«Сел в лужу»: Украинский танк Challenger 2 завяз в грязи во время демонстрационного заезда для журналистов
Британский танк Challenger 2 не смог продемонстрировать свою мощь и подтвердить звание "лучшего в мире", утонув в грязи полей на пока подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом пишет The Sun.
По данным британского издания, в одном из тыловых районов на Запорожском направлении украинские военные из состава 82 отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ решили показать всю "мощь" переданных Великобританией танков Challenger 2, устроив демонстрационный заезд для журналистов. Как утверждается, происходило все на неком "секретном полигоне". Но все пошло не по задумке, британский танк сел в лужу в обоих смыслах этой фразы. Попытки выбраться закончились ничем, пришлось гнать второй танк, чтобы вытащить первый.
Представитель британского таблоида побеседовал с украинскими военными, поинтересовавшись "достоинствами" танка Challenger 2, получив в ответ заявление, что танк очень тяжелый и постоянно застревает. Кроме того, разрекламированная надежность танка тоже оказалась мифом, из 14 поставленных танков пять вышли из строя по техническим причинам, а запчастей для них нет. Особые претензии к качеству башенных механизмов и прицельных приспособлений, которые выходят из строя с "момента поставки".
На сегодняшний день в строю у 82-й бригады ВСУ всего семь танков Challenger 2 из 14 поставленных в марте прошлого года. Два танка были уничтожены российскими войсками в ходе летнего контрнаступления ВСУ на запорожском направлении, еще пять стоят без запчастей.
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