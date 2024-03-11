Разработчик назвал сроки начала полноценных испытаний беспилотной платформы «Зубило» в зоне СВО
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Разработанный специально для применения в спецоперации беспилотный бронеавтомобиль "Зубило" в скором времени отправится в войска для проведения полноценных испытаний. Как заявили в пресс-службе АО "Ремдизель", беспилотник доработан с учетом пожеланий военных.
Бронеавтомобиль "Зубило" начнет полноценные испытания в зоне СВО в апреле этого года. Причем беспилотник получат сразу несколько подразделений на различных направлениях для создания более полноценной картины. Как заявляют разработчики, перед отправкой на испытания броневик был доработан, ему снизили вес и увеличили проходимость. Вероятно, увеличили и автономность, поскольку этот параметр также не устраивал военных.
Апробация беспилотной платформы "Зубило" начнется сразу в нескольких воинских подразделениях ВС РФ в апреле. Машина была доработана исходя из пожеланий заказчика. В частности, был снижен ее вес и увеличена проходимость машины
Бронированная беспилотная платформа "Зубило" создана на шасси серийного "КамАЗа", свое название получила за форму корпуса. Разработана для поддержки штурмовых групп с возможностью подвоза боеприпасов, различных грузов и т.д., также наземный беспилотник можно использовать в качестве станции подзарядки раций и дронов.
Впервые был представлен на выставке "Армия-2023", там "Зубило" показали с зенитной установкой ЗУ-23-2 в качестве вооружения, но уверенности в том, что это окончательный вариант нет. Характеристики броневика из открытых источников: габариты - 7465х2550х2100 мм, дорожный просвет - 320 мм. Угол преодолеваемого подъема не менее 30°. Снаряженная масса - 13300 кг, полная боевая - 16000 кг. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч.
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