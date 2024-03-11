«Сработала разведка»: ВС России сорвали попытку ВСУ прорваться на территорию Белгородской области

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«Сработала разведка»: ВС России сорвали попытку ВСУ прорваться на территорию Белгородской области

Российские войска пресекли попытку противника провести операцию с вторжением на территорию Белгородской области. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на военкора Евгения Поддубного.

По имеющимся данным, операция разрабатывалась совместно ГРУ и ВСУ Украины, основной задачей было создать необходимый Киеву информационный фон в преддверии выборов президента России. Тему вторжения групп спецназа, поддерживаемых бронетехникой, должна была раскрутить украинская ИПСО, да ничего не вышло. Наши опередили противника.



Как сообщается, по задумке украинских генералов операция должна была пройти в районе Грайворона Белгородской области. С украинской стороны на стык Харьковской и Сумской областей перебросили личный состав подразделения спецназначения "Артан" из состава ведомства Буданова* (внесен в России в список экстремистов и террористов), которое должно было играть основную роль во вторжении на российскую территорию. Поддержку "Артану" должны были оказывать приданная артиллерия, танки, РСЗО, БМП и мобильные пулеметные группы на пикапах. В общем, операция планировалась серьезная.

Однако, подготовку украинцев своевременно засекла разведка группировки прикрытия государственной границы. После чего наши дождались начала формирования противником боевого порядка для вторжения и нанесли удар. Работала ствольная и реактивная артиллерия, ОТРК "Искандер", дроны и авиация ВКС. В итоге формируемая группировка противника была разгромлена, замысел сорван. По предварительным данным, Киев потерял до пяти танков, одну РСЗО, три САУ, несколько пикапов и БМП. Потери в личном составе погибшими и ранеными оцениваются в 70 человек.

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    8 комментариев
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    1. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +4
      Сегодня, 06:56
      Славно! Молодцы, надеюсь и далее будет в таком же темпе!
      1. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        +1
        Сегодня, 07:22
        Гори гори ясно, чтобы не погасло! Хорошо вскрыли и уничтожили при помощи разведки. Смотрю в последнее время наша разведка стала гораздо оперативнее реагировать на перемещения и сосредоточения врага.
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 07:22
        Тему вторжения групп спецназа, поддерживаемых бронетехникой, должна была раскрутить украинская ИПСО, да ничего не вышло. Наши опередили противника.

        Надеюсь и после выборов в наших действиях ничего не изменится и российские войска будут и дальше пресекать попытки противника провести операцию с вторжением на территорию Белгородской и других областей...
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +5
      Сегодня, 07:01
      В итоге формируемая группировка противника была разгромлена, замысел сорван.
      И это при ощутимых потерях спецназа и боевой техники! Украинский информационный фон почернел, Буданов потянулся за бутылкой. Молодцы наши разведчики и конечно те кто наносил удар.
    3. Мореход Ранг пользователя
      Мореход
      +2
      Сегодня, 07:05
      Отлично же когда на опережение, а не в догонку. Сердце греют изменения на фронте. Разведка - действия, сроки явно результативно сокращаются. Учимся.
    4. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 07:14
      «Сработала разведка»: ВС России сорвали попытку ВСУ прорваться на территорию Белгородской области

      Честь и слава нашим воинам! Огромное спасибо за вашу работу!
    5. klev72 Ранг пользователя
      klev72
      0
      Сегодня, 07:25
      Молодцы, так держать и бить заранее!
    6. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      0
      Сегодня, 07:43
      Неужели в тех краях уже деревья зеленые? Что-то меня терзают смутные сомнения...

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