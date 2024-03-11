Власти ФРГ связывают недавнюю утечку важной информации с Сингапуром, где находился один из офицеров бундесвера

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Власти ФРГ связывают недавнюю утечку важной информации с Сингапуром, где находился один из офицеров бундесвера

После недавнего скандала, связанного с утечкой разговора немецких офицеров, в ходе которого обсуждались варианты применения дальнобойных ракет Taurus по Крымскому мосту и объектам ВС РФ, глава Минобороны Германии Борис Писториус пообещал проведение тщательного расследования инцидента. При этом судя по всему, власти ФРГ уже нашли «крайнего».

Как пишет издание Asia Times, официальная позиция бундесвера заключается в том, что перехват разговора об использовании ракеты дальнего радиуса действия в войне на Украине произошел в Сингапуре, а не в Берлине. По версии немецких властей, один из участников телефонного разговора, присутствовавший на авиасалоне в Сингапуре (19-25 февраля), вернулся в свой гостиничный номер поздно вечером после посещения вечеринки и, возможно, выпив немного, около полуночи подключился к вышеупомянутому обсуждению с помощью Webex.



В заявлении Минобороны Германии говорится, что утечка произошла либо из-за использования небезопасного гостиничного Wi-Fi, либо это было вызвано подключением телефона к Интернету, предоставляемому местным сотовым оператором.

В то же время, в материале говорится, что версия с Сингапуром не выглядит убедительной.

Журналисты Asia Times напомнили, что о рисках использования Wi-Fi в номерах отеля знают все без исключения туристы. Как об этом не мог знать немецкий офицер?

Если же разговор был перехвачен внутри сотовой сети, то маловероятно, что слежка велась именно за офицером бундесвера. Как пишут эксперты, Россия, возможно, и использует перехват информации в Сингапуре, но, в первую очередь, это направлено против американо-сингапурского оборонного сотрудничества.

Наконец, в издании допускают, что информация могла попасть к спецслужбам КНР, которые затем передали ее России. Однако, по мнению журналистов, такой вариант маловероятен, хоть и возможен.

Между тем авторы статьи удивлены, почему Берлин не рассматривает версию с утечкой непосредственно в Германии. Ведь взлом информационных сетей бундесвера российскими спецслужбами выглядит более вероятным, чем «охота» за немецким офицером за рубежом, который мог и не участвовать в обсуждении удара дальнобойными ракетами на Украине.

Кроме того, эксперты подчеркивают, что в разговоре участвовали четыре офицера. И лишь один из них находился в Сингапуре. При этом прослушка остальных почему-то немецкими властями не рассматривается.

Если предположить, что вероятность перехвата в ФРГ в три раза выше, чем в Сингапуре, возникает вопрос, почему бундесвер не расследует утечки в Германии или почему они так быстро заявили, что это была своего рода глупая ошибка COMSEC в Сингапуре?

- говорится в статье.

По мнению журналистов, ответом на данный вопрос может быть то, что Минобороны Германии и ранее использовало коммерческие сервисы и мобильные телефоны для всевозможных конфиденциальных разговоров.

В итоге, как предполагают эксперты, в бундесвере хотят «замять» всё это дело как можно быстрее. Ведь в противном случае могут возникнуть серьезные политические последствия не только из-за содержания утечки, но и из-за халатности в сфере нацбезопасности ФРГ.
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    11 комментариев
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    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 12:35
      Власти ФРГ связывают недавнюю утечку важной информации с Сингапуром, где находился один из офицеров бундесвера
      . Ой да ладно, свои же и сдали.
      Всегда ищи, кому выгодно!!! Внутренняя подковерная возня.
      А крайнего... назначат, не впервой.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 12:55
        Ой да ладно, свои же и сдали.

        Больше всех этот скандал был выгоден немцам и лично Шольцу (позывной "Ливерная Колбаса")...
        Он сразу давал повод для перекрытия поставок ракет "Taurus" на Украину... stop
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 13:33
          Приходилось слышать такое мнение, что Писториус уже и снова, поперёк той "ли верной колбасе".
          Не вижу противоречий в том и да, скандальчик как раз, вовремя и в тему.
    2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 12:43
      А я думал, что хуситы в кабель вклинились... В Германии, по ходу, перевелись нормальные руководители...
    3. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +1
      Сегодня, 12:44
      У течка произошла потому что должна была произойти.
      Этот вывод напрашивается из того, что за сам разговор ни кто из болтунов не наказан ни каким образом.
      1. andr327 Ранг пользователя
        andr327
        0
        Сегодня, 13:43
        У меня вызывает вопрос, кто поднял этот инцидент на не мысленную высоту. Пришел подвыпивший военный в гостиницу, ну поговорить охота. Звонит своим дружбанам и начинают обсуждать вопросы применения имеющегося у них оружия. Меня послушать так сколько раз самыми изощренными способами и средствами СЯС с сослуживцами уничтожали америку, англию, китай, колумбийскую мафию, отряды навальнят и т.п. Все-таки задача военных защищать и уничтожать противника. И они просто профессионально должны проводит игру на картах по любым ситуациям. Вопрос поставят ли им в дальнейшем данную задачу правители.
        Поэтому виноват непосредственный начальник сингапурского офицера, что не послал с ним надежного товарища с которым он бы мог обсудить вопросы после фуршета в номере.
        Навеяно старым армейским анекдотом о докладе дневального командиру о чем говорят офицеры в курилке: о женщинах, о политике, о службе. И выводах командира: "Опять нажрались!"
        1. Лешак Ранг пользователя
          Лешак
          +1
          Сегодня, 13:51
          Как я и сказал выше: это очень похоже на запланированный слив. И слили его ради шумихи.
          А так с вами согласен - разговор ни о чём. Поэтому вроде как ни кто и не виноват (ну кроме Сингапура). wink
    4. Тима Ранг пользователя
      Тима
      0
      Сегодня, 12:54
      [/quote]По мнению журналистов, ответом на данный вопрос может быть то, что Минобороны Германии и ранее использовало коммерческие сервисы и мобильные телефоны для всевозможных конфиденциальных разговоров.[quote]
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 13:24
      в бундесвере хотят «замять» всё это дело как можно быстрее
      И для этого лучший вариант Сингапур и лопоухость одного из участников беседы. Немцев совершенно не волнует содержание разговора, главное назначить виновного в утечке и конечно объявить ее непреднамеренной. Но по всей вероятности утечка была явно не из Сингапура. Но в любом случае хотя бы временно сыграла нам на руку.
    6. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      0
      Сегодня, 13:28
      Интересный "зигзаг мысли" в руководстве ФРГ. Никто не обсуждает возможные последствия для Германии, если бы выяснилось, что в разработке атаки на Крымский мост принимали участие действующие офицеры бундесвера, а только "какая редиска слила"? fool
    7. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      0
      Сегодня, 14:45
      У меня вот вопрос, до немчуры дошло уже или нет, что нужно у себя проверить среди товарищей по оружию граждан с фамилией Штирлиц? Нет? Ну нет, так нет.

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