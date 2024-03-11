Власти ФРГ связывают недавнюю утечку важной информации с Сингапуром, где находился один из офицеров бундесвера

Если предположить, что вероятность перехвата в ФРГ в три раза выше, чем в Сингапуре, возникает вопрос, почему бундесвер не расследует утечки в Германии или почему они так быстро заявили, что это была своего рода глупая ошибка COMSEC в Сингапуре?

После недавнего скандала, связанного с утечкой разговора немецких офицеров, в ходе которого обсуждались варианты применения дальнобойных ракет Taurus по Крымскому мосту и объектам ВС РФ, глава Минобороны Германии Борис Писториус пообещал проведение тщательного расследования инцидента. При этом судя по всему, власти ФРГ уже нашли «крайнего».Как пишет издание Asia Times, официальная позиция бундесвера заключается в том, что перехват разговора об использовании ракеты дальнего радиуса действия в войне на Украине произошел в Сингапуре, а не в Берлине. По версии немецких властей, один из участников телефонного разговора, присутствовавший на авиасалоне в Сингапуре (19-25 февраля), вернулся в свой гостиничный номер поздно вечером после посещения вечеринки и, возможно, выпив немного, около полуночи подключился к вышеупомянутому обсуждению с помощью Webex.В заявлении Минобороны Германии говорится, что утечка произошла либо из-за использования небезопасного гостиничного Wi-Fi, либо это было вызвано подключением телефона к Интернету, предоставляемому местным сотовым оператором.В то же время, в материале говорится, что версия с Сингапуром не выглядит убедительной.Журналисты Asia Times напомнили, что о рисках использования Wi-Fi в номерах отеля знают все без исключения туристы. Как об этом не мог знать немецкий офицер?Если же разговор был перехвачен внутри сотовой сети, то маловероятно, что слежка велась именно за офицером бундесвера. Как пишут эксперты, Россия, возможно, и использует перехват информации в Сингапуре, но, в первую очередь, это направлено против американо-сингапурского оборонного сотрудничества.Наконец, в издании допускают, что информация могла попасть к спецслужбам КНР, которые затем передали ее России. Однако, по мнению журналистов, такой вариант маловероятен, хоть и возможен.Между тем авторы статьи удивлены, почему Берлин не рассматривает версию с утечкой непосредственно в Германии. Ведь взлом информационных сетей бундесвера российскими спецслужбами выглядит более вероятным, чем «охота» за немецким офицером за рубежом, который мог и не участвовать в обсуждении удара дальнобойными ракетами на Украине.Кроме того, эксперты подчеркивают, что в разговоре участвовали четыре офицера. И лишь один из них находился в Сингапуре. При этом прослушка остальных почему-то немецкими властями не рассматривается.- говорится в статье.По мнению журналистов, ответом на данный вопрос может быть то, что Минобороны Германии и ранее использовало коммерческие сервисы и мобильные телефоны для всевозможных конфиденциальных разговоров.В итоге, как предполагают эксперты, в бундесвере хотят «замять» всё это дело как можно быстрее. Ведь в противном случае могут возникнуть серьезные политические последствия не только из-за содержания утечки, но и из-за халатности в сфере нацбезопасности ФРГ.