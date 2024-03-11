Глава МИД Франции Сежурне призвал европейские страны говорить с Россией с позиции «баланса сил»

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Глава МИД Франции Сежурне призвал европейские страны говорить с Россией с позиции «баланса сил»

Воинственная риторика Франции становится день ото дня все сильней, вслед за Макроном, возомнившим себя новым Наполеоном и "спасителем" Европы, резким заявлением в отношении России отметился и глава французского МИДа Стефан Сежурне. В интервью изданию La Tribune du dimanche он призвал европейские страны говорить с Москвой с "позиции силы".

Французский министр призвал Европу делать как можно больше для Украины, а с Россией говорить на ее же языке, т.е. с позиции силы. При этом он употребил словосочетание "баланс сил" понимая, что в одиночку Франция ничего сделать против России не может. А толпой можно запинать и сильного противника.



Отвечая на вопрос о возможной отправке французских войск на Украину, Сежурне от прямого ответа уклонился, но заявил, что весь вопрос заключается в том, существует ли иной способ заставить Россию "прекратить войну".

(...) вопрос в том, сможет ли Запад заставить Россию прекратить военные действия иначе, чем максимальной поддержкой Украины. (...) Европа должна говорить с РФ на языке баланса сил

- заявил глава МИД Франции.

Как ранее сообщала европейская пресса, Европа раскололась на два лагеря в отношении вопроса возможного ввода войск коалиции на Украину. Пока Макрон воинственно машет саблей, а рядом радостно подпрыгивают прибалтийские лимитрофы, Германия и другие страны отвергают эту идею. Впрочем, раздухарившегося французского президента это не останавливает, он по-прежнему пытается сколотить коалицию.
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    35 комментариев
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    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +8
      Сегодня, 09:48
      Каков пастух... вернее петушок, таковы у него и квочки.
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        +6
        Сегодня, 09:50
        Ну да. Кому охота осознавать, вроде ты возглавляешь крупную европейскую страну с богатым прошлым, а веса в мире стало с гулькин это самое. Но как поставщик новостей это конечно хорошо.
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +2
          Сегодня, 09:58
          Богатое прошлое, которое многому должно было научить...
          Судя по всему, теперешние руководители республики мимо истории проходили мимо, не задерживаюсь.
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            +1
            Сегодня, 11:17
            С позиции силы с нами Наполеон и Гитлер говорили, ну и чем всё это для них закончилось... Может не стоит на те же самые грабли...??? am
            1. rocket757 Ранг пользователя
              rocket757
              +1
              Сегодня, 11:21
              Так беспамятные, историю прогулявшие, по одним и тем же граблям будут прыгать опять и снова!
        2. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          +1
          Сегодня, 10:02
          Вооруженные силы Французской Республики состоят из Сухопутных войск, ВМФ, ВКС, Национальной жандармерии и вспомогательных подразделений медицинской службы, с общей численностью до 203 тысяч военнослужащих, занятых в армии на контрактной основе. Франция имеет одни из самых многочисленных Сухопутных войск в Европе, которые достигают численность в 114 тысяч человек, часть из которых предназначена для контроля над бывшими заморскими колониями страны. Для сравнения, численность Сухопутных войск Бундесвера составляет около 60 тысяч военнослужащих.По ссылке ниже более подробная выкладка по армии Франции.

          Ввиду проведения Россией специальной военной операции на Украине и увеличения численности военнослужащих ВС РФ как минимум в два раза, — невозможно привести точные цифры сравнения армии РФ и Франции. Однако отметим, что по последним официальным данным, армия России насчитывает 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих, из которых около 750 тысяч заняты в СВО (вместе с добровольцами БАРС и отрядами “Шторм”). По некоторым данным, только Сухопутные войска РФ, на период 2024 года, насчитывают около 600 тысяч человек (до СВО 228 тысяч), что значительно превосходит численность армии Франции.


          На период 2024 года, Сухопутные войска Франции имеют на вооружении около 200 единиц танков Leclerc различных модификаций, 60 единиц бронеавтомобилей EBRC Jaguar, более 200 единиц колесных 105-мм орудий AMX-10RC, более 600 единиц тяжелых колёсных бронетранспортеров и БМП типа VBCI VCI, более 570 больших бронеавтомобилей VBMR Griffon, 220 единиц легких бронеавтомобилей VBMR-L Serval, а также более 1500 легких бронированных автомобилей типа VBL.
          Сухопутные войска Франции имеют достаточно скромное количество артсистем, представленных 64 единицами (три дивизиона) 155-мм колесных САУ Caesar, 30 единицами гусеничных 155-мм САУ AMX AuF1 и 10 единицами американских РСЗО M270.
          Армейская авиация Франции, представлена 60 единицами ударных вертолетов Eurocopter EC665 Tiger, 86 единицами малых разведывательно-ударных SA340/341/342 Gazelle, 60 единицами штурмовых вертолетов NH90 и 24 единицами штурмовых AS532 Cougar. Кроме этого, Франция имеет еще около 300 военных вертолетов разного назначения.
          Для информативности отметим, что ВКС Франции, имеет на вооружении около 100 единиц истребителей Mirage 2000 и 108 единиц истребителей Dassault Rafale.


