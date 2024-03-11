Разработчик назвал сроки начала полноценных испытаний беспилотной платформы «Зубило» в зоне СВО

25
Разработчик назвал сроки начала полноценных испытаний беспилотной платформы «Зубило» в зоне СВО

Разработанный специально для применения в спецоперации беспилотный бронеавтомобиль "Зубило" в скором времени отправится в войска для проведения полноценных испытаний. Как заявили в пресс-службе АО "Ремдизель", беспилотник доработан с учетом пожеланий военных.

Бронеавтомобиль "Зубило" начнет полноценные испытания в зоне СВО в апреле этого года. Причем беспилотник получат сразу несколько подразделений на различных направлениях для создания более полноценной картины. Как заявляют разработчики, перед отправкой на испытания броневик был доработан, ему снизили вес и увеличили проходимость. Вероятно, увеличили и автономность, поскольку этот параметр также не устраивал военных.



Апробация беспилотной платформы "Зубило" начнется сразу в нескольких воинских подразделениях ВС РФ в апреле. Машина была доработана исходя из пожеланий заказчика. В частности, был снижен ее вес и увеличена проходимость машины

- приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Бронированная беспилотная платформа "Зубило" создана на шасси серийного "КамАЗа", свое название получила за форму корпуса. Разработана для поддержки штурмовых групп с возможностью подвоза боеприпасов, различных грузов и т.д., также наземный беспилотник можно использовать в качестве станции подзарядки раций и дронов.

Впервые был представлен на выставке "Армия-2023", там "Зубило" показали с зенитной установкой ЗУ-23-2 в качестве вооружения, но уверенности в том, что это окончательный вариант нет. Характеристики броневика из открытых источников: габариты - 7465х2550х2100 мм, дорожный просвет - 320 мм. Угол преодолеваемого подъема не менее 30°. Снаряженная масса - 13300 кг, полная боевая - 16000 кг. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    25 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      -7
      Сегодня, 07:58
      «Бронеавтомобиль "Зубило" в скором времени отправится в войска» —

      ***
      — Долбить будет свидомых ...
      ***
      1. marchcat Ранг пользователя
        marchcat
        +1
        Сегодня, 08:02
        "Зубилом" много не надолбишь без "молотка". Но как вспомогательное транспортное средство, очень даже. good
      2. Mister X Ранг пользователя
        Mister X
        +3
        Сегодня, 08:14
        Мангал на крыше уже на месте приколхозят?!
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +1
          Сегодня, 08:37
          Цитата: Mister X
          Мангал на крыше уже на месте приколхозят?!
          Наверное. Без него бронетехника уже не обходится
          1. Mister X Ранг пользователя
            Mister X
            +1
            Сегодня, 10:16
            Цитата: Голландец Михель
            Без него бронетехника уже не обходится

            Странно, что уже не установили.
            Раз дорабатывали учитывая пожелания военных
      3. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        -6
        Сегодня, 08:20
        "Зубилом" много не надолбишь без "молотка". Но как вспомогательное транспортное средство, очень даже

        Чтобы их наше "Зубило" хорошенько нарубило, а потом устроил ТОС им "прожарочку" до слёз!!! am
    2. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      0
      Сегодня, 08:04
      А где то стоят такие системы залпового запуска беспилотных систем и говорят "ну давай давай свои инновации чо".
    3. Романенко Ранг пользователя
      Романенко
      +3
      Сегодня, 08:06
      ЗУшкка для беспилотника не годится, хорошая пушка, но 2 коробки по 45 патронов при ее темпе стрельбы, это реально от 15 до 20 секунд боя, это приговор, кто заряжать будет? Либо надо переделывать зенитку под питание длинными лентами.
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        +5
        Сегодня, 08:10
        Перезаряжать будет робот Фёдор же. И восстали машины из пепла ядерного огня.....
        ИМХО там аппетит пойдёт по нарастающей. А давайте вот это добавим, а давайте вот это поменяет на это. И как итог цена изделия ну совсем не та для подобного смысла.
    4. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      +4
      Сегодня, 08:33
      Разработанный специально для применения в спецоперации беспилотный бронеавтомобиль "Зубило" в скором времени отправится в войска для проведения полноценных испытаний.

