Член британской палаты лордов предлагает бомбить Россию так же, как НАТО бомбило Югославию

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Член британской палаты лордов предлагает бомбить Россию так же, как НАТО бомбило Югославию

Если у кого-либо в нашей стране имеется иллюзии относительно улучшения отношений с Лондоном в связи с возможной победой на ближайших парламентских выборах в Британии партии лейбористов, то стоит заметить, что от этих иллюзий пора избавляться. Представили Лейбористской (пока – оппозиционной) партии Британии считают, что нужно приложить дополнительные усилия с тем, чтобы «не позволить России победить на Украине».

Британский парламент обсуждает высказанную французским президентом Макроном идею по отправке на Украину натовского военного контингента. Представляющий Лейбористскую партию барон Кулдип Сахота заявил о том, что «увеличились шансы на то, что Украина может проиграть в вооружённом конфликте». Ввиду такого развития событий барон Сахота, имеющий сикхское происхождение, призывает «активизировать действия против России» вплоть до проведения воздушной операции.





По словам британского лейбориста, «НАТО стоит подумать над проведением против России воздушной операции, аналогичной той, которую альянс проводил в Югославии». Другими словами, Сахота предлагает бомбить российские города – так же, как в 1999 году натовская авиация бомбила города независимой Югославии. То есть, британский барон, член палаты лордов откровенно предлагает воевать с Россией уже не только руками украинцев, но и руками всего Североатлантического военного блока. Причём предлагает распространить конфликт и на признаваемую Лондоном территорию РФ.
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    105 комментариев
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    1. Shkworen Ранг пользователя
      Shkworen
      +43
      Сегодня, 08:17
      а о том, что как прекрасен ядерный салют в туманном альбионе он не думал? :)
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +7
        Сегодня, 08:22
        А вот они уверены,что этого не будет.Или совсем страх потеряли,и надо показать им,что такое взрыв на Новоземельском полигоне,или они что то знают...
        1. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
          Виктор Ленинградец
          +3
          Сегодня, 09:33
          Зачем портить воздух над Новой Землёй?!
          Есть Фарерские острова - слишком мало для Апокалипсиса, и слишком много для очередного Сикха.
          1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
            Смею_заметить_
            +2
            Сегодня, 10:08
            Фареры датские.
            Хочешь наказать? Наказывай виновного, а не слабого.
            Достаточно засыпать Лондон цветами.
            Ежедневно... Для начала.
            А, если не поможет, тогда перейти от предварительных ласк к процессу непосредственно.
            Иными способами *здец не лечат.
            Увы.
            1. pettabyte Ранг пользователя
              pettabyte
              +1
              Сегодня, 11:03
              Цитата: Смею_заметить_
              Наказывай виновного, а не слабого.

              Таки в НАТО -- уже виновен.
              Это же шайка что собрана с целью нападения на Россию.
              1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
                Смею_заметить_
                0
                Сегодня, 11:21
                Не, ну...
                Ок. Тогда...
                Стоит ли "годную спику" тратить зря?..
                От удара по Фарерам пострадают только... дельфины!
                А дельфины - животные полезные. )
                В отличии от нагло-саксов...
        2. Павел_Свешников Ранг пользователя
          Павел_Свешников
          +1
          Сегодня, 10:21
          Очень хороший кандидат - западная Украина - приграничные переходы с Польшей. Заодно поставки техники прекратятся. И при этом риск развязывания ядерной войны минимален как и загрязнение нашей территории.
        3. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
          S.K.Vichyakow
          +2
          Сегодня, 10:42
          Предлагаю бомбить Британию также как США бомбила Японию-атомными бомбами.
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +21
        Сегодня, 08:26
        Никто не бывает таким жестоким и безжалостным как бывшие рабы... Забыли сикхи как потомки сегодняшних бритов их к жерлам пушек привязывали и стреляли... Ну и потом, а нам С400 и 500 самим убрать или этот недоделанный Сахота сам это сделает... ??? am
        1. 30 вис Ранг пользователя
          30 вис
          +6
          Сегодня, 08:29
          Цитата: Lev_Russia
          Ну и потом, а нам С400 и 500 самим убрать или этот недоделанный Сахота это сделает... ???

