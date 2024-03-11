Нардеп ВРУ предложил уволить из ВСУ «отказников», чтобы увеличить выплаты «боевых» находящимся на передовой

15
Нардеп ВРУ предложил уволить из ВСУ «отказников», чтобы увеличить выплаты «боевых» находящимся на передовой

В Верховной Раде Украины предложили уволить из ВСУ "отказников", чтобы таким образом найти деньги для дополнительных выплат воюющим на передовой военным. С таким предложением выступил украинский депутат от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко.

Нардеп прокомментировал предложение главкома ВСУ Сырского мотивировать украинских военных двойными выплатами "боевых" на фоне провала мобилизации. Накануне генерал с таким предложением обратился к Зеленскому. По его словам, украинские бойцы сами начнут стремиться на передовую, если выплаты поднять со ста тысяч гривен до двухсот. В месяц, естественно. Вот только где найти на это средства, когда в бюджете пусто, а западные спонсоры заняты всем, чем угодно, но только не Украиной.



На этом фоне Горбенко предлагает уволить их армии всех тех, кто не хочет воевать, а освободившиеся средства пустить на оплату повышенных боевых.

Я не вижу смысла держать таких людей в рядах нашей армии, лучше эти высвобождаемые средства направить на дополнительную мотивацию ребят, желающих воевать, защищать свою страну

- заявил нардеп добавив, что в Верховной Раде рассматривается законопроект об установлении льгот и доплат военнослужащим ВСУ.

Со своей стороны добавим, что все таки странная эта Украина. Пока одни бегают и ловят будущих "захистников" в рамках мобилизации, другие предлагают увольнять "отказников". Думается нам, в случае принятия такого решения от нежелающих воевать отбоя не будет.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    15 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      -2
      Сегодня, 10:43
      Ну может и сработает. Допустим, работы дома для всех нет, совсем нет. Хочешь кушать сам и семье, идёшь в окопы. Попал в плен, отмена выплат. Само собой всю социалку для невоюющих отменить для мотивации.
      1. ANB Ранг пользователя
        ANB
        +4
        Сегодня, 11:17
        . Попал в плен, отмена выплат

        Да че там мелочиться. Им нужно пообещать всем на ЛБС по миллиону баксов в месяц. Плен - есно все выплаты отменяются. И прошлые тоже. Но платить только после взятия Москвы и Владивостока. А тож если сразу платить, то как потом удерживать? :)
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 10:47
      «Горбенко предлагает уволить их армии всех тех, кто не хочет воевать» —

      ***
      — А тех кто "хочет" , наловить по мобилизации ...
      ***
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 10:50
      мотивировать украинских военных двойными выплатами "боевых"
      При этом расчет строится на западных деньгах, которые "друзья" просто обязаны дать?
      Горбенко предлагает уволить их армии всех тех, кто не хочет воевать, а освободившиеся средства пустить на оплату повышенных боевых.
      Это подтверждает то, что в Раде главные "патриоты" совершенно не знают реальную обстановку на ЛБС и что происходит в ВСУ. Горбенко хотя бы приблизительно прикинул сколько действительно не хочет воевать и во что может вылиться такое "увольнение"? Но это их проблемы и головная боль.
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +3
        Сегодня, 10:59
        Это значит только то, что командиры будут себе в два раза больше бабла в карман класть, скрывая потери . Аещё количество "без вести пропавших" увеличится laughing
        1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
          oleg-nekrasov-19
          +1
          Сегодня, 11:12
          Так там 27 тыс пропавших без вести...Часть из них потом находят...Обычно мертвыми...деньги то в карман положены.
    4. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 10:50
      Скорее всего, тех кто не хочет воевать никто не уволит, а тупо перестанут им обещать деньги платить, но гнать на штурмы их будут как и прежде. Не исключено что тех, кто не хочет воевать там больше, чем тех кто хочет, а воюют они только из-за отсутствия выбора. А тут у них выбор появится? Что-то верится с трудом.
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 10:55
        Насколько я знаю,у них и так дифференцированы выплаты.Боевые,на передке-одна сумма,в тылу,ранен ,на лечении итд гораздо меньше.
        1. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          +3
          Сегодня, 11:04
          Да я не совсем про деньги. Очень сомнительно, что тех, кто не хочет воевать просто отпустят домой. Скорее им просто перестанут платить "боевые", но с ЛБС им уйти не дадут. Вся эта движуха, как по мне, сделана для того, чтобы щедро обещанные деньги для новых контрактников, взять не из бюджета дополнительно, а как раз из выплат "не хотящих" воевать, которых никто и никуда не уволит.
    5. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +2
      Сегодня, 11:02
      Вопрос к "депутату" - за какую сумму денег он лично готов спуститься в окоп? Правильно - ни за какую.
      1. ANB Ранг пользователя
        ANB
        +1
        Сегодня, 11:20
        . за какую сумму денег он лично готов спуститься в окоп?

        Ну, это смотря где окоп. Залужный вон себе в Лондоне вырыл. :)
    6. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 11:16
      а если не хотят более половины?!
    7. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      0
      Сегодня, 11:31
      Нежелающий воевать не пойдёт ни за какие деньги. Тем более за Украину, где стпроцентно сложишь голову. Так что мобилизации на Украине это не поспособствует. А уволить "отказников" идея хорошая. Это "гуд" . Одобряем good
    8. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Сегодня, 11:35
      winked Хотят увеличить оплату в двое, увеличив нагрузку в пятеро. Как это знакомо. Хищный оскал капитализма.
    9. Single-n Ранг пользователя
      Single-n
      0
      Сегодня, 11:38
      Схема простая. Отказники- домой. Потом их сажают как уклонистов. А далее они уже как з/к воюют за списание срока и пайку.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»