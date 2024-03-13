Дроны не смогут победить корабли

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Дроны не смогут победить корабли

В феврале западные спутники засекли необычную активность, связанную с МКР «Аскольд». Корабль поставлен в сухой док судостроительного завода «Залив», его корпус обнесен строительными лесами, над настройкой возвели крышу. Не исключено, что было принято решение о восстановлении МРК.

Малый ракетный корабль «Аскольд» (проекта 22800 «Каракурт») был поврежден в ноябре прошлого года. МРК находился у причальной стенки завода «Залив», когда по нему был нанесен удар крылатыми ракетами «Шторм Шэдоу».




Но не ракетные пуски стали главным поводом для тревог.

После полного разгрома ВМС Украины националисты сумели адаптироваться к условиям Черного моря и перейти к тактике с использованием малых безэкипажных средств.

Морские камикадзе – приходящие из ниоткуда и исчезающие в ночном море, среди всплесков от падающих снарядов.

Атаки беспилотников вызывают широкий резонанс. Раздаются требования – немедленно предпринять все меры и наказать виновных. Масла в огонь подливают различные эксперты, утверждающие, что концепция «больших кораблей» осталась в прошлом. На море безраздельно властвуют дроны.

Противник атакует корабли, даже не имея собственного военного флота!

Далее мы воздержимся от подробного анализа характеристик БЭК. И не станем делать оценки эффективности средств защиты, которыми оснащаются корабли ВМФ России.

Высокая степень угрозы от морских дронов имеет одно простое объяснение.


Посмотрите на географическую карту. Западный берег Крыма (Саки, Евпатория, Донузлав) находится на расстоянии 200 км от побережья, контролируемого киевским режимом.

Ла-Манш в большинстве мест имеет большую ширину!

Это расстояние в четыре раза меньше ширины Японского моря. Ведь от Владивостока до Токио по прямой – свыше тысячи километров.

Путь по морю от Севастополя до Одессы получится вдвое короче, чем маршрут от Астрахани до Баку.

Большинство морских сражений не помнит таких «смешных» дистанций.

Можно привести совсем абсурдный пример – представьте, если бы японцы готовили нападение на Перл-Харбор, находясь на одном из гавайских островов.

Даже наиболее восточная часть Крыма (Керченский п-ов) удалена всего на 550–600 км от побережья, занятого украинскими националистами. Примерно такое же расстояние отделяет базу в Новороссийске.

С началом СВО наш Черноморский флот оказался заперт на крайне ограниченной по размерам акватории.

Необходимо еще раз повторить, что вопреки распространенному заблуждению Черноморский флот не был «заперт в базах». Проблема в том, что все районы боевого патрулирования кораблей на Черном море (как и места их базирования), находятся на малой дистанции от побережья противника. На расстоянии, которое способны преодолеть даже самые небольшие катера и гидроциклы, нагруженные взрывчаткой.

Морской дрон, беспилотник или БЭК – не военный корабль


Мореходность. Энергетика. Возможности средств для обнаружения целей.

Несопоставимые масштабы!

Сможет ли «Magura» держаться на заданном курсе при волнении хотя бы 5 баллов (ветер до 10 м/с, высота волны 2 –2,5 метра)?

Много ли увидит тепловизор дрона, расположенный почти на уровне воды?

Вы наверняка обратили внимание, что почти на всех видео с атаками дронов отсутствует сильное волнение. В большинстве случаев морская поверхность лишь подёрнута лёгкой зыбью, словно боевые действия ведутся где-то на озере.


Здесь нет никакого секрета – БЭК столь малых размеров не могут действовать при сложных погодных условиях. Первый же возникший на пути шторм приведет к исчезновению украинской «эскадры». Морская стихия за считанные часы (минуты) разметает и поглотит дроны, как щепки.

Отсюда следуют два несложных вывода.

«Магуры» и «марiчки» никогда не смогут заменить крупные боевые корабли.

Действовать на морских коммуникациях, вести самостоятельный поиск целей, выдерживать перемену погоды и удары стихии.

БЭК не могут выдержать более пары суток в прибрежных водах. Про дальнюю морскую зону здесь не идёт даже речи.