          Член laughing британской палаты лордов Что здесь можно ?ещё сказать ? am
          1. neworange88 Ранг пользователя
            neworange88
            +14
            Сегодня, 08:32
            Он просто ещё не знает что в эту игру можно играть вдвоём и по Великобритании тоже прилетит.
            1. Victal Ранг пользователя
              Victal
              +4
              Сегодня, 08:42
              Так он же говорит " бомбить как Югославию ", то есть так, чтоб назад не прилетело
          2. AllX_VahhaB Ранг пользователя
            AllX_VahhaB
            +3
            Сегодня, 08:59
            Цитата: 30 вис
            Член британской палаты лордов Что здесь можно ?ещё сказать ?

            Лорд - магараджа...
          3. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            -1
            Сегодня, 10:31
            Член у Палаты?Женского рода(а может быть и имя.. laughing Чисто по ихнему...В ставке Гитлера все....трансвеститы..
        2. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
          Крымский партизан 1974
          +3
          Сегодня, 08:44
          Никто не бывает таким жестоким и безжалостным как бывшие рабы.
          ...золотые слова...стоит только добавить что рабы ещё и трусливы...так их хозяин учил быть трусливым....вот это мурло именно такое
        3. AllX_VahhaB Ранг пользователя
          AllX_VahhaB
          +6
          Сегодня, 08:54
          Цитата: Lev_Russia
          Никто не бывает таким жестоким и безжалостным как бывшие рабы...

          Месть Сикхов laughing
          Цитата: Lev_Russia
          Забыли сикхи как потомки сегодняшних бритов их к жерлам пушек привязывали и стреляли...

          То сипаи были...
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            +1
            Сегодня, 09:00
            То сипаи были...

            Согласен - сипаи... Перепутал - чёрт попутал... Но кто даст гарантию, что и сикхи среди них не встречались... laughing
          2. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
            Виктор Ленинградец
            +3
            Сегодня, 09:37
            То Сипаи были.
            Сипаи - имено Сикхи перешедшие на службу британской короне.
            У них это основное воинское сословие. Варшавянки на Адмиралтейских Верфях именно Сикхи принимали.
      3. AllX_VahhaB Ранг пользователя
        AllX_VahhaB
        +4
        Сегодня, 08:57
        Цитата: Shkworen
        а о том, что как прекрасен ядерный салют в туманном альбионе он не думал? :)

        Надо отменить мораторий на ядерные испытания и провести на Новой Земле испытание чего-нибудь термоядерного, как при Хрущёве, когда взрывная волна два раза земной шар обогнула! А то не успокоятся! Они же специально подобными заявлениями почву зондируют - до какого продавливать можно...
      4. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        +3
        Сегодня, 09:26
        Shkworen
        Сегодня, 08:17
        а о том, что как прекрасен ядерный салют в туманном альбионе он не думал? :)
        Как бы помягше , господин- товарищ- барин -сикх он же Кулдип Сахота не догоняет истории цивилизации с мелко-бритами на своей - не своей коренной родине и нуждается в консультации премьера Индии , уважаемого Нарендра Моди!
        Пока же пожелаем Туманному Альбиону, постоянно гадкому и гадящему всему миру раздробления на мелкие, самые мелкие кусочки- территории, нет, не от ядрёных сил,
        а от силы народного духа избирателей Шотландии, Ирландии, Уэльса и прочих т.н. острова мелко- бри- тии, чтобы на картах будущего этого острова вообще не значилось, а были свободные территории партнёров РФ - Шотландия, Ирландия, Уэльс и ни слова о мелко- бритии! Мир готов открыть пальбу, всё устои рухнули. Не будите лиха зря, -
        Не воюйте с русскими!!!
    2. Аргон Ранг пользователя
      Аргон
      +8
      Сегодня, 08:17
      Хе хе. Кто кто, а кто то хочет разрушения Лондона?! laughing
      1. Mazunga Ранг пользователя
        Mazunga
        +1
        Сегодня, 10:12
        знает наверно где Якунин Абрамовича чаем с Брилевым поят)))
    3. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      +19
      Сегодня, 08:18
      Какой хороший сикх
      Видимо из тех, чьи предки англичанам пятки лизали, и своих братьев предавали
      Власовец, короче, краснов/шкуро местный
      Лорд...
      1. Аргон Ранг пользователя
        Аргон
        +12
        Сегодня, 08:21
        И видать хочет отомщения, что наглы заставляли их лизать им ... Уедет потом на историческую родину с чувством исполненного долга laughing
        1. uralex Ранг пользователя
          uralex
          +7
          Сегодня, 08:26
          Да, такие советы может давать только вредитель)))) Точно за предков отомстить хочет...
      2. Вежливый Лось Ранг пользователя
        Вежливый Лось
        +1
        Сегодня, 08:53
        Цитата: Ivan№One
        Какой хороший сикх

