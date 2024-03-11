Пресса США: летом ВСУ смогут поднять в небо лишь несколько истребителей F-16

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Пресса США: летом ВСУ смогут поднять в небо лишь несколько истребителей F-16

По мнению западных экспертов, летом текущего года украинская армия сможет поднять в воздух лишь шесть американских истребителей F-16 из 45 обещанных Киеву.

Как сообщает американское издание The New York Times, к моменту возвращения на Украину летчиков, которые проходят обучение на Западе, из 45 обещанных Киеву истребителей F-16 будет поставлено не более шести. В общей сложности, к ближайшему лету обучение на американских истребителях пройдут всего 12 украинских летчиков, что даже не дает возможность сформировать полноценную авиационную эскадрилью.



При этом о сроках начала обучения украинских летчиков на румынской авиабазе Фетешть до сих пор неизвестно. Отмечается, что эта задержка может стать причиной хаоса, с которым неизбежно столкнутся страны НАТО при поставках истребителей F-16.

Ранее западная пресса отмечала, что украинские авиабазы, на которых Киев планирует разместить F-16, неизбежно станут приоритетными целями для ВКС и ПВО России. Кроме того, украинская армия столкнется со сложностями при обслуживании F-16, которые слишком капризные, по сравнению с советскими самолетами. Использование неподготовленных аэродромов может стать причиной поломки американских истребителей.

В отличие от МиГ и Су, американские истребители неспособны взлетать с неподготовленных взлетных полос и требуют обслуживания высококвалифицированным персоналом.
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29 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    -2
    Сегодня, 10:10
    «Летом текущего года украинская армия сможет поднять в воздух лишь шесть американских истребителей F-16 » —

    ***
    — А посадить? ...
    ***
    1. German Titov Ранг пользователя
      German Titov
      +1
      Сегодня, 10:16
      — А посадить? ...

      А смысл сажать? Дело петушиное- прокукарекал, а там пусть не рассветает.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 11:40
        По мнению западных экспертов, летом текущего года украинская армия сможет поднять в воздух лишь шесть американских истребителей F-16 из 45 обещанных Киеву.

        Пусть взлеты их не будут гладки, шесть взлётов ни одной посадки... am
    2. Макsim
      Макsim
      +1
      Сегодня, 11:07
      а зачем? для пятачков ведь главное взлететь
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        0
        Сегодня, 11:28
        F-16, это не только 4 тонны всококачественного авиационного дюралюминия, но ещё и сотни километров качественных проводов, набор точной механики и десятки метров нержавеющих трубок для детского творчества! laughing
  2. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    -4
    Сегодня, 10:14
    Пресса США: летом ВСУ смогут поднять в небо лишь несколько истребителей F-16

