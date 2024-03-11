Польское издание рассказало о том, что некоторые отправляемые на форсирование Днепра морпехи ВСУ даже не умеют плавать

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Польское издание рассказало о том, что некоторые отправляемые на форсирование Днепра морпехи ВСУ даже не умеют плавать

В польской прессе выходит репортаж о том, как украинское командование продолжает попытки переброски подразделений на левый берег Днепра. По последним данным, только с начала 2024 года на Днепре в районе Крынок ВСУ потеряли около не менее 1500 военнослужащих, многие из которых проходили службу в элитных подразделениях. Счёт потерь лодок, катеров, самоходных плотов идёт на сотни.

В издании Wirtualna Polska публикуется интервью с украинским военнослужащим, который назвал себя Игорем. Он говорит о том, что перед началом переправы его беспокоил только один вопрос: будет ли над Днепром туман. Потому что если река не будет скрыта туманом, то достичь левого берега Днепра живыми нереально.



В издании говорится, что для военнослужащих ВСУ переправа в Крынки становится дорогой в один конец.

Из материала:

На Херсонщине туман может быть густым, как молоко. Российские дроны слепнут. И шансы на выживание украинских морских пехотинцев увеличиваются, хотя и незначительно.

WP пишет, что имеет статистику, согласно которой до левого берега Днепра доходят максимум два украинских катера с военнослужащими из трёх. Но и у тех, кто добрался до восточного берега, шансы на выживание минимальны.

Польское издание:

Морские пехотинцы (украинские – прим. «ВО»), переправляющиеся через Днепр, говорят: это путь в один конец. Русские атакуют катера с помощью дронов, миномётов, а иногда даже реактивной артиллерии типа «Град». Те, кому удается добраться до левого берега, находятся под постоянным обстрелом. Раненые умирают, потому что нет возможности их эвакуировать. Тела погибших лежат неделями, пока их заберут.

Польская пресса рассматривает Крынки как «братскую могилу» для украинских военнослужащих, добавляя, что некоторые из них по-прежнему верят, что этот населённый пункт – «ворота в уязвимое место России».

Из материала:

Как только мотор начал работать и лодка с Игорем и его сослуживцами на борту начала отплывать от правого берега, стало понятно, что шансы на выживание – крайне низки. Причина в том, что ветер развеял туман.

В статье говорится, что один из морпехов с безумием вцепился в борт лодки, его трясёт. Отмечено, что до отправки на левый берег он говорил, что испытывает ужас, так как не умеет плавать. В ответ на это «побратимы», попавшие с ним в один отряд, заявили, что умение плавать ещё никому не помогало в районе Крынок.

Таким образом, польская пресса свидетельствует о том, что некоторые из украинских морских (!) пехотинцев даже не умеют плавать, что само по себе уже вызывает вопросы к подготовке.
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    33 комментария
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    1. Комментарий был удален.
    2. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 09:39
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Польское издание рассказало о том, что некоторые отправляемые на форсирование Днепра морпехи ВСУ даже не умеют плавать

      это просто "пехи" без приставки "мор" , в ВСУ все возможно
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +1
        Сегодня, 09:55
        Морпехов ныне набирают из ВСУшной теробороны.
        1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
          oleg-nekrasov-19
          -1
          Сегодня, 09:56
          от того и "пехи" , ну иногда там встречаются наемыши конечно ,но это очень редко
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        -1
        Сегодня, 09:58
        В ДАННОМ случае "мор" не приставка,а слово.
      3. JOYyppe Ранг пользователя
        JOYyppe
        +2
        Сегодня, 10:17
        Польское издание рассказало о том, что некоторые отправляемые на форсирование Днепра морпехи ВСУ даже не умеют плавать
        это чтоб из лодок на ходу не выпрыгивали what
        1. кредо Ранг пользователя
          кредо
          +2
          Сегодня, 10:34
          Хотелось бы посмотреть на польских умников, когда на них повесят обмундирование и боезапас под 20-40 кило, а потом бросят в воду. Далеко уплывут умники? no
    3. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +2
      Сегодня, 09:40
      один из морпехов с безумием вцепился в борт лодки, его трясёт. Отмечено, что до отправки на левый берег он говорил, что испытывает ужас, так как не умеет плавать.

