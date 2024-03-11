«Сел в лужу»: Украинский танк Challenger 2 завяз в грязи во время демонстрационного заезда для журналистов

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«Сел в лужу»: Украинский танк Challenger 2 завяз в грязи во время демонстрационного заезда для журналистов

Британский танк Challenger 2 не смог продемонстрировать свою мощь и подтвердить звание "лучшего в мире", утонув в грязи полей на пока подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом пишет The Sun.

По данным британского издания, в одном из тыловых районов на Запорожском направлении украинские военные из состава 82 отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ решили показать всю "мощь" переданных Великобританией танков Challenger 2, устроив демонстрационный заезд для журналистов. Как утверждается, происходило все на неком "секретном полигоне". Но все пошло не по задумке, британский танк сел в лужу в обоих смыслах этой фразы. Попытки выбраться закончились ничем, пришлось гнать второй танк, чтобы вытащить первый.



Представитель британского таблоида побеседовал с украинскими военными, поинтересовавшись "достоинствами" танка Challenger 2, получив в ответ заявление, что танк очень тяжелый и постоянно застревает. Кроме того, разрекламированная надежность танка тоже оказалась мифом, из 14 поставленных танков пять вышли из строя по техническим причинам, а запчастей для них нет. Особые претензии к качеству башенных механизмов и прицельных приспособлений, которые выходят из строя с "момента поставки".

На сегодняшний день в строю у 82-й бригады ВСУ всего семь танков Challenger 2 из 14 поставленных в марте прошлого года. Два танка были уничтожены российскими войсками в ходе летнего контрнаступления ВСУ на запорожском направлении, еще пять стоят без запчастей.
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    19 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 07:19
      «Британский танк Challenger 2 не смог продемонстрировать свою мощь и подтвердить звание "лучшего в мире", утонув в грязи» —

      ***
      — Зато качество грязи налицо! ...
      ***
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +1
        Сегодня, 07:23
        Французы в авральном порядке адаптируют Leclerc.Не путать с пироженным Lecler.
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +3
          Сегодня, 07:26
          «Сел в лужу»: Украинский танк Challenger 2 завяз в грязи во время демонстрационного заезда для журналистов

          Оказывается, что русскому хорошо, то смерть и немцу, и французу, и американцу, и англичанину...
          Милости просим, вскипело!
        2. Ломастер Ранг пользователя
          Ломастер
          +2
          Сегодня, 07:28
          Да такая же большая неповоротливая "корова" ) Очевидно, что советский подход на простоту и маневренность оказался вернее, чем все эти "вундертанки".
          1. neworange88 Ранг пользователя
            neworange88
            0
            Сегодня, 07:32
            В российском экспертном сообществе сложилась точка зрения, что Макрон блефует. Тем не менее жовто-блакитный паблик Defense Express (заблокированный в РФ) пишет, что Париж уже готовится к сражению за русскую «жемчужину у моря». Интересно, как Вашингтон/Брюссель нарисовали границы неньки, за которые нельзя пустить армию России. Речь идет о Днепре. То, что слева — пущай берут русские, все равно там живет «в..а», а на то, что справа, янки с европейцами уже наложили свою лапу. Причем особый интерес НАТО питает к Одессе.

            Видимо, янки просчитали для себя, что российские войска подойдут к Одессе в 2025 году.В пользу того, что французы готовятся к сражению за русскую «жемчужину у моря», говорит быстрая попытка адаптировать танк Leclerc к современному полю боя.По данным Defense Express, конструкторы компании Nexter (производителя танка) в спешке разместили справа от механика-водителя еще дополнительную боеукладку.Для этого вдвое сократили боекомплект, поскольку видят в прежней схеме смертельную опасность для экипажа, кроме того, в машину поставили мощную РЭБ как защиту от русских дронов. Как правило, такие работы занимают многие годы, а тут модернизация идет авральными темпами, что тоже нехарактерно для подготовки к учениям.


