Американский сенатор призвал США выйти из НАТО в случае ввода войск альянса на Украину

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Американский сенатор призвал США выйти из НАТО в случае ввода войск альянса на Украину

Соединенные Штаты должны немедленно выйти из НАТО в случае ввода войск альянса на Украину. Решения некоторых европейских политиков не должны втягивать США в войну. Об этом заявил сенатор от штата Юта Майк Ли.

По мнению американского сенатора, Европа не имеет права втягивать США в военный конфликт с Россией, который может перерасти в ядерную войну, поскольку Украина этого не стоит. Поэтому Вашингтон должен нарисовать красную линию, пересечение которой приведет к выходу США из альянса. В Европе должны сделать окончательный выбор.



Мы должны провести красную линию с НАТО: либо Украина, либо Соединенные Штаты. Если союзники отправят войска на территорию Украины, мы должны полностью выйти из НАТО

- заявил сенатор.

Также Ли подчеркнул, что Украина не нужна в НАТО, она не соответствует ни одному критерию, которые выдвигаются для членства в альянсе.

Между тем, как заявляют российские эксперты, все заявления о том, что США выйдут из НАТО, являются лишь политическими заявлениями конгрессменов или Дональда Трампа. Нужно помнить, что в США специально приняли закон, запрещающий президенту единолично принимать соответствующее решение. И этот закон, утвержденный Конгрессом, был принят на случай повторного прихода к власти Трампа.
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    29 комментариев
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    1. Kollega Ранг пользователя
      Kollega
      +1
      Сегодня, 21:29
      Храброе заявление!
      Интересна реакция остальных конгрессменов...
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +2
        Сегодня, 21:36
        Мы так и не услышали начальника транспортного цеха (с) Хазанов
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 21:39
          Альянс войдёт, а Штаты выйдут... Причем со словами, я тебя породил - я от тебя и уйду... laughing
      2. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +1
        Сегодня, 21:55
        Цитата: Kollega
        Храброе заявление!
        Интересна реакция остальных конгрессменов...


        Скорее поддержут.Европе нужны ресурсы России,без них она неконкурентноспосбна. Но США не нужно,чтобы Европа вновь добралась до ресурсов России и стала возможным конкурентом США.Тут интересы США и ЕС расходятся.Не просто так США причастны к подрыву Северных потоков.Устраняли конкурента в лице Европы.Цель США чтобы Россия не выиграла,но и не проиграла.Цель Европы выиграть и добраться до ресурсов России вновь. Получается парадокс что США реально не заинтересованы в победе Украины и ЕС,отсюда весь этот спектакль с задержкой помощи на фоне бросающегося едва ли не под танк Макрона. Контраст.
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          0
          Сегодня, 22:02
          Вопреки ожиданиям, российская экономика, в том числе благодаря низким затратам на сырье, продолжает развиваться и без западных компаний. Гэлбрейт подчеркнул, что "санкции создали рыночные возможности для активных российских компаний в сферах, где ранее доминировали западные компании".
          Преимущество российской экономики перед европейской заключается в том, что первая развивается благодаря низким ценам на сырье, поскольку Россия является огромным производителем сырья. А европейцы стали платить за поставку энергоносителей практически в два раза больше, чем раньше.


          Неожиданным "побочным эффектом" западных санкций, направленных на изоляцию и ослабление России, стало создание условий для самостоятельного развития российской экономики. Гэлбрейт делает следующий вывод: "Санкции для России стали непреднамеренным подарком. Санкции, введенные Западом, отрезали Европу от ресурсов, в которых она нуждается, и в то же время отрезали Россию от товаров, в которых она не нуждается и без которых может обойтись".


          https://inosmi.ru/20240310/sanktsii-268152642.html
    2. Теренин Ранг пользователя
      Теренин
      0
      Сегодня, 21:31
      как заявляют российские эксперты, все заявления о том, что США выйдут из НАТО, являются лишь политическими заявлениями конгрессменов или Дональда Трампа.

      Конечно так, потому, что это отдельные эмоциональные высказывания, пусть и политиков высокого уровня, против политической линии США о нанесения вреда и сдерживание России.
    3. Анюта Славная Ранг пользователя
      Анюта Славная
      +1
      Сегодня, 21:33
      Ну так,это же любимое занятие матрасни
    4. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Сегодня, 21:43
      Соединенные Штаты должны немедленно выйти из НАТО в случае ввода войск альянса на Украину