          https://amalantra.ru/armiya-frantsii/
    2. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +2
      Сегодня, 09:48
      А какой у Европы баланс силы без США?Никакой.А у Франции?
      В принципе, больше некому. Немцам страшно. Их историческая память хорошо помнит разрушенный Рейхстаг и уничтоженный вермахт.К тому же Бундесвер ныне не в лучшем положении,много чего передали Украине в ущерб себе. Британия фактически не имеет сухопутных войск. Итальянцы не в счет, дескать, какие из них вояки.В Италии всегда в приоритете был именно флот. Американцам нельзя не в их интересах усиление Европы,да и слишком высок риск атомного апокалипсиса. Вот и приходится Макрону вспомнить 1812 год и «победу» французов, естественно, по версии европейских лже-историков, при Бородино.Президент Франции, который уже больше недели говорит о том, что готов ввести войска в Украину, вроде бы запутался в своих словах. Он то грозится отправить своих на «защиту» демократии в неньке, то говорит, что его неправильно поняли.
    3. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 09:48
      Доиграются френчи если полыхнёт.....
    4. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +1
      Сегодня, 09:49
      Как они надоел "вояки" заднеприводные. Ни мозгов, ни силы, а заявления делают.
    5. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +1
      Сегодня, 09:50
      Ну очередной Французский Наполеончик закукарекал, а до этого они с нами на каком языке разговаривали, любви и дружбы??? И что характерно, как шпана дворовая, давайте все кучей, а то одному боязно. Прям сплошные "Мишки Квакины".
    6. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      0
      Сегодня, 09:52
      Говорить-то можно, да только кто тебя лоха будет слушать... Сила-то - есть, чтобы так пальцы топырить?

      Интересно другое - ежели НАТО таки решится ввести войска в Цэгабонию, пойдёт ли наше руководство на приглашение и на свою сторону иностранных контингентов? Скажем - КНДР? Нам бы поди пара дивизий не помешала, а чучхейцам - позарез нужны боевой опыт, жратва, ГСМ, удобрения и главное - технологии.. Вполне можно столковаться..
      1. gmss Ранг пользователя
        gmss
        0
        Сегодня, 10:54
        Интересно другое - ежели НАТО таки решится ввести войска в Цэгабонию, пойдёт ли наше руководство на приглашение и на свою сторону иностранных контингентов? Скажем - КНДР?

        В начале сво часто мелькала информация про готовность сирийцев и северокорейцев выполнять интернациональный долг, но кто же с козырей заходит...
        Французкий петух и его глинемес загоняют себя в неприятную позу, как только кто либо из нато официально вводит свои войска в 404, это даёт моральное право принять помощь от наших друзей. Можно конечно провести ещё пару мобилизаций, но для нас и друзей будет выгоднее их помощь. Насчёт сирийцев не скажу, но северные корейцы максимально мотивированы и не прихотливы
    7. Tagan Ранг пользователя
      Tagan
      +4
      Сегодня, 09:52
      Европа должна говорить с РФ на языке баланса сил

      Головка не закружилась от балансирования?
    8. Попуас Ранг пользователя
      Попуас
      +1
      Сегодня, 09:57
      Видно подвижки в головах европейцев! Уже не с позиции силы, а баланс силы laughing
    9. Васян1971 Ранг пользователя
      Васян1971
      -1
      Сегодня, 09:58
      но заявил, что весь вопрос заключается в том, существует ли иной способ заставить Россию "прекратить войну".

      Конечно можно. Попробовать общаться, как минимум, без камня запазухой и без фиги в кармане.
    10. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      +1
      Сегодня, 09:58
      Вот что бывает когда красные линии не работают. В начале они боялись даже про это подумать, теперь же свободно рассуждают о вводе.
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        +1
        Сегодня, 10:05
        Они рассуждают о вводе не из за "красных линий Кремля", а просто потому, что это слова, которые ничего за собой не несут.
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 10:46
        Цитата: Ghost1
        В начале они боялись даже про это подумать, теперь же свободно рассуждают о вводе
        Вначале они поставляли бинты, каски и бронежилеты, а сейчас ракеты и истребители. Наверное, разобрались, что такое красные линии
    11. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +2
      Сегодня, 09:59
      Европа должна говорить с РФ на языке баланса сил

      - заявил глава МИД Франции.

