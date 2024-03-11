Построенный на ПСЗ «Янтарь» для индийских ВМС фрегат Tushil совершил переход в Балтийск для испытаний

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Построенный на ПСЗ «Янтарь» для индийских ВМС фрегат Tushil совершил переход в Балтийск для испытаний

Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" вывел на ходовые испытания фрегат "Тушил" (Tushil) проекта 11356, построенный для ВМС Индии. Об этом сообщает блог bmpd со ссылкой на ТГ-канал "BaltiyskLife - Балтийск".

Новый фрегат, который в скором времени пополнит состав индийского флота, совершил переход из Калининграда в Балтийск, где и будут проходить заводские ходовые испытания. Корабль пока имеет российский бортовой номер "435", под которым и будет ходить до передачи в состав ВМС Индии. Пока никакой информации по срокам испытаний или передачи нет.



Как сообщается, "Тушил" (Tushil) построен на базе корпуса недостроенного для ВМФ России фрегата "Адмирал Бутаков" проекта 11356 в рамках заключенного контракта с Индией на строительство четырех кораблей проекта Krivak III (российский проект 11356), два из которых строит Индия на верфи Goa Shipyard Ltd (GSL).


Напомним, что ПСЗ "Янтарь" вел строительство шести кораблей "адмиральской серии" проекта 11356 для Черноморского флота, который успел получить фрегаты "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Из-за отказа украинского предприятия "Зоря-Машпроект" поставить для российских кораблей силовые установки дальнейшее строительство кораблей было остановлено.

В дальнейшем два корпуса из трех удалось пристроить в рамках контракта 2018 года с Индией. Таким образом в достройку пошли корпуса двух недостроенных фрегатов "Адмирал Бутаков" ("Тушил") и "Адмирал Истомин" ("Тамала"). Еще один корпус фрегата "Адмирал Корнилов" находится на "Янтаре", его судьба до сих пор не определена.
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    23 комментария
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    1. Normann Ранг пользователя
      Normann
      +6
      Сегодня, 08:43
      Двигателя нам отказались поставлять, сделали свои и продали Индии, а у нас и так же кораблей как грязи, зачем нам корабли океанской зоны, настроим катеров.
      1. solar Ранг пользователя
        solar
        +5
        Сегодня, 08:59
        Нет, не сделали свои двигатели.
        На пр11356 стоят только украинские двигатели, их Индия закупает напрямую у Украины и поставляет на Янтарь.
      2. AllX_VahhaB Ранг пользователя
        AllX_VahhaB
        +3
        Сегодня, 09:11
        Цитата: Normann
        Двигателя нам отказались поставлять, сделали свои и продали Индии, а у нас и так же кораблей как грязи, зачем нам корабли океанской зоны, настроим катеров.

        Судя по последним событиям в Чёрном море, целесообразность больших кораблей вызывает сомнения...
        1. Aken Ранг пользователя
          Aken
          0
          Сегодня, 09:17
          В закрытых акваториях однозначно. ЧФ+ БФ + флоты Румынии, Болгарии, Финляндии, Швеции, Польши уже можно сдавать на металлолом.
          Вопрос блокады СФ - вопрос времени.
          1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
            AllX_VahhaB
            -4
            Сегодня, 09:28
            Цитата: Aken
            Вопрос блокады СФ - вопрос времени.

            И остаётся у нас один ТОже Флот...
            А Бывший Флот и Чi флот, чi не флот - в утиль...
          2. Гневный Ранг пользователя
            Гневный
            +1
            Сегодня, 10:24
            Да ну!!! Также говорили когда появились подводные мины а затем и торпеды....Найдется противоядие и от БЭКов.
        2. mark1 Ранг пользователя
          mark1
          +4
          Сегодня, 09:34
          Цитата: AllX_VahhaB
          целесообразность больших кораблей вызывает сомнения...

          Если их не использовать, то и целесообразности наблюдаться не может. Побережье не заблокировано, торговля и поставки процветают, небо открыто... действительно для чего нужны на Черном море большие корабли?
        3. Ivan№One Ранг пользователя
          Ivan№One
          -1
          Сегодня, 09:51
          А судя по событиям в Красном море, нет, не вызывает.
          Американские "большие корабли" отбивают атки дронов и ракет, по 37 за одну атаку, как пишут.
          Видимо не в размерах дело.
          А надо что бы корабли не прятались у берегов, по одиночке, или плавали, по одиночке, а действовали в составе групп, где каждый прикрывает каждого.
          1. Serg65 Ранг пользователя
            Serg65
            0
            Сегодня, 11:16
            Цитата: Ivan№One
            Американские "большие корабли" отбивают атки дронов и ракет, по 37 за одну атаку, как пишут.

