Минтруд предложил высылать трудовых мигрантов, которые работают в России не по профилю

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Минтруд предложил высылать трудовых мигрантов, которые работают в России не по профилю

Минтруд подготовил законопроект, согласно которому предполагается высылать из России трудовых мигрантов, работающих не по своей изначально заявленной профессии.

Таким образом, в случае, если трудовой мигрант откажется работать на пригласившем его предприятии, он будет обязан покинуть территорию России в течение 15 дней. Кроме того, у иностранных граждан появится специальный документ, позволяющий им работать только у конкретного работодателя.



Согласно предложению министерства, иностранцы, прибывающие в РФ по оргнабору, будут получать соответствующий документ, дающий право на трудовую деятельность исключительно у конкретного работодателя. В случае, если мигрант откажется работать у него, он будет обязан покинуть Россию в течение 15 дней.

Специальным документом подтверждается право мигранта на осуществление временной трудовой деятельности в РФ. При этом работник сможет перейти на другое предприятие только в том случае, если оно участвует в оргнаборе. Соответствующие правила предполагается распространить на трудовых мигрантов как из стран с визовым, так и с безвизовым режимом.

В настоящее время трудовая миграция открывает широкое поле возможностей для прибывающих в Россию работников из соседних государств. Они обладают возможностью по желанию менять сферу деятельности. Например, если мигрант изначально приехал в Россию, чтобы осуществлять свою трудовую деятельность в строительной сфере, впоследствии он может перейти на менее энергозатратную работу, например, в такси.

Таким образом, в настоящее время трудовая миграция не выполняет изначально поставленные государством задачи, направленные на удовлетворение спроса на рабочий труд в нуждающейся сфере, при этом предоставляя широкие возможности для иностранных специалистов.
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16 комментариев
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  1. Single-n Ранг пользователя
    Single-n
    +9
    Сегодня, 11:19
    Вангую. Не пройдет этот документ.
    1. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      +1
      Сегодня, 11:21
      Точно, но ладошки у госдумцев уже точно зачесались!
    2. ANB Ранг пользователя
      ANB
      0
      Сегодня, 11:24
      . Вангую. Не пройдет этот документ.

      Может и пройдёт. Вызвать российского водителя такси уже очень тяжело. Похоже, родственники депутатов такси иногда пользуются.
      1. Оптимус_Прайм Ранг пользователя
        Оптимус_Прайм
        0
        Сегодня, 11:35
        Нужно создать приложение РУССКОЕ такси
  2. antiaircrafter Ранг пользователя
    antiaircrafter
    +8
    Сегодня, 11:19
    Предложение хорошее. Но аж 15 дней давать на выезд слишком кучеряво. Трёх дней достаточно.
  3. Тима Ранг пользователя
    Тима
    +2
    Сегодня, 11:23
    [/quote]Минтруд подготовил законопроект, согласно которому предполагается высылать из России трудовых мигрантов, работающих не по своей изначально заявленной профессии.[quote]

    Надеемся, что законопроект будет принят и главное работать! Возможно очередной предвыборный ход, потому что миграционная политика в РФ провалена!
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 11:32
      Цитата: Тима
      потому что миграционная политика в РФ провалена!

      она не провалена, её просто нет
  4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 11:25
    ***
    — Чтобы упорядочить "выезд",надо ужесточить "въезд" ...
    ***
  5. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 11:28
    Цитата: Single-n
    Не пройдет этот документ.
    Появившееся желание у депутатов наконец хоть как-то регулировать прибывание иностранцев на территории России уже заслуживает внимания. До этого все было пущено на самотек и ничего кроме неприятностей не приносило. Я думаю, что документ пускай даже с поправками, но пройдет в итоге голосование.
  6. Eskobar Ранг пользователя
    Eskobar
    +4
    Сегодня, 11:28
    Ещё бы отбирать пожизненно гражданство с департацией на родину новых"граждан после преступлений.
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 11:32
      Цитата: Eskobar
      после преступлений.

      лучше до
  7. Громовик Ранг пользователя
    Громовик
    +2
    Сегодня, 11:31
    Депутаты, которые на поводке у крупного бизьнеса обязательно такой законопроект утопят. Это во-первых. Во-вторых приезжие этнопреступники с лёгкостью получают гражданство, так что мера была бы не полная.Но если произойдёт чудо и примут это будет праздник.
    Вообще следовало бы обязать каждого руководителя юрлица лично писать от руки объяснение в миграционную службу, не менее, чем на 3 листах, почему ему нужен на работе этот незаменимый специалист с серой в ушах, почему эту работу не может делать гражданин России.
    1. иван2022 Ранг пользователя
      иван2022
      0
      Сегодня, 11:41
      Депутаты тоже не дураки. Они превосходно помнят, как распрекрасный наш народ любовался по телеку расстрелом Всероссийского съезда нар-депов в октябре 1993.. А затем поддержал новую Конституцию. И правильно делают..... Идеалисты и чудаки закончились. Их просто убили.
  8. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 11:31
    один вопрос, а они типа заполняют при въезде анкету с должностью на которую едут устраиваться?!!
    они вообще здесь не нужны, ни государству ни народу, нужны они только владельцам строительных контор
    в москве среди курьеров их процентов 80 думаю среди таксистов так же
  9. Михаил55 Ранг пользователя
    Михаил55
    +1
    Сегодня, 11:32
    Вместо того, чтобы создавать новые рабочие места буржуины стараются зазвать на минимальную з/м мигрантов! Легче проедать советское наследство...чем думать своей башкой. Сейчас такой большой фронт работ, в связи с санкциями...но разве менеджерам это по силам. Набирающий оборот проблемища с присутсвием огромного населения в России, с полным отсутствием НАШИХ традиций и духовных ценностей когда нибудь может угробить нашу Родину!!! Проснемся ли???? Ау..."слуги народа"...
  10. Оптимус_Прайм Ранг пользователя
    Оптимус_Прайм
    0
    Сегодня, 11:39
    "Например, если мигрант изначально приехал в Россию, чтобы осуществлять свою трудовую деятельность в строительной сфере, впоследствии он может перейти на менее энергозатратную работу, например, в такси."

    Каким-то рабством попахивает. Переход на менее энергозатратную работу к этому стремятся все. Мда все и едут чтоб нихера не делать и деньги получать и на родину высылать. А налоги мы заплатим.

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