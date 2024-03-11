Член Европарламента от Франции заявил, что за «безлимитную» помощь Украине придется платить простым европейцам

В начале февраля лидеры ЕС утвердили помощь Киеву в размере 50 млрд евро. 17 млрд из вышеупомянутой суммы будут предоставлены в виде пожертвований, а остальные 33 млрд – кредитами.В свою очередь, член ЕП от Франции Тьерри Мариани заявил, что за «безлимитную» помощь Киеву, о которой недавно заявлял и французский президент Эммануэль Макрон, в конечном счете придется платить простым европейцам.Со слов чиновника, 33 млрд евро, якобы предоставленные в кредит, никогда не будут погашены. Ведь, как он выразился, сегодня всем известно, что Украина – банкрот.В то же время Мариани напомнил, что Евросоюз не зарабатывает деньги. Его бюджет состоит из вкладов стран-участниц.Из этого следует, что вышеупомянутые 50 млрд, которые никто и никогда не станет ЕС возвращать, будут вложены в Украину из бюджетов европейских стран.При этом член ЕП от Франции заявил, что доля его страны в европейском бюджете составляет 18,5%, а это значит, что французы безвозмездно отдадут Украине 9,25 млрд евро.Однако за этот «безлимит», как выразился чиновник, все же придется заплатить простым гражданам. Он напомнил, что глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр завил о необходимости «урезать» государственные услуги и программы в текущем году, как раз на 10 млрд евро.Кроме того, Мариани отметил, что Макрон, который щедро помогает Киеву, может покинуть свой пост уже в 2027 году, а с 2028-го французы начнут выплачивать украинский долг.

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