Так называемые международные рейтинговые агентства продолжают играть с кредитными рейтингами. В частности, эти игры касаются рейтингов полностью неплатёжеспособной Украины, которой агентства не рискуют присваивать рейтинг, соответствующий дефолту, хотя Украина давно банкрот. Однако сегодня произошло снижение украинского кредитного рейтинга сразу на две ступени, по версии S&P.Теперь &P Global Ratings оценивает украинскую «платёжеспособность» по долгам на уровне CC.Для сравнения: это, например, хуже кредитных рейтингов таких стран как Буркина-Фасо и Мозамбик. В принципе, уже многое говорит об украинской экономике, которая окончательно перешла в режим тотального субсидирования иностранными государствами.До конца года Украине предстоит выплатить по своим гособлигациям 4,5 млрд долларов. Эксперты уверены в том, что без новых внешних заимствований Киев сделать этого не сможет. Поэтому велика вероятность того, что кредиторам в который раз предложат отложить выплаты по долгам в их адрес, то есть пойти на новую реструктуризацию.Киевский режим просит у МВФ пойти на беспрецедентный шаг – принять вариант моратория на выплаты Украиной долгов на период аж до 2027 года.Почему рейтинговые агентства пошли на новое, причём значительное понижение кредитного рейтинга – фактически до преддефолтного?Экономисты считают, что таким образом идёт подготовка к тому, что новую финансовую помощь Украине могут одобрить, только она будет оформлена в виде кредитов и не быть безвозмездной. Причём кредиты для стран с кредитным рейтингом CC, да ещё и с негативным прогнозом, сверхдорогие. Другими словами, Запад собирается получить вариант своеобразной страховки, когда за невыплату по долгам Украина будет вынуждена расплачиваться тем, чего от неё захочет кредитор. Это может быть земля, объекты критической инфраструктуры (газо- или/и нефтепроводы), промышленные предприятия, включая атомные электростанции и прочее подобное. Своими жизнями за интересы Запада украинцы уже расплачиваются.