Автор не является ретроградом и вполне допускает, что в будущем все корабли перейдут на автоматическое управление. Но эти боевые машины будут ничем не похожи на украинские катера. Это будут корабли нового поколения, по своим размерам не уступающие корветам и фрегатам.


Экспериментальный безэкипажный корабль ВМС Китая

Единственное, что может украинское «вундерваффе» – преодолеть в хорошую погоду пару сотен миль. И атаковать корабли, о местонахождении которых было известно заранее.

К сожалению, из-за малых размеров театра военных действий, данного набора качеств оказалось достаточно, чтобы причинить немало проблем Черноморскому флоту.

Короткое расстояние позволяет ГУР Украины импровизировать планировать свои операции-однодневки. При средней маршевой скорости 40 км/ч (такие характеристики приводятся для беспилотников Magura V5) путь от Одессы до внешнего рейда Севастополя занимает у них менее 8 часов. Будучи запущенными после полудня, они могут уже в полночь оказаться у побережья Крыма.

Путь в несколько часов не требует частого обновления разведывательных данных. «Ночные гости» не мечутся по морю в поисках целей, а следуют напрямую в район, где западные спутники и самолеты-разведчики НАТО еще с утра зафиксировали присутствие кораблей ЧФ.
Не требуется никаких долгосрочных метеопрогнозов. Короткий переход по морю снимает большинство вопросов к надежности механической части и оборудования дрона.

Простота задачи позволяет избегать сложных решений, безэкипажные катера стали буквально расходным материалом. Изучая новости за последнее время, можно обратить внимание на увеличение числа дронов, задействованных при каждой атаке.


У противника отсутствует необходимость в обеспечении большой автономности и размещении на борту значительных запасов топлива. Все модели БЭК получились исключительно малых размеров, при которых их борта едва выступают над поверхностью воды. Данная техническая особенность также играет на руку противнику. Чем меньше дрон – тем сложнее его обнаружение в момент атаки.

Ключом всех технических особенностей и тактических приёмов служит одно-единственное обстоятельство. Расстояние до побережья Крыма.

Как защититься от угрозы?


В качестве примера – боевые катамараны типа «Шахид Сулеймани» иранских ВМС, где в скрытых нишах над ватерлинией размещены управляемые пушечные турели. Такое решение обеспечивает лучший контроль над наиболее уязвимой, кормовой зоной корабля.

По мнению публики и экспертов, именно такие приемы способны гарантированно защитить корабли от украинских БЭК.


С другой стороны, проблема защиты кораблей ЧФ лежит явно не в технической плоскости. Это чистая география, фактор, который нельзя игнорировать.

Мы не вправе раздавать советы конструкторам, требовать от них увеличить число турелей и боевых постов на верхней палубе.

Всем советчикам стоит напомнить древнюю истину – если на корабль, вооруженный по проекту 8 пушками, поставить 10 пушек, то стрелять из них смогут только 6.

Все доступные меры были предприняты с момента первых нападений на корабли. Об этом свидетельствует успешный перехват десятков украинских морских дронов за прошедший год. Все указывает на то, что корабли Черноморского флота обладают достаточным составом вооружения для противодействия БЭК.

В мае 2023 года разведывательный корабль (судно связи) «Иван Хурс» успешно отразил атаку трёх безэкипажных катеров.

Попытка нападения на российский корабль произошла в экономической зоне Турции, в 140 км севернее пролива Босфор (кто не в курсе – путь по морю от Одессы до турецкого Босфора ближе, чем до Керчи).

В июле, августе и сентябре патрульный корабль «Сергей Котов» трижды отражал атаки с участием морских беспилотников. В ходе сентябрьской атаки штатными средствами поражения были уничтожены сразу пять единиц БЭК.

В ходе четвертой попытки украинская сторона выделила для участия в операции 15 дронов. Противник был своевременно обнаружен, экипаж «Сергея Котова» начал маневр уклонения и открыл по целям шквальный огонь. К сожалению, отбить столь массированную атаку не удалось.

Пусть каждый самостоятельно делает выводы из этих событий.

Исторические примеры


Первая история – о том, насколько опасно базирование кораблей в непосредственной близости от противника.

