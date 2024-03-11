Глава Минобороны Турции об операции в Ираке: великое государство не будет подчиняться чьим-то приказам извне

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Глава Минобороны Турции об операции в Ираке: великое государство не будет подчиняться чьим-то приказам извне

Турецкие власти планируют провести очередную операцию на севере Ирака против, признанной в стране террористической, Рабочей партии Курдистана. Об этом ранее сообщало издание Hürriyet со ссылкой на источник, близкий к правительственным кругам.

Согласно опубликованной информации, турецкая армия намерена взять под полный контроль и закрыть от боевиков РПК все 378 километров границы с Ираком. Также источник издания сообщил, что проведение широкомасштабной наземной операции уже согласовано с Багдадом и администрацией города Эрбиль, находящегося в автономном регионе Курдистан.



В свою очередь, глава Минобороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара не собирается ни у кого за пределами страны просить разрешения на проведение вышеупомянутой операции, так как речь идет о национальной безопасности страны. Как пишет Hürriyet, министр подчеркнул, что Турция является великим государством и не будет подчиняться чьим-либо приказам извне. Вероятно, речь шла о США, оказывающих поддержку РПК.

Напомним, что ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявлял о планах расширить вопрос безопасности границы с Ираком, а также создать 30-40 километровый коридор безопасности в Сирии.

В то же время премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, в ответ на критику президента Турции по поводу операции ЦАХАЛ в Газе, обвинил Эрдогана в геноциде курдов и заявил, что тот не имеет права поучать других.
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    25 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 10:04
      «Министр подчеркнул, что Турция является великим государством» —

      ***
      — В полку "великих" прибыло ...
      ***
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +3
        Сегодня, 10:09
        Зря вы так.Турция мощная страна.Мочит прозападных курдских марионеток.Для Турции курды по планам Запада должны были сыграть ту же роль которую сейчас играет Украина по отношению к России.Просто Турция занимается профилактикой,а мы с 2014 года дали время Украине для укрепления её армии.
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          -2
          Сегодня, 10:42
          Цитата: neworange88
          Мочит прозападных курдских марионеток
          Не имеющие своего государства курды, являются расшатывающим фактором для стран Ближнего и Среднего Востока. Их используют все в своих интересах
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 11:37
            В то же время премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, в ответ на критику президента Турции по поводу операции ЦАХАЛ в Газе, обвинил Эрдогана в геноциде курдов и заявил, что тот не имеет права поучать других.

            Вот так они поговорили и друг друга обвинили... Как бы не относились мусульманские страны к Штатам, уничтожить Израиль они будут мечтать всегда...
        2. роман66 Ранг пользователя
          роман66
          0
          Сегодня, 11:14
          А ведь наметилась тенденция - решать вопросы исходя из собственных сил, без оглядки на международные организации. Кто туркам возразит? Во то-то
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 10:35
        Из за слабости центральных властей Ирака в стране появилась курдская автономия. Превратившаяся в плацдарм для формирований РПК. Учитывая,что курды составляют четверть населения Турции. планируемый "турецкий Курдистан" просто развалит страну.
        1. Не_боец Ранг пользователя
          Не_боец
          0
          Сегодня, 10:37
          Уж не те ли это курды которых Саддам химией травил?
          1. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            +1
            Сегодня, 10:42
            Цитата: Не_боец
            Уж не те ли это курды которых Саддам химией травил?
            Именно те!
    2. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      0
      Сегодня, 10:05
      Щас хозяин гавкнет и они жиденько в шальвары дристнут.
      1. роман66 Ранг пользователя
        роман66
        0
        Сегодня, 11:15
        Турки-то? Вот вряд ли. Поклали они уже на него
    3. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 10:07
      В то же время премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, в ответ на критику президента Турции по поводу операции ЦАХАЛ в Газе, обвинил Эрдогана в геноциде курдов

      И давно ли евреи, так начали любить курдов.
      1. роман66 Ранг пользователя
        роман66
        0
        Сегодня, 11:16
        А так - это именно как? Любовь еврейская - скользкое поле
      2. BlackMokona Ранг пользователя
        BlackMokona
        0
        Сегодня, 11:17
        Цитата: carpenter
        И давно ли евреи, так начали любить курдов.

        Они их не любят, просто показывают что у тех там своя СВО.
    4. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      +4
      Сегодня, 10:08
      А где крики настоящей общественности с либеральными взглядами, про:
      - в 21 веке нельзя захватывать территорию
      - нельзя жить в воюющей стране
      - проведение геноцида (а турки в этом замечены и мастера)
      - эмбарго на поставки вооружения
      - санкции
      - запрет перелетов турецких самолетов
      - отключение от СВИФТ
      - отстранение от Олимпиады

      Что я забыл? Так это происходит с 10х годов.

      Двум страна такое делать можно без последствий. Интересно!
      1. Ломастер Ранг пользователя
        Ломастер
        0
        Сегодня, 10:20
        На это есть стандартный ответ - "это другое". Нам бы их универсальность. А то уже линейки кончились.
      2. Denis812 Ранг пользователя
        Denis812
        +1
        Сегодня, 10:52
        Ну во-первых, "вы не понимаете, это другое" :)
        А во-вторых, написано же, что Турция согласовала это с Багдадом.
        Если Багдад разрешает другому гос-ву устраивать войну на своей территории - вольному воля.
        1. Zaurbek Ранг пользователя
          Zaurbek
          0
          Сегодня, 11:05
          И Сирия? 10лет согласовывает?

          И забыл еще упомянуть, что нет возгласов турецкой интеллигенции: "Мне стыдно, что я Турок!"
          1. Denis812 Ранг пользователя
            Denis812
            0
            Сегодня, 11:17
            Сирия не есть суверенное государство. То, что у России с ней есть дип.отношения и Путин пожимает руку их президенту - не делает Сирию суверенной.
            Таких государств довольно много, кстати

            А про интеллегенцию - думаю, что турецким интеллегентам просто горло перерезали бы за стоны в стиле Ахеджаковой. :) И правильно бы сделали.
            1. Zaurbek Ранг пользователя
              Zaurbek
              0
              Сегодня, 11:26
              404 - есть суверенное государство? Сирия была даже сувереннее.
              1. Denis812 Ранг пользователя
                Denis812
                0
                Сегодня, 11:28
                Не знаю почему Вы задаете этот вопрос, но отвечу: Украина конечно же несуверенное государство.
      3. роман66 Ранг пользователя
        роман66
        0
        Сегодня, 11:18
        Что я забыл?

        Подрыв газопроводов
        1. Zaurbek Ранг пользователя
          Zaurbek
          0
          Сегодня, 11:25
          Это сделал тот, чье имя нельзя называть вслух. Это не про Турок и им бы не дали.
    5. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      +2
      Сегодня, 10:18
      Кое-кому следовало бы перенять риторику турецкого султана. А то уже все красные карандаши сломались.
    6. Юрась_Беларусь Ранг пользователя
      Юрась_Беларусь
      0
      Сегодня, 10:35
      Империализм снова в повестке дня. Иракские курды мешают туркам ассимилировать турецких курдов - уничтожить их, раз никто сейчас за них не вступится. Уничтожить сирийских курдов? Да ну на...! Там же русские с иранцами! Могут и...
    7. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 10:40
      Анкара не собирается ни у кого за пределами страны просить разрешения
      Вот это ответ настоящего Государственного деятеля

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