США усиливают меры безопасности вокруг посольства на Гаити и приступили к эвакуации части персонала

10
США усиливают меры безопасности вокруг посольства на Гаити и приступили к эвакуации части персонала

Власти США усиливают меры безопасности вокруг посольства на Гаити и приступили к эвакуации части персонала. Американские военные уже вывезли воздушным путем некоторых сотрудников дипломатического представительства.

Об этом сообщают ряд СМИ Соединенных Штатов со ссылкой на официальных лиц.



Эвакуация связана с обострением обстановки в районе посольства и в окрестностях столичного аэропорта.

В столице островного государства городе Порт-о-Пренс отмечен небывалый разгул бандитизма, который перерос в настоящую войну. Для лучшей защиты комплекса американского посольства Вооруженные силы США направили в этот район дополнительные подразделения.

Несмотря на разворачивающиеся на Гаити драматические и непредсказуемые события, о закрытии посольства Соединенных Штатов речи пока не идет.

Посольство США на Гаити остается открытым

- сообщает пресс-служба дипломатического представительства на своей странице в социальной сети.

Руководство посольства предупредило находящихся в стране американских граждан, что сейчас его возможности в оказании им помощи сильно ограничены. И если у этих американцев есть возможность самостоятельно покинуть Гаити, им рекомендовали немедленно ею воспользоваться.

На данный момент большая часть района, примыкающего к посольству США, контролируется вооруженными бандами. На фоне беспорядков американские власти призывают премьер-министра Гаити Ариэля Анри, который сейчас находится за пределами страны и не может вернуться на родину, уйти в отставку или сформировать переходный совет.

  • Армия США
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Кот Александрович Ранг пользователя
    Кот Александрович
    +1
    Сегодня, 11:53
    Думаю, амеры скоро и пару авианосцев туда подгонят. Не очень поможет, но движение всё, цель ничто! И красиво.
    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 12:26
      МИХАИЛ БУЛГАКОВ «БАГРОВЫЙ ОСТРОВ».
    2. Reptiloid Ранг пользователя
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 12:28
      И как тут не вспомнить роман Грэма Грина "Тихий американец ".
      1. Canecat Ранг пользователя
        Canecat
        +1
        Сегодня, 13:41
        Цитата: Reptiloid
        И как тут не вспомнить роман Грэма Грина

        Как бы не получилось кино Падение черного ястреба 2.
    3. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 12:29
      Практика показала, что авианосцы против мужчин в сандалях и шортах не работают! На днях показали видео из Афганистана, где у талибов целый арсенал из бесплатного оружия матрасов образовался!
  2. Юра Ранг пользователя
    Юра
    +1
    Сегодня, 12:04
    В столице Гаити прошла массовая акция протеста против президента страны Жовенеля Моиза, во время которой демонстранты сожгли американский флаг и призвали Россию, Китай и Венесуэлу оказать помощь в разрешении ситуации в республике. По данным агентства AFP, митингующие выкрикивали лозунг «Долой американцев, да здравствует Путин!». Один из участников митинга посетовал на нищету в республике и попросил помощи в урегулировании ситуации у российских, венесуэльских и китайских властей. По мнению участника акции протеста, Вашингтон сосредоточил в своих руках слишком много влияния. "Мы хотим заявить об окончательном разрыве с США, с нас довольно американской оккупации, мы так больше не можем», - заявил один из лидеров митингующих. Протесты завершились столкновениями со стражами правопорядка, в результате чего полицейские применили против демонстрантов слезоточивый газ. После этого митингующие были вынуждены разойтись. Данная акция протеста не стала первой. 7 февраля жители страны уже выходили на улицы столицы, чтобы потребовать отставки властей, которых обвинили в коррупции и спаде в экономике страны. Президент Моиз отказался уйти в отставку.
    Сообщается, что в ходе протестов погибли уже семь человек.
    https://versia.ru/zhiteli-gaiti-poprosili-pomoshhi-u-rossii-v-reshenii-problem-strany
  3. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 12:20
    Американские военные уже вывезли воздушным путем некоторых сотрудников дипломатического представительства.
    А американским гражданам в этой стране предложено по возможности эвакуироваться самим.
    Посольство США на Гаити остается открытым
    В свое время Клинтонша запретила послу Сша в Ливии эвакуироваться и чем это закончилось все видели.Поэтому нежданчик на Гаити тоже не исключен если брать во внимание отношение части ее жителей к Сша.
  4. Михаил-Иванов Ранг пользователя
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 12:27
    Уже и оттуда бегут... Одно слово - "победители")))
  5. Earl Ранг пользователя
    Earl
    +1
    Сегодня, 12:33
    Я уж думал, что зомбиапокалипсис начался: где же ему приключиться, как не на Гаити?
  6. Громовик Ранг пользователя
    Громовик
    0
    Сегодня, 12:50
    Кстати, появилось фото предполагаемого руководителя повстанцев.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»