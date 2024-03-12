Вымирающий вид: неопределённое будущее самолётов ДРЛОиУ
Количество и качество
Вряд ли кто-то может усомниться в том, что самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) играют огромную роль в ходе боевых действий. Проведение Российской специальной военной операции (СВО) на Украине наглядно показало значение этих машин, а также их нехватку у Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ).
Ещё в начале СВО мы говорили об этом в материалах «Спецоперация России на Украине: развеять туман войны» и «Вопросы по использованию самолётов ДРЛО, разведки и боевого управления в ходе СВО на Украине». Особенно стала заметна эффективность самолётов ДРЛОиУ, когда они научились работать с зенитными ракетными комплексами (ЗРК), обеспечивая поражение самолётов и вертолётов противника за пределами линии радиогоризонта.
Судя по всему, проблема с нехваткой у ВС РФ самолётов ДРЛОиУ стоит настолько остро, что принято решение о выпуске самолётов ДРЛОиУ в варианте А-50У, очевидно, в некоем модернизированном варианте, не дожидаясь завершения затянувшейся разработки новейшего самолёта ДРЛОиУ А-100 «Премьер» (скорее всего, речь идёт о восстановлении и доработке до варианта А-50У всех имеющихся у ВС РФ самолётов ДРЛОиУ А-50).
Самолёт ДРЛОиУ А-100 «Премьер». Изображение Wikimedia Commons / Trolyambus
Одним из способов насыщения ВС РФ самолётами ДРЛОиУ является создание так называемых эрзац-решений, то есть машин, выполненных на базе каких-либо серийных самолётов и доработанных серийных радиолокационных комплексов (РЛК), пусть и обладающих худшими характеристиками, по сравнению с «полноценными» машинами, но менее дорогими и более простыми в производстве – этот вопрос мы ранее рассматривали в материале «Самолёты ДРЛОиУ для ВВС РФ: быстро, много, недорого».
Не стоит забывать и про возможность создания узкоспециализированных машин, например, на базе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), о чём мы говорили в материале «В ожидании БПЛА «Гелиос-РЛД»: для защиты от низколетящих средстве воздушного нападения» (СВН), впрочем, рассмотренные в указанном материале БПЛА-ДРЛО предназначены именно для обнаружения низколетящих СВН в зоне господства в воздухе своей авиации – малая мощность РЛК не позволит использовать рассмотренные БПЛА-ДРЛО для охоты на самолёты и вертолёты в глубине территории противника (впрочем, это и относится не ко всем возможным вариантам создания машин ДРЛО на базе БПЛА).
Макет БПЛА «Гелиос-РЛД». Изображение Минпромторг РФ
Проблема не только в количестве самолётов ДРЛОиУ в рядах ВС РФ, но и в том, что эти машины являются крайне уязвимыми для огня противника. События последнего времени показали, что сколь сложно увеличить парк самолётов ДРЛОиУ, столь же легко эти машины и потерять. Высокая выживаемость самолётов ДРЛОиУ стран НАТО обусловлена только тем, что мы по ним не стреляем. Можно предположить, что передай страны НАТО некое количество самолётов ДРЛОиУ Украине, то они посыплются с неба быстрее, чем горят на передовой «Леопарды» и «Абрамсы».
Угрозы с земли и с воздуха
Осознавая важность самолётов ДРЛОиУ для завоевания господства в воздухе, ведущие страны мира активно развивают вооружения, способные до них дотянуться. В частности, в России разработаны и эксплуатируются зенитные управляемые ракеты (ЗУР) с дальностью до 400 километров, применяемые ЗРК C-400.
Также для авиационных носителей созданы ракеты «воздух-воздух» («В-В») большой дальности, например, такие как Р-37, Р-37М (РВВ-БД) с дальностью стрельбы до 300 километров. Предположительно, в разработке находится ракета «В-В» КС-172 с дальностью стрельбы свыше 400 километров.
Ракета «В-В» Р-37М (РВВ-БД). Изображение Wikimedia Commons / Vitaly V. Kuzmin
Особую озабоченность вызывает возможность применения противником ЗРК в засадном режиме, по данным внешнего целеуказания, в этом случае ЗРК противника крайне сложно обнаружить заранее, и даже после пуска ЗУР он может быстро сменить местоположение и уклониться от ответного удара.
Возможности ЗРК стран Запада в этом плане скромнее, тем не менее, по открытым данным, для ЗРК Patriot разрабатываются ЗУР, предназначенные для поражения аэродинамических целей на дальности порядка 250–280 километров. Кроме того, для корабельного ЗРК Standard уже созданы ЗУР SМ-2 с дальностью стрельбы до 240 километров, которые, предположительно, могут применяться и с наземных подвижных пусковых установок (ПУ).
В части авиационных носителей в странах НАТО принята на вооружение европейская ракета «В-В» MBDА Meteor c прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД). Несмотря на заявленную дальность 100 километров, предполагается, что при стрельбе по баллистической траектории её дальность может достигать 150–300 километров, что вполне позволяет поражать на этом расстоянии такие крупные и маломаневренные цели, как самолёты ДРЛОиУ.
Ракета «В-В» MBDА Meteor с ПВРД. Изображение mbda-systems.com
Максимальная дальность пуска американской ракеты «В-В» AIM-120D составляет 180 километров, однако не исключено, что и эта ракета может атаковать маломаневренные цели по баллистической траектории на значительно большем расстоянии.
