Дроны не смогут победить корабли
В феврале западные спутники засекли необычную активность, связанную с МКР «Аскольд». Корабль поставлен в сухой док судостроительного завода «Залив», его корпус обнесен строительными лесами, над настройкой возвели крышу. Не исключено, что было принято решение о восстановлении МРК.
Малый ракетный корабль «Аскольд» (проекта 22800 «Каракурт») был поврежден в ноябре прошлого года. МРК находился у причальной стенки завода «Залив», когда по нему был нанесен удар крылатыми ракетами «Шторм Шэдоу».
Но не ракетные пуски стали главным поводом для тревог.
После полного разгрома ВМС Украины националисты сумели адаптироваться к условиям Черного моря и перейти к тактике с использованием малых безэкипажных средств.
Морские камикадзе – приходящие из ниоткуда и исчезающие в ночном море, среди всплесков от падающих снарядов.
Атаки беспилотников вызывают широкий резонанс. Раздаются требования – немедленно предпринять все меры и наказать виновных. Масла в огонь подливают различные эксперты, утверждающие, что концепция «больших кораблей» осталась в прошлом. На море безраздельно властвуют дроны.
Противник атакует корабли, даже не имея собственного военного флота!
Далее мы воздержимся от подробного анализа характеристик БЭК. И не станем делать оценки эффективности средств защиты, которыми оснащаются корабли ВМФ России.
Высокая степень угрозы от морских дронов имеет одно простое объяснение.
Посмотрите на географическую карту. Западный берег Крыма (Саки, Евпатория, Донузлав) находится на расстоянии 200 км от побережья, контролируемого киевским режимом.
Ла-Манш в большинстве мест имеет большую ширину!
Это расстояние в четыре раза меньше ширины Японского моря. Ведь от Владивостока до Токио по прямой – свыше тысячи километров.
Путь по морю от Севастополя до Одессы получится вдвое короче, чем маршрут от Астрахани до Баку.
Большинство морских сражений не помнит таких «смешных» дистанций.
Можно привести совсем абсурдный пример – представьте, если бы японцы готовили нападение на Перл-Харбор, находясь на одном из гавайских островов.
Даже наиболее восточная часть Крыма (Керченский п-ов) удалена всего на 550–600 км от побережья, занятого украинскими националистами. Примерно такое же расстояние отделяет базу в Новороссийске.
С началом СВО наш Черноморский флот оказался заперт на крайне ограниченной по размерам акватории.
Необходимо еще раз повторить, что вопреки распространенному заблуждению Черноморский флот не был «заперт в базах». Проблема в том, что все районы боевого патрулирования кораблей на Черном море (как и места их базирования), находятся на малой дистанции от побережья противника. На расстоянии, которое способны преодолеть даже самые небольшие катера и гидроциклы, нагруженные взрывчаткой.
Морской дрон, беспилотник или БЭК – не военный корабль
Мореходность. Энергетика. Возможности средств для обнаружения целей.
Несопоставимые масштабы!
Сможет ли «Magura» держаться на заданном курсе при волнении хотя бы 5 баллов (ветер до 10 м/с, высота волны 2 –2,5 метра)?
Много ли увидит тепловизор дрона, расположенный почти на уровне воды?
Вы наверняка обратили внимание, что почти на всех видео с атаками дронов отсутствует сильное волнение. В большинстве случаев морская поверхность лишь подёрнута лёгкой зыбью, словно боевые действия ведутся где-то на озере.
Здесь нет никакого секрета – БЭК столь малых размеров не могут действовать при сложных погодных условиях. Первый же возникший на пути шторм приведет к исчезновению украинской «эскадры». Морская стихия за считанные часы (минуты) разметает и поглотит дроны, как щепки.
Отсюда следуют два несложных вывода.
«Магуры» и «марiчки» никогда не смогут заменить крупные боевые корабли.
Действовать на морских коммуникациях, вести самостоятельный поиск целей, выдерживать перемену погоды и удары стихии.
БЭК не могут выдержать более пары суток в прибрежных водах. Про дальнюю морскую зону здесь не идёт даже речи.
Автор не является ретроградом и вполне допускает, что в будущем все корабли перейдут на автоматическое управление. Но эти боевые машины будут ничем не похожи на украинские катера. Это будут корабли нового поколения, по своим размерам не уступающие корветам и фрегатам.
Экспериментальный безэкипажный корабль ВМС Китая
Единственное, что может украинское «вундерваффе» – преодолеть в хорошую погоду пару сотен миль. И атаковать корабли, о местонахождении которых было известно заранее.
К сожалению, из-за малых размеров театра военных действий, данного набора качеств оказалось достаточно, чтобы причинить немало проблем Черноморскому флоту.
Короткое расстояние позволяет ГУР Украины
Путь в несколько часов не требует частого обновления разведывательных данных. «Ночные гости» не мечутся по морю в поисках целей, а следуют напрямую в район, где западные спутники и самолеты-разведчики НАТО еще с утра зафиксировали присутствие кораблей ЧФ.
Не требуется никаких долгосрочных метеопрогнозов. Короткий переход по морю снимает большинство вопросов к надежности механической части и оборудования дрона.
Простота задачи позволяет избегать сложных решений, безэкипажные катера стали буквально расходным материалом. Изучая новости за последнее время, можно обратить внимание на увеличение числа дронов, задействованных при каждой атаке.
У противника отсутствует необходимость в обеспечении большой автономности и размещении на борту значительных запасов топлива. Все модели БЭК получились исключительно малых размеров, при которых их борта едва выступают над поверхностью воды. Данная техническая особенность также играет на руку противнику. Чем меньше дрон – тем сложнее его обнаружение в момент атаки.