...Брест оказался гиблым местом. Аэродромы противника находились на расстоянии вытянутой руки – даже по меркам тихоходных «Бленхеймов», пролетавших это расстояние менее чем за один час.

Военно-морская база в Бресте не считалась удачной для базирования крупных надводных кораблей. Близнецы «Шарнхорст» и «Гнейзенау», наряду с тяжелым крейсером «Принц Ойген» оказались там по воле случая. Порезвившись на коммуникациях в Атлантике, они спешили укрыться на французском побережье.

Англичане превратили Брест в полигон для бомбардировочной авиации. За время пребывания тяжелых кораблей кригсмарине на территорию базы упало свыше 2 килотонн бомб!

Немцев было сложно обвинить в плохой организации и недостаточных мерах по защите корабельного состава. Гудели поднятые по тревоге «Мессершмитты», воздух сотрясали залпы зенитных батарей. Корабли пытались рассредоточить, прятали на секретных стоянках за пределами базы. В результате непрекращающихся атак, все три боевые единицы оказались в итоге повреждены.

Немецкие моряки решились на отчаянный прорыв через Ла-Манш (операция «Цербер»). Путь сквозь минные заграждения и риск встречи с флотом метрополии был предпочтительнее, чем стояние под непрекращающимися ночными налетами.

Брест находился всего в 220 км от берега Англии. Хотя в то время у англичан еще не было ни морских дронов, ни ракет «Шторм Шэдоу»…

Вторая история служит ответом на вопрос – как могла возникнуть угроза нашим кораблям при отсутствии флота у Украины.

Данный факт подается противником как насмешка. Но на самом деле звучит как самое бессмысленное обвинение в сторону Черноморского флота.

Мы находимся не в XVIII веке. Всякий раз, когда корабли оказываются в зоне действия авиации (а также – береговых ракетных комплексов, морских и воздушных дронов), они подвергаются угрозе.

В годы Великой Отечественной войны немцы не имели на Черном море ни одного боевого корабля размером крупнее штурмбота. Из-за ограниченных размеров акватории, на данном театре отсутствовала необходимость в применении специфических морских вооружений (например, были отмечены лишь эпизодические вылеты торпедоносцев).

Для решения всех задач применялась фронтовая авиация сухопутного базирования.

Крейсер «Червона Украина», лидер «Ташкент», потеря лидера «Харьков» и двух эсминцев у побережья Ялты в 1943 году – каждый из приведенных случаев был результатом налета пикирующих бомбардировщиков «Штука».

Сухопутные «Штуки» были одними из самых смертоносных противников на море. Например, за один май 1941 года они успели потопить британский крейсер и 8 эсминцев у берегов Крита. И повредить авианосец «Формидебл».

Более свежим примером описываемой ситуации стал Фолклендский конфликт (1982).

Британские корабли оставались невидимы и неуязвимы, пока двигались в открытом океане. Но стоило им подойти к берегу, как на них обрушивался ливень бомб. 19 вымпелов эскадры получили повреждения. А шестерым пришлось навсегда остаться в Южной Атлантике.

Ярость аргентинских ВВС стала со временем угасать. Но в последний день конфликта эсминец «Глэморган» попал под ракетный удар с берега.

Этих исторических примеров будет достаточно.

Экстремальная удаленность зоны боевых действий, так же, как и экстремально близкое соседство с противником, в обоих случаях таят в себе немало проблем.

Самым надежным способом защиты кораблей и инфраструктуры Черноморского флота было бы полное освобождение побережья и лишение Украины выхода к морю.

