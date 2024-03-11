Нардеп ВРУ предложил уволить из ВСУ «отказников», чтобы увеличить выплаты «боевых» находящимся на передовой

Я не вижу смысла держать таких людей в рядах нашей армии, лучше эти высвобождаемые средства направить на дополнительную мотивацию ребят, желающих воевать, защищать свою страну

В Верховной Раде Украины предложили уволить из ВСУ "отказников", чтобы таким образом найти деньги для дополнительных выплат воюющим на передовой военным. С таким предложением выступил украинский депутат от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко.Нардеп прокомментировал предложение главкома ВСУ Сырского мотивировать украинских военных двойными выплатами "боевых" на фоне провала мобилизации. Накануне генерал с таким предложением обратился к Зеленскому. По его словам, украинские бойцы сами начнут стремиться на передовую, если выплаты поднять со ста тысяч гривен до двухсот. В месяц, естественно. Вот только где найти на это средства, когда в бюджете пусто, а западные спонсоры заняты всем, чем угодно, но только не Украиной.На этом фоне Горбенко предлагает уволить их армии всех тех, кто не хочет воевать, а освободившиеся средства пустить на оплату повышенных боевых.- заявил нардеп добавив, что в Верховной Раде рассматривается законопроект об установлении льгот и доплат военнослужащим ВСУ.Со своей стороны добавим, что все таки странная эта Украина. Пока одни бегают и ловят будущих "захистников" в рамках мобилизации, другие предлагают увольнять "отказников". Думается нам, в случае принятия такого решения от нежелающих воевать отбоя не будет.