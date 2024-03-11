Минобороны Канады «обрадовало» Украину заявлением о задержке с поставкой обещанного ЗРК NASAMS

Украина не получит в ближайшей перспективе обещанный ей Канадой зенитный ракетный комплекс NASAMS из-за проблем в его производстве. Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр.Канада "обрадовала" Киев заявив, что задерживает отправку закупленного у США ЗРК NASAMS Украине на неопределенное время, поскольку еще не получила комплекс от американской компании Raytheon. Да и не получит в ближайшей перспективе, так как американцы все еще никак не договорятся с норвежской компанией Kongsberg Defense and Aerospace, с которой совместно производят эти комплексы. Так что сказать, на каком этапе сборки находится ЗРК нет возможности.- заявил канадский министр добавив, что без помощи США процесс закупки мог длиться еще дольше, поскольку на ЗРК строит очередь. В этом же случае комплекс уже закуплен и оплачен, осталось только его произвести.Ранее американский журнал Forbes сообщил, что Украина может потратить месяцы или годы на замену пусковых установок ЗРК Patriot, уничтоженных российскими ракетами. При этом американцы признают потерю только двух зенитных комплексов, хотя по данным украинских источников, за последние две недели Киев потерял три группы подвижных ПВО, переброшенных к фронту для охоты на российские самолеты. При этом в Генштабе ВСУ подозревают утечку, поскольку российская разведка прекрасно знала маршруты движения этих групп. Также не исключается, что вся эта переброска ЗРК ближе к ЛБС является операцией российской контрразведки.

Мы пытались ускорить этот процесс. К сожалению, американцы столкнулись с определенными трудностями

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»