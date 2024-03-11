Польское издание рассказало о том, что некоторые отправляемые на форсирование Днепра морпехи ВСУ даже не умеют плавать
В польской прессе выходит репортаж о том, как украинское командование продолжает попытки переброски подразделений на левый берег Днепра. По последним данным, только с начала 2024 года на Днепре в районе Крынок ВСУ потеряли около не менее 1500 военнослужащих, многие из которых проходили службу в элитных подразделениях. Счёт потерь лодок, катеров, самоходных плотов идёт на сотни.
В издании Wirtualna Polska публикуется интервью с украинским военнослужащим, который назвал себя Игорем. Он говорит о том, что перед началом переправы его беспокоил только один вопрос: будет ли над Днепром туман. Потому что если река не будет скрыта туманом, то достичь левого берега Днепра живыми нереально.
В издании говорится, что для военнослужащих ВСУ переправа в Крынки становится дорогой в один конец.
Из материала:
WP пишет, что имеет статистику, согласно которой до левого берега Днепра доходят максимум два украинских катера с военнослужащими из трёх. Но и у тех, кто добрался до восточного берега, шансы на выживание минимальны.
Польское издание:
Польская пресса рассматривает Крынки как «братскую могилу» для украинских военнослужащих, добавляя, что некоторые из них по-прежнему верят, что этот населённый пункт – «ворота в уязвимое место России».
Из материала:
В статье говорится, что один из морпехов с безумием вцепился в борт лодки, его трясёт. Отмечено, что до отправки на левый берег он говорил, что испытывает ужас, так как не умеет плавать. В ответ на это «побратимы», попавшие с ним в один отряд, заявили, что умение плавать ещё никому не помогало в районе Крынок.
Таким образом, польская пресса свидетельствует о том, что некоторые из украинских морских (!) пехотинцев даже не умеют плавать, что само по себе уже вызывает вопросы к подготовке.
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