребят спасает каждая такая бомба

        А сколько жизней бы спасло если бы применялись 2 года назад .
        1. Эдик Ранг пользователя
          Эдик
          +9
          Сегодня, 20:50
          Цитата: частное лицо
          А сколько жизней бы спасло если бы применялись 2 года назад .

          Они применялись где была возможность работать авиации!Конечно жаль что тогда не было этого модуля, летунам было бы на много проще работать.
          1. Чёрный Ранг пользователя
            Чёрный
            +17
            Сегодня, 21:01
            Удары ФАБ-1500 они называют адом на земле

            Это лучший отзыв от клиента laughing
            1. Эдик Ранг пользователя
              Эдик
              +5
              Сегодня, 21:12
              Цитата: Чёрный
              Это лучший отзыв от клиента

              А говорили что у нас дронов нехватка...Встречайте laughing
              1. Serafim Ранг пользователя
                Serafim
                0
                Сегодня, 21:28
                Извините пожалуйста... это оружие надо обозвать: "3.14 -з - дрон" ( ребус такой).
        2. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          -18
          Сегодня, 20:50
          Цитата: частное лицо
          А сколько жизней бы спасло если бы применялись 2 года назад .

          Предвыборный вопрос Гаранту?
          1. частное лицо Ранг пользователя
            частное лицо
            -13
            Сегодня, 21:01
            Какие выборы если уже сейчас с каждого утюга кричат о доверии 82%.
            1. neworange88 Ранг пользователя
              neworange88
              -14
              Сегодня, 21:02
              Ну может как начнут за Слуцкого голосовать. laughingЗа кандидата.А не за тренера «Шанхай Шэньхуа».
              1. частное лицо Ранг пользователя
                частное лицо
                +4
                Сегодня, 21:04
                Ну может как начнут за Слуцкого голосовать

                Кто это ? Весь прикол в том что кандидатов то и нет.
                1. hhurik Ранг пользователя
                  hhurik
                  +1
                  Сегодня, 21:10
                  Ну как это кто? wassat Прославился тем, что хватал журналисток за сиськи в присутственном учреждении.
                  1. neworange88 Ранг пользователя
                    neworange88
                    -5
                    Сегодня, 21:14
                    Под Жириновского косил.
              2. d4.fokin Ранг пользователя
                d4.fokin
                +1
                Сегодня, 21:17
                Странный вы какой то, как можно голосовать за дуб,да ещё похожий на хамелеона.
                1. neworange88 Ранг пользователя
                  neworange88
                  -5
                  Сегодня, 21:29
                  Цитата: d4.fokin
                  Странный вы какой то, как можно голосовать за дуб,да ещё похожий на хамелеона.

                  Я прикололся.
          2. Nikolaevich I Ранг пользователя
            Nikolaevich I
            0
            Сегодня, 22:07
            Цитата: neworange88
            Предвыборный вопрос Гаранту?

            А надо ли... с вопросом ? Он же.... !
        3. Болторез Ранг пользователя
          Болторез
          +4
          Сегодня, 20:54
          А если бы применялись по скоплениям войск братского народа в феврале 2022го- то уже мир был бы.
        4. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 21:47
          Цитата: частное лицо
          А сколько жизней бы спасло если бы применялись 2 года назад .

          а если бы в 14 году?
          1. Flashpoint Ранг пользователя
            Flashpoint
            +1
            Сегодня, 21:57
            Цитата: Василенко Владимир
            Цитата: частное лицо
            А сколько жизней бы спасло если бы применялись 2 года назад .

            а если бы в 14 году?

            А если бы в 91-м СССР не развалили бы так тупо, не раздали народное за бесценок, не утратили многое?
            Уже миллионы загубленных жизней из-за этой одной ошибки.
            А если бы...
        5. SIT Ранг пользователя
          SIT
          0
          Сегодня, 22:00
          Два года назад???? Вообще то первое применение планирующих бомб было 9 сентября 1943, когда люфтваффе такими бомбами утопило 2 итальянских линкора идущих сдаваться союзникам. За 80 лет можно было отладить, модернизировать и снова отладить такую систему не один раз. Чем занималось МО? Ну об этом любой, имеющий к нему касательство, может писать долго и много...
        6. Север35 Ранг пользователя
          Север35
          0
          Сегодня, 22:02
          Действительно тут загадка, почему не появились раньше управляемые крылышки. И управляемые снаряды к разным РСЗО могли появится раньше.
      2. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        -5
        Сегодня, 20:48
        Для ФАБ-3000,ФАБ-9000 надо Ту-160М подтягивать с РЭБ,которая могла бы гарантированно защитить борт от ПВО.Вопрос.Рискнут ли?Или бережёного Бог бережёт?
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +7
      Сегодня, 20:37
      Побольше ФАБов всяких разных, дошло до всех чтоб, что мы опасны!!! Пусть враг боится, пусть враг бежит, а под ногами земля дрожит!!! am
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +2
        Сегодня, 20:57
        В последние дни в нашем медиапространстве много говорится о том, что Россия начала использовать ФАБ-250 с УМПБ. 9 марта журналисты "Army Recognition" подробно докладывают, что же это за зверь такой.

