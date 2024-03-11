Оппозиция ЮАР запросила у американского Госдепа содействия на предстоящих выборах

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Оппозиция ЮАР запросила у американского Госдепа содействия на предстоящих выборах

Оппозиционные силы ЮАР обратились к американскому Госдепу за содействием на предстоящих выборах. Таким образом, Демократический альянс ЮАР прямо попросил США вмешаться в запланированные на май текущего года парламентские выборы.

Как сообщает RT, правительство ЮАР выразило решительное осуждение любых попыток представителей оппозиционных сил "продать суверенитет Вашингтону". Как отметил посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетука, страна может изменить свой внешнеполитический курс и выйти из БРИКС, если на выборах победят оппозиционные силы. Ранее по подобному сценарию от участия в БРИКС отказалось новое руководство Аргентины, взявшее курс на тесное сотрудничество с США.



Как отмечает американское издание The Hill, ЮАР укрепила свои позиции в БРИКС благодаря кризису в акватории Красного моря. Атаки йеменских повстанцев-хуситов в Красном море на корабли стран-партнеров Израиля затронули экономику ряда стран, расположенных на значительном расстоянии от эпицентра конфликтов в Красном море и секторе Газа.

Тогда как Евросоюз пострадал от этого конфликта, ряд стран, в том числе и ЮАР, выиграли от изменения маршрутов морских грузоперевозок. Обходной путь увеличил количество судов, заходящих в порты Южной Африки. Также из-за кризиса в акватории Красного моря выиграла Индия: странам Персидского залива теперь выгоднее поставлять туда нефть, чем вести ее в Европу.
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20 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
    Михаил-Иванов
    +2
    Сегодня, 12:14
    Матрасам осталось еще в ЮАР залезть))) Байден вчера честно сознался, что они зря залезли в Ирак, Афганистан и Украину.
    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +4
      Сегодня, 12:29
      Влезть в ЮАР и вывести её из БРИКС, чем не удача для США, при том что ЮАР является богатой полезными ископаемыми страной.
      Ловится на словесную шелуху сонного Джо не стоит когда добыча сама идёт в руки к США. hi
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 12:45
        Матрасы сейчас в своем сарае мышей поймать не могут, какое им ЮАР? Там в этом ЮАР черт ногу сломит. И кого, а вот матрасов там точно не ждут.
      2. Аркадий007 Ранг пользователя
        Аркадий007
        0
        Сегодня, 14:29
        Вот сейчас в Кремле вспомнят и "Вагнер" и Пригожина однозначно.
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 12:37
      Теперь в ЮАР свою "демократию понесут... Надеюсь там ещё про времена белого апартеида не забыли...
      1. Mazunga Ранг пользователя
        Mazunga
        +1
        Сегодня, 14:59
        не там щас черняховские братки валяют снежков
  2. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 12:18
    Демократический альянс ЮАР - хочет вернуть апартеид?
    1. solar Ранг пользователя
      solar
      -1
      Сегодня, 13:47
      Нет. Там и белые и вменяемые черные участвуют, одно время его руководителем был Ммьюзи Мейман- чернокожий политик.
      1. Дост Ранг пользователя
        Дост
        0
        Сегодня, 14:46
        Как можно называть вменяемыми людей, просящих вмешаться во внутренние их дела. Понимая, что до добра это не доведёт.. Это как Навальный с шоблой или презик Аргентины. Это как "наше" "Яблоко" попросит помочь выиграть выборы. Уау амеры помогли Ельцину выиграть в 96 году. И к чему всё это привело.
  3. Voronezh Ранг пользователя
    Voronezh
    +3
    Сегодня, 12:20
    Все по отработанному сценарию. Маленький цветной кипиш и большая смена правительства и внешней политики государства
  4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 12:20
    «Демократический альянс ЮАР прямо попросил США вмешаться в запланированные на май текущего года парламентские выборы» —

    ***
    — "Им без демократии никак!" ...
    ***
  5. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:25
    Оппозиционные силы ЮАР обратились к американскому Госдепу за содействием на предстоящих выборах.
    Для оппозиционеров любой страны Сша - палочка выручалочка особенно по поводу грантов на построение "демократии". Вот и эти побежали за помощью туда же. Кто же кроме американцев может практически безболезненно вмешаться в выборы в другой стране.
  6. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:25
    Лидер партии белый и пользуется колоссальной поддержкой юаровцев живущих за границей.Похоже резня намечается.
    1. Gomunkul Ранг пользователя
      Gomunkul
      +1
      Сегодня, 12:36
      Похоже резня намечается.
      Учитывая, что население ЮАР - 62 027 503 чел. (2 февраля 2022 г.), то ВПК США сможет хорошие деньги "поднять" при удачном стечении обстоятельств с гражданской войной в этой стране.
      Divide et impera - "Разделяй и властвуй" (лат.)
      hi
    2. solar Ранг пользователя
      solar
      +1
      Сегодня, 13:48
      Еще недавно лидером партии был чёрный.
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 14:01
        Наверно не справился с лидерством.Поставили белого.
        1. solar Ранг пользователя
          solar
          0
          Сегодня, 14:04
          А он и не справился. Но сам факт черного главы партии говорит, что это не партия белых.
  7. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +2
    Сегодня, 12:37
    Оппозиционные силы ЮАР обратились к американскому Госдепу за содействием на предстоящих выборах.
    . И что то это все напоминает!?
  8. yumico Ранг пользователя
    yumico
    -1
    Сегодня, 12:51
    Ну что, мид снова рисовать красные линии будет и выражать крайнюю озабоченность?
  9. Uprun Ранг пользователя
    Uprun
    0
    Сегодня, 14:34
    Эх жаль "Леха-парень" до выборов не дожил, а то бы тоже, того, в Госдеп бы обратился.....

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