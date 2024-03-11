Глава Минобороны Турции об операции в Ираке: великое государство не будет подчиняться чьим-то приказам извне
Турецкие власти планируют провести очередную операцию на севере Ирака против, признанной в стране террористической, Рабочей партии Курдистана. Об этом ранее сообщало издание Hürriyet со ссылкой на источник, близкий к правительственным кругам.
Согласно опубликованной информации, турецкая армия намерена взять под полный контроль и закрыть от боевиков РПК все 378 километров границы с Ираком. Также источник издания сообщил, что проведение широкомасштабной наземной операции уже согласовано с Багдадом и администрацией города Эрбиль, находящегося в автономном регионе Курдистан.
В свою очередь, глава Минобороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара не собирается ни у кого за пределами страны просить разрешения на проведение вышеупомянутой операции, так как речь идет о национальной безопасности страны. Как пишет Hürriyet, министр подчеркнул, что Турция является великим государством и не будет подчиняться чьим-либо приказам извне. Вероятно, речь шла о США, оказывающих поддержку РПК.
Напомним, что ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявлял о планах расширить вопрос безопасности границы с Ираком, а также создать 30-40 километровый коридор безопасности в Сирии.
В то же время премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, в ответ на критику президента Турции по поводу операции ЦАХАЛ в Газе, обвинил Эрдогана в геноциде курдов и заявил, что тот не имеет права поучать других.
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