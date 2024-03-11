Кадры уничтожения пункта временной дислокации морпехов ВСУ ракетой «Изделие-305» появились в Сети
Уничтожение пункта временной дислокации украинских морских пехотинцев с помощью легкой управляемой ракеты "Изделие 305" попало в Сеть. Как утверждается, сняты кадры были на одном из участков Херсонского направления.
Бойцы 70-й мотострелковой дивизии ВС России с помощью разведывательного беспилотника отследили группу украинских морпехов из состава 140-го отдельного разведбата 20-го корпуса морской пехоты ВСУ на временно оккупированной части Херсонской области. Беспилотник определил здание, которое морпехи ВСУ выбрали в качестве пункта временной дислокации, после чего навел на него ударный вертолет Ка-52.
Российская винтокрылая машина с ювелирной точностью поразила ракетой здание с находящимися в нем украинскими морскими пехотинцами. На кадрах прекрасно видно, как от взрыва ракеты строение подпрыгнуло, а потом сложилось. Вряд ли кто из украинцев остался жив после такого прилета.
Легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) "Изделие 305" весьма активно используется в рамках специальной военной операции для уничтожения не только бронетехники, но живой силы противника. Изначально ракета входила в арсенал вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник", затем ее адаптировали и под Ка-52М, который является основным ударным вертолетом в зоне СВО.
По имеющимся данным, при общей массе в 105 кг с боевой частью в 25 кг, ракета отличается компактностью. Заявленное гарантированное поражение бронетехники или укрытий противника - 14,5 км в любое время суток и при любой погоде. Ракета уверенно поражает как инженерные цели, так и бронетехнику, включая основные боевые танки.
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