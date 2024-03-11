В результате ночных ударов поражены объекты противника в Одесской и Харьковской областях

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В результате ночных ударов поражены объекты противника в Одесской и Харьковской областях

В ночь на 11 марта российские войска провели атаки дальнобойными средствами поражения на объекты противника в ряде контролируемых киевским режимом регионов.

По последним данным, наибольшее число целей были поражены в Одессе и Одесской области. В очередной раз прилёты дронов типа «Герань» зафиксированы в районе населённого пункта Дачное к северо-западу от Одессы, неподалёку от побережья Хаджибейского лимана.



Сообщается о поражении пусковой установки ЗРК вооружённых сил Украины юго-западнее микрорайона Авангард города Одесса.



Несколько объектов, связанных с деятельностью киевского режима, поражены российскими дронами-«камикадзе» в Харьковской области и непосредственно Харькове. В частности, есть сведения о поражении пунктов размещения личного состава ВСУ и подразделений ГУР.

Тем временем, на Украине продолжают выяснять, не является ли недавнее поражение российскими войсками ЗРК Patriot на подконтрольной Киеву территории ДНР результатом слива информации. Сотрудники СБУ уже начали проверку в войсковой части противовоздушной обороны ВСУ с целью выявить тех военнослужащих, которые могли передать данные о маршруте комплекса российским военным.
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    6 комментариев
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    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      0
      Сегодня, 06:50
      Если результатом поражегия зрк противника был действительно слив, то это радует ещё больше.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 07:19
        В частности, есть сведения о поражении пунктов размещения личного состава ВСУ и подразделений ГУР.

        Они так крепко спали... Но тут к ним постучали... К ним сверху прилетело всё то чего не ждали... am
    2. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      0
      Сегодня, 06:51
      не является ли недавнее поражение российскими войсками ЗРК Patriot на подконтрольной Киеву территории ДНР результатом слива информации. Сотрудники СБУ уже начали проверку в войсковой части противовоздушной обороны ВСУ с целью выявить тех военнослужащих, которые могли передать данные о маршруте комплекса российским военным.
      recourse Возможно, слив в СМИ, о источнике информации и является целью слива. request Ищите в темной комноте, черную кошку, когда ее нет. Но вы ее всегда найдете. feel
    3. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      0
      Сегодня, 07:10
      Эти самки собаки (да простят меня собаки), продолжают ставить средства ПВО прямо в жилых кварталов, в результате и сбитые средства нападения и не попавшие в цель ракеты ПВО падают прямо на жилые дома.
    4. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      0
      Сегодня, 07:11
      Цитата: Чёрный
      Если результатом поражегия зрк противника был действительно слив, то это радует ещё больше.

      Похоже на то. И чем дальше, тем чаще. Терпение у нормальных людей на Украине похоже заканчивается.
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 07:12
      недавнее поражение российскими войсками ЗРК Patriot на подконтрольной Киеву территории ДНР результатом слива информации.
      Это для киева самый приемлемый вариант при отчете в Сша - мы в "поле" не накосячили это российский шпион неожиданную пакость устроил.
      наибольшее число целей были поражены в Одессе и Одесской области.
      Основательно наши взялись за Одессу.

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