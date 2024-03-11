В результате ночных ударов поражены объекты противника в Одесской и Харьковской областях
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В ночь на 11 марта российские войска провели атаки дальнобойными средствами поражения на объекты противника в ряде контролируемых киевским режимом регионов.
По последним данным, наибольшее число целей были поражены в Одессе и Одесской области. В очередной раз прилёты дронов типа «Герань» зафиксированы в районе населённого пункта Дачное к северо-западу от Одессы, неподалёку от побережья Хаджибейского лимана.
Сообщается о поражении пусковой установки ЗРК вооружённых сил Украины юго-западнее микрорайона Авангард города Одесса.
Несколько объектов, связанных с деятельностью киевского режима, поражены российскими дронами-«камикадзе» в Харьковской области и непосредственно Харькове. В частности, есть сведения о поражении пунктов размещения личного состава ВСУ и подразделений ГУР.
Тем временем, на Украине продолжают выяснять, не является ли недавнее поражение российскими войсками ЗРК Patriot на подконтрольной Киеву территории ДНР результатом слива информации. Сотрудники СБУ уже начали проверку в войсковой части противовоздушной обороны ВСУ с целью выявить тех военнослужащих, которые могли передать данные о маршруте комплекса российским военным.
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