Полтриллиона за 2 месяца - темпы роста долга США продолжают бить рекорды
Рост государственного долга США продолжает набирать обороты. Ускорение накопления Соединёнными Штатами долгов увеличивается буквально месяц к месяцу. Если ранее для накопления триллиона долговых долларов США требовалось несколько лет, то теперь всё идёт гораздо быстрее.
Суммарный долг США перевалил за 34,5 трлн долларов, причём 500 долговых миллиардов из них приросли всего за 2 месяца.
Предыдущая психологическая плана (34 трлн) Соединёнными Штатами была преодолена в начале января, в начале марта Вашингтон «расписался» ещё за полтриллиона. Это рекордный по темпам прирост за всю историю США.
За 100 тысяч долларов перевалил долг, висящий бременем на каждом американском гражданине. А долг, который «висит» на каждом американском налогоплательщике, на сегодняшний день составляет 266 499 долларов.
Рост суммарного долга приводит и к росту трат на его обслуживание. Уже к началу 2024 США были вынуждены тратить на такое обслуживание по триллиону (ежегодно), теперь превышено и это колоссальное значение.
В такой ситуации вполне понятно, что, не используя никаких реальных механизмов для «оздоровления» ситуации в экономической сфере, американские элиты вынуждены держаться за доллар, как за главное средство обеспечения привычной модели существования. А для поддержки доллара у Вашингтона вариантов, откровенно, не много. Главный – разжигание и поддержка войн по всему миру. Напомним, что несколько дней назад США решили отправить подразделения морской пехоты на Гаити «для оказания помощи в нормализации ситуации».
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