Нетаньяху ответил на обвинение со стороны Байдена в неблагодарности властей Израиля в адрес США

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Нетаньяху ответил на обвинение со стороны Байдена в неблагодарности властей Израиля в адрес США

Американский президент позволил себе некоторую критику действий израильского премьера в ходе вооружённого конфликта в секторе Газа. Как ранее написали авторы в издании Axios, Байден недоволен тем, что Нетаньяху своей деятельностью срывает намечавшуюся сделку между Израилем и Саудовской Аравией, которая готовилась Госдепом США. Также в Белом доме «изменили свою позицию» в связи с тем, что Биньямин Нетаньяху «не отвечает благодарностью за поддержку, оказываемую Соединёнными Штатами».

Комментируя эти претензии со стороны Вашингтона, премьер Израиля заявил, что он руководствуется главным принципом в своей деятельности на порту главы правительств страны. Этот принцип состоит в том, что его (Нетаньяху) политику «поддерживает большинство израильтян». По словам израильского премьера, президент США Джо Байден ошибается, если считает, что глава правительства Израиля проводит политику, которая не отвечает интересам граждан Израиля.



В то же время претензии со стороны Байдена к Нетаньяху выглядят как обусловленные выборами президента США. До начала активной предвыборной кампании США были вполне удовлетворены ковровыми бомбардировками Газы израильской армией и поставляли оружие на миллиарды долларов. Кстати, тот же Байден, заявляя о критике в адрес Нетаньяху, продолжает продвигать свой законопроект об оказании военной помощи тому же Израилю на сумму от 14 до 17 млрд долларов. И этот вариант законопроекта до сих не отозван. Поэтому слова Байдена о критике действий Нетаньяху больше похожи на лицемерие с целью добиться лояльности от миллионов американцев, поддерживающих Палестину.
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    6 комментариев
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    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 06:26
      законопроект об оказании военной помощи тому же Израилю на сумму от 14 до 17 млрд долларов
      Какой там у США долг? $35 трлн.? wink
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 07:15
        По словам израильского премьера, президент США Джо Байден ошибается, если считает, что глава правительства Израиля проводит политику, которая не отвечает интересам граждан Израиля.

        Ну значит и Байден с Нетаньяху ошибаются в Путине, так как и он проводит в отношении Украины политику поддерживаемую большинством россиян... Или это другое...???
      2. Mister X Ранг пользователя
        Mister X
        0
        Сегодня, 07:21
        Биньямин Нетаньяху «не отвечает благодарностью за поддержку, оказываемую Соединёнными Штатами».

        Уже было похожее
        Один неблагодарный уже дяковал на все лады
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 06:32
      Перед выборами Байдену можно и покритиковать Нетаньяху, вроде как от того не убудет. Но Нетаньяху обидчив, поэтому позволяет себе в ответ не согласиться с лучшим "другом" Израиля. "Милые бранятся - только тешутся".
    3. Олег Апушкин Ранг пользователя
      Олег Апушкин
      +1
      Сегодня, 06:51
      Дед хочет благодарности от сектантной израилевки. Ты чего, дед, совсем очумел? Жениха гони и приданое!
    4. sodium20 Ранг пользователя
      sodium20
      0
      Сегодня, 07:24
      This is not the question of gratitude or courtesy.
      The zionist deep state and the Anglo-Americans:
      (a) Always loves to kills civilian population in the colonised countries
      (b) They always creates shadow proxies and avoids direct confrontation with the opposing armed forces.
      (c) Their foreign policy is: Lie, Cheat, Steal and Kill.
      (d) They pressurise their peer countries (Ally's) by blackmail and bribe.

      Is it possible to talk & negotiate with 'rabid zombies' in Tel-Aviv?
      No. Not at all.

      Even Jesus is not spared by the Judases.
      Mathew 27:25 -
      Blood is on their hands.
      So they and their childrens must suffer.

      God cursed jews, before 2000 years.

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