        Это он нам говядину на прилавках и говяжью тушенку в сухпаях простить не может. Харя Кришны, однако.
    4. Canecat Ранг пользователя
      Canecat
      +10
      Сегодня, 08:21
      барон Сахота, имеющий сикхское происхождение

      По чем баронство купила, эта босота? Передайте ему там кто нибудь,что тюрбан иногда снимать надо, во избежании выкипания оставшихся мозгов.
      1. Вежливый Лось Ранг пользователя
        Вежливый Лось
        +6
        Сегодня, 08:55
        Цитата: Canecat
        По чем баронство купила, эта босота?

        В статье опечатка. Следует читать не барон, а баран.
    5. Ru_Na Ранг пользователя
      Ru_Na
      +5
      Сегодня, 08:21
      А этот член британского парламента то хоть понимает, что будет ответка от России.
      P.S. По факту это обычный трёп, ничего подобного Лондон проводить не станет, ибо помимо вот таких вот языкастых вояк, есть адекватные люди, понимающие, что Россия, на угрозы ей, будет отвечать.
      1. Добрый злыдень Ранг пользователя
        Добрый злыдень
        +1
        Сегодня, 09:26
        Цитата: Ru_Na
        P.S. По факту это обычный трёп,

        Предвыборный. Сейчас там многие аж из трусов выскакивают, крутость свою демонстрируют.
        1. pettabyte Ранг пользователя
          pettabyte
          0
          Сегодня, 11:06
          Дать Медведеву поруководить триадой на аядерных испытаниях(и пусть побольше мыслейй изложит в твиторе\телеге).
          После этого спрос на чистые штаны в Британии возрастет троекратно.
    6. alekc73 Ранг пользователя
      alekc73
      +13
      Сегодня, 08:21
      Не будь у России ядерной дубинки они бы не задумываясь в бомбили нас в каменный век.Как сербов,иракцев и ливийцев.Загадили бы землю урановыми боеприпасами не задумываясь.А так боятся за свою задницу.Это нас хранит пока.
    7. Александр 3 Ранг пользователя
      Александр 3
      +7
      Сегодня, 08:22
      У моего соседа собака тоже также думает, и разносит это на всю округу.
    8. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      +7
      Сегодня, 08:22
      Нормальное заявление от сугубо гражданского человека. Он может быть знает как работает система законов у себя в стране, но за её пределами он жизнь не представляет. Тоже самое как у нас недалёкие требуют ядрёного удара по Киеву, Вашингтону и тп.
    9. Zhan Ранг пользователя
      Zhan
      +15
      Сегодня, 08:23
      Опасный тип обезьян. Говорить умеет, а вот думает с трудом..
      1. владимир 290 Ранг пользователя
        владимир 290
        +2
        Сегодня, 08:40
        у них еще и премьер из этого же обезьянника, совсем распоясались. Кто кастрюли на голове постоянно носит, а кто и сикхские тюрбаны не снимает, мандалорцы блин wink .
    10. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      +7
      Сегодня, 08:23
      Сумасшедшие у власти, вот это страшно.
    11. убей фашиста Ранг пользователя
      убей фашиста
      +2
      Сегодня, 08:24
      Это мозговой пук из под тюрбана. Ответный ядерный удар сметет гейропу и мелкобританию.
    12. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 08:24
      «Член британской палаты лордов предлагает бомбить Россию» —

      ***
      — Палаты №6 ...
      (Мы ядерная держава)
      ***
    13. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      +3
      Сегодня, 08:26
      Беги, индус, беги! ) Завернись в свою чалму и ползи на кладбище. Совсем страх потеряли понаехавшие в лондоны )
    14. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      +4
      Сегодня, 08:27
      Цитата: Zhan
      Опасный тип обезьян. Говорить умеет, а вот думает с трудом..


