Виктор Орбан: Дональд Трамп пообещал прекратить финансирование Украины в случае возвращения в Белый дом

Трамп сейчас не президент, но его партия препятствует, когда демократы хотят отправить деньги на войну. Трамп сказал, что если он вернется, то он не будет это предпринимать, ни копейки. И тогда эта война закончится

В случае победы на предстоящих президентских выборах в США Дональда Трампа, финансирование Украины будет прекращено. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан.Глава венгерского правительства в минувшую пятницу совершил визит в США, где провел встречу не с Джо Байденом, а с Дональдом Трампом, являющимся основным претендентом на президентское кресло от республиканцев. Среди обсуждаемых вопросов была поднята и тема Украины. По словам Орбана, Трамп пообещал прервать денежный поток для Киева, как только снова обоснуется в Овальном кабинете Белого дома.- заявил Орбан.Венгерский премьер подчеркнул, что современная Украина не самостоятельное государство и не способна существовать на собственные средства. Сейчас Киев держится только благодаря международной поддержке, а если ее убрать, то все рухнет. Зеленский надеется на возвращение финансирования со стороны США, поскольку Европа в одиночку не потянет Украину, но пока перспективы возобновления финансирования весьма туманны.Как ранее сообщалось, республиканцы из Палаты Представителей Конгресса США блокируют все инициативы демократов из Сената, разрабатывая некий свой законопроект, в котором также предусмотрена помощь Украине, но в другом формате и сумме. Примут ли это предложение демократы пока не ясно.