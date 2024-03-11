Оппозиция ЮАР запросила у американского Госдепа содействия на предстоящих выборах
Оппозиционные силы ЮАР обратились к американскому Госдепу за содействием на предстоящих выборах. Таким образом, Демократический альянс ЮАР прямо попросил США вмешаться в запланированные на май текущего года парламентские выборы.
Как сообщает RT, правительство ЮАР выразило решительное осуждение любых попыток представителей оппозиционных сил "продать суверенитет Вашингтону". Как отметил посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетука, страна может изменить свой внешнеполитический курс и выйти из БРИКС, если на выборах победят оппозиционные силы. Ранее по подобному сценарию от участия в БРИКС отказалось новое руководство Аргентины, взявшее курс на тесное сотрудничество с США.
Как отмечает американское издание The Hill, ЮАР укрепила свои позиции в БРИКС благодаря кризису в акватории Красного моря. Атаки йеменских повстанцев-хуситов в Красном море на корабли стран-партнеров Израиля затронули экономику ряда стран, расположенных на значительном расстоянии от эпицентра конфликтов в Красном море и секторе Газа.
Тогда как Евросоюз пострадал от этого конфликта, ряд стран, в том числе и ЮАР, выиграли от изменения маршрутов морских грузоперевозок. Обходной путь увеличил количество судов, заходящих в порты Южной Африки. Также из-за кризиса в акватории Красного моря выиграла Индия: странам Персидского залива теперь выгоднее поставлять туда нефть, чем вести ее в Европу.
- Wikipedia
Информация