      а вот здесь м.б. и есть подоплека:
      вспоминая появление ковида и определенные надежды (неизвестной группы лиц) на сокращение народонаселения планеты - подобные заявы соответствуют чаяниям - "этой группы лиц"
    15. Feodor13 Ранг пользователя
      Feodor13
      +6
      Сегодня, 08:28
      Сейчас в некоторых странах запада (США, Канада, Англия) - куча иммигрантов первой-второй волны пришла во власть. Отчасти это и игра в либерализм местных элит.

      У части из этих ребят из Азии - реальная иллюзия, что они попали в великие демократии,
      но в большинстве случаев, главный политический мотив - это жажда отработки гражданства и продвижения на новой родине.

      И для России такие "петушки-затейники" - опасны.
      Если, доморощенные саксы-то ещё помнят как наши деды им хвосты щемили в интервенцию (и в других местах и периодах),
      то вот эта, азиатская и африканская босота - напрочь исторической памяти лишена.
    16. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      +3
      Сегодня, 08:29
      Вы ещё за Индиру Ганди нам ответите! Она была убита ситхами!
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        +3
        Сегодня, 08:31
        Вот, сразу видно нашего человека!
      2. Андрей Москвин Ранг пользователя
        Андрей Москвин
        +8
        Сегодня, 08:40
        Ситхи были в "Звёздных войнах". В Индии сикхи. laughing
        1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 09:08
          Цитата: Андрей Москвин
          В Индии сикхи.
      3. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        +6
        Сегодня, 08:45
        за Индиру Ганди нам ответите! Она была убита ситхами

        Точно не джедаями?
    17. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +2
      Сегодня, 08:29
      барон Сахота, имеющий сикхское происхождение

      Надо привезать к пушке в Лондоне и выстрелить в сторону Индии... laughing wassat
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 08:35
        Цитата: Msi
        Надо привезать к пушке в Лондоне и выстрелить в сторону Индии...
        Не долетит. Упадет где-нибудь над Челябинском wink
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          +1
          Сегодня, 08:37
          Упадет где-нибудь над Челябинском

          Думаете уже подобным образом действовали... request
    18. ved_med12 Ранг пользователя
      ved_med12
      +2
      Сегодня, 08:30
      Каждая шавка, считает нужным потявкать! В чем смысл его словоблудия? Пиар?
      1. Лешак Ранг пользователя
        Лешак
        +4
        Сегодня, 08:56
        Ну а кто бы, в России, знал о существовании этого чудака в чалме. А теперь вон сколько обсуждающих его словесный понос.
    19. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      +2
      Сегодня, 08:31
      О том, что Россия совсем не Югославия, он знает. Но так как является (судя по чалме) сикхом, то ему коренных жителей "Туманного альбиона" вовсе не жалко. Он то свалит на историческую родину, а остров превратится в стекляшку. "Сокровища Агры" будут отомщены. recourse
    20. Аскер Ранг пользователя
      Аскер
      +1
      Сегодня, 08:32
      Удивительная пропажа обыкновенного здравого смысла. Создаётся впечатление что лидеры запада в большинстве живут в каком то виртуале, где они всемогущие эльфы.
    21. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +6
      Сегодня, 08:33
      барон Кулдип Сахота: «НАТО стоит подумать над проведением против России воздушной операции, аналогичной той, которую альянс проводил в Югославии»
      Г-н барон, вы или тюрбан снимите, или от титула барона откажитесь. Не воспринимается барон в тюрбане, как его (барона) не крути. Сколько же воинственных особей в британском парламенте собралось. Вот всех под ружье и на украину, коль так не терпится с Россией повоевать.
    22. Миллер Ранг пользователя
      Миллер
      +4
      Сегодня, 08:36
      Все никак не могу понять. Бессмертными они себя считают что ли?
    23. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      -1
      Сегодня, 08:40
      Цитата: Миллер
      Бессмертными они себя считают что ли?