      Ну а зачем плавать, если путь в один конец.
    4. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      0
      Сегодня, 09:43
      Ну русская пословица говорит "хоть горшком назови.....", но они ведь больше на мове, не понимают, что от названия ихние каратели, обучений не станут. А сколько там кого поляжет, всё равно, лишь бы попытаться пыль хозяевам в глаза пустить.
    5. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +8
      Сегодня, 09:43
      В боевом снаряжении и в ледяной воде умение плавать едва ли пригодится.
      1. Володин Ранг пользователя
        Володин
        0
        Сегодня, 09:48
        Цитата: Pharmacist
        В боевом снаряжении и в ледяной воде умение плавать едва ли пригодится.

        Это сейчас вода ледяная, а форсировать Днепр они пытались и в тёплое время (во время "контрнаступа")
        1. paul3390 Ранг пользователя
          paul3390
          +1
          Сегодня, 10:00
          Один хрен - в воде так быстро броник и снарягу не скинешь. Да даже только в форме с разгрузкой и при берцах плавать ещё то удовольствие.. А на них - точно навешано не мало, из снабжения-то явно только то что в собой притащишь..
          1. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            +1
            Сегодня, 10:35
            Цитата: paul3390
            при берцах плавать ещё то удовольствие
            Фекалии не тонут! wink
      2. СергейАлександрович Ранг пользователя
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 10:20
        По-моему, на все операции, связанные с переправами, да ещё с риском попасть под огонь противника, личный состав надо отправлять в спасательных жилетах. И не имеет значения, что жилет может оказаться объемным или надувным, это лучше чем без жилета.
        1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
          Крымский партизан 1974
          0
          Сегодня, 10:35
          личный состав надо отправлять в спасательных жилетах.
          ...со снарягой в 25-30 кг это надо не спасжилет а полноценный аэростат...а без снаряги особо делать нечего если добрался до берега...разве что на Волгу выходить
    6. Msi Ранг пользователя
      Msi
      0
      Сегодня, 09:50
      что шансы на выживание – крайне низки. Причина в том, что ветер развеял туман.

