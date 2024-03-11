Минобороны Канады «обрадовало» Украину заявлением о задержке с поставкой обещанного ЗРК NASAMS

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Минобороны Канады «обрадовало» Украину заявлением о задержке с поставкой обещанного ЗРК NASAMS

Украина не получит в ближайшей перспективе обещанный ей Канадой зенитный ракетный комплекс NASAMS из-за проблем в его производстве. Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр.

Канада "обрадовала" Киев заявив, что задерживает отправку закупленного у США ЗРК NASAMS Украине на неопределенное время, поскольку еще не получила комплекс от американской компании Raytheon. Да и не получит в ближайшей перспективе, так как американцы все еще никак не договорятся с норвежской компанией Kongsberg Defense and Aerospace, с которой совместно производят эти комплексы. Так что сказать, на каком этапе сборки находится ЗРК нет возможности.



Мы пытались ускорить этот процесс. К сожалению, американцы столкнулись с определенными трудностями

- заявил канадский министр добавив, что без помощи США процесс закупки мог длиться еще дольше, поскольку на ЗРК строит очередь. В этом же случае комплекс уже закуплен и оплачен, осталось только его произвести.

Ранее американский журнал Forbes сообщил, что Украина может потратить месяцы или годы на замену пусковых установок ЗРК Patriot, уничтоженных российскими ракетами. При этом американцы признают потерю только двух зенитных комплексов, хотя по данным украинских источников, за последние две недели Киев потерял три группы подвижных ПВО, переброшенных к фронту для охоты на российские самолеты. При этом в Генштабе ВСУ подозревают утечку, поскольку российская разведка прекрасно знала маршруты движения этих групп. Также не исключается, что вся эта переброска ЗРК ближе к ЛБС является операцией российской контрразведки.
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    8 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 06:14
      «Украина не получит в ближайшей перспективе обещанный ей Канадой зенитный ракетный комплекс NASAMS» —

      ***
      — Целее будет ...
      ***
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 07:09
        — Целее будет

        По крайней мере не нам за это нужно переживать, коль им так понравилось наши самолёты ДРЛО сбивать... Чем больше ихних ПЗРК "Patriot" уничтожим, тем меньше они наших "А50"-х собьют, да и других самолётов тоже... am
    2. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 06:16
      переброска ЗРК ближе к ЛБС является операцией российской контрразведки.
      Мне это нравится ! good
      А что ЗРК не поставляют и памятник нацикам снесли - тоже нравится !
    3. ВадимЖивов Ранг пользователя
      ВадимЖивов
      0
      Сегодня, 06:18
      Хорошо если это так на самом деле. Хуже если это утка для СМИ.
    4. sgr291158 Ранг пользователя
      sgr291158
      0
      Сегодня, 06:18
      Ждут что будет дальше и стоит ли их туда вообще поставлять.
    5. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 06:24
      Минобороны Канады «обрадовало» Украину заявлением о задержке с поставкой обещанного ЗРК NASAMS

      А меня до сих пор удивляет, как флегматичность российской власти распаляет аппетиты разных заокеанских спонсоров и вояк...У меня для них тоже радостная весть: ракетных комплексов «Сармат», что поставлены на боевое дежурство, потребуется десяток, чтобы от США (например) осталась выжженная пустыня (возможно пролив имени Сталина).
      Что касается GB, то тут потребуется всего одна ракетка...Даже без мячика...
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 06:39
      Канада "обрадовала" Киев заявив, что задерживает отправку закупленного у США ЗРК NASAMS Украине на неопределенное время
      Нежданчик для киева от канадского "побратима".
      К сожалению, американцы столкнулись с определенными трудностями
      Американцам пока не до этого, они ни как не могут утрясти в Конгрессе денежный вопрос, а тут еще Трамп имеет возможность стать президентом. Да и потеря киевом сразу нескольких ПУ ЗРК Patriot оптимизма не внушает.
    7. ВПК-65 Ранг пользователя
      ВПК-65
      0
      Сегодня, 07:43
      Этой новости про пропавший NASAMS минимум месяц, шарий его копал:
      https://youtu.be/QGv3q6OqRPU
      короче: бабло на нем попилили, кина не не будет, про него можно забыть.

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