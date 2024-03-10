Теряя свои позиции в Африке, режим во Франции строит планы на войну в Европе

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Теряя свои позиции в Африке, режим во Франции строит планы на войну в Европе

На днях во Франции заявили, что намереваются увеличить свои возможности по боевому развёртыванию в Европе. Офицер французской армии в интервью западным журналистам заявил, что Минобороны Франции к 2027 году собирается развить возможности в Европе так, что за месяц может быть развёрнута полноценная дивизия – 25 тысяч военнослужащих.

На фоне заявлений президента Макрона о том, что «нужно обсуждать возможность размещения контингента на Украине», такие слова французского офицера звучат как лишнее подтверждение антироссийских военных намерений Парижа.



Другими словами, французский режим во главе с полностью подконтрольным транснациональному капиталу Эммануэлем Макроном, уже снял «ружьё с предохранителя» и осуществил «прицеливание». Всё это происходит, несмотря на то, что у того, в кого целится отстаивающий власть доллара Макрон, есть ядерная «дубина». Но ущербность мышления европейских «элит» сегодня такова, что они, как ранее сказал Владимир Путин, буквально ослеплены русофобией и не понимают, что никакой временный бункер им в случае полномасштабного конфликта с использованием ядерного оружия не поможет.

Попытка удержать гегемонию доллара и «града на холме» приводит к полной потере рассудка, что Париж сегодня и демонстрирует, продолжая одновременно терять собственные позиции в Африке.

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    5 комментариев
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    1. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      -1
      Сегодня, 21:23
      К 2027 году они увеличат свои возможности... Во дают, все они почему-то убеждены, или делают вид, что убеждены, что у них в распоряжении 4 -5 лет. Нет этого времени! Скорее соглашусь с Арестовичем, заявившим, что война, большая европейская война, может начаться через 5 - 7 месяцев. Фантастика? Да ничего фантастического я в этом не вижу. То прибалты со своими бункерами, которые они якобы возведут через 3 года, то французы с намерением через несколько лет поднять свои оборонительные возможности, то ещё кто-то чего-то там через несколько столетий хочет сделать. А у них этого времени нет, им его никто не даст.

      И не даст отнюдь не Россия, а не даст США. Американцам нужна большая бойня в Европе, и Макрон это знает, поэтому обостряет ситуацию, поэтому собирается послать войска, уже послал, судя по кадрам головорезов Иностранного Легиона на Украине. но это только начало, по сути ещё ничего не громыхнуло, но воздух уже сгустился, уже накалена атфосфера. Американские холуи готовы пойти в атаку, послать туда жителей Европы, чтобы ковром трупов усеять всю Восточную Европу, в жажде уничтожить Россию, а главное, истребляя своё население и неся разрушение в Россию, дать заработать этим отмороженным воротилам их миллиарды, потому как трещат у них зады от экономических детонаций.

      Штаты привыкли на крови выезжать, вот и сейчас так же сделают. Европейцев от тотального уничтожения может спасти только революция. Будут сидеть и ждать - все сдохнут. Пока будут под либералами скакать, да песни во славу чёрт знает кого петь, будут хлебать кровь, только выкинув либералов отовсюду, зачистви всю элиту, они, возможно, смогут избежать русского молота. А когда молот обрушиться, может и ядерный - будет поздно говорить, что я за Макрона или Каллас не голосовал.
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      2. Комментарий был удален.
    2. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 21:45
      ну вполне логично, они держали этих отморозков вдалеке от франции да еще и за счет негров, сейчас мало того что вся эта шваль вернется в метрополию так её еще и содержать придется за свой счет, отпустить то на вольные хлеба опасно, вот макарон и рассчитывает их спихнуть опять подальше
    3. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      0
      Сегодня, 21:59
      Доиграется макарон. Будет подвешен на фонарном столбе за причинное место. Так как лезет поперёд гегемона, а в их мире такое не приветствуется.
    4. Pete Mitchell Ранг пользователя
      Pete Mitchell
      0
      Сегодня, 22:11
      Сегодня довелось поговорить с французом, у которого цвет кожи цвета хорошего крепкого кофе… На удивление имеет представление о современной России, считает что именно позиция России по поводу всяких непристойностей сближает ее с исламским миром. И смеха ради рекомендовал следить за около олимпийскими баталиями: олимпиада якобы через 4 месяца, а там еще и конь не ночевал на строительстве, главный бассейн еще вообще даже не в планах… recourse с финансированием ‘какие то’ проблемки. У некрофила внутренних проблем выше крыши, но балонка ротшильдов не может изменить партитуру
    5. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      0
      Сегодня, 22:18
      Оии сами так захотели и попали в цугцванг....

      Лягушатников не жалко: Макрону велено отправить на оборону Одессы 4 тысячи солдат и 50 танков Leclerc
      Украинская «телега» считает, что если армия России быстро не разгромит французскую бригаду, подтянутся войска других стран НАТО.

      Скорее всего, «Маню» (так в 5-й Республике называют своего президента) приказали немного повоевать с русскими, несмотря на кажущуюся абсурдность такого предположения.

      В принципе, больше некому.
      Немцам страшно. Их историческая память хорошо помнит разрушенный Рейхстаг и уничтоженный вермахт.
      Британия фактически не имеет сухопутных войск.
      Итальянцы не в счет, дескать, какие из них вояки. Американцам нельзя — слишком высок риск атомного апокалипсиса.
      Вот и приказал Байден Макрону вспомнить 1812 год и «победу» французов, естественно, по версии европейских лже-историков, при Бородино.

      Американцам хотелось бы посмотреть, как регулярные натовские войска, хотя бы в количестве одной бригады, будут воевать с российской армией. Типа, это нужно, чтобы скорректировать развитие военной машины альянса. Янки считают, что захисники проигрывают из-за своей тупости и плохой подготовки. Недаром именно американские СМИ больше всего критикуют ВСУ.

      Если же выяснится, что французы смогут воевать хотя бы на равных с русскими, то тогда подтянутся и другие страны, введя ограничения на удары по «исторической» России. И, напротив, в случае поражения ВС 5-й Республики, американцы скажут: «Что вы хотели? Это же лягушатники!» Для Макрона это станет позором, но когда президентов США волновала судьба таких политиков-расходников, как «Маню».

      Разумеется, сейчас идет обработка общественного мнения французов, чьи представители власти трактуют свою якобы волю как стремление показать Путину «решимость Запада».

      Однако, бои с регулярными войсками Франции обогатят военное искусство ВС РФ, к тому же русским будет за честь и в кайф разгромить лягушатников, тем более в сражении за Одессу.

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