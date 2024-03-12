Бывший губернатор Севастополя Овсянников и погибшие корабли
Простой ижевский паренёк
Занятная информация опубликована на страницах новостного сетевого издания из Ижевска. «Udm-info» сообщает, что «Бывший ГФИ (Главный федеральный инспектор) по Удмуртии Дмитрий Овсянников опасается в Лондоне за свою жизнь». Не тот ли это Овсянников, который ещё совсем недавно был губернатором города-героя Севастополя? Оказалось, что это именно он.
Интересное кино получается: как известно, Великобритания снабжает Украину подводными беспилотниками, выделяет для уничтожения кораблей Российского Черноморского флота большие денежные средства, а в это время с бывшего севастопольского губернатора снимаются ранее наложенные санкции, и он обнаруживается в Туманном Альбионе, где оказывается у него припасено уютное гнёздышко, и не одно.
Так уж случилось, что простой паренёк Дима Овсянников, окончив среднюю школу и Удмуртский государственный университет в славном традициями русских оружейников городе Ижевске, сделал поистине головокружительную карьеру. И где бы он ни работал, федеральным ли инспектором в Кировской области и Удмуртской Республике, где сосредоточено большое количество предприятий ОПК, коммерческим ли директором «Чепецкого механического завода», специализирующегося на изготовлении металлов, сплавов и изделий из них для атомной промышленности, директором ли по экономике и финансам «Пермского моторного завода», выпускающего авиационные двигатели и газотурбинные установки, заместителем ли руководителя финансово-экономического департамента «Объединённой двигателестроительной корпорации», название которой говорит само за себя, везде он был в гуще событий, происходящих в российской оборонке.
А уж когда стал руководителем департамента, а затем и заместителем министра промышленности и торговли (причём эту должность он занимал дважды – до и после Севастополя), тем более. Это к тому, что информация об устройстве российского оборонно-промышленного комплекса, которой обладает Овсянников снизу до верху, огромна.
Плюс два года, когда он был губернатором Севастополя (как утверждает удмуртское издание, не без лоббирования «Ростехом»), раскрыли перед ним многие подробности функционирования города, являющегося базой Российского Черноморского флота. В своё время «Ростех» и непосредственный начальник Овсянникова – торгово-промышленный министр Денис Мантуров, через его губернаторство имели особые виды на Севастополь, но сейчас речь не об этом.
Речь идёт о сведениях о Черноморском флоте, которые Овсянников, возможно, мог получить за время своего губернаторства. Мнение, что, мол, гражданский губернатор ничего не понимает во флотских делах и не допущен к военным секретам, в корне неверно. Одна только информация о взаимодействии гражданской и военной администрации, организация работы в чрезвычайных ситуациях, мобилизационные мероприятия и так далее и тому подобное – чего стоят.
Не надо забывать наконец, что Севастополь – не просто город и субъект Федерации, он прежде всего главная база Черноморского флота, и исходя из этой специфики, губернатор города, безусловно, хорошо информирован о флотских возможностях и проблемах.
Знает кошка, чьё мясо съела
Примечательно, что именно Овсянников опасается, что российские спецслужбы расправятся с ним, а это, по сути, является ничем иным, как косвенным чистосердечным признанием в том, что он нанёс своей бывшей Родине серьёзный ущерб. Точно знать масштабы возможного ущерба, учитывая занимаемые ранее должности, может только сам Овсянников, мы лишь попытаемся высказать некоторые предположения…
Случайно ли, как сообщает «Царьград», за два года ВСУ удалось уничтожить более десяти кораблей и катеров Черноморского флота и нанести повреждения военной и гражданской инфраструктуре Севастополя (уж гражданская-то точно была достаточно долгое время, по должности, в зоне ответственности Овсянникова).
Ну неужели британская разведка информацию о Крыме, Севастополе, флоте, сооружениях и проведённых работах только со спутника получает?
Мог ли Овсянников подсказать то, чего со спутника не видно, на основе, так сказать, личного опыта?
Легко! Тем более что, заводя в Лондоне «запасной аэродром», он вполне мог заранее готовиться к этому шагу. Что-то вроде «возьмите меня, я же свой, буржуинский».
Мы не знаем, был ли формально Овсянников допущен к сведениям, составляющим государственную тайну, то есть имел ли он допуск к секретам по соответствующей форме. Судя по тому, как свободно он улетел из страны с началом СВО, видимо, не имел (хотя его послужной список намекает совершенно на другое предположение).