      Это Россия должна говорить с Европой с позиции силы. Европа для России не партнер, а враг.
    12. Knizhnik Ранг пользователя
      Knizhnik
      +3
      Сегодня, 10:00
      Он не знает, о чём базарит. "Баланс" суть равновесие. Тогда получается, что говорить с позиции "баланса сил" значит признавать приблизительное их равенство, и, логично, искать другие способы, кроме силовых.
    13. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 10:00
      В интервью изданию La Tribune du dimanche он призвал европейские страны говорить с Москвой с "позиции силы".
      Глава МИД Франции Сежурне призвал европейские страны говорить с Россией с позиции «баланса сил»
      Согласитесь: "позиция силы" и "позиция баланса сил" - позиции абсолютно разные.
      Я предполагаю, что этот полупокер - эксперт по позициям. И, если в его прямой речи фигурирует "баланс сил", то - он прав.
      Баланс нынче не в пользу "европейских стран", а потому нужно пожать хвостики, пригнуть лапки, прижать ушки в головкам и смотреть на Москву снизу вверх.
      И может пронесёт...
    14. HAM Ранг пользователя
      HAM
      0
      Сегодня, 10:02
      Пока Микрон добился одного-почти ежедневно сообщается о гибели какого нибудь "гуся"-француза.
      Хранцузы и так "законная цель",а здесь ещё и дело принципа...
    15. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      0
      Сегодня, 10:11
      Полосатые будут против, поскольку количество гипотетических пахотных земель окраины резко сократится в виду увеличения кладбищ.
    16. Alex66 Ранг пользователя
      Alex66
      0
      Сегодня, 10:13
      При этом он употребил словосочетание "баланс сил" понимая, что в одиночку Франция ничего сделать против России не может. А толпой можно запинать и сильного противника.
      Особенно если найдутся глупцы готовые первые напасть и отдать свои жизни за интересы партнеров. А Франция будет разумно стоять сзади вместе с Англией и Штатами, подталкивая трибалтов и польшу.
    17. Maluck Ранг пользователя
      Maluck
      0
      Сегодня, 10:17
      Отвечая на вопрос о возможной отправке французских войск на Украину, Сежурне от прямого ответа уклонился, но заявил, что весь вопрос заключается в том, существует ли иной способ заставить Россию "прекратить войну".

      Конечно существует - запад просто сваливает с б/у в туман, выделяет деньги на ее восстановление, а РФ системно превращает эту территорию в свою.
    18. vet Ранг пользователя
      vet
      -1
      Сегодня, 10:18
      Этого следовало и ожидать - не от Макрона, так от кого-то еще. Путин уже никого не впечатляет своими "красными линиями", о которые все с насмешкой вытирают ноги. А либерал и любитель "западных ценностей" Медведев, который пытается кого-то напугать постами в соцсетях - это просто смешно.
    19. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      0
      Сегодня, 10:22
      ... Недаром помнит вся Россия про день Бородино... А франки, видать, забыли.
    20. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 10:32
      призвал европейские страны говорить с Москвой с "позиции силы"
      Сколько уже таких призывальщиков отметилось на европейских трибунах и не счесть. Очередной прокукарекал с запозданием продублировав предыдущих. Речи воинственно-агрессивные, но уже набили оскомину своей банальной предсказуемостью.
    21. Юрась_Беларусь Ранг пользователя
      Юрась_Беларусь
      0
      Сегодня, 10:40
      В советское время это называлось "бить в барабаны войны". В древние времена призыв на войну знаменовался громким боем в барабаны, услышав которые рядовой общинник должен был хватать оружие и бежать под стяги военного вождя. Остаётся только посмотреть сколько европейцев прибежит. Если прибежит.
    22. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 10:44
      Интересно бы узнать, чем занимались предки Макрона во время немецкой оккупации?
    23. Denis812 Ранг пользователя
      Denis812
      0
      Сегодня, 10:48
      Ну почему Макрон рассвирипел это как раз понятно. Всё благодаря тому, что РФ делает в Африке, разогнав остатки французского влияния в общем.
      Так что обида Макрона вполне ясна. В Африке обломался, вот и пытается в Армении нагадить и в СВО влезть как-то.
      Но пока Германия и Польша добро не дадут (ну и США, понятное дело) - не будет войск Франции на Украине.
      Их согласие нужно потому что потребуется гнать всё французское воинство через них. И потом подкрепления слать.
      А так как это будут официальные войска, то по ним на территории Франции и на территории других стран вполне себе могут быть нанесены удары. Зачем Германии этот геморрой непонятно.
    24. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      0
      Сегодня, 10:56
      Френчи в своем репертуаре, за прошедшие триста лет ничего не изменилось:
      "Союз с Россией необходим, чтобы удобнее действовать против России... Изнутри самой же России, и – во вред России. Я не люблю этой страны, о которой мы долго ничего не знали, а когда узнали, то вдруг выяснилось, что именно эта страна способна нарушить равновесие всей Европы".
      Людовик XV, французский король.
      P.S. сказано, хочу заметить, во время семилетней войны, когда Россия и Франция были, в общем то, союзниками.
    25. Есаул Ранг пользователя
      Есаул
      0
      Сегодня, 11:04
      Да уж, глягушатники те ещё вояки, только и могут что тявкать и подстрекать других повоевать вместо них. Очень противный народ, наглый, алчный, высокомерный и лживый.
    26. rusich Ранг пользователя
      rusich
      0
      Сегодня, 11:05
      Этот заднеприводный петушок видимо забыл историю, раз воевать собрался с Россией.
    27. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      0
      Сегодня, 11:14
      Мы согласны.
      Только известно ли ему, что "исходя из баланса сил" Макрон должен метров сто ползти на пузе в гору по острой гальке к Путину, если ему разрешат поцеловать ботинок в порядке очереди, не поднимая глаз, однако...
      Ну чисто из баланса...

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