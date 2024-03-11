Российский флот получит на вооружение корабельную версию ударного дрона-камикадзе

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Российский флот получит на вооружение корабельную версию ударного дрона-камикадзе

Фото иллюстрационное


Министерство обороны готовится к принятию на вооружение специальной "корабельной" версии ударного дрона-камикадзе, работы над беспилотником находятся на завершающем этапе. Как заявляют источники в военном ведомстве, дрон можно будет запускать как с кораблей, так и катеров.



Новый корабельный дрон-камикадзе создается для поражения как морских, так и наземных целей, он будет способен наносить удары по катерам, в том числе безэкипажным, моторным лодкам, которые используют диверсанты, а также для поддержки подразделений морской пехоты, действующей на побережье.

Как утверждают источники, работы над дроном находятся на заключительном этапе, но никаких подробностей по нему нет. Судя по публикации, это может быть что-то типа FPV-дрона, хотя для действий на море их дальность поражения слишком мала. Впрочем, скоро все узнаем, поскольку принять беспилотник на вооружение планируется как можно скорее. Так что мимо СМИ этот факт не пройдет.

Главное отличие суши от моря в том, что на морской поверхности нет никаких ориентиров. И управлять полетом над водой очень сложно. Там зацепиться не за что, требуется другая навигация

- приводят "Известия" слова военного эксперта Дмитрия Болтенкова.

Ранее сообщалось, что компания Zala разработала версию ударного дрона-камикадзе "КУБ-БЛА" для применения на море. Данная модификация высокоточного барражирующего боеприпаса специально разработана для применения с морских платформ, включая даже небольшие десантно-штурмовые катера. Планировалось, что с помощью таких беспилотников флот получит возможность нанесения высокоточных ударов по морским и наземным целям, для уничтожения которых применение корабельных ракет избыточно.
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    29 комментариев
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    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 12:03
      он будет способен наносить удары по катерам, в том числе безэкипажным, моторным лодкам, которые используют диверсанты,

      Великолепный ответ нацистским БЭКам.
      Давеча показала завод, где эти БПЛА десятками стоят, готовые к употреблению...
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +6
        Сегодня, 12:05
        Изобрели дрон с функциями ПТРК.

        Западные эксперты обнаружили в зоне СВО уникальный российский беспилотник, который абсолютно нечувствителен к украинским постановщикам помех. Forbes пишет, что был обнаружен ударный FPV-беспилотник, который имеет совершенно новую технологию преодоления радиопомех: у него нет радио, но он общается с оператором по волоконно-оптическому кабелю, разматываемому во время полета.В дополнение к обычной боеголовке, дрон-камикадзе несет пластиковый контейнер, в котором смотана катушка волоконно-оптического кабеля. Он подключен к оптическому приемо-передатчику, используемому для высокоскоростной связи. Маркировка на катушке гласит, что в ней находится 10 км кабеля.

        В украинских соцсетях фотографии дрона вызвали настоящую бурю. Украинцы просто не могли поверить в то, что такая технология настолько надежна. Однако они и ранее применялась для другого вооружения. Скажем, НАТО поставило ВСУ тысячи ракет TOW-2.


        В начале 2000-х американское оборонное агентство DARPA разработало беспилотник-камикадзе со взрывающейся боеголовкой в рамках программы Close Combat Lethal Recon. Однако натовцы и от него отказались в пользу радиоуправления.

        Forbes пишет, что российские военные инженеры теперь взяли технологию, от которой отказалось НАТО, усовершенствовали ее и успешно применили.Причем, что важно, беспилотник «Изделие 55», который управляется по волоконно-оптическому кабелю, — продукт одной из многих небольших российских компаний, работающих над разработкой дронов с использованием коммерческих компонентов.— Такие дроны широко варьируются: от тепловизионных до дронов, которые неделями «впадают в спячку» в ожидании активации, и ретрансляторов связи дальнего действия, — пишет Forbes.Фактически, «Изделие 55» означает революцию в создании дронов: теперь российские беспилотники абсолютно нечувствительны к глушению, подмене или созданию помех радиосигналам. Украинская РЭБ больше не работает.


        https://svpressa.ru/war21/article/407743/
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +2
          Сегодня, 12:12
          Давно пора было этим озаботиться. Тут был анализ по поводу материалов из которых украинец делает БЭКи, там тонкий металл. Пожалуй, самое эффективное средство борьбы с этими катерами ФПВ дроны, которые могут их бить на удалении от стоянок кораблей. Нужна грамотная разведка, обучение матросов, наличие средств поражения.
          Вчера прошла инфа что Евменова выгнали... Если это правда, то может быть действительно что-то начнет меняться... Половину ЧФ надо было утопить, чтобы его убрали.
          1. neworange88 Ранг пользователя
            neworange88
            +1
            Сегодня, 12:13
            Пишут что Моисеева ,подводника, назначили временно исполняющим обязанности.
            1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
              Михаил-Иванов
              +3
              Сегодня, 12:15
              Я в курсе. Важнее что Евменова сняли, редкостный был бездарь и коррупционер.
              1. Goto Ранг пользователя
                Goto
                +1
                Сегодня, 12:34
                Откуда информация ? Есть ссылки ?
                1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
                  Михаил-Иванов
                  -2
                  Сегодня, 12:40
                  Публиковали Борис Рожин и военкор Юрий Котенок, это надежные источники.
          2. Витов Ранг пользователя
            Витов
            -1
            Сегодня, 12:23
            Ребята , зачем козе баян ? Это Дрон предназначен для уничтожения малоподвижных целей ,координаты которых заранее разведаны.
            Разведаны с помощью БПЛА , более того последний обеспечивает вывод Дрона в район цели. У нас проблемы с защитой кораблей. Надо дорабатывать "Тор" или "Панцирь" , чтобы они стреляли как ПВО и по надводным целям ...
            1. neworange88 Ранг пользователя
              neworange88
              -1
              Сегодня, 12:34
              Ну тогда на ум приходит Гермес наземного базирования ,кстати есть и его корабельная версия.Его ракеты как раз таки созданы на основе ракет от Панциря-С.Другой вопрос как он отработает по БЭКам.Сейчас в зоне СВО уже должны испытывать Гермес наземного базирования.
              1. Kotofeich Ранг пользователя
                Kotofeich
                0
                Сегодня, 14:45
                Цитата: neworange88
                Другой вопрос как он отработает по БЭКам.

