Виктор Орбан: Дональд Трамп пообещал прекратить финансирование Украины в случае возвращения в Белый дом

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Виктор Орбан: Дональд Трамп пообещал прекратить финансирование Украины в случае возвращения в Белый дом

В случае победы на предстоящих президентских выборах в США Дональда Трампа, финансирование Украины будет прекращено. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

Глава венгерского правительства в минувшую пятницу совершил визит в США, где провел встречу не с Джо Байденом, а с Дональдом Трампом, являющимся основным претендентом на президентское кресло от республиканцев. Среди обсуждаемых вопросов была поднята и тема Украины. По словам Орбана, Трамп пообещал прервать денежный поток для Киева, как только снова обоснуется в Овальном кабинете Белого дома.



Трамп сейчас не президент, но его партия препятствует, когда демократы хотят отправить деньги на войну. Трамп сказал, что если он вернется, то он не будет это предпринимать, ни копейки. И тогда эта война закончится

- заявил Орбан.

Венгерский премьер подчеркнул, что современная Украина не самостоятельное государство и не способна существовать на собственные средства. Сейчас Киев держится только благодаря международной поддержке, а если ее убрать, то все рухнет. Зеленский надеется на возвращение финансирования со стороны США, поскольку Европа в одиночку не потянет Украину, но пока перспективы возобновления финансирования весьма туманны.

Как ранее сообщалось, республиканцы из Палаты Представителей Конгресса США блокируют все инициативы демократов из Сената, разрабатывая некий свой законопроект, в котором также предусмотрена помощь Украине, но в другом формате и сумме. Примут ли это предложение демократы пока не ясно.
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7 комментариев
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  1. Metallurg_2 Ранг пользователя
    Metallurg_2
    +1
    Сегодня, 07:38
    Когда вернется - к нему заедут серьезные дяди на серьезный разговор - и он продолжит финансирование.
    1. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      +1
      Сегодня, 07:42
      Вот вот, такие вещи заранее низзя анонсировать, бобо будет.
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 07:47
      Цитата: Metallurg_2
      Когда вернется - к нему заедут серьезные дяди на серьезный разговор - и он продолжит финансирование

      Не дождетесь! У него будет предложение получше. Дядям понравится. Никому не хочется давать деньги в кредит, когда возврат под угрозой.
  2. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 07:44
    Трамп пообещал прервать денежный поток для Киева, как только снова обоснуется в Овальном кабинете Белого дома.
    Вот это был бы номер и не только для киева, но и его сторонников на Западе - удар обухом по голове. У Орбана вероятно большие надежды на Трампа и планы сотрудничества после избрания поэтому и решил засвидетельствовать свое почтение еще до выборов. Вчера показывали встречу по ТВ. Оба не скупились на хвалебные речи в отношении друг друга, в особенности Трамп.
  3. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:45
    А кем будет Орбан в Европах,если Трамп станет всётаки Президентом США? recourse
  4. Msi Ранг пользователя
    Msi
    0
    Сегодня, 07:47
    В случае победы на предстоящих президентских выборах в США Дональда Трампа, финансирование Украины будет прекращено. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

    С какой целью и кому доносит подобную информацию Орбан. А если он дезинформирует...??? А если он время хочет таким образом выиграть, для украины? Надо просто понимать что Орбан провенгерский, а не пророссийский. И это в принципе для лидера своей страны нормально.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 07:47
    [quote«Трамп пообещал прекратить финансирование Украины в случае возвращения в Белый дом» —][/quote]
    ***
    — Это он хочет чтобы его "русские хакеры" поддержали на выборах ...
    ***

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