      Конечно нет, но факт покупки верхушки Лаоса налицо - им никто и никогда по настоящему не ответит (грозная болтовня от Димки и тупые шутки тети Маши не в счёт)
      1. Tagan Ранг пользователя
        Tagan
        +2
        Сегодня, 08:58
        У вас когда-нибудь наблюдались шутки умнее "тёти Маши", чтобы иметь возможность оценивать уровень тупости? А может быть можете похвастать аналитическим мышлением? Фактов таких нет.
        Но в ципcоте таких и не требуется.
        1. Tzar Ранг пользователя
          Tzar
          +2
          Сегодня, 09:17
          Это типичный пациент-всёпропальщик, с особенностью зацикливания на Лаосе)
    24. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +8
      Сегодня, 08:41
      Политика доброй воли Кремля и привела к тому что британцы охамели в конец, в открытую призывая побомбить Россию.
    25. Sector2 Ранг пользователя
      Sector2
      0
      Сегодня, 08:43
      As it turns out, only one country in the world is more miserable than the United Kingdom.
    26. свой1970 Ранг пользователя
      свой1970
      +3
      Сегодня, 08:45
      Сохатый он и есть сохатый...или с охоты не протрезвел...
      Чистопородный британец решил добить английских колонизаторов Индии путем втравливания их в ядерную войну с Россией...
      lol lol
      И в Индии потом будут рассказывать- как их ВЕЛИКИЙ предок втравил бритов в полный блудняк а потом руками русских остекловал Остров...
    27. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +1
      Сегодня, 08:45
      Да, понаехи, У. Шекспир бы прослезился.......
    28. kit88 Ранг пользователя
      kit88
      +1
      Сегодня, 08:48
      Выдайте ему боевого слона и на фронт.
    29. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +1
      Сегодня, 08:51
      Страна непуганых идиотов!!!
    30. Михаил Дадеко Ранг пользователя
      Михаил Дадеко
      +1
      Сегодня, 08:53
      Вот такие " члены" сидят в парламенте и гавкают " по поводу и без", в надежде ,что и другие подобные ему найдутся! fool
    31. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 08:57
      И кто у нас питал иллюзии на счёт наглов???
      Богатенькие буратины угнездившиеся там, так они давно и навсегда не наши... кто поумнее, молчит в тряпочку, кто по дурней, тот и там отгребет и здесь получит по ушам... пусть не сразу, но "скакать как вош на сковородке будут не только все!"
    32. Oldi Ранг пользователя
      Oldi
      +2
      Сегодня, 08:59
      Ну Англию тоже можно отбомбить так, как американцы бомбили Японию.
    33. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +2
      Сегодня, 09:01
      Дорогие модераторы! В предыдущие годы Вы за несколько "минусов"подряд предупреждали или банили,а сейчас явных "минусаторов" из ципсо не трогаете....
    34. blackcat Ранг пользователя
      blackcat
      +1
      Сегодня, 09:01
      Ха-ха-ха, очень смешно, как Югославию am
    35. Slon_on Ранг пользователя
      Slon_on
      +1
      Сегодня, 09:04
      Высота подрыва 1300 м, эпицентр - река Темза в районе Биг Бена. Какова мощность должна быть ядерной БЧ при подрыве в тротиловом эквиваленте, чтобы вода в Темзе вскипетилась? Вот об этом пусть подумает недалёкий чёрный барон, если собрался бомбить Россию.
    36. Алт22 Ранг пользователя
      Алт22
      +1
      Сегодня, 09:07
      Открытое полномасштабное нападение на РФ чревато атомным ударом по агрессору.
    37. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      +2
      Сегодня, 09:07
      Манкурт и предатель своего народа пытается угодничать перед урождёнными британцами, чтобы приняли как равного себе.
    38. iommi Ранг пользователя
      iommi
      +2
      Сегодня, 09:08
      Вот бы стать свидетелем геноцида бриташек.
    39. mc1aren Ранг пользователя
      mc1aren
      0
      Сегодня, 09:09
      тюрбан в британском парламенте??? и они еще гордятся своей чоплрностью??? )))
    40. Путник_2 Ранг пользователя
      Путник_2
      +3
      Сегодня, 09:11
      Я ж говорю, знакомство с парой-тройкой Посейдонов этой стране совсем не повредит. Раскрасит жизнь новыми впечатлениями.
    41. Hagen Ранг пользователя
      Hagen
      +2
      Сегодня, 09:15
      Борон, как видно, не силен в географии и истории. Он не понимает, что Россия не Югославия по всем параметрам. Что отправленным на бомбардировку самолётам некуда будет возвращаться, а ему самому не доведётся обсуждать в палате лордов итоги этой операции. Т.к. не будет ни палаты, ни лордов. Да и от Британии мало что останется....
    42. Ig sura Ранг пользователя
      Ig sura
      +1
      Сегодня, 09:18
      Ну воевать можно и словами это так в детстве рисовали танчики там советские там немцы и всегда побеждали советские войска так и этот с разумом детей рисует рисунок и думает что победит но пусть попробует можно ему так сказать
    43. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      +1
      Сегодня, 09:19
      Сахота предлагает бомбить российские города