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28 комментариев
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  1. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 05:19
    Олег hi рад вас снова видеть на сайте!Проблема защиты кораблей в том числе и техническая ,те же 10 орудий можно разместить так что в защите корабля от дронов будут участвовать все орудия. С учётом того что атаки будут с двух сторон на корабль.Речь билет о защите,но главное в первую очередь это самим быстро обнаружить вражеские дроны. Как защиту от дронов нужно использовать контрдроны. Помните в Советское время часто гоняли по водоёмам радиоупровляемые скутера?Что мешает взять такой скутер за основу,правдв увеличить его в размерах чтобы он автономно ходил на полсотни миль?Разместить на нем кроме простейшей аппаратуры слижения с десяток километров взрывчатки и использовать для атаки вражеских дронов!Выходит наш корабль в окружении десятка таких скутеров,рядом идёт корабль-носитель этих скутеров с парой десятков их на борту,а операторы скутеров через бпла мониторят акваторию. Ведь скутеру всего то максимум пару километров нужно на максимально возможной скорости преодолеть чтобы поразить вражеский гидродрон.
    1. Гражданский Ранг пользователя
      Гражданский
      0
      Сегодня, 06:48
      Вполне возможно, что этому противостоянию тяжелого флота и малотонажного флота больше подходит аналогия 1 мировой войны на примере "москитного флота" Италии и Австро-Венгерского кригсмарине.
  2. Владимир_2У Ранг пользователя
    Владимир_2У
    +5
    Сегодня, 05:20
    данного набора качеств оказалось достаточно, чтобы причинить немало проблем Черноморскому флоту.
    И набор этот - безынициативность и непрофессионализм руководства ЧФ.

    Мы не вправе раздавать советы конструкторам, требовать от них увеличить число турелей и боевых постов на верхней палубе.
    Конечно, потому что это право и обязанность руководства флотом, но, см. выше.

    Всем советчикам стоит напомнить древнюю истину – если на корабль, вооруженный по проекту 8 пушками, поставить 10 пушек, то стрелять из них смогут только 6.
    Это каких годов правило? Броненосных? А как быть с авианосными временами и их десятками зенитных автоматов без проекта на любой шаланде?

    Противник был своевременно обнаружен, экипаж «Сергея Котова» начал маневр уклонения и открыл по целям шквальный огонь.
    Какой шквальный? Из чего? Из носовой пушки которая не смогла стрелять из за мёртвой зоны в корму и двух пулемётов? И какой манёвр уклонения? С нулевого хода ему до своих 50 км/ч ещё разогнаться надо было, да не успел.

    Все три потопленных корабля не имели своей гидроакустики и стояли ночью без хода, да ещё и во время боевой тревоги и ввиду у БПЛА противника (не укров).

    Автор прав в том что у больших кораблей есть будущее, что мореходность БэКов не особо, но в том что всему виной география автор не прав совершенно.
    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      +2
      Сегодня, 05:23
      про подводные дроны не подумали ? а они развиваются,и им всё равно на волнение моря в баллах.
      1. Владимир_2У Ранг пользователя
        Владимир_2У
        0
        Сегодня, 05:32
        Цитата: Аэродромный
        про подводные дроны не подумали ? а они развиваются,и им всё равно на волнение моря в баллах.

        А вы про торпеды то не в курсе? С дальнобойностью в сотню-полторы км и скоростью под сотню.
      2. Santa Fe Ранг пользователя
        Santa Fe
        0
        Сегодня, 06:49
        про подводные дроны не подумали ?

        Дрон - это аппарат с дистанционным управлением. Радиосвязь под водой невозможна, придется кабель тянуть за собой на 300 км ;)

        Беспилотников, способных самостоятельно ориентироваться под водой и находить цели, пока не существует. Для этого требуется развитый ИИ как у терминатора

        То что есть у украины - это надводные дроны с возможностью погружения в момент атаки
    2. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 06:22
      Цитата: Владимир_2У
      И набор этот - безынициативность и непрофессионализм руководства ЧФ
      Ни в коем случае не хочу защищать адмиралов ЧФ, но надо признать, что эта война новая, каких ещё не было. Это война дронов и электроники, которой ни генералов, ни адмиралов в академиях не обучали. Рано или поздно, но противоядие дронам найдено будет, но пока.....
    3. Santa Fe Ранг пользователя
      Santa Fe
      -1
      Сегодня, 06:29
      безынициативность и непрофессионализм руководства ЧФ.

      Увести все корабли на азовское море или в сторону Сочи?

      И не показывать носа на Черном море, пока на побережье еще остаются силы ВСУ?
      А как быть с авианосными временами и их десятками зенитных автоматов без проекта на любой шаланде?