            Ну а вы пишите что мы отбиваем по 47 атак дронов и ракет.....кто мешает?
    2. Feodor13 Ранг пользователя
      Feodor13
      +3
      Сегодня, 08:57
      Ну хоть одно место освободилось на Янтаре. И то хорошо.
    3. Maxim G Ранг пользователя
      Maxim G
      -2
      Сегодня, 09:03
      Китайские адмиралы напрягаясь, в Пекине.
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        0
        Сегодня, 09:51
        А что в Пекине случилось?
      2. Lako Ранг пользователя
        Lako
        +1
        Сегодня, 10:58
        Да ладно, 11356,устаревший проект им Поднебесную не испугаешь. Там эсминцы лепят как горячие пирожки.
    4. север 2 Ранг пользователя
      север 2
      +2
      Сегодня, 09:07
      это к статье не относиться , но ещё вчера проскочили сообщения , что главкома ВМФ сняли с должности и командовать ВМФ России назначен зам. командующего Северным Флотом . Правда ли это или нет? Кто в курсе дела ,поясните!
      1. next322 Ранг пользователя
        next322
        +3
        Сегодня, 09:10
        СМИ сообщили об отставке главкома ВМФ России Николая Евменова. На его место, как сообщается, в качестве врио назначен адмирал Александр Моисеев, который ранее командовал Северным флотом. Смену главкома подтвердил бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.
        1. север 2 Ранг пользователя
          север 2
          0
          Сегодня, 09:19
          Спасибо! Надо надеется на перемены . Но... я это после Спасибо дописАл что бы комментарий не был бы коротким .
          1. Serg65 Ранг пользователя
            Serg65
            0
            Сегодня, 11:18
            Цитата: север 2
            Спасибо!

            И что изменится?
      2. жучок120560 Ранг пользователя
        жучок120560
        +2
        Сегодня, 09:12
        Не знаю, правда это или нет, но почему то вспомнились слова из басни Крылова: " ... а вы друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь..."
        1. FoBoss_VM Ранг пользователя
          FoBoss_VM
          0
          Сегодня, 09:41
          Так то да. Но я лично все же надеюсь что в результате этих перестановок к власти когда нибудь придет честный , порядочный и грамотный командир , и настоящий офицер .
          1. Aken Ранг пользователя
            Aken
            0
            Сегодня, 09:53
            Тут уже не в командирах дело. Тут всю концепцию кардинально менять надо. Как бы каперанги староваты не оказались.
            1. Митрич73 Ранг пользователя
              Митрич73
              0
              Сегодня, 11:08
              Концепцию может менять ГШ, отработать применение ВМФ в новой концепции должен ГК ВМФ, проводить в жизнь Командующие Флотами. Вопрос в том есть ли понимание как использовать флот в условиях СВО? Использовать только как платформу для запуска КРМБ? Но практика показывает, что без подавления сил противника нацеленных на морской театр, можно потерять все платформы для запуска КРМБ. Поэтому новому Ком.ВМФ придется решить эти задачи. Хотя от бывшего командира РПКСН сложно ожидать нетривиальных решений. Что Евменов, что Моисеев, что бывший Командующий ЧФ на первом этапе СВО, все они вышли из командиров РПКСН.
              1. Serg65 Ранг пользователя
                Serg65
                0
                Сегодня, 11:22
                Цитата: Митрич73
                все они вышли из командиров РПКСН

                Я с вами отчасти согласен, но ознакомившись с вашей морской концепцией, задался вопросом....а вы из каких командиров вышли? Если не секрет?
      3. Сибирь55 Ранг пользователя
        Сибирь55
        +2
        Сегодня, 09:15
        "ВАЖНО‼️Замминистра обороны России по тылу генерал Кузьменков отправлен в отставку, предварительно его заменит генерал Булыга.

        Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, его заменит адмирал Александр Моисеев.

        @AleksandrSemchenko"

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