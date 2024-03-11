Киев начал консультации с США и Европой по поводу открытия гражданских аэропортов и возобновления полётов авиации

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Киев начал консультации с США и Европой по поводу открытия гражданских аэропортов и возобновления полётов авиации

Киев начал консультации со своими спонсорами из США и Европы о возможном возобновлении полетов гражданской авиации над украинской территорией. Об этом заявил министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Украина приступает к переговорам с европейскими и американскими регуляторами по возобновлению регулярных пассажирских и грузовых полетов в украинском воздушном пространстве, закрытом с 2022 года. Речь не идет о запуске в эксплуатацию всех аэропортов, но какую-то часть Киев хочет запустить. На этом фоне ведутся консультации с Израилем, как страной, имеющей большой опыт эксплуатации воздушных гаваней на фоне постоянной ракетной опасности.



Пока рано говорить о каких-то сроках (...) Примеров, где работают аэропорты, куда в любой момент могут прилетать дроны или ракеты, в мире не так много. Израиль - это самый успешный пример

- заявил Кубраков добавив, что рассматриваются несколько сценариев с различным количеством открытых аэропортов.

Между тем, по мнению российских экспертов, речь может идти об открытии одного или двух аэропортов на западе Украины, расположенных как можно ближе к границам европейских стран. По данным украинских ресурсов, сейчас полным ходом идут работы в одном из аэропортов Украины, и это не Борисполь, хотя там работы тоже идут. Возможно, что речь идет об Ужгороде, находящемся практически на границе со Словакией. Здесь спокойно могут садиться грузовые самолеты, да и истребители разместить можно. Думается, что сюда российские ВС будут бить с осторожностью, чтобы не задеть соседние страны. Также в прошлом году шли разговоры об открытии аэропорта Львова.
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    7 комментариев
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    1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      -1
      Сегодня, 11:24
      У Жешува, наверное, уже неконтролируемая истерика началась...
      И за дело.
      Никто не хотел умирать. (с)
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        0
        Сегодня, 11:34
        Надеюсь на открытие первым прилетит Искандер...без приглашения laughing ...чёт я сомневаюсь, что туда полетят частные авиакомпании winked , так что использовать будут в основном для переброски военных грузов. В общем, ваше слово, товарищ Искандер.
    2. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +9
      Сегодня, 11:25
      Хитрые тварюжки, хотят очередной малазийский боинг вальнуть и орать на весь мир о злобных русских. Они дома то собственные колошматят, а уж гражданский лайнер завалят однозначно. И наверняка это будет не евро/амерский лайнер. Опять каких нить придурей камикадзе из стран третьего мира найдут.
      1. james Ранг пользователя
        james
        0
        Сегодня, 11:39
        а следствие будут проводить "специалисты" голандии
    3. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +1
      Сегодня, 11:31
      Бежать собрались хороняки. Или провокации готовят с гражданскими бортами. Скорее всего последнее. Могут гражданские борта оружием набить. Вариантов много.
    4. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      0
      Сегодня, 11:33
      В этой ситуации, как нигде, уместна "крылатая фраза" Лаврова. yes
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 11:33
      речь может идти об открытии одного или двух аэропортов на западе Украины,
      А кто может гарантировать, что в эти аэропорты не полетят самолеты с военными грузами? А значит такой аэропорт становится законной целью. Надеюсь в Сша и Европе об этом догадываются?

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