        По сведениям иностранных журналистов, УМПБ (универсальный межвидовый планирующий боеприпас) представляет собой модуль с современной технологией наведения GNSS/INS в навигационной 8-канальной панели "Комета". Комплексная навигационная система включает в себя инерциальное и спутниковое слежение, с помощью восьми антенн. Модуль оснащен элеронами (рулями крена) и рулями направления. В сочетании с турбореактивным двигателем, питающимся от топливного бака, новая кузькина мать летит очень далеко (до 90 км) и, что очень важно - точно.

        О Боже, что делают эти русские! (Это я уже не от имени журналистов "Army Recognition" пишу, а передаю суть). США и Европа давно работают в данном направлении (приводятся американские, английские и французские названия), а про российские наработки еще пару лет назад вообще ничего слышно не было. А сейчас они летят. И хорошо летят... Как так-то?!

        https://dzen.ru/a/Ze17WUu6cWxEH2KI
        1. shikin Ранг пользователя
          shikin
          +2
          Сегодня, 21:17
          Сообщали, что эти УМПБ имеют калибр 300 мм и могут применяться с Торнадо-С, используя штатный твердотопливный двигатель. Также были упоминания о поражении целей Торнадо-С на дальности 200+ км. Не этой ли штукой?
          1. neworange88 Ранг пользователя
            neworange88
            -1
            Сегодня, 21:23
            Для Торнадо-С не первый год разрабатывали ракету с дальностью поражения ,опять же по слухам, в районе 250 км.Если есть сведения о её применении в СВО,то это очень хорошая новость.Но вряд ли это УМПБ,хотя всякое может быть.Обновленный «Полонез-М» – работает на все 290 км.Но разница между 250 км и 290 км не велика.
            1. neworange88 Ранг пользователя
              neworange88
              -2
              Сегодня, 21:29
              Были даже сведения о дуэли между Торнадо-С и HIMARS,из которой первый вышел победителем.
              1. neworange88 Ранг пользователя
                neworange88
                -1
                Сегодня, 21:36
                Видео по ссылке ниже демонстрирует, в частности, детонацию твердотопливных двигателей реактивных снарядов M30/31A1 GMLRS и их хаотичный разлет в разные стороны.

                Российские подразделения поразили установку HIMARS высокоточным управляемым реактивным снарядом 9М544 калибра 300 мм. РСЗО находилась близ Покровска в 40 км от линии соприкосновения.

                https://topcor.ru/45093-tochnoe-unichtozhenie-himars-rossijskaja-tornado-s-pereigrala-amerikanskuju-rszo-u-pokrovska.html
            2. shikin Ранг пользователя
              shikin
              0
              Сегодня, 21:57
              Вот интересная заметка: https://voennoedelo.com/posts/id51260-kak-rszo-tornado-s-ogoljaet-tyly-protivnika-himars-utratil-pozitsii
              По крайней мере, это точно минимум 170 км, правда, не говорится, чем поразили, только предположения. Где-то еще попадалось, может, в телеге.
    3. Zhan Ранг пользователя
      Zhan
      +1
      Сегодня, 20:39
      Бомбардировки оказывают очень сильное моральное давление на украинских солдат. Удары ФАБ-1500 они называют адом на земле.
      Извините граждане ВСУ, так неловко с нашей стороны, мы наверно должны были предупредить.... hi sad
    4. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      -1
      Сегодня, 20:40
      А как же летят эти бомбы если всушники уже зныщулы в разы больше самолётов чем у нас было? А то даже в докладах французской разведки по несколько Су-34 в неделю сбивается в параллельной вселенной
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +6
        Сегодня, 20:51
        зныщулы

        Пишите по - русски... Хватит этих уродливых украинских слов...
        Уничтожили я так понимаю, перевод...
        1. nik-mazur Ранг пользователя
          nik-mazur
          +1
          Сегодня, 21:43
          Цитата: Msi
          Уничтожили я так понимаю, перевод