      Этого британского индуса бомбит не по-детски.
      А казалось-бы, жертва колониальной державы hi
    44. solar Ранг пользователя
      solar
      +2
      Сегодня, 09:22
      Призывы к прямому участию в войне стран НАТО растут как снежный ком. Это плохо :((
    45. Хорон Ранг пользователя
      Хорон
      0
      Сегодня, 09:29
      Член британской палаты
      лордов предлагает бомбить Россию так же, как НАТО бомбило Югославию

      Пока что лучшим "карандашом" для "рисования" "красных линий" для ядерной державы это ядерный грибок на территории противника. Это не означает что ядерный удар должен следовать на любой чих, но когда шакалы решили собраться в стаю, чтобы загрызть медведя , у них должен появится яркий, радиоактивный пример их весьма вероятного будущего при такой попытке.
      Были и другие варианты демонстрации "красных линий", но вместо этого решили просто заболтать противника с помощью блефа в итоге противник пошёл ва-банк.
    46. alebdun2000 Ранг пользователя
      alebdun2000
      0
      Сегодня, 09:38
      А я вот не думаю что англичане ( сикхи,туземцы,аборигены,островитяне) такие тупые ,что не понимают о последствиях термоядерной войны, или случайно забыли о количестве боеголовок у России. Мне видится 1. Британия не прочь втащить европу в конфликт с РФ, а именно германию , и погреть руки на этом после проигрыша одной из сторон 2. Британию саму не прочь втащить в конфликт с РФ и покончить с ней , тут либо месть за историческое прошлое либо конкурента убирают( заметьте, синкх это предлогает). 3. Ктото набивает себе цену на политической площадке и потому языком чешет.
      Но на эти выпады и выпады восточной европы тоже Захаровой надо не с нашей внутренней площадки а с трибуны типа ООН заявить: " Начинайте бомбить, давайте, мы ждём, мы готовы. Когда начнёте? "
    47. Владимириус Ранг пользователя
      Владимириус
      +1
      Сегодня, 09:41
      может наконец то теперь снесут наглию под корень и некому будет подстрекать мир, а падляки без англов как ноль без палочки, тогда и война закончится в разы быстрее
    48. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      +1
      Сегодня, 09:44
      Нас от такого исхода спасает только наличие ЯО...причем ЯО много в штуках.
      А так - это самый логичный подход стран Запада. И он бы уже год нас бомбили. Запасов КР и других точных средств у них очень большой и авиации валом. Чувствительных (военных и пром) целей на территории РФ около 7- 10000 штук.
    49. Рус_80 Ранг пользователя
      Рус_80
      0
      Сегодня, 09:45
      Как думаете, одного сарматы хватит, чтобы успокоить мелкобритов?
    50. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 09:46
      ,
      «НАТО стоит подумать над проведением против России воздушной операции, аналогичной той, которую альянс проводил в Югославии».
      Интересно, а что сикх скажет, когда Россия начнет бомбить так же Лондон и другие города Британии.
      Территория Британии маленькая, куда не сбрось бомбу или ракету, всё попадет в точку.
    51. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
      Виктор Ленинградец
      -1
      Сегодня, 09:48
      Пришло время расчехлить. Как это было просто ещё два года назад!
      Но нет, затянули. Теперь придётся изгаляться.
      Конкретно по Великобритании: превентивный ядерный подыв туннелей под Ла-Маншем и минирование спецбоеприпасом базы в Клайде.
    52. kriten Ранг пользователя
      kriten
      +5
      Сегодня, 09:49
      Британцы уверены, что наши власти никогда не ударят по стране своей мечты, куда они отправляли семьи и награбленные богатства. Т.е. у них есть заложники ,поэтому им ничего не грозит. Самое страшное, что они отчасти правы. Во власти до сих пор полно тех, кого так или иначе контролируют британцы.
    53. Васян1971 Ранг пользователя
      Васян1971
      0
      Сегодня, 10:02
      По словам британского лейбориста, «НАТО стоит подумать над проведением против России воздушной операции, аналогичной той, которую альянс проводил в Югославии».

