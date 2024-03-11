Член британской палаты лордов предлагает бомбить Россию так же, как НАТО бомбило Югославию
Если у кого-либо в нашей стране имеется иллюзии относительно улучшения отношений с Лондоном в связи с возможной победой на ближайших парламентских выборах в Британии партии лейбористов, то стоит заметить, что от этих иллюзий пора избавляться. Представили Лейбористской (пока – оппозиционной) партии Британии считают, что нужно приложить дополнительные усилия с тем, чтобы «не позволить России победить на Украине».
Британский парламент обсуждает высказанную французским президентом Макроном идею по отправке на Украину натовского военного контингента. Представляющий Лейбористскую партию барон Кулдип Сахота заявил о том, что «увеличились шансы на то, что Украина может проиграть в вооружённом конфликте». Ввиду такого развития событий барон Сахота, имеющий сикхское происхождение, призывает «активизировать действия против России» вплоть до проведения воздушной операции.
По словам британского лейбориста, «НАТО стоит подумать над проведением против России воздушной операции, аналогичной той, которую альянс проводил в Югославии». Другими словами, Сахота предлагает бомбить российские города – так же, как в 1999 году натовская авиация бомбила города независимой Югославии. То есть, британский барон, член палаты лордов откровенно предлагает воевать с Россией уже не только руками украинцев, но и руками всего Североатлантического военного блока. Причём предлагает распространить конфликт и на признаваемую Лондоном территорию РФ.
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