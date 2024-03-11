США усиливают меры безопасности вокруг посольства на Гаити и приступили к эвакуации части персонала
Власти США усиливают меры безопасности вокруг посольства на Гаити и приступили к эвакуации части персонала. Американские военные уже вывезли воздушным путем некоторых сотрудников дипломатического представительства.
Об этом сообщают ряд СМИ Соединенных Штатов со ссылкой на официальных лиц.
Эвакуация связана с обострением обстановки в районе посольства и в окрестностях столичного аэропорта.
В столице островного государства городе Порт-о-Пренс отмечен небывалый разгул бандитизма, который перерос в настоящую войну. Для лучшей защиты комплекса американского посольства Вооруженные силы США направили в этот район дополнительные подразделения.
Несмотря на разворачивающиеся на Гаити драматические и непредсказуемые события, о закрытии посольства Соединенных Штатов речи пока не идет.
- сообщает пресс-служба дипломатического представительства на своей странице в социальной сети.
Руководство посольства предупредило находящихся в стране американских граждан, что сейчас его возможности в оказании им помощи сильно ограничены. И если у этих американцев есть возможность самостоятельно покинуть Гаити, им рекомендовали немедленно ею воспользоваться.
На данный момент большая часть района, примыкающего к посольству США, контролируется вооруженными бандами. На фоне беспорядков американские власти призывают премьер-министра Гаити Ариэля Анри, который сейчас находится за пределами страны и не может вернуться на родину, уйти в отставку или сформировать переходный совет.
- Армия США
Информация