                Мне кажется, что на кораблях для борьбы с БЭКами уместно использовать лазер. Большой мощности не надо, достаточно выжечь матрицу камеры, а уже потом ослепший БЭК можно не спеша уничтожать. Проблема только с обнаружением и наведением.
        2. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +2
          Сегодня, 12:14
          Цитата: neworange88
          Изобрели дрон с функциями ПТРК.

          При такой дальности поражения (10 км) у оператора по любому остаётся не менее 5 с половиной минут на поражение...
          Дежурство на корабле никто не отменял, как и возможности автоматического наведения на цель... По любому эффективнее автоматов и крупнокалиберных пулемётов.
      2. курвиметр Ранг пользователя
        курвиметр
        -1
        Сегодня, 12:07
        Ответ так себе. Пишут же сложности с навигацией. Как перспективная разработка вполне.
        1. Voronezh Ранг пользователя
          Voronezh
          +2
          Сегодня, 12:14
          Ну надо же, сложности в море от отсутствия ориентиров.....И как только корабли там ориентируются, поди плутают все....
          1. Аэродромный Ранг пользователя
            Аэродромный
            0
            Сегодня, 12:19
            глаза сначала надо...потом уже дубину.
          2. курвиметр Ранг пользователя
            курвиметр
            0
            Сегодня, 12:22
            Экперты пишут. Вы тоже экперт ? wink
            1. Voronezh Ранг пользователя
              Voronezh
              +2
              Сегодня, 12:26
              Если это мне вопрос то я не эксперт. Я в далеком прошлом штурман ВМФ
              1. курвиметр Ранг пользователя
                курвиметр
                0
                Сегодня, 12:30
                Да вопрос вам был. И как штурмана спрашиваю, наверное, управление дроном и кораблём различаются ?
                1. Voronezh Ранг пользователя
                  Voronezh
                  +1
                  Сегодня, 12:49
                  Имея опыт начальника поста выведения вертолета, было у нас такое, и с учетом новых возможностей техники, могу уверенно сказать что не вижу проблем с выводом дрона в нужную точку
      3. Пионер1984 Ранг пользователя
        Пионер1984
        0
        Сегодня, 12:41
        Это конечно хорошо.Но нельзя ли,сначала,получить вменяемые корабли в состав флота,а не то что строится для ЧФ сейчас?Хотя понятно что сейчас флот не есть самое актуальное.
    2. думник Ранг пользователя
      думник
      0
      Сегодня, 12:03
      Давно пора было. Не каждый фрегат вертолет несет, а тут такая великолепная ситуационная осведомленность станет. Да и поражение всякой диверсионной фигни будет результативнее.
      1. solar Ранг пользователя
        solar
        +1
        Сегодня, 13:18
        Далеко не каждый дрон подойдет для улучшения ситуационной осведомленности корабля. Ветер над морем- обычное дело. А дальность требуется немаленькая, как для дрона.
    3. Fluoride11 Ранг пользователя
      Fluoride11
      +3
      Сегодня, 12:06
      Мне кажется на воде намного проще обучить нейросеть определять и поражать какие-либо объекты чем на суше. Никаких естественных препятствий. Не понятно почему такого не появилось за два года, а только сейчас.
    4. Харитon Ранг пользователя
      Харитon
      +2
      Сегодня, 12:06
      Скорее по наземным целям, для поддержки десанта. Ночью оператор небо от моря не отличит.
    5. Комментарий был удален.
    6. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +1
      Сегодня, 12:19
      Во флоте бы лучше разведывательными дронами озаботились бы, а то там разведка кажется уровня парусника, где на самой высокой мачте сидит матрос с подзорной трубой.
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        0
        Сегодня, 12:29
        Деды использовали оптику, Ка-29 и ПФАР и нам завещали. Ты кто такой, чтобы менять это на рои дронов и АФАР?!
        1. alexoff Ранг пользователя
          alexoff
          0
          Сегодня, 13:35
          Видимо дедова наследства на всех не хватает, а своего нового нам не надо. Будут внуки прапрадедовское донашивать
    7. wladimirjankov Ранг пользователя
      wladimirjankov
      -1
      Сегодня, 13:02
      Главное отличие суши от моря в том, что на морской поверхности нет никаких ориентиров. И управлять полетом над водой очень сложно. Там зацепиться не за что, требуется другая навигация

      Почему то нацистским БЭК море не мешает проходить 300 км от одессы до керченского пролива, находить там ночью наши корабли и атаковать их. Или их КР нептун найти тоже ночью в открытом море наш флагман москва и потопить его.
    8. Макsim
      Макsim
      0
      Сегодня, 13:22
      думаю это должен быть новый ланцет из пускового контейнера. Много места не занимает, катапульта для старта не нужна
    9. Аркадий007 Ранг пользователя
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 14:25
      Честно говоря, не понимаю почему до моряков только сейчас стало доходить что им нужны дроны для борьбы с БЭКами.

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