    Будем делать ставки, сколь долго такой експеримент продлится!?!?!?
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      -4
      Сегодня, 10:17
      Думаю что наши ребята научатся сбивать и эти литаки....
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        +3
        Сегодня, 10:33
        Конечно научаться. Вот только сначала т.к системы этих самолётов полностью интегрированы в военную структуру наты со всеми её разведывательными возможностями, будут результативно наносить удары там где не ждут.
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          -1
          Сегодня, 10:53
          Все познаётся... по итогам и фактам, реальным.
          Делаю ставку, что далеко и долго летаки не разлетаются, сгорят как и все прочие "дрова".
  3. Ломастер Ранг пользователя
    Ломастер
    +1
    Сегодня, 10:16
    Смех смехом. Но сядут за штурвалы натовские "отпускники", и посыпятся бомбы на города России. Надо было раньше что-то с этим делать.
    1. Roma-1977 Ранг пользователя
      Roma-1977
      0
      Сегодня, 10:22
      Не бомбы. А в основном крылатые ракеты, которые сами по себе штучный товар. Передача F-16 обусловлена потерями ВСУ своего советского авиапарка. И F-16 будут выполнять на Украине ту же работу, которую ранее выполняли бывшие советские МиГ-29 и Су-24. Соответственно, и методы противодействия останутся те же.
      1. Ломастер Ранг пользователя
        Ломастер
        +3
        Сегодня, 10:25
        Планирующие бомбы в том числе. Ну и ттх совсем другие. Не так просто их будет сбивать.
        1. Roma-1977 Ранг пользователя
          Roma-1977
          -4
          Сегодня, 10:29
          Это F-16 старых серий, они не имеют никаких особых преимуществ над украинскими МиГами и Су в плане бомбовой нагрузки, скорости и высоты. И, естественно, использоваться они будут как ударные, а не для воздушных боев, где у них нет шансов.
        2. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          -4
          Сегодня, 10:38
          Цитата: Ломастер
          Не так просто их будет сбивать
          Не сложнее, чем любой другой
    2. Алекс Старлей Ранг пользователя
      Алекс Старлей
      -2
      Сегодня, 10:37
      У этих "отпускников" в голове должна крутиться только одна мысль и не давать спать - это ракета 40Н6Е, которая бьет на 400км и может поражать цели за пределами видимости радаров.
      1. DoctorRandom Ранг пользователя
        DoctorRandom
        -1
        Сегодня, 11:09
        "Чудо" торпеды, "чудо" крылатые ракеты, "чудо" ПКР, "чудо" лазерное оружие, теперь вот пошли "чудо" ЗРК. Не надоело?
        1. Алекс Старлей Ранг пользователя
          Алекс Старлей
          0
          Сегодня, 11:16
          Ну опыт применения этих ракет в 2023 году был, по словам Польши, успешно. Поживем увидим.
          1. DoctorRandom Ранг пользователя
            DoctorRandom
            0
            Сегодня, 11:17
            Восхищённые поляки, надо же! Были ж недавно болгары, не?
            1. Алекс Старлей Ранг пользователя
              Алекс Старлей
              0
              Сегодня, 11:20
              Нет. не восхищенные, а озадаченные. Инфа есть в открытом доступе.
    3. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      0
      Сегодня, 11:19
      . Надо было раньше что-то с этим делать.

      Что именно надо было с этим делать? Что могут эти ф-16 такого чего эскадрильи сушек сделать не смогли?
      Кстати, ф-16 у них уже 12 будет
  4. blackGRAIL Ранг пользователя
    blackGRAIL
    +2
    Сегодня, 10:20
    и требуют обслуживания высококвалифицированным персоналом.

    Это к чему? Что, МиГ и Су может обслуживаться деревенским механиком?
  5. Taskhyl
    Taskhyl
    +1
    Сегодня, 10:21
    Пилотов на "Фолкэн" найдут без проблем-их по миру как грязи
    1. Roma-1977 Ранг пользователя
      Roma-1977
      +1
      Сегодня, 10:25
      Это не является проблемой для ВС РФ. Проблемой является то, что тайно базироваться эти F-16 будут на территории Польши, Румынии, Молдовы. А значит потребуется политическое решение на нанесение ударов по их территории, на что руководство РФ не пойдет. То есть РФ опять будет в положении боксера, у которого связаны руки.
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        -6
        Сегодня, 10:38
        Нет не связаны. Вот в 2014 году были связаны, а в 2022 уже нет. Не мелите чушь здешней публике!
      2. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        +3
        Сегодня, 10:54
        Проблемой является то, что тайно базироваться эти F-16 будут на территории Польши

        Зачем??? До сих пор не уничтожены окраенские су24 и миг 29... Так что и ф16 на окраенские аэродромах ничего серьёзно не угрожает.
        РФ опять будет в положении боксера, у которого связаны руки.

        Это да, но это исключительно заслуга наших грозных болтунов и свадебного генерала.
    2. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      0
      Сегодня, 10:55
      А сейчас то чего не находят? Т
  6. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    -4
    Сегодня, 10:42
    летом текущего года украинская армия сможет поднять в воздух лишь шесть американских истребителей F-16 из 45 обещанных Киеву.
    Придет время и посмотрим, что будет в реальности. Неприятности конечно доставить могут, но решающей роли в измении обстановки на ЛБС не сыграют вне зависимости от того кто будет сидеть в кабине - украинский летчик или наемник..
  7. km-21 Ранг пользователя
    km-21
    +3
    Сегодня, 10:58
    Если Россия продолжит отсиживаться в обороне,
    то очень скоро в небе Украины появятся сотни вражеских истребителей и бомбардировщиков.

    Вспомните, с чего начинались поставки Западной помощи ВСУ.
    Посмотрите, к чему эти поставки пришли сегодня.
    А ведь это - только начало...
  8. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    -1
    Сегодня, 11:23
    Как говорится, если не стоит, никаким домкратом не поднимешь....

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