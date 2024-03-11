Пресса США: летом ВСУ смогут поднять в небо лишь несколько истребителей F-16
По мнению западных экспертов, летом текущего года украинская армия сможет поднять в воздух лишь шесть американских истребителей F-16 из 45 обещанных Киеву.
Как сообщает американское издание The New York Times, к моменту возвращения на Украину летчиков, которые проходят обучение на Западе, из 45 обещанных Киеву истребителей F-16 будет поставлено не более шести. В общей сложности, к ближайшему лету обучение на американских истребителях пройдут всего 12 украинских летчиков, что даже не дает возможность сформировать полноценную авиационную эскадрилью.
При этом о сроках начала обучения украинских летчиков на румынской авиабазе Фетешть до сих пор неизвестно. Отмечается, что эта задержка может стать причиной хаоса, с которым неизбежно столкнутся страны НАТО при поставках истребителей F-16.
Ранее западная пресса отмечала, что украинские авиабазы, на которых Киев планирует разместить F-16, неизбежно станут приоритетными целями для ВКС и ПВО России. Кроме того, украинская армия столкнется со сложностями при обслуживании F-16, которые слишком капризные, по сравнению с советскими самолетами. Использование неподготовленных аэродромов может стать причиной поломки американских истребителей.
В отличие от МиГ и Су, американские истребители неспособны взлетать с неподготовленных взлетных полос и требуют обслуживания высококвалифицированным персоналом.
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