      Вы, наверное, имеете ввиду 20 мм автопушки Эрликон

      Они были бесполезны. 20 000 выстрелов на один сбитый самолет (параметр round per bird - из отчет вмс сша того времени), говорит о том что попадание было случайным, а огонь эрликонов носил скорее отвлекающий характер. Все таки японские самолеты не были дронами, а внутри сидели живые пилоты

      И много много других аспектов. Например прицельная дальность эрликона была меньше дальности на которой самолеты сбрасывали торпеды. Или неспособность остановить падающего камикадзе - для этого требовался втрое больший калибр

      Что касается вопроса о числе орудий - настоящих зениток, 127 мм универсальных установок, из количество оставалось почти неизменным. Ставить такие системы было некуда, они требовали много места. Таким орудиям требовались сложные ПУАЗО и средства управления централизованным огнем, без которого все были бы мертвым балластом

      Тоже самое относится к знаменитым Бофорсам - спаренным и счетверенным 40 мм, число таких установок было умеренно, это также тяжелая система требующая много места и ПУАЗО. При этом не самая эффективная - емнип или 4000 или 9000 выстрелов на 1 сбитый самолет.
      1. Владимир_2У Ранг пользователя
        Владимир_2У
        +1
        Сегодня, 07:09
        Цитата: Santa Fe
        Вы, наверное, имеете ввиду 20 мм автопушки Эрликон

        Я имею ввиду ВСЕ зенитные орудия экстренно поставленные на корабли не в рамках основного проекта. Автоматы просто по привычке написал.

        Цитата: Santa Fe
        Они были бесполезны. 20 000 выстрелов на один сбитый самолет (параметр round per bird - из отчет вмс сша того времени), говорит о том что попадание было случайным, а огонь эрликонов носил скорее отвлекающий характер. Все таки японские самолеты не были дронами, а внутри сидели живые пилоты
        А на одного убитого союзники тратили 25 000 патронов - стрелковка бесполезна? Да уже одно то, что штурмовка истребителями каких нибудь тральщиков становилась опасной, окупало 20 000 выстрелов. А ведь сейчас стабилизированные модули на тумбу ставятся без особого напряга. Так что не аргумент про "бесполезность" даже 20-к, не говоря о 25, 37 и 45 мм.


        Цитата: Santa Fe
        безынициативность и непрофессионализм руководства ЧФ.
        Увести все корабли на азовское море или в сторону Сочи?
        И не показывать носа на Черном море, пока на побережье еще остаются силы ВСУ?
        Извините, но с момента появления в море БэКов до первого потопленного прошло более года, а не то что корабли не были усиленны огневыми средствами , привет "шквальный огонь", элементарных меропиятий не было проведено, типа воспрещения ночных стоянок вне боновых заграждений, проработки постановки помех управлению БэКами, да даже нормальных учений по отражению атаки имеющимися средствами похоже проведено не было, судя по суете и сплошной стрельбе трассёрами, без признаков целеуказания, с БДК.
        Уж не говоря о противодействии БПЛА противника.
        1. Santa Fe Ранг пользователя
          Santa Fe
          0
          Сегодня, 07:23
          ВСЕ зенитные орудия экстренно поставленные на корабли не в рамках основного проекта.

          Число зенитных орудий крупного калибра (тех которые могли хоть что то) практически не изменилось

          Орудия с такими возможностями требовали слишком много места + сложность координации их огня
          убитого союзники тратили 25 000 патронов - стрелковка бесполезна?

          Для сражений пехоты это нормально

          Для ПВО корабля недопустимо, тратить 20 000 выстрелов на 1 сбитый самолет. Поэтому и отказались от МЗА на кораблях, до появления шестиствольных Ак-630 и фаланксов в 70-80х гг., с самонаведением
  3. bya965 Ранг пользователя
    bya965
    -2
    Сегодня, 05:29
    Спасибо за статью. К сожалению на ВО все больше поверхностных измышлений, как в статьях и в комментах.

