Российский флот получит на вооружение корабельную версию ударного дрона-камикадзе
Министерство обороны готовится к принятию на вооружение специальной "корабельной" версии ударного дрона-камикадзе, работы над беспилотником находятся на завершающем этапе. Как заявляют источники в военном ведомстве, дрон можно будет запускать как с кораблей, так и катеров.
Новый корабельный дрон-камикадзе создается для поражения как морских, так и наземных целей, он будет способен наносить удары по катерам, в том числе безэкипажным, моторным лодкам, которые используют диверсанты, а также для поддержки подразделений морской пехоты, действующей на побережье.
Как утверждают источники, работы над дроном находятся на заключительном этапе, но никаких подробностей по нему нет. Судя по публикации, это может быть что-то типа FPV-дрона, хотя для действий на море их дальность поражения слишком мала. Впрочем, скоро все узнаем, поскольку принять беспилотник на вооружение планируется как можно скорее. Так что мимо СМИ этот факт не пройдет.
- приводят "Известия" слова военного эксперта Дмитрия Болтенкова.
Ранее сообщалось, что компания Zala разработала версию ударного дрона-камикадзе "КУБ-БЛА" для применения на море. Данная модификация высокоточного барражирующего боеприпаса специально разработана для применения с морских платформ, включая даже небольшие десантно-штурмовые катера. Планировалось, что с помощью таких беспилотников флот получит возможность нанесения высокоточных ударов по морским и наземным целям, для уничтожения которых применение корабельных ракет избыточно.
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