Также, предположительно, ЗУР и ракеты «В-В» противника могут осуществлять наведение не только с помощью своей активной радиолокационной головки самонаведения (АРЛ ГСН), но и с помощью широкополосной пассивной ГСН на источник радиолокационного излучения – РЛК самолёта ДРЛОиУ.
По мере расширения функциональных возможностей самолётов ДРЛОиУ, например, в части обнаружения наземных, надводных, а ограниченно и подводных целей (например, подводных лодок с поднятым перископом), противостоящие стороны будут прикладывать всё больше усилий для того, чтобы уничтожить самолёты ДРЛОиУ противника, соответственно будут разрабатываться всё более эффективные средства поражения этих машин на большом расстоянии.
Особую роль в охоте на самолёты ДРЛОиУ может играть «распределённый истребитель» – орбитальная сеть спутников, предположительно, способных осуществлять обнаружение не только гиперзвуковых и баллистических ракет, но и других летательных аппаратов, о чём мы ранее говорили в материалах «Сеть спутников HBTSS и PWSA: распределенный истребитель может стать инструментом завоевания абсолютного господства в воздухе» и «Средства противовоздушного нападения (ПВН): наземный ударный эшелон «распределённого истребителя».
Ещё одним значимым фактором является появление высокоскоростных спутниковых сетей связи, способных передавать большие объёмы информации в реальном времени, что позволяет обеспечить двухстороннюю спутниковую связь с ЗУР и ракетами «В-В» для коррекции в реальном времени траектории их полёта при стрельбе на большую дальность по данным внешнего целеуказания.
Всё вышеперечисленное говорит о том, что шансы на выживание у крупногабаритных маломаневренных боевых и вспомогательных самолётов в обозримой перспективе значительно снизятся. Если у бомбардировщиков-ракетоносцев шанс выжить ещё есть, за счёт значительно возросшей дальности полёта крылатых ракет, то у самолётов ДРЛОиУ такой роскоши нет – увеличение эффективности их РЛК компенсируется уменьшением заметности в радиолокационном диапазоне средств воздушного нападения (СВН).
Выводы
Исходя из вышеизложенного, можно с высокой долей уверенности утверждать, что будущее самолётов ДРЛОиУ традиционной компоновки выглядит весьма печально.
Ранее мы уже неоднократно говорили о том, что по итогам какого-либо военного конфликта могут быть сделаны неверные выводы.
Например, когда успешные бомбардировки «бармалеев» в Сирии привели к тому, что были сделаны выводы о необходимости использования минимального количества высокоточного оружия в пользу применения обычных, неуправляемых авиабомб, чьё наведение достаточно точно осуществлялось с помощью авиационных прицельно-навигационных комплексов СВП-24 «Гефест», в результате выяснилось, что при борьбе с более высокотехнологичным противником это не работает – самолёты просто сбивают при подходе к цели, что привело к необходимости ускоренной разработки и организации массового производства унифицированных модулей планирования и коррекции (УМПК).
Ровно такая же ситуация может возникнуть с самолётами ДРЛОиУ. Да, они нужны были нам ещё вчера, очень нужны сегодня, но если говорить о завтрашнем дне, то единственное, на что будут пригодны самолёты ДРЛОиУ традиционной компоновки, будь то модели с «грибом» над фюзеляжем или более современные решения с плоской антенной, расположенной вдоль корпуса, то это контроль воздушного пространства в глубине своей территории, на расстоянии не менее полутысячи километров от самолётов и ЗРК противника, способных работать по самолётам ДРЛОиУ своими дальнобойными средствами поражения.
Предполагаемый облик прототипа ракеты «В-В» КС-172 с дальностью применения до 400 километров – она и ей подобные могут закрыть эру самолётов ДРЛОиУ традиционной компоновки. Изображение Wikimedia Commons / Piotr Butowski
Страны НАТО, да и не только они, сейчас активно приобретают самолёты ДРЛОиУ традиционной компоновки, воодушевлённые их успехами на украинском театре военных действий, ведь именно самолёты ДРЛОиУ стран НАТО во многом закрыли для нашей авиации низкие высоты над территорией Западной Украины.
Однако всё это стало возможным лишь потому, что мы эти самолёты не сбиваем. Ввяжись Польша и страны Прибалтики в конфликт по-настоящему, и внезапно выяснится, что самолёты ДРЛОиУ над их территорией долго не живут.
Учитывая то, сколько в прогнозируемых конфликтах будет применяться низколетящих и недорогих средств воздушного нападения, которые необходимо оперативно обнаруживать и сбивать, то будут крайне востребованы любые самолёты ДРЛОиУ (в том числе и просто самолёты ДРЛО, без наличия на борту персонала, осуществляющего целераспределение и целеуказание), однако всё-таки в этом случае лучше строить сеть из БПЛА-ДРЛО, о чём мы уже говорили ранее – такое решение будет дешевле и в постройке, и в эксплуатации.
Что же касается построения перспективных систем дальнего радиолокационного обнаружения, предназначенных для завоевания господства в воздухе в рамках борьбы с сопоставимым или более сильным противником, то их облик будет значительно отличаться от того, что мы видим сейчас, но об этом мы поговорим в другой раз.
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