    Даже здесь уже эти измышлизмы пошли.
    Я предлагаю возродить торпедную защиту корпуса, как на линкорах 1 мировой.
    Выбор большой:
    1 Английская система бортовой подводной защиты
    2 Американская система бортовой подводной защиты
    3 Немецкая система бортовой подводной защиты
    4 Итальянская система бортовой подводной защиты
    1. Владимир_2У Ранг пользователя
      Владимир_2У
      +2
      Сегодня, 05:58
      Цитата: bya965
      Я предлагаю возродить торпедную защиту корпуса, как на линкорах 1 мировой.

      Защита как у линкоров подразумевает и размеры как у линкоров, а откуда у малых кораблей таким размерам взяться? Только обнаружение, активная защита и скорость.
    2. Santa Fe Ранг пользователя
      Santa Fe
      0
      Сегодня, 06:18
      Английская система бортовой подводной защиты

      Для чего

      БЭК не зарывается в воду, а подрывается на поверхности, вблизи корпуса корабля. Нужна защита в надводной части

      Для уничтожения британских крейсеров итальянцам пришлось использовать погружающиеся мины - катер разламывался пополам, при контакте с целью. Зачем? Видимо специалисты «черного князя» Боргезе что-то подозревали. Что взрыв 500 кг ВВ рядом с поясной броней крейсера (толщиной 76…102 мм) будет не столь эффективен, как хотелось бы

      Можно доверять или не верить расчетам итальянцев, но их система работала именно так
      1. тлауикол Ранг пользователя
        тлауикол
        0
        Сегодня, 06:34
        Олег, расскажите нам о бронировании кораблей ви 450-4500 тонн yes . Да и итальянскую систему по стоячим кораблям они вполне смогут применять. И гораздо раньше появления брони на флоте
        1. Santa Fe Ранг пользователя
          Santa Fe
          0
          Сегодня, 06:38
          о бронировании кораблей ви 450-4500 тонн

          О пассивной защите для фрегата 4500 тонн тема интересная

          Дифференцированная 50-100 мм защита палубы и надводного борта. Увеличение водоизмещения на пару тыщ. тонн не является проблемой. Ценность начинки и защита боекомплекта этого стоят, стоимость самого корпуса и металла обычно меньше четверти от стоимости военного корабля, для крупных эсминцев - 5-10%

          Примером такого корабля (4-5 тысяч тонн) служит самый быстроходный и совершенный крейсер своего времени «Дюпьи-де-Лом», имевший сплошную защиту борта 100 мм.
          1. тлауикол Ранг пользователя
            тлауикол
            0
            Сегодня, 06:53
            Это который пять лет с грехом пополам прослужил, а потом не знали, куда его сплавить? А зачем ? Хлы раньше погружную часть присобачат к магуре, а то и просто кз тёща .
            Американцы после Коула сделали другой вывод. Но не по поводу брони. И ни одного дрона не пропустили пока
  4. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    -2
    Сегодня, 05:29
    Сможет ли «Magura» держаться на заданном курсе при волнении хотя бы 5 баллов (ветер до 10 м/с, высота волны 2 –2,5 метра)?

    Эта проблема легко решаема доставкой дронов под водой с помощью подводных лодок.
    Этот способ маршрутов передвижения боевых средств противника куда опасен.
    Подлодка может прибыть в заданный район не заметно, залечь на дно и дождавшись хорошей погоды и благоприятного момента выпустить рой подводных и надводных дронов с ИИ.
    Как в этом случае обороняться от внезапного нападения?
    У американцев уже есть образцы дронов одновременно способных передвигаться как в морской среде так и по воздуху...пока что все этой в начальной стадии разработки...но что будет дальше...куда заведёт эта эволюция дронов?
  5. антивирус Ранг пользователя
    антивирус
    -2
    Сегодня, 05:31
    Аппалитичненько рассуждать начал автор.
    Мы строили прибрежный флот. И для чм, и для средземного, и красного...
    А тут - пока в окияне... Недосягаемый для ввс. Аргентина - великая авиационная держава, канечна. +морская.

    А просто заглкшить спутники для сбоя бэк? У крыма.
    Потренироваться до трмв.
    Накрыть корабль шапкой помех. Это не флот:и не пво, и не пло. А кто за сбои у юбк отвечает?
    И ни одной морской немецкой мины с 41 г не всплыло у норфолка(?) и плимута. В ответ на котова. Мы ж партнеры
  6. Сергей Аверченков Ранг пользователя
    Сергей Аверченков
    +2
    Сегодня, 05:56
    "Самым надежным способом защиты кораблей и инфраструктуры Черноморского флота было бы полное освобождение побережья и лишение Украины выхода к морю."

