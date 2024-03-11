Построенный на ПСЗ «Янтарь» для индийских ВМС фрегат Tushil совершил переход в Балтийск для испытаний
Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" вывел на ходовые испытания фрегат "Тушил" (Tushil) проекта 11356, построенный для ВМС Индии. Об этом сообщает блог bmpd со ссылкой на ТГ-канал "BaltiyskLife - Балтийск".
Новый фрегат, который в скором времени пополнит состав индийского флота, совершил переход из Калининграда в Балтийск, где и будут проходить заводские ходовые испытания. Корабль пока имеет российский бортовой номер "435", под которым и будет ходить до передачи в состав ВМС Индии. Пока никакой информации по срокам испытаний или передачи нет.
Как сообщается, "Тушил" (Tushil) построен на базе корпуса недостроенного для ВМФ России фрегата "Адмирал Бутаков" проекта 11356 в рамках заключенного контракта с Индией на строительство четырех кораблей проекта Krivak III (российский проект 11356), два из которых строит Индия на верфи Goa Shipyard Ltd (GSL).
Напомним, что ПСЗ "Янтарь" вел строительство шести кораблей "адмиральской серии" проекта 11356 для Черноморского флота, который успел получить фрегаты "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Из-за отказа украинского предприятия "Зоря-Машпроект" поставить для российских кораблей силовые установки дальнейшее строительство кораблей было остановлено.
В дальнейшем два корпуса из трех удалось пристроить в рамках контракта 2018 года с Индией. Таким образом в достройку пошли корпуса двух недостроенных фрегатов "Адмирал Бутаков" ("Тушил") и "Адмирал Истомин" ("Тамала"). Еще один корпус фрегата "Адмирал Корнилов" находится на "Янтаре", его судьба до сих пор не определена.
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