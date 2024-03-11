Полтриллиона за 2 месяца - темпы роста долга США продолжают бить рекорды

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Полтриллиона за 2 месяца - темпы роста долга США продолжают бить рекорды

Рост государственного долга США продолжает набирать обороты. Ускорение накопления Соединёнными Штатами долгов увеличивается буквально месяц к месяцу. Если ранее для накопления триллиона долговых долларов США требовалось несколько лет, то теперь всё идёт гораздо быстрее.

Суммарный долг США перевалил за 34,5 трлн долларов, причём 500 долговых миллиардов из них приросли всего за 2 месяца.



Предыдущая психологическая плана (34 трлн) Соединёнными Штатами была преодолена в начале января, в начале марта Вашингтон «расписался» ещё за полтриллиона. Это рекордный по темпам прирост за всю историю США.

За 100 тысяч долларов перевалил долг, висящий бременем на каждом американском гражданине. А долг, который «висит» на каждом американском налогоплательщике, на сегодняшний день составляет 266 499 долларов.

Рост суммарного долга приводит и к росту трат на его обслуживание. Уже к началу 2024 США были вынуждены тратить на такое обслуживание по триллиону (ежегодно), теперь превышено и это колоссальное значение.

В такой ситуации вполне понятно, что, не используя никаких реальных механизмов для «оздоровления» ситуации в экономической сфере, американские элиты вынуждены держаться за доллар, как за главное средство обеспечения привычной модели существования. А для поддержки доллара у Вашингтона вариантов, откровенно, не много. Главный – разжигание и поддержка войн по всему миру. Напомним, что несколько дней назад США решили отправить подразделения морской пехоты на Гаити «для оказания помощи в нормализации ситуации».
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    16 комментариев
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    1. ARIONkrsk Ранг пользователя
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 06:54
      Пусть продолжают в этом же духе, а мы с попкорном подождем и посмотрим как у них пупок развяжется везде лезть.
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +4
        Сегодня, 07:03
        Как скоро рухнет эта долговая пирамида, зависит не только от скорости нарастания госдолга, а и от того, насколько активно Россия, Китай и другие незападные страны будут подрубать её основание. ( т.е переходить на взаиморасчеты в национальных валютах)
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 06:58
      «А для поддержки доллара у Вашингтона вариантов, откровенно, не много. Главный – разжигание и поддержка войн по всему миру» —

      ***
      — Это они умеют ...
      ***
    3. Комментарий был удален.
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 07:01
      На незаконных мигрантах ни каких долгов не весит в США,остальные граждане США им должны! laughing
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 07:04
        Цитата: tralflot1832
        На незаконных мигрантах ни каких долгов не весит в США,остальные граждане США им должны!

        Да и в России незаконных мигрантов не меньше, да и законные на вашей шее сидят, так же как у нас сотня тысяч укров.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          -1
          Сегодня, 07:29
          Суммарный долг США перевалил за 34,5 трлн долларов, причём 500 долговых миллиардов из них приросли всего за 2 месяца.

          Ну а пока у них этот волшебный горшочек в виде печатного станка ФРС есть и варит для них бабки, весь мир будет расплачиваться за их жизнь в долг... Платить и молчать, рискуя потерять уже уже ранее вложенные в долговые обязательства США свои деньги... am
    5. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 07:02
      Главный – разжигание и поддержка войн по всему миру
      .
      Империя Сатаны, больше слов нет.
    6. Галеон Ранг пользователя
      Галеон
      -1
      Сегодня, 07:06
      Это гораздо лучше рассказывать, чем напомнить читателям, что дефицит бюджета РФ за 2022 год 3,3 трлн.руб, за 2023 3 трлн.руб, а в нынешнем году запланирован 1,5 трлн.руб. Войну ведем, ничего не попишешь. Ну так и на западе войну ведут, с нами. У всех расходы больше, это естественно. Но больше пользы думать о своих, чем о чужих проблемах.
      https://kommersant-ru.turbopages.org/turbo/kommersant.ru/s/doc/6348808
      Минусуйте, любители сладкого))
      1. Протон Ранг пользователя
        Протон
        -1
        Сегодня, 07:21
        Как Вы посмели написать такое в предверии сами знаете чего?!?!
        Настоящий партиот никогда не смотрит на рост цен в стране, а внимательно следит за ростом гос.долга в проклятой сша!
        На первый раз Вам предупреждение и напоминание почаще смотреть 1-й и 2-й каналы, внимательно слушать соловьёва и шамана.
        laughing
        1. Сибирь55 Ранг пользователя
          Сибирь55
          0
          Сегодня, 07:31
          Тото под этой новостью комментов больше, чем под новостью о предотвращения прорыва границы украми.
          Здесь же заступнички доллара тусуются.
      2. Сибирь55 Ранг пользователя
        Сибирь55
        -1
        Сегодня, 07:35
        "В 2023 - 3трлн.,а в этом запланировано 1,3...." РУБЛЕЙ(!)
        Что не устраивает? Снижение долга идет. Или не можете мимо пропустить тему амерского долга и в его оправдание выкладываете долг РФ?
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 07:06
      Суммарный долг США перевалил за 34,5 трлн долларов
      Это уже стало характерной чертой Сша - живи в долг без оглядки на его сумму, авось отдавать не придется. Вот только судя по всему они от этого не очень парятся и считают, что все О’кей.
    8. курвиметр Ранг пользователя
      курвиметр
      0
      Сегодня, 07:16
      laughing Ну это уже классика... А вы госдолг США видели ? Картинка что-то вставляется...
    9. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      0
      Сегодня, 07:17
      Статья, как у них все плохо, долг растет... Только похоже, США это совсем не напрягает, к сожалению.
    10. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 07:18
      Полтриллиона за 2 месяца - темпы роста долга США продолжают бить рекорды

      Если так будет продолжаться и дальше, то мы можем стать свидетелями краха долларовой финансовой пирамиды (и евровой тоже)...
      Кстати, ходят слухи, что Трамп, после избрания, предполагает не увеличивать госдолг. Это будет ещё тот номер...
    11. Комментарий был удален.
    12. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 07:33
      В США заметили рост госдолга только госслужащие вышедшие на пенсию и всё пока.

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