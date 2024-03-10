Мы должны провести красную линию с НАТО: либо Украина, либо Соединенные Штаты. Если союзники отправят войска на территорию Украины, мы должны полностью выйти из НАТО

Соединенные Штаты должны немедленно выйти из НАТО в случае ввода войск альянса на Украину. Решения некоторых европейских политиков не должны втягивать США в войну. Об этом заявил сенатор от штата Юта Майк Ли.По мнению американского сенатора, Европа не имеет права втягивать США в военный конфликт с Россией, который может перерасти в ядерную войну, поскольку Украина этого не стоит. Поэтому Вашингтон должен нарисовать красную линию, пересечение которой приведет к выходу США из альянса. В Европе должны сделать окончательный выбор.- заявил сенатор.Также Ли подчеркнул, что Украина не нужна в НАТО, она не соответствует ни одному критерию, которые выдвигаются для членства в альянсе.Между тем, как заявляют российские эксперты, все заявления о том, что США выйдут из НАТО, являются лишь политическими заявлениями конгрессменов или Дональда Трампа. Нужно помнить, что в США специально приняли закон, запрещающий президенту единолично принимать соответствующее решение. И этот закон, утвержденный Конгрессом, был принят на случай повторного прихода к власти Трампа.