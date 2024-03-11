Нетаньяху ответил на обвинение со стороны Байдена в неблагодарности властей Израиля в адрес США
Американский президент позволил себе некоторую критику действий израильского премьера в ходе вооружённого конфликта в секторе Газа. Как ранее написали авторы в издании Axios, Байден недоволен тем, что Нетаньяху своей деятельностью срывает намечавшуюся сделку между Израилем и Саудовской Аравией, которая готовилась Госдепом США. Также в Белом доме «изменили свою позицию» в связи с тем, что Биньямин Нетаньяху «не отвечает благодарностью за поддержку, оказываемую Соединёнными Штатами».
Комментируя эти претензии со стороны Вашингтона, премьер Израиля заявил, что он руководствуется главным принципом в своей деятельности на порту главы правительств страны. Этот принцип состоит в том, что его (Нетаньяху) политику «поддерживает большинство израильтян». По словам израильского премьера, президент США Джо Байден ошибается, если считает, что глава правительства Израиля проводит политику, которая не отвечает интересам граждан Израиля.
В то же время претензии со стороны Байдена к Нетаньяху выглядят как обусловленные выборами президента США. До начала активной предвыборной кампании США были вполне удовлетворены ковровыми бомбардировками Газы израильской армией и поставляли оружие на миллиарды долларов. Кстати, тот же Байден, заявляя о критике в адрес Нетаньяху, продолжает продвигать свой законопроект об оказании военной помощи тому же Израилю на сумму от 14 до 17 млрд долларов. И этот вариант законопроекта до сих не отозван. Поэтому слова Байдена о критике действий Нетаньяху больше похожи на лицемерие с целью добиться лояльности от миллионов американцев, поддерживающих Палестину.
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