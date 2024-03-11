На Херсонщине туман может быть густым, как молоко. Российские дроны слепнут. И шансы на выживание украинских морских пехотинцев увеличиваются, хотя и незначительно.

Морские пехотинцы (украинские – прим. «ВО»), переправляющиеся через Днепр, говорят: это путь в один конец. Русские атакуют катера с помощью дронов, миномётов, а иногда даже реактивной артиллерии типа «Град». Те, кому удается добраться до левого берега, находятся под постоянным обстрелом. Раненые умирают, потому что нет возможности их эвакуировать. Тела погибших лежат неделями, пока их заберут.

Как только мотор начал работать и лодка с Игорем и его сослуживцами на борту начала отплывать от правого берега, стало понятно, что шансы на выживание – крайне низки. Причина в том, что ветер развеял туман.

В польской прессе выходит репортаж о том, как украинское командование продолжает попытки переброски подразделений на левый берег Днепра. По последним данным, только с начала 2024 года на Днепре в районе Крынок ВСУ потеряли около не менее 1500 военнослужащих, многие из которых проходили службу в элитных подразделениях. Счёт потерь лодок, катеров, самоходных плотов идёт на сотни.В издании Wirtualna Polska публикуется интервью с украинским военнослужащим, который назвал себя Игорем. Он говорит о том, что перед началом переправы его беспокоил только один вопрос: будет ли над Днепром туман. Потому что если река не будет скрыта туманом, то достичь левого берега Днепра живыми нереально.В издании говорится, что для военнослужащих ВСУ переправа в Крынки становится дорогой в один конец.Из материала:WP пишет, что имеет статистику, согласно которой до левого берега Днепра доходят максимум два украинских катера с военнослужащими из трёх. Но и у тех, кто добрался до восточного берега, шансы на выживание минимальны.Польское издание:Польская пресса рассматривает Крынки как «братскую могилу» для украинских военнослужащих, добавляя, что некоторые из них по-прежнему верят, что этот населённый пункт – «ворота в уязвимое место России».Из материала:В статье говорится, что один из морпехов с безумием вцепился в борт лодки, его трясёт. Отмечено, что до отправки на левый берег он говорил, что испытывает ужас, так как не умеет плавать. В ответ на это «побратимы», попавшие с ним в один отряд, заявили, что умение плавать ещё никому не помогало в районе Крынок.Таким образом, польская пресса свидетельствует о том, что некоторые из украинских морских (!) пехотинцев даже не умеют плавать, что само по себе уже вызывает вопросы к подготовке.