Ключом всех технических особенностей и тактических приёмов служит одно-единственное обстоятельство. Расстояние до побережья Крыма.
Как защититься от угрозы?
В качестве примера – боевые катамараны типа «Шахид Сулеймани» иранских ВМС, где в скрытых нишах над ватерлинией размещены управляемые пушечные турели. Такое решение обеспечивает лучший контроль над наиболее уязвимой, кормовой зоной корабля.
По мнению публики и экспертов, именно такие приемы способны гарантированно защитить корабли от украинских БЭК.
С другой стороны, проблема защиты кораблей ЧФ лежит явно не в технической плоскости. Это чистая география, фактор, который нельзя игнорировать.
Мы не вправе раздавать советы конструкторам, требовать от них увеличить число турелей и боевых постов на верхней палубе.
Всем советчикам стоит напомнить древнюю истину – если на корабль, вооруженный по проекту 8 пушками, поставить 10 пушек, то стрелять из них смогут только 6.
Все доступные меры были предприняты с момента первых нападений на корабли. Об этом свидетельствует успешный перехват десятков украинских морских дронов за прошедший год. Все указывает на то, что корабли Черноморского флота обладают достаточным составом вооружения для противодействия БЭК.
В мае 2023 года разведывательный корабль (судно связи) «Иван Хурс» успешно отразил атаку трёх безэкипажных катеров.
Попытка нападения на российский корабль произошла в экономической зоне Турции, в 140 км севернее пролива Босфор (кто не в курсе – путь по морю от Одессы до турецкого Босфора ближе, чем до Керчи).
В июле, августе и сентябре патрульный корабль «Сергей Котов» трижды отражал атаки с участием морских беспилотников. В ходе сентябрьской атаки штатными средствами поражения были уничтожены сразу пять единиц БЭК.
В ходе четвертой попытки украинская сторона выделила для участия в операции 15 дронов. Противник был своевременно обнаружен, экипаж «Сергея Котова» начал маневр уклонения и открыл по целям шквальный огонь. К сожалению, отбить столь массированную атаку не удалось.
Пусть каждый самостоятельно делает выводы из этих событий.
Исторические примеры
Первая история – о том, насколько опасно базирование кораблей в непосредственной близости от противника.
...Брест оказался гиблым местом. Аэродромы противника находились на расстоянии вытянутой руки – даже по меркам тихоходных «Бленхеймов», пролетавших это расстояние менее чем за один час.
Военно-морская база в Бресте не считалась удачной для базирования крупных надводных кораблей. Близнецы «Шарнхорст» и «Гнейзенау», наряду с тяжелым крейсером «Принц Ойген» оказались там по воле случая. Порезвившись на коммуникациях в Атлантике, они спешили укрыться на французском побережье.
Англичане превратили Брест в полигон для бомбардировочной авиации. За время пребывания тяжелых кораблей кригсмарине на территорию базы упало свыше 2 килотонн бомб!
Немцев было сложно обвинить в плохой организации и недостаточных мерах по защите корабельного состава. Гудели поднятые по тревоге «Мессершмитты», воздух сотрясали залпы зенитных батарей. Корабли пытались рассредоточить, прятали на секретных стоянках за пределами базы. В результате непрекращающихся атак, все три боевые единицы оказались в итоге повреждены.
Немецкие моряки решились на отчаянный прорыв через Ла-Манш (операция «Цербер»). Путь сквозь минные заграждения и риск встречи с флотом метрополии был предпочтительнее, чем стояние под непрекращающимися ночными налетами.
Брест находился всего в 220 км от берега Англии. Хотя в то время у англичан еще не было ни морских дронов, ни ракет «Шторм Шэдоу»…
Вторая история служит ответом на вопрос – как могла возникнуть угроза нашим кораблям при отсутствии флота у Украины.
Данный факт подается противником как насмешка. Но на самом деле звучит как самое бессмысленное обвинение в сторону Черноморского флота.
Мы находимся не в XVIII веке. Всякий раз, когда корабли оказываются в зоне действия авиации (а также – береговых ракетных комплексов, морских и воздушных дронов), они подвергаются угрозе.
В годы Великой Отечественной войны немцы не имели на Черном море ни одного боевого корабля размером крупнее штурмбота. Из-за ограниченных размеров акватории, на данном театре отсутствовала необходимость в применении специфических морских вооружений (например, были отмечены лишь эпизодические вылеты торпедоносцев).
Для решения всех задач применялась фронтовая авиация сухопутного базирования.
Крейсер «Червона Украина», лидер «Ташкент», потеря лидера «Харьков» и двух эсминцев у побережья Ялты в 1943 году – каждый из приведенных случаев был результатом налета пикирующих бомбардировщиков «Штука».
Сухопутные «Штуки» были одними из самых смертоносных противников на море. Например, за один май 1941 года они успели потопить британский крейсер и 8 эсминцев у берегов Крита. И повредить авианосец «Формидебл».
Более свежим примером описываемой ситуации стал Фолклендский конфликт (1982).
Британские корабли оставались невидимы и неуязвимы, пока двигались в открытом океане. Но стоило им подойти к берегу, как на них обрушивался ливень бомб. 19 вымпелов эскадры получили повреждения. А шестерым пришлось навсегда остаться в Южной Атлантике.
Ярость аргентинских ВВС стала со временем угасать. Но в последний день конфликта эсминец «Глэморган» попал под ракетный удар с берега.
Этих исторических примеров будет достаточно.
Экстремальная удаленность зоны боевых действий, так же, как и экстремально близкое соседство с противником, в обоих случаях таят в себе немало проблем.
Самым надежным способом защиты кораблей и инфраструктуры Черноморского флота было бы полное освобождение побережья и лишение Украины выхода к морю.
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