      Как заявляют разработчики, перед отправкой на испытания броневик был доработан, ему снизили вес и увеличили проходимость.

      Характеристики броневика из открытых источников: габариты - 7465х2550х2100 мм


      а данная "конструкция" - по проводам будет управляться?
      а что такое вражеский РЭБ - разработчики знают?
      а при таких габаритах (сарай) - только слепой не сможет в него попасть - нам надо "зарыть" часть бюджета?
      1. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        +1
        Сегодня, 09:21
        а данная "конструкция" - по проводам будет управляться?
        а что такое вражеский РЭБ - разработчики знают?
        а при таких габаритах (сарай) - только слепой не сможет в него попасть - нам надо "зарыть" часть бюджета

        Всё вопросы справедливые, доисторические заводы возглавляемые эффективными менеджерами пока ничего не предложили уровня вражеской техники.
    5. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      +3
      Сегодня, 08:43
      Эта здоровенная дурында с пушками на 30 секунд боя до линии открытия огня не доедет.
      1. Hagen Ранг пользователя
        Hagen
        +1
        Сегодня, 09:08
        Цитата: Дилетант
        Эта здоровенная дурында с пушками на 30 секунд боя до линии открытия огня не доедет.

        Вот как она реально не доедет, то Ремдизель допилит его чтобы доехала. Осталось не долго ждать. Результаты станут известны в апреле.
    6. курвиметр Ранг пользователя
      курвиметр
      0
      Сегодня, 08:55
      В апреле... То есть СВО ни конца, ни края sad
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 09:00
      Понятно, что развитие беспилотный наземной техники, уарного назначения, не стоит на месте....
    8. solar Ранг пользователя
      solar
      +1
      Сегодня, 09:20
      Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч.

      100 км/ч при 16 тоннах веса на радиоуправлении? До ближайшей канавы разве что....
    9. Ig sura Ранг пользователя
      Ig sura
      0
      Сегодня, 09:21
      В бой надо кидать разумно совместно с другой броней а платформу как использовать прикрытия танков и пехоты
    10. жучок120560 Ранг пользователя
      жучок120560
      +1
      Сегодня, 09:24
      «Бронеавтомобиль "Зубило" в скором времени отправится в войска»
      Когда же у нас перестанут заниматься пиаром и рекламой, лучше бы туда отправлялось нужное количество ПНВ и тепловизоров. А то в МО "спихнули" проблему на волонтеров и рады.
    11. Тима Ранг пользователя
      Тима
      0
      Сегодня, 09:26
      [/quote]Разработанный специально для применения в спецоперации беспилотный бронеавтомобиль "Зубило" в скором времени отправится в войска для проведения полноценных испытаний. Как заявили в пресс-службе АО "Ремдизель", беспилотник доработан с учетом пожеланий военных.[quote]


      С учётом реалий СВО наших бойцов обеспечили бы нормальной связью! Зубило и Армата ягода(техника) одного поля.
    12. fiv Ранг пользователя
      fiv
      0
      Сегодня, 09:47
      Зубило - ВАЗ 2108. Когда-то. Зубило выросло.
    13. Sancheas Ранг пользователя
      Sancheas
      -3
      Сегодня, 09:58
      2х23 нормас....работаем, братья
    14. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      0
      Сегодня, 09:59
      Мутант какой то... recourse """"
    15. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 10:14
      Всё думаю когда до переделанных из старых дистанционно управлянмых танков отмычек без бк доживем.
    16. Север35 Ранг пользователя
      Север35
      0
      Сегодня, 10:38
      "Снаряженная масса - 13300 кг, полная боевая - 16000 кг". Что же он возить будет? Наверно с наземными повторится история воздушных.
    17. Wratch Ранг пользователя
      Wratch
      +1
      Сегодня, 10:49
      Это ж какой альтернативно одаренный ЭТО родил??? Опять деньги девать некуда??? Плодят уродцев кучами. Может нужно кого нибудь расстрелять для наведения порядка?

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»