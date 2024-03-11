Эксперты SIPRI: Россия вдвое сократила экспорт оружия и опустилась на третье место в мире
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Закупки вооружений государствами Европы поднялись почти двукратно (на 94 процента) в период с 2019 по 2023 год. Значительную долю импорта составили системы противовоздушной обороны, что объясняется их возросшим значением в украинском конфликте.
Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института изучения проблем мира (SIPRI), где сравнивались данные за период 2019-2023 годы с показателями за 2014-2018 гг.
Государства в Европе почти удвоили импорт основных видов вооружений (+94%) между 2014-2018 и 2019-2023 годами
- сообщают эксперты SIPRI.
Отмечены существенные изменения в рейтинге экспортеров оборонной продукции. Так, Россия почти вдвое сократила экспорт оружия и опустилась на третье место в мире. Это произошло впервые за всю историю наблюдений. Снижение объемов продаж составило 53 процента, что привело к сокращению российской доли на международном рынке вооружений до 11 процентов. Еще в 2019 году Россия поставляла оборонную продукцию в 31 государство планеты. В 2023 году количество стран-покупателей сократилось до 12.
Предыдущую позицию России – второе место – теперь заняла Франция. По продажам вооружений за рубеж она уступает только Соединенным Штатам, увеличив экспорт в отчетном периоде на 47 процентов, то есть почти в полтора раза.
Американцы показали рост поставок оружия на 17 процентов. Их покупателями с 2019 по 2023 год стали 107 государств мира. Тем самым они увеличили свою долю на глобальном оружейном рынке с 34 до 42 процентов.
Армия США
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