            Согласно инсайдерским раскладам с Банковой, американцам хотелось бы посмотреть, как регулярные натовские войска, хотя бы в количестве одной бригады, будут воевать с российской армией. Типа, это нужно, чтобы скорректировать развитие военной машины альянса. Янки считают, что захисники проигрывают из-за своей тупости и плохой подготовки. Недаром именно американские СМИ больше всего критикуют ВСУ.Если же выяснится, что французы смогут воевать хотя бы на равных с русскими, то тогда подтянутся и другие страны, введя ограничения на удары по «исторической» России. И, напротив, в случае поражения ВС 5-й Республики, американцы скажут: «Что вы хотели? Это же лягушатники!» Для Макрона это станет позором, но когда президентов США волновала судьба таких политиков-расходников, как «Маню».


            https://svpressa.ru/war21/article/407773/
        3. oppozite28 Ранг пользователя
          oppozite28
          +1
          Сегодня, 07:37
          Французы в авральном порядке адаптируют Leclerc.Не путать с пироженным Lecler.
          Напильником лишний металл спиливают ?! Пока время есть , Макрон не зря анонсировал laughing
    2. роман66 Ранг пользователя
      роман66
      +3
      Сегодня, 07:23
      Вот тут бы его и накрыть чём-нибудь
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 07:28
        Цитата: роман66
        Вот тут бы его и накрыть чём-нибудь

        Я бы сказал, «чём» он накрылся, но природная скромность, воспитание вежливости админами не позволяют этого сделать... feel
      2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 07:35
        Как " чем нибудь"? Кастрюлей.)
      3. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        +1
        Сегодня, 07:35
        Вот тут бы его и накрыть чём-нибудь
        ...ясно же русским по белому напечатано "Как утверждается, происходило все на неком "секретном полигоне"." ..как правило секретные полигоны не обстреливаются..только обычные
    3. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      +2
      Сегодня, 07:25
      Чем больше танк, тем больше нужен тягач для вытаскивания из грязи )
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 07:29
      Показывая возможности Challenger журналистам могли бы в такие "лужи" и не заезжать. А так и картинку испортили, и журналистам дали повод посудачить в СМИ.
      еще пять стоят без запчастей.
      А где же крикливая Британия со своей помощью или запчасти при поставках не предусмотрены? Чем больше встанет, тем лучше.
    5. sodium20 Ранг пользователя
      sodium20
      +1
      Сегодня, 07:29
      NATO bribing Ukranians to dig their own graves.
      Zelensky turned Ukraine into:
      (a) Meat-Grinder
      (b) Cannon fodder

      Finally, every single Ukranians will be converetd into,
      "Human Kamikaze Drones".
    6. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +1
      Сегодня, 07:29
      Ну откуда он может быть лучшим и надёжным, если сделали его меньше полутысячи? Надёжность, настоящая, ВСЕГДА плод МАССОВОГО производства (жаль, что наоборот не всегда wink). Ещё СП по возможности избегал применения в космической технике уникальных комплектующих, требуя от конструкторов максимально использовать массовые авиационные и машиностроительные изделия.
    7. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 07:34
      Танки грязи,не боятся. Теперь англичане скажут,что " укро- танцорам что то,мешает".)
    8. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +1
      Сегодня, 07:39
      И вот где летает "Ланцет" того Challenger 2, где я Вас спрашиваю ?! am laughing
    9. Dmitriy Zadorozhniy Ранг пользователя
      Dmitriy Zadorozhniy
      0
      Сегодня, 07:44
      Самое смешное, что единственный источник запчастей для Челленджера, это другой челенджер. Фирмы Виккерс, которая и строила эти танки, уже не существует. Рыночек порешал.
    10. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 07:46
      Вот ещё бы лёгкий ночной минус с целью более надёжной фиксации в грунте было бы замечательно feel
    11. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 07:46
      судя по фотке на которой хлопец с ломом экран выправляет грязь не только жидкая , а и прочная....зрадная грязь

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