«Сработала разведка»: ВС России сорвали попытку ВСУ прорваться на территорию Белгородской области
Российские войска пресекли попытку противника провести операцию с вторжением на территорию Белгородской области. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на военкора Евгения Поддубного.
По имеющимся данным, операция разрабатывалась совместно ГРУ и ВСУ Украины, основной задачей было создать необходимый Киеву информационный фон в преддверии выборов президента России. Тему вторжения групп спецназа, поддерживаемых бронетехникой, должна была раскрутить украинская ИПСО, да ничего не вышло. Наши опередили противника.
Как сообщается, по задумке украинских генералов операция должна была пройти в районе Грайворона Белгородской области. С украинской стороны на стык Харьковской и Сумской областей перебросили личный состав подразделения спецназначения "Артан" из состава ведомства Буданова* (внесен в России в список экстремистов и террористов), которое должно было играть основную роль во вторжении на российскую территорию. Поддержку "Артану" должны были оказывать приданная артиллерия, танки, РСЗО, БМП и мобильные пулеметные группы на пикапах. В общем, операция планировалась серьезная.
Однако, подготовку украинцев своевременно засекла разведка группировки прикрытия государственной границы. После чего наши дождались начала формирования противником боевого порядка для вторжения и нанесли удар. Работала ствольная и реактивная артиллерия, ОТРК "Искандер", дроны и авиация ВКС. В итоге формируемая группировка противника была разгромлена, замысел сорван. По предварительным данным, Киев потерял до пяти танков, одну РСЗО, три САУ, несколько пикапов и БМП. Потери в личном составе погибшими и ранеными оцениваются в 70 человек.
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