    Думаю, что это самое верное решение. Да и вообще уничтожение всей Украины было бы не лишним.
  7. Коте пане Коханка Ранг пользователя
    Коте пане Коханка
    0
    Сегодня, 06:02
    , проблема защиты кораблей ЧФ лежит явно не в технической плоскости. Это чистая география,

    Проблема не а «географии», а раздолбайстве. Так как основные потери мы понесли в местах базирования и стоянки кораблей, где для их защиты было достаточно боновых и сетевых заграждений.
    Всем доброго утра!
    1. тлауикол Ранг пользователя
      тлауикол
      0
      Сегодня, 06:35
      На внешнем рейде сети и боны долго не живут. Поэтому и не ставят
  8. jonht Ранг пользователя
    jonht
    0
    Сегодня, 06:15
    Как уже писалось на эту тему, "все уже придумали до нас". На кораблях первой мировой во всю использовали противо торпедные сети. Кому интересно можно найти в инете что это и как крепилось и ставилось в боевое.
    Более изящное решение, использование тех же квадрокоптеров с модулем по типу ОЛС с наших истребителей. Хоть и он не дает полную гарантию своевременного обнаружения брандеров, но как еще один рубеж обороны стоящего на якоре или рейде корабля все ж лучше чем ничего, а если его точка наблюдения над кораблём будет хотя бы на высоте 1000 метров, то и зона обнаружения брандеров будет не сотни метров.
    И защита все таки должна быть комплексной. hi
    Как говорится "Лучшее средство от авиации противника, наши танки на их аэродромах"
  9. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 06:15
    где для их защиты было достаточно боновых и сетевых заграждений.

    Этого недостаточно...вперед могут бросить пару дронов для подрыва сетей, а далее через брешь пройдут остальные дроны.
  10. тлауикол Ранг пользователя
    тлауикол
    0
    Сегодня, 06:26
    Бесшточный бомбомёт. Можно и шточный. Дёшево и примитивно, раз уж у нас даже турелей нормальных нет и не предвидится на кораблях. Не говоря уж о разведке и морской авиации
  11. рюрикович Ранг пользователя
    рюрикович
    0
    Сегодня, 06:39
    В данном случае соглашусь с Олегом yes
    Проблема есть и её надо решать. А "Котов" проиграл количеству...
    1. Kvakosavrus Ранг пользователя
      Kvakosavrus
      +1
      Сегодня, 07:04
      Если, как выше пишут, Котов "стоял ночью без хода" то проиграл он по глупости командования, а не количеству.
  12. ycuce234-san Ранг пользователя
    ycuce234-san
    0
    Сегодня, 06:56
    Более свежим примером описываемой ситуации стал Фолклендский конфликт (1982).

    Британцы могли бы дешёвыми дронами неограниченно и недорого держать блокаду острова с другой стороны земного шара, не имея ни малейшего риска для своих крупных кораблей.
    Для этого им нужны были бы авиадесантируемые на воду системы морских дальноходных беспилотников, способных бороться с кораблями и самолётами в любом месте океана. На крайний случай их они могли бы доставить на остров и запускать оттуда. Но дронов у них тогда ещё не было и оттого им и пришлось расплатится своими экипажными кораблями.
  13. СВД68 Ранг пользователя
    СВД68
    0
    Сегодня, 07:01
    "Ведь он противник лучше не бывает,
    Ты упадешь, а он не добивает,
    Ударишь в спину и не ждешь ответ.
    Интеллигенту от себя спасенья нет".
    Дело в данном случае не в Украине. Атакует наши корабли Англия под флагом Украины. И пока мы не ответим Англии, наглобритты будут атаковать наши корабли. А управляются дроны через американские спутники. И пока мы не ответим по спутникам они будут управляться. И наши трубопроводы будут взрываться. И Петербург быдет атаковаться дронами "с Украины".

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