      Как "грустно" ... crying laughing
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 09:55
      Ладно, зелебобики просто упиваются "кровью скакуасов"... скакуасы и нации, с ним все понятно, мозгов нет, но ведь есть и те, кому мозги не отшибло до конца.
      Верить заверения руководства, пропогадон н н дистам??? С чего б это вдруг?
      1. 2112vda Ранг пользователя
        2112vda
        +1
        Сегодня, 10:34
        Ничего там не вдруг. Весь народ современного Мира имеет "промытые" мозги официозной пропагандой руководства государств, и так везде. В настоящее время миром правит материалистическое учение которое объясняет только "животную жизнь" человека. Большего знать массам не положено ибо власть предержащие потеряют рычаги управления над народными массами. Так называемые "посвящённые" знают реальную картину происходящего и пользуются этим, так было всегда, что во времена древнего Египта, что в современном Мире. Просто народ должен понять, на земле существуют разные формы жизни, как привычный нам симбиоз белково-нуклеиновой формы вместе с полевой формой, так и минеральные формы жизни в симбиозе с полевыми формами. Полевые формы существуют в виде низкотемпературных плазмоидов с преобладающей длинноволновой формой и высокотемпературных плазмоидов с коротковолновой формой излучения. Длинноволновые формы плазмоидов привязаны к плотным средам и питаются опять же длинноволновыми излучениями биологических объектов. Такими излучениями являются проявления боли, страха, уныния, злобы и подобным вещам, называемым в религиях грехами. Церковь называет такие энергетические сущности бесами, ведисты, комолочниками. Всё это относится к нежити, Даниил Андреев назвал их игвами. Все эти сущности являются энергетическими паразитами живущими в телах биологических видов. Если биологические паразиты лечатся медикаментозными средствами, то с этими сущностями всё гораздо сложнее. От них можно избавиться только с использованием более высоких энергий, например при помощи экзорцистов. В своё время, в марте 2021 года, мне показывали "фермы" в горных местностях Карпат где выращиваются эти самые паразиты. Эти фермы были в виде прозрачных пирамид с пирамидальными ячейками внутри, в которых находились выращиваемые эти сущности. Показали как нужно бороться с этими сущностями, нужно отключить подачу энергии к этим фермам, то бишь нарушить снабжение электроэнергией и уничтожить железнодорожное сообщение в этих районах. Наше командование ничего этого не делает. В (на) Украине мы имеем яркий пример эпидемии психических заболеваний вызванных подселёнышами. Выращенные энергетические сущности пересаживаются в наркотики и спиртные напитки( они существуют только в плотных средах), дальше пичкают военнослужащих и население. В результате имеем дело с фактически биороботами. Средства пропаганды вносят свою лепту. В украине имеем дело с эпидемическим заболеванием вызванным паразитическими энергетическими сущностями.
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 10:47
          Человек... это звучало гордо.
          Думающий человек... может и не вымирающий вид, но найти таких, гармонично, полноценно развитых, становится сложнее с каждым годом.
          Увы, к чему катится этот мир???
    8. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 10:10
      Морпехи неумеющие плавать это норм когда президент клоун наркоман.
      Народ их морскими свинками зовёт, видимо просто свинки.
    9. СергейАлександрович Ранг пользователя
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 10:10
      На Волге в 60-70-е годы умение плавать было чем то вроде культа, даже ссылались на древних греков у которых это было чуть ли не в обязанностях гражданина. Но, у греков Средиземное море большой солености под боком.
      А потом у меня бывший одноклассник утонул, причем после службы в ВМФ, оказалось плавать не умел.
      Должны быть детские и студенческие бассейны с соленой водой для обучения плаванию. Но творческого подхода не наблюдается. Все бассейны в городе с пресной водой.
      1. gmss Ранг пользователя
        gmss
        0
        Сегодня, 10:38
        Подтверждаю, я вырос в среднем поволжье, даже 80-90е у нас умение плавать было культом.
        Насчёт бассейнов с солёной водой не совсем понятно зачем они нужны. Кто в пресной воде уверенно плавает , то в солёной уверенность увеличивается. Я первый раз зашёл в море в 18 лет и был удивлен, что нужно сделать чтобы "утонуть"
    10. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      0
      Сегодня, 10:11
      Вот честно, очень сомнительно, что на Украине есть те кто не умеет плавать. Всё-таки местность там с кучей речек и озёр.
      1. Аль Манах Ранг пользователя
        Аль Манах
        0
        Сегодня, 10:22
        Я в Евпатории знаю двоих, не умеющих плавать. Всю жизнь живут возле моря. smile
        1. Владимир М Ранг пользователя
          Владимир М
          +1
          Сегодня, 10:30
          Я понимаю, что у кого-то может быть не переносимая боязнь воды. Но преподносить это так, что у них загоняют в воду не умеющих плавать, перебор. Просто уже надоело, что их выставляют идиотами - и не имеющих плавать, и мясные штурмы, и технику они теряют каждый день в неограниченных количествах.... Но реальность все же немного другая.
          1. Аль Манах Ранг пользователя
            Аль Манах
            +1
            Сегодня, 10:38
            Не может быть, реальность это то, что нам рассказывают по ТВ, всё остальное лживая вражеская пропаганда, в которой нет ни слова правды. И даже информация на вражеских сайтах, предназначенная для вражеской же аудитории, тоже является сплошной брехнёй, потому что это они так хитро нас дезинформируют, на случай захода через впн.
        2. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
          Крымский партизан 1974
          0
          Сегодня, 10:48
          Я в Евпатории знаю двоих, не умеющих плавать.
          ...у нас в присивашских степях умение плавать даже не нужно...в Сиваше что б утонуть это надо лихо постараться...в лихие 90-е "поплавки" плавали с виноградными кольями
    11. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      0
      Сегодня, 10:12
      даже не умеют плавать

      Будем надеяться, что сумеют потонуть.
    12. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      0
      Сегодня, 10:17
      Мастер спорта по плаванию в бронике с разгрузкой далеко уплывет? Это же относится и к любителям "дайвинга".
    13. Sasha1979 Ранг пользователя
      Sasha1979
      0
      Сегодня, 10:25
      "Польское издание рассказало о том, что некоторые отправляемые на форсирование Днепра морпехи ВСУ даже не умеют плавать". А зачем им плавать? Их задача сдохнуть, а не плавать. Еще чего, плавать им...
    14. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 10:27
      для военнослужащих ВСУ переправа в Крынки становится дорогой в один конец.
      Но при этом, как отмечает польское издание "некоторые из них по-прежнему верят, что этот населённый пункт – «ворота в уязвимое место России». Это для них "ворота" в Ад, а не в уязвимое место России.
    15. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 10:33
      даже не умеют плавать
      Зато неплохо умеют скакать wink
    16. К-50 Ранг пользователя
      К-50
      -2
      Сегодня, 10:34
      Польское издание рассказало о том, что некоторые отправляемые на форсирование Днепра морпехи ВСУ даже не умеют плавать

      Пшеки врут как дышат! fellow
      В наше время найти человека не умеющего плавать можно разве только среди жителей пустыни. lol
    17. Макsim
      Макsim
      +1
      Сегодня, 11:08
      корму для раков даже вредно уметь плавать

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