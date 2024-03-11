Киев начал консультации с США и Европой по поводу открытия гражданских аэропортов и возобновления полётов авиации
Киев начал консультации со своими спонсорами из США и Европы о возможном возобновлении полетов гражданской авиации над украинской территорией. Об этом заявил министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Украина приступает к переговорам с европейскими и американскими регуляторами по возобновлению регулярных пассажирских и грузовых полетов в украинском воздушном пространстве, закрытом с 2022 года. Речь не идет о запуске в эксплуатацию всех аэропортов, но какую-то часть Киев хочет запустить. На этом фоне ведутся консультации с Израилем, как страной, имеющей большой опыт эксплуатации воздушных гаваней на фоне постоянной ракетной опасности.
- заявил Кубраков добавив, что рассматриваются несколько сценариев с различным количеством открытых аэропортов.
Между тем, по мнению российских экспертов, речь может идти об открытии одного или двух аэропортов на западе Украины, расположенных как можно ближе к границам европейских стран. По данным украинских ресурсов, сейчас полным ходом идут работы в одном из аэропортов Украины, и это не Борисполь, хотя там работы тоже идут. Возможно, что речь идет об Ужгороде, находящемся практически на границе со Словакией. Здесь спокойно могут садиться грузовые самолеты, да и истребители разместить можно. Думается, что сюда российские ВС будут бить с осторожностью, чтобы не задеть соседние страны. Также в прошлом году шли разговоры об открытии аэропорта Львова.
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