Однако та полнота информации, которой он обладает и о базе Черноморского флота, и обо всём оборонно-промышленном комплексе страны, позволяет утверждать, что британская разведка «выпотрошила» его полностью, потому-то он и дрожит за свою драгоценную шкуру.
Мелькавшие в соцсетях предположения о том, что, дескать, Овсянников был давно завербован и работал на британскую разведку, не выдерживают критики. Стала бы Ми-6 палить его, позволив арестовать из-за несчастных десятков тысяч фунтов, будь он даже трижды уже ненужным агентом, понимая, что в России наверняка имеются его информаторы, которые могут ещё послужить.
Скорее всего, выжав всю нужную им информацию и убедившись, что получить с него больше нечего, его выкинули, как использованное резинотехническое изделие.
Предательство на Руси во все времена было самым отвратительным деянием. К сожалению, за последние десятилетия с укоренившейся идеологией под названием «деньги», некоторые государственные мужи напрочь забывают, что такое Родина, которой они вроде как служат. Но по факту оказывается, что служат-то они золотому тельцу.
Вот и получается, что от коррупции до предательства – всего один шаг.
И русского у них уже давно ничего не осталось, один только американский принцип – «ничего личного, это только бизнес»…
Бегство или эвакуация
Список бежавших из России на благословенный Запад бывших высокопоставленных лиц весьма внушителен, это Альфред Кох, Илья Клебанов, Аркадий Дворкович, Александр Хлопонин, Анатолий Чубайс, Михаил Касьянов, Борис Дубровский… Более мелких деятелей перечислять дело неблагодарное.
И ведь бежали они не только в связи с началом СВО. Некоторые – проворовавшись и спасаясь от ареста, например. И раньше, практически еженедельно российские средства массовой информации сообщали, что тот или иной «расхититель капиталистической собственности», будь то погрязший в коррупции чиновник или горе-бизнесмен, объегоривший партнёров, клиентов или государство, в отношении которого органами правопорядка возбуждено уголовное дело, оказывается недоступен для этих самых органов по причине выезда за границу. И, естественно, из-за упорного нежелания такого беглеца в нашу страну возвращаться.
Не наступил, как видно, пока у него ещё тот ностальгический этап, чтобы, как выражался старик Тульев в известном фильме, он пополз бы на коленях в Россию половить русского окунька. Ну что поделать, может, когда-нибудь, наступит…
Но вот что интересно.
В большинстве подобных случаев получается, что каким-то образом эти беглецы, в том числе и фигуранты уголовных дел, в самый нужный для следствия момент «вдруг» оказываются за границей. А разыскиваемые следствием похищенные финансы обнаруживаются на заграничных счетах или вкладываются в недвижимость, акции и прочие материальные активы.
Неужели Овсянников и такие, как он, находясь на государственной службе, приобретая недвижимость за границей, не оказались в поле зрения компетентных органов? Верится с трудом.
Значит, существуют некие лица, в том числе и в правоохранительных структурах, которые осуществляют опережающие следствие мероприятия по выявлению, предупреждению и пресечению удара по фигуранту «карающего меча правосудия». Не бескорыстно, конечно же, а, как говорилось в 90-х, «за честную пацанскую долю».
Имеются и люди, осуществляющие подготовку и проведение «эвакуационных» мероприятий, используя при этом, вполне вероятно, и институты государственной власти.
Ну а когда «подопечный» находится на безопасном расстоянии, радуясь, как ловко он всех обмишурил, можно и уголовное дело возбуждать, и иноагентом объявить, да много ещё чего можно.
Выходит, что те, кто уловил некую точку на оси времени, до которой ещё можно совершать противоправные действия, а после которой уже срочно-срочно «пора валить», остаются вне зоны российского правосудия.
А те, кто её не приметил… Тут уж, как говорится, «кто не спрятался, я не виноват».
Правоохранительные ведомства, конечно, очень неохотно «выносят сор из избы», но хотелось бы знать, есть ли примеры привлечения к ответственности за слив информации об уголовном преследовании, позволяющий высокопоставленным чиновникам вовремя перекинуть добро за кордон и туда же скрыться, и за подготовку и обеспечение спешной эвакуации фигурантам уголовных дел, да и таких одиозных деятелей, как Дмитрий Овсянников?
Это понимание необходимо, чтобы поверить в то, о чём говорит президент России, что борьба с коррупцией – это всерьёз и надолго.
А что до Овсянникова…
Пусть себе дрожит, в конце концов на каждого иуду найдётся своя осина, неважно, на этом или на том свете, или ледоруб, что кому больше нравится…
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