          Формально, да, но в реальности «уничтожать» и «знищувати» – это, мягко выражаясь, не совсем одно и тоже.
          Например, если «Искандер» уничтожил комплекс ПВО «Пэтриот», то это означает, что от него осталась груда дымящегося металлолома, который даже трудно идентифицировать.
          Если укроПВО знищивши 32 «Шахеда» из 20 «Гераней», то это означает, что зенитные укроракеты попали в пару многоэтажек.
        2. Кот Александрович Ранг пользователя
          Кот Александрович
          -2
          Сегодня, 21:55
          Ну не все же украинские слова уродливые. Много смешных: подарунок, литак, двигун, кава, куля... Пустьуж они остаются!
          1. Msi Ранг пользователя
            Msi
            +1
            Сегодня, 21:58
            подарунок, литак, двигун, куля... Пустьуж они остаются

            Ой, не соглашусь... Под эти слова и этот диалект совершались ужасные преступления. Пусть канут в Лету...
            1. Кот Александрович Ранг пользователя
              Кот Александрович
              -1
              Сегодня, 22:03
              Что, и барвинок, коханая, гай?..
              1. Msi Ранг пользователя
                Msi
                +1
                Сегодня, 22:04
                Что, и барвинок, коханая, гай
                laughing
                Всё к чертям...
                Вы знаете, я всю жизнь слышу в деревнях этот диалект, в Белгородской области. Я всегда его называл "уродливый русский язык" ...
    5. nordscout Ранг пользователя
      nordscout
      +1
      Сегодня, 20:43
      А что будет "блажить" "забугорная" пресса, когда Россия начнёт "метать" на ТВД ФАБ-3000 с выдвижными крыльями и управляемым "вектором тяги" и корректирующим устройством наведения, на основе ИИ, собранного на чипах в 6-8-нм...
      1. vik669 Ранг пользователя
        vik669
        +4
        Сегодня, 20:57
        Цитата: nordscout
        с выдвижными крыльями и управляемым "вектором тяги" и корректирующим устройством наведения, на основе ИИ, собранного на чипах в 6-8-нм...

        Ясно. Делириум тременс. - А? - Белая горячка. - Да, белый, горячий, совсем белый. - Вы не волнуйтесь. Здесь и не такое прочитаешь!
        1. nordscout Ранг пользователя
          nordscout
          +5
          Сегодня, 21:11
          Уважаемый "vik669"! Возможно, что у Вас "сложности" с пониманием сарказма и юмора, но это не критично и, даже лечится хорошей литературой и общением с собеседником с хорошим чувством юмора и нормальным сарказмом или домашним питомцем... Поверьте ничего личного, только ответ на Ваш хамоватый пост....
    6. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      +2
      Сегодня, 20:58
      Сколько стоит комплект крыльев? А сколько у амеров? У нас уже пошли с двигателем, а у них только на испытаниях и какая будет цена negative у нас как всегда: просто, эффективно, не дорого, массово! good
      1. Простой Ранг пользователя
        Простой
        +2
        Сегодня, 21:18
        Натовцы тоже без дела не сидят.

        https://www.twz.com/news-features/pulsejet-drone-flies-could-have-big-impact-on-cost-of-future-weapons
        ttps://www.saab.com/products/ground-launched-small-diameter-bomb-glsdb
      2. kit88 Ранг пользователя
        kit88
        0
        Сегодня, 22:16
        Цитата: Вадим С
        у нас как всегда: просто, эффективно, не дорого, массово!

        Вот бы эту идею г-ну Мантурову Д.В. довести.
    7. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      -2
      Сегодня, 21:15
      Когда идиоты говорят это всегда забавно-взяла бомба и "изменила баланс на фронте" laughing -а про ФВБ-5000 чего скажут-что изменила стратегический баланс в мире? lol
      1. Александр123 Ранг пользователя
        Александр123
        -2
        Сегодня, 21:44
        «Изменила баланс сил на фронте»: Вот, прямо вундерваффе.
        А до этого баланс был не в нашу пользу? Вряд ли руководство начало бы эту операцию. Точнее, это помогло сохранить жизни наших бойцов.
    8. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      -2
      Сегодня, 21:56
      Спасибо советской власти за её наследие
      Не все «чубайсы» успели распродать
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        0
        Сегодня, 22:02
        Спасибо советской власти за её наследие
        Не все «чубайсы» успели распродать

        Это вы про бомбы? Да, Советский Союз оставил нам большое наследство и не только бомбы...

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