      У барона под полотенцем мозги сопрели... fool
    54. Жнец Ранг пользователя
      Жнец
      0
      Сегодня, 10:04
      Только наличие ядерного арсенала удерживает этих агрессоров от нападения на нашу страну.
    55. Grencer81 Ранг пользователя
      Grencer81
      0
      Сегодня, 10:17
      Был раньше в Европе барон фон Мюнхгаузен,но он был намного умнее, чем этот "барон" Сахота, который по виду и уму больше похож на цыганского барона, нежели на британского.
    56. Ella34 Ранг пользователя
      Ella34
      +1
      Сегодня, 10:19
      Представляю как у него воняет бошка под тюрбаном!
    57. vet Ранг пользователя
      vet
      +3
      Сегодня, 10:20
      Закономерный итог абсолютно неподготовленной авантюрной и провальной СВО.
    58. koralevviktor Ранг пользователя
      koralevviktor
      -1
      Сегодня, 10:23
      Россия не Югославия. Сразу может дать отпор. Что тогда будет делать барон? Прятаться за свой титул. Не получится, это нужно осознавать.
    59. Maluck Ранг пользователя
      Maluck
      0
      Сегодня, 10:23
      Сказочный идиот, он наверное не подумал, что Россия далеко не Югославия.
    60. Knizhnik Ранг пользователя
      Knizhnik
      -1
      Сегодня, 10:24
      Невменяемый тип, который ни за что не несёт ответственности. Не сто́ит внимания.
    61. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 10:29
      Сразу ядерный удар получат или нет? По логике да, а вот в реальности?
    62. Wratch Ранг пользователя
      Wratch
      0
      Сегодня, 10:31
      Истинный ариец! Ээ вернее настоящий ,коренной англичанин. Мдя...крепко индийские бывшие рабы верхом на мелкобритов сели.. а этот еще и барон. Все продается,все покупается и титулы в том числе. Сто процентный белый господин)))) только рожу не отмыл.
    63. Ниттен Ранг пользователя
      Ниттен
      0
      Сегодня, 10:36
      А не пора ли России начать военное снабжение врагов наших заклятых друзей? Можно начать с IRA.
    64. Dimy4 Ранг пользователя
      Dimy4
      0
      Сегодня, 10:54
      - Эй жона, ийк, налей стопку я поду щас соседу морду бить, ийк.
      -Дак а это слушай вдруг он тебе морду то набьет...
      - О, а это, мне то за что? Ийк.
      Только так можно объяснить такой боевой настрой этого британского типа барона. Разумных объяснений нет.
    65. cheburator Ранг пользователя
      cheburator
      0
      Сегодня, 10:57
      Рука дрогнуть не должна! Мочить всех "членов" нато, пусть сдыхают! И первыми должны быть ламеры и млекобриты! Это их выбор.
      А нам не нужен Мир, в котором России не будет!
    66. Есаул Ранг пользователя
      Есаул
      0
      Сегодня, 10:58
      Думаю индус сахота хочет просто отомстить бритам за оккупацию Индии, спровоцировав ядерный удар по острову. Просто нельзя же быть настолько тупым
    67. rusich Ранг пользователя
      rusich
      0
      Сегодня, 11:10
      А наглосаксонский неумный человек об ответке не подумал. Россия не Югославия. Может приплыть в гости "Посейдон" или "Сармат" заглянет и окажется что Ла-Манша не будет. Будет Атлантический океан
    68. Костадинов Ранг пользователя
      Костадинов
      0
      Сегодня, 11:21
      Етот натоящий сикх и он вполне естественного хочет гибель Британии.
    69. Corvair Ранг пользователя
      Corvair
      0
      Сегодня, 11:28
      В любых относительно развитых странах, какая бы партия/президент пришли к власти, общий курс не меняется.

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