Понижение кредитного рейтинга Украины может говорить о том, что новую помощь ей предоставят только в кредит

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Понижение кредитного рейтинга Украины может говорить о том, что новую помощь ей предоставят только в кредит

Так называемые международные рейтинговые агентства продолжают играть с кредитными рейтингами. В частности, эти игры касаются рейтингов полностью неплатёжеспособной Украины, которой агентства не рискуют присваивать рейтинг, соответствующий дефолту, хотя Украина давно банкрот. Однако сегодня произошло снижение украинского кредитного рейтинга сразу на две ступени, по версии S&P.

Теперь &P Global Ratings оценивает украинскую «платёжеспособность» по долгам на уровне CC.



Для сравнения: это, например, хуже кредитных рейтингов таких стран как Буркина-Фасо и Мозамбик. В принципе, уже многое говорит об украинской экономике, которая окончательно перешла в режим тотального субсидирования иностранными государствами.

До конца года Украине предстоит выплатить по своим гособлигациям 4,5 млрд долларов. Эксперты уверены в том, что без новых внешних заимствований Киев сделать этого не сможет. Поэтому велика вероятность того, что кредиторам в который раз предложат отложить выплаты по долгам в их адрес, то есть пойти на новую реструктуризацию.

Киевский режим просит у МВФ пойти на беспрецедентный шаг – принять вариант моратория на выплаты Украиной долгов на период аж до 2027 года.

Почему рейтинговые агентства пошли на новое, причём значительное понижение кредитного рейтинга – фактически до преддефолтного?

Экономисты считают, что таким образом идёт подготовка к тому, что новую финансовую помощь Украине могут одобрить, только она будет оформлена в виде кредитов и не быть безвозмездной. Причём кредиты для стран с кредитным рейтингом CC, да ещё и с негативным прогнозом, сверхдорогие. Другими словами, Запад собирается получить вариант своеобразной страховки, когда за невыплату по долгам Украина будет вынуждена расплачиваться тем, чего от неё захочет кредитор. Это может быть земля, объекты критической инфраструктуры (газо- или/и нефтепроводы), промышленные предприятия, включая атомные электростанции и прочее подобное. Своими жизнями за интересы Запада украинцы уже расплачиваются.
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    19 комментариев
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    1. частное лицо Ранг пользователя
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 20:44
      что новую помощь ей предоставят только в кредит

      Но ведь всем ясно что украине платить нечем и это лишь предлог что помощь в кредит .
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 20:59
        А у Украины есть ещё и "кредитный рейтинг"...??? Если и есть то нулевой или отрицательный, а кредиты и долги они никогда никому не вернут... Креаклы всегда считали и считают, что так делают только трусы!!! А вот халяву возьмут с удовольствием... Привыкли!!! laughing
        1. Простой Ранг пользователя
          Простой
          +1
          Сегодня, 21:06
          Украина оплаивает свои кредиты , ведя боевые дейстия с Россией.
      2. михаилл Ранг пользователя
        михаилл
        -1
        Сегодня, 21:58
        Цитата: частное лицо
        что новую помощь ей предоставят только в кредит

        Но ведь всем ясно что украине платить нечем и это лишь предлог что помощь в кредит .

        "«Безвозмездно! То есть даром»(Сова).
        И, глядя на Сову, сразу понимаешь, что очень много придется отдать. Но, следующие серии мультфильма так и не нарисовали. Впрочем к лучшему- "Дисней" дорисовался, а "СоюзМультФильм" остался классикой.
    2. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      0
      Сегодня, 20:48
      Отлично! укра = ГОВНО!!!
    3. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +4
      Сегодня, 20:49
      Вообще, удивительно, как недогосударству вообще что-то ещё дают в кредит. Финансисты, конечно, могут кричать по политическим соображениям что угодно, хоть "Хайль Зеленский!", но умом должны понимать, что после исчезновения рейха они никаких денег не увидят, равно как и неденежных ресурсов. Видимо, надеются, что некий огрызок окраины уцелеет и будет им вечно должен?
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        +8
        Сегодня, 21:05
        Да они попросту не понимают, что им делать дальше. Денег вбухали в укропину дофига, а все их планы полетели свинье под хвост. И с границами 1991 облом, и с "революцией" в России. Теперь до них доходит, что территории они не вернут и власть в России они поменять не смогут. Вот они сейчас и прикидывают стоит ли дальше деньги тратить. Сейчас последний шанс используют, в виде запугивания вводом войск на окраину, а когда поймут, что и это не сработает, начнут этот проект 404 потихоньку сливать.
        1. михаилл Ранг пользователя
          михаилл
          0
          Сегодня, 22:12
          Цитата: Уарабей
          начнут этот проект 404 потихоньку сливать.

          Какое потихоньку!
          "Опрокинули соусник- на всех плеснет!". В оригинале не буду искать- это старинный английский анекдот, где разбитый прислугой сосуд со сливочным соусом так или иначе испортил жизнь всем присутствующим.
      2. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        +1
        Сегодня, 21:06
        Они всё прекрасно понимают. Эти деньги не для Украины, а против России.
    4. Сергей Дымский Ранг пользователя
      Сергей Дымский
      +1
      Сегодня, 20:53
      Когда украины не будет, кто вернет долги? Они такой вариант не рассматривают?
      1. aksleks
        aksleks
        -1
        Сегодня, 21:47
        Уважаемый Сергей, как вы представляете себе - что Украины НЕТ? Вы её сотрете с карты мира? Вы захватите Киев и организуете суд над зелей и его бандейкой? Или у вас боевой диван, который всех раздавит?
      2. aksleks
        aksleks
        0
        Сегодня, 21:56
        Балабол диванный.Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
    5. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      0
      Сегодня, 20:54
      Интересно, там финансисты вроде не глупые, должны понимать что никто эти кредиты не отдаст, земли уже все распроданы, на что они рассчитывают? Или они живут в какой то своей реальности?!
    6. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      0
      Сегодня, 20:55
      рейтингом CC
      Галичина?
    7. Касатик Ранг пользователя
      Касатик
      +1
      Сегодня, 20:55
      На Западе до сих пор не поняли, что 404 никогда не вернет долг? Смешные, право.
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        +2
        Сегодня, 21:10
        Да понимают это они. Просто попилят кредиты для укропа, которому там крошки после этого достанутся, и всего делов. Наживутся на этом конкретные фигуры, а отвественность за невозврат кредитов, лично нести никто не будет. Ну и они хотят российские деньги залогом обьеспечения этих кредитов сделать. Но нашим будет чем ответить на этот ход "лошадью".
    8. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 21:18
      А чего же только мораторий-а не требуют-списать все долги-как прошлые-так и будущие? laughing
    9. Metallurg_2 Ранг пользователя
      Metallurg_2
      +1
      Сегодня, 21:42
      Киевский режим просит у МВФ пойти на беспрецедентный шаг – принять вариант моратория на выплаты Украиной долгов на период аж до 2027 года

      Надеются, что 404 дотянет до 2027 года?
    10. Kotofeich Ранг пользователя
      Kotofeich
      -1
      Сегодня, 21:47

      А, давайте вспомним, какой рейтинг был у России за последние 15 лет. О чем статья?

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

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