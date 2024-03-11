Глава МИД Франции Сежурне призвал европейские страны говорить с Россией с позиции «баланса сил»

(...) вопрос в том, сможет ли Запад заставить Россию прекратить военные действия иначе, чем максимальной поддержкой Украины. (...) Европа должна говорить с РФ на языке баланса сил

Воинственная риторика Франции становится день ото дня все сильней, вслед за Макроном, возомнившим себя новым Наполеоном и "спасителем" Европы, резким заявлением в отношении России отметился и глава французского МИДа Стефан Сежурне. В интервью изданию La Tribune du dimanche он призвал европейские страны говорить с Москвой с "позиции силы".Французский министр призвал Европу делать как можно больше для Украины, а с Россией говорить на ее же языке, т.е. с позиции силы. При этом он употребил словосочетание "баланс сил" понимая, что в одиночку Франция ничего сделать против России не может. А толпой можно запинать и сильного противника.Отвечая на вопрос о возможной отправке французских войск на Украину, Сежурне от прямого ответа уклонился, но заявил, что весь вопрос заключается в том, существует ли иной способ заставить Россию "прекратить войну".- заявил глава МИД Франции.Как ранее сообщала европейская пресса, Европа раскололась на два лагеря в отношении вопроса возможного ввода войск коалиции на Украину. Пока Макрон воинственно машет саблей, а рядом радостно подпрыгивают прибалтийские лимитрофы, Германия и другие страны отвергают эту идею. Впрочем, раздухарившегося французского президента это не останавливает, он по-прежнему пытается сколотить коалицию.