      Вы только гляньте... Какие хитрозадые... А американцы если что в кусты, по нам не бейте...
    5. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 21:47
      Забавный финт ушами предложил-типа-европейцы зарубятся с Россией-а янки-раз-и выйдут из НАТО-и они, вроде, не причем laughing
    6. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      0
      Сегодня, 21:48
      Это посыл для макарона и подобных - не спеши!
      Возможность подумать для желающих повоевать за окраину.
      1. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        -1
        Сегодня, 22:03
        А может и посыл нам. Вы может начинать ядерную дуэль с Европой, мы вам нож в спину не воткнем.
        В ядерной перестрелке с Европой мы можем выжить, как страна, хоть и можем получить существенные потери. А если подключится США, то нет
    7. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 21:50
      Ну вот всё и встало на свои места. Амеры реально хотят стравить Европу и Россию до ядерной войны, но сами надеются отскочить, чтобы по ним не прилетело. Неужели даже после этого, даже самые тупые европейские головы, не догадаются, что пенды и из европецев хотят сделать пушечное мясо как из xoxла?
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +1
        Сегодня, 21:53
        Ну вот всё и встало на свои места

        Круг замкнулся...
      2. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        0
        Сегодня, 21:57
        Все всё прекрасно понимают. Просто исполняют свои роли.)
        1. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          0
          Сегодня, 22:01
          Я так понимаю, что если эти европейские президенты прекрасно понимают свои роли, то они готовы сгинуть в пепле ядерной войны ради янкесов? Или надеются прямо перед заварушкой, всем своим президентско-европейским скопом, ломануться на американскую землю обетованную?
          1. Фаталист Ранг пользователя
            Фаталист
            +1
            Сегодня, 22:04
            Скорее, последний вариант. Хотя, я уже, наверное, многократно повторял: не верят они, что мы осмелимся бить по ним. По наёмникам на ЛБС_ да, а вот превентивные или удары возмездия_ не верят они в это, просто маниакально.
            1. Уарабей Ранг пользователя
              Уарабей
              +1
              Сегодня, 22:06
              Если бы они в это не верили, они бы укропу давно ТЯО передали, уж не говоря о всяких Таурусах.
              1. Фаталист Ранг пользователя
                Фаталист
                0
                Сегодня, 22:12
                Ну, скажем так, ТЯО_ это уже из той оперы, когда можно будет запускать Сарматы. Почему то, с подачи западных журналюг определение ТЯО стало таким обыденным, просто как Гвоздика или Акация с Коалицией.) Ядерное оружие не шутки_ кто применит первым_ тот и помрёт первым. А вот насчёт Таруса, тож прям каждый день как добрый день. Чем он лучше британской или французской версии? Мы обсуждаем то, что нам кидают как кость западные журналюг. Это вопрос репутационный для Шольца и это ему постоянно напоминают союзники.)
                1. Уарабей Ранг пользователя
                  Уарабей
                  0
                  Сегодня, 22:13
                  Так Вы же сами сказали, что они не верят в наши удары возмездия, тогда о каких запусках Сарматов речь?
                  1. Фаталист Ранг пользователя
                    Фаталист
                    0
                    Сегодня, 22:17
                    Вы начинаете утрировать и третировать мои высказывания. Остановитесь или разговор окончен Указанное вами мои слова касались использования ТЯО со стороны противника, в этом контексте. А так, коллега, если б они верили в наши удары возмездия_ то не было б ни разговоров про Таурусы или французский легион на нашем ЛБС.
      3. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        0
        Сегодня, 21:58
        В Европе не тупые, они на зарплате США. Они всё прекрасно понимают, но хозяин приказал. Как сказали в Брате "жизнь висит на нитке, а думает о прибытке". Европейские(как и украинские) политики думают, что их лично эвакуируют в США, а на свои народы им плевать
        1. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          +2
          Сегодня, 22:04
          Тогда сигналом к начеле атомной войны будет срочное перемещение европейской верхушки в США? laughing
          1. Serhio250381 Ранг пользователя
            Serhio250381
            0
            Сегодня, 22:05
            Если США их не кинет и не закроет свой ковчег. Вот это будет умора
            1. Уарабей Ранг пользователя
              Уарабей
              +1
              Сегодня, 22:09
              А так и будет. Амеры и палец о палец не ударят чтобы их спасать.
          2. Msi Ранг пользователя
            Msi
            0
            Сегодня, 22:13
            Тогда сигналом к начеле атомной войны будет срочное перемещение европейской верхушки в США?

            sad любопытная мысль. А может и в другие места. Австралия, например.
            1. Уарабей Ранг пользователя
              Уарабей
              +1
              Сегодня, 22:18
              Да там уже и не важно куда, главное сам факт их низкого старта подальше от Европы.))
    8. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      0
      Сегодня, 21:54
      Шикарно, стравить две стороны и убежать. США во всей красе, она ведь так выросли на двух мировых войнах, без низ Америка никогда бы не стала сверхдержавой
    9. Олег Апушкин Ранг пользователя
      Олег Апушкин
      +2
      Сегодня, 21:56
      Сенатор предложил суть, да дело. Врага для России вырастили, можно уходить и торговать оружием.
    10. mc1aren Ранг пользователя
      mc1aren
      0
      Сегодня, 22:01
      Цитата: Enceladus
      Мы так и не услышали начальника транспортного цеха (с) Хазанов

      исполнил карцев, не хазанов, а написал жванецкий...

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