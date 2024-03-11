Эксперты SIPRI: Россия вдвое сократила экспорт оружия и опустилась на третье место в мире

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Эксперты SIPRI: Россия вдвое сократила экспорт оружия и опустилась на третье место в мире

Закупки вооружений государствами Европы поднялись почти двукратно (на 94 процента) в период с 2019 по 2023 год. Значительную долю импорта составили системы противовоздушной обороны, что объясняется их возросшим значением в украинском конфликте.

Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института изучения проблем мира (SIPRI), где сравнивались данные за период 2019-2023 годы с показателями за 2014-2018 гг.

Государства в Европе почти удвоили импорт основных видов вооружений (+94%) между 2014-2018 и 2019-2023 годами

- сообщают эксперты SIPRI.

Отмечены существенные изменения в рейтинге экспортеров оборонной продукции. Так, Россия почти вдвое сократила экспорт оружия и опустилась на третье место в мире. Это произошло впервые за всю историю наблюдений. Снижение объемов продаж составило 53 процента, что привело к сокращению российской доли на международном рынке вооружений до 11 процентов. Еще в 2019 году Россия поставляла оборонную продукцию в 31 государство планеты. В 2023 году количество стран-покупателей сократилось до 12.

Предыдущую позицию России – второе место – теперь заняла Франция. По продажам вооружений за рубеж она уступает только Соединенным Штатам, увеличив экспорт в отчетном периоде на 47 процентов, то есть почти в полтора раза.


Американцы показали рост поставок оружия на 17 процентов. Их покупателями с 2019 по 2023 год стали 107 государств мира. Тем самым они увеличили свою долю на глобальном оружейном рынке с 34 до 42 процентов.
  • Армия США
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8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 09:38
    «Россия вдвое сократила экспорт оружия » —

    ***
    — Самим нужно ...
    ***
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 11:12
      Кого-то сегодня снабжать, на свои же головы беду звать... Потом весь наш экспорт в ВСУ оказывается... Сегодня за зелёную бумагу и доступа к своим зарубежным счетам элиты некоторых стран (даже из наших бывших союзников по СССР) нас сдадут с потрохами и без тени сомнения... Они строят свои государства на национализме и махровой русофобии... Так что весь экспорт своим на Украину... Им он нужнее... Ну а для пополнения бюджета что-то сегодня другое нужно придумывать...
  2. Nexcom Ранг пользователя
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 09:39
    Ну так если амерам удастся поджечь ещё пару-тройку военных конфликтов - так и туда будут поставлять вооружение.... Им чужие войны - только в плюс.
  3. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +2
    Сегодня, 09:46
    Ничего неожиданного не происходит...
    У нас должно быть все свое в нужном количестве.
  4. Tagan Ранг пользователя
    Tagan
    +2
    Сегодня, 09:47
    Экспорт мы может и сократили, но производство увеличили. Лягушатники конечно могут поквакать от радости, но это явно не навсегда.
  5. denk20 Ранг пользователя
    denk20
    -1
    Сегодня, 09:48
    Вопрос только в том насколько вырастет доля России на рынке вооружений после войны?
  6. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 09:49
    Да, хоть на последнее место. Главное, что бы наши вооруженные силы были обеспечены в полном объеме эффективным и надежным вооружением. А, то что мы продаём (передаем) "друзьям" , в конечном счете ,зачастую, воюет против нас. Пока именно так.
  7. иван2022 Ранг пользователя
    иван2022
    0
    Сегодня, 10:11
    Не прошло и трех лет, как по нам лупят из нашего экспортного оружия....... Зато прибыли от экспорта были миллиардные.
    Китай, кажется на пятом или шестом месте?

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