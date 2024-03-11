Минтруд предложил высылать трудовых мигрантов, которые работают в России не по профилю

Минтруд подготовил законопроект, согласно которому предполагается высылать из России трудовых мигрантов, работающих не по своей изначально заявленной профессии.Таким образом, в случае, если трудовой мигрант откажется работать на пригласившем его предприятии, он будет обязан покинуть территорию России в течение 15 дней. Кроме того, у иностранных граждан появится специальный документ, позволяющий им работать только у конкретного работодателя.Согласно предложению министерства, иностранцы, прибывающие в РФ по оргнабору, будут получать соответствующий документ, дающий право на трудовую деятельность исключительно у конкретного работодателя. В случае, если мигрант откажется работать у него, он будет обязан покинуть Россию в течение 15 дней.Специальным документом подтверждается право мигранта на осуществление временной трудовой деятельности в РФ. При этом работник сможет перейти на другое предприятие только в том случае, если оно участвует в оргнаборе. Соответствующие правила предполагается распространить на трудовых мигрантов как из стран с визовым, так и с безвизовым режимом.В настоящее время трудовая миграция открывает широкое поле возможностей для прибывающих в Россию работников из соседних государств. Они обладают возможностью по желанию менять сферу деятельности. Например, если мигрант изначально приехал в Россию, чтобы осуществлять свою трудовую деятельность в строительной сфере, впоследствии он может перейти на менее энергозатратную работу, например, в такси.Таким образом, в настоящее время трудовая миграция не выполняет изначально поставленные государством задачи, направленные на удовлетворение спроса на рабочий труд в нуждающейся сфере, при этом предоставляя широкие возможности для иностранных специалистов.

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