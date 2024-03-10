Теряя свои позиции в Африке, режим во Франции строит планы на войну в Европе
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На днях во Франции заявили, что намереваются увеличить свои возможности по боевому развёртыванию в Европе. Офицер французской армии в интервью западным журналистам заявил, что Минобороны Франции к 2027 году собирается развить возможности в Европе так, что за месяц может быть развёрнута полноценная дивизия – 25 тысяч военнослужащих.
На фоне заявлений президента Макрона о том, что «нужно обсуждать возможность размещения контингента на Украине», такие слова французского офицера звучат как лишнее подтверждение антироссийских военных намерений Парижа.
Другими словами, французский режим во главе с полностью подконтрольным транснациональному капиталу Эммануэлем Макроном, уже снял «ружьё с предохранителя» и осуществил «прицеливание». Всё это происходит, несмотря на то, что у того, в кого целится отстаивающий власть доллара Макрон, есть ядерная «дубина». Но ущербность мышления европейских «элит» сегодня такова, что они, как ранее сказал Владимир Путин, буквально ослеплены русофобией и не понимают, что никакой временный бункер им в случае полномасштабного конфликта с использованием ядерного оружия не поможет.
Попытка удержать гегемонию доллара и «града на холме» приводит к полной потере рассудка, что Париж сегодня и демонстрирует, продолжая одновременно терять собственные позиции в Африке.
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