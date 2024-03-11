Кадры уничтожения пункта временной дислокации морпехов ВСУ ракетой «Изделие-305» появились в Сети

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Кадры уничтожения пункта временной дислокации морпехов ВСУ ракетой «Изделие-305» появились в Сети

Уничтожение пункта временной дислокации украинских морских пехотинцев с помощью легкой управляемой ракеты "Изделие 305" попало в Сеть. Как утверждается, сняты кадры были на одном из участков Херсонского направления.

Бойцы 70-й мотострелковой дивизии ВС России с помощью разведывательного беспилотника отследили группу украинских морпехов из состава 140-го отдельного разведбата 20-го корпуса морской пехоты ВСУ на временно оккупированной части Херсонской области. Беспилотник определил здание, которое морпехи ВСУ выбрали в качестве пункта временной дислокации, после чего навел на него ударный вертолет Ка-52.



Российская винтокрылая машина с ювелирной точностью поразила ракетой здание с находящимися в нем украинскими морскими пехотинцами. На кадрах прекрасно видно, как от взрыва ракеты строение подпрыгнуло, а потом сложилось. Вряд ли кто из украинцев остался жив после такого прилета.



Легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) "Изделие 305" весьма активно используется в рамках специальной военной операции для уничтожения не только бронетехники, но живой силы противника. Изначально ракета входила в арсенал вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник", затем ее адаптировали и под Ка-52М, который является основным ударным вертолетом в зоне СВО.

По имеющимся данным, при общей массе в 105 кг с боевой частью в 25 кг, ракета отличается компактностью. Заявленное гарантированное поражение бронетехники или укрытий противника - 14,5 км в любое время суток и при любой погоде. Ракета уверенно поражает как инженерные цели, так и бронетехнику, включая основные боевые танки.

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    17 комментариев
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    1. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +3
      Сегодня, 09:19
      Вот что значит забыть закрыть форточку! good laughing
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 10:57
        Вот что значит забыть закрыть форточку!

        Красиво снято... Жёстко, но красиво... Впрочем, чего врага жалеть...??? Он и сам излишней гуманностью не страдает... Жалеть, беречь и спасать своих нужно и нам есть кого...
        1. Витов Ранг пользователя
          Витов
          0
          Сегодня, 11:08
          А что же здесь красивого ? БПЛА без целеуказателя, полное отсутствие возможности применения УС"Краснополь-М2" с возможностью лазерной наведения от БПЛА. Простой разведчик БПЛА давно обнаружил противника и ждал пока поднимут вертолёт, снаряжённый ЛМУР, пока он подлетит, ждал пока она захватит цель и будет управляться с борта вертолёта оператором. Всё через задницу. О каком поражении в реальном времени может идти речь ? Разве это передовые методы ?Да так придётся воевать в СВО ещё 10 лет...
          Обнаружил , подсветил и уничтожили "Краснополем"- меньше минуты . А тут целая операция в 3 часа и возможность потери вертолёта и стоимость в 5 раз больше...
          Сколько можно жевать сопли ? Вот это передовая тактика ? Это "армия нового типа" у Герасимова ?
          1. Витов Ранг пользователя
            Витов
            0
            Сегодня, 11:24
            Теперь дальше ! Пусть УС "Краснопоолей" нет и нет БПЛА с возможностью подсветки лазерным целеуказателем ( врут ,что есть на каждом шагу) - возьмите и определите координаты цели и используйте ракету РСЗО "Торнадо-С". Тоже можно уложиться в 2 минуты, а не в 2 часа. Тоже нет ? Применяют "Эскандеры" ?! Вам теперь понятно ,почему так медленно уничтожаются вражеские РСЗО и установки ПВО ? Вам теперь понятно, почему не уничтожаются колоны ,как наступающих войск при выдвижении , так и отступающих ? Ничего нет, ничего не умеем ! Стрелять "эскандерами " по РСЗО и посылать вертолёты для уничтожения группы солдат ? Это такая "передовая тактика" у наших генералов! Сами ничего не понимают , а солдат научить - и подавно не могут... Уря-я-я !!!
            1. Витов Ранг пользователя
              Витов
              0
              Сегодня, 11:38
              Дальше. Поднимать пару Су-25 и держать группу из 2-х вертолётов для эвакуации и поддержки ,чтобы пульнуть в белый свет несколько неуправляемых ракет ? Это как называется ? Боевая эффективность ? Нет это показуха и очковтирательство для идиотов. Снять рекламный ролик для дураков при эффективности боевого применения около нуля ? Это мы можем ! Что они уничтожили ? Может пару солдат или просто ранили ? А сколько пафоса и показухи. Это всё делается проще и без потерь ! Не умеют ? Пусть думают и учатся. Безмозглые тактики...
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 09:29
      Вряд ли в доме есть бункер, а обычный подпол, завалит так, что все там и останутся, навсегда...
      1. LIONnvrsk Ранг пользователя
        LIONnvrsk
        0
        Сегодня, 09:43
        Цитата: rocket757
        Вряд ли в доме есть бункер, а обычный подпол, завалит так, что все там и останутся, навсегда...

        Музыкальное сопровождение очень соответствует- "LIKE! EVERYBODY LIKE!" laughing
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 10:03
          Это война, все жёстко.
          Родители должны были научить, не желать зла другому/другим, оно ведь вернётся, тем или иным образом.
          Вот и вернулось, изделием 305.
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      -1
      Сегодня, 09:31
      «Уничтожение пункта временной дислокации украинских морских пехотинцев с помощью лёгкой управляемой ракеты "Изделие 305"» —

      ***
      — "Изделие" сделало своё дело ...
      ***
    4. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      0
      Сегодня, 09:36
      Газовые плиты нужно вовремя проверять, Газпром предупреждал.
      1. Canecat Ранг пользователя
        Canecat
        +1
        Сегодня, 09:44
        Цитата: Uprun
        Газовые плиты нужно вовремя проверять

        Кондиционер взорвался... с кем не бывает. request
        И весьма и весьма недурственное качество съемки с БПЛА. Качество картинки порадовало.
    5. Tagan Ранг пользователя
      Tagan
      0
      Сегодня, 09:41
      Видать отбивная получилась на славу.
    6. РусГр
      РусГр
      +1
      Сегодня, 09:42
      Вот это упаковка для сна!!!!
    7. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Сегодня, 09:55
      Пункт временной дислокации. winked Да уж. Действительно временной. Раз и транзитом к бандере.
    8. ИгорьПушкино Ранг пользователя
      ИгорьПушкино
      +1
      Сегодня, 09:59
      В пух и прах.Офигенно просто.
    9. 2112vda Ранг пользователя
      2112vda
      0
      Сегодня, 10:00
      Когда же у украинцев наступит просветление в мозгах? Воюют против своих родственников и гибнут ради чужих шкурных интересов и жажды власти с наживой. Как всё это противно. Нет ни малейшей радости от того что гибнут молодые пацаны, пусть и с промытыми мозгами. Мозги украинцам промывали ещё при советской власти. Приходилось сталкиваться с этим ещё в конце 70-х годов. Национализм, чей бы он ни был, мерзкая вещь.
    10. Макsim
      Макsim
      0
      Сегодня, 11:11
      что могу сказать оператор снял не плохо камера хорошая.

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