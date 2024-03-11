В ходе ночной атаки российские «Герани» уничтожили пункт временной дислокации иностранных наёмников в Харькове

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В ходе ночной атаки российские «Герани» уничтожили пункт временной дислокации иностранных наёмников в Харькове

Российские ВС нанесли очередной удар по пункту временной дислокации украинских военных, в ночь с воскресенья на понедельник была поражена гостиница "Аэропорт", находящаяся на территории воздушной гавани Харькова. Об этом сообщают российские ресурсы.

По имеющимся данным, удар по гостинице был нанесен дронами-камикадзе типа "Герань" в ходе ночной атаки. Судя по появившимся в Сети кадрам, прилетело там очень хорошо, по-видимому, украинская ПВО не сумела сбить российские беспилотники. Удар подтверждают и власти Харькова, но без подробностей, снова заявляя о поражении "гражданских объектов".



Однако, это не так, аэропорт Харькова с начала российской спецоперации был отдан украинским военным, которые использовали его в своих целях. Даже сегодня на территории аэропорта идут работы по возведению укреплений на случай российского наступления. А гостиница уже давно использовалась как пункт временного размещения военнослужащих ВСУ. На этот раз там находились иностранные наемники, но количество и другие подробности пока отсутствуют. Хотя местные жители сообщают, что ночью рядом со зданием находилось несколько карет скорой помощи.


По нашей информации на территории аэропорта в Харькове происходят укрепительные сооружения. И сама территория используется чисто в военных целях. Сообщают, что там проживали иностранные наёмники

- пишет ТГ-канал Русский Z Харьков.

На данный момент в аэропорту работают экстренные службы, разбирая завалы и туша пожары, оставшиеся после прилетов российских "Гераней".

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    24 комментария
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    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +5
      Сегодня, 12:42
      Так постепенно НАТО и закончится...
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +17
        Сегодня, 12:44
        Надеюсь это были французы Макрона Бонапарта.Кстати по словам американских источников при уничтожении двух ЗРК Patriot погибли их опытные американские экипажи,которые с переменным успехом применяли свои ЗРК на Украине в течении продолжительного промежутка времени.

        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +3
          Сегодня, 13:15
          Там ключевой момент, что сразу после разгрома Пэтриота в США разбился военный вертолет))) Фамилии погибших, видимо, совпадут с именами "сидевших" в вертолете!
          1. ZovSailor Ранг пользователя
            ZovSailor
            +2
            Сегодня, 14:05
            Михаил-Иванов
            Сегодня, 13:15
            Там ключевой момент, что сразу после разгрома Пэтриота в США разбился военный вертолет))) Фамилии погибших, видимо, совпадут с именами "сидевших" в вертолете!
            Да, вот и я о том же, куда только смотрят все эти воздушные, наземные и подземные службы,выпускающие аппараты без ТТО?
            А ведь МО, Минздрав РФ и лично, Верховный Главнокомандующий предупреждали:
            зачем вам кровавое бабло, зачем вам битые от ВС РФ в СВО Хари?
            Теерь придётся испить горьку чашу до дна, как и тем, кто по призыву главного лягушатника Макакрона и поленьев Сикорского наряду с три болтами хотят попробовать
            комиссарского тела? Ваши плечи хрупкие хрустнут под нагрузками. Только сами русские
            Могут биться с русскими!!!
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 12:58
        Так постепенно НАТО и закончится...

        Чем меньше их тем нашим лучше...
        Не нужно только сильно мучить...
        "Гераньку" ночью запустил
        И сразу всех похоронил...
      3. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        -2
        Сегодня, 13:39
        Михаил-Иванов
        Сегодня, 12:42
        Так постепенно НАТО и закончится
        Имею сказать, таки, И не надейтесь! Придёт к рулежу ян ке ср ией Трамп, он им устроит Мать
        Кузькину по примеру Н. Хрущёва!
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +2
          Сегодня, 13:45
          Он уже один раз пришел, весь свой срок бролся с сенатом и конгрессом. И сейчас будет та же история...
          1. ZovSailor Ранг пользователя
            ZovSailor
            +1
            Сегодня, 13:54
            Будем надеяться на лучший исход наших взаимных мыслей: хотя человек чм у да ко ватый, ув Ким Чен Ын не даст соврать, но не как политик, а как бизнесмен,
            урежет аппетиты в множество ненасытных гей - еуропейских и саксо наглых харь!
      4. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        +1
        Сегодня, 13:45
        Михаил-Иванов
        Сегодня, 12:42
        Так постепенно НАТО и закончится.
        Вау, что теерь будет? Страшно подумать 200х , 300х немеряно, а земля в гей-еуропии дорогая , кладбища с времён ВОВ не строили, как вна 404, не расширяли?
        А слёзы , вдовы, ? Кому за них отвечать, кроме Макарона, деда Дементия, Сикорского-Туска и прочих ливерных колбас, Бэрбоков, Суна рашиков?
        А ведь как хорохорились, никто , кроме нас, совсем, как вдв в РФ?
        И что в сухом остатке, сдулись?
      5. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        +3
        Сегодня, 13:48
        Ждём`C появлений некрологов в гей еуропейских и матрас- ных масс медиа об очередных
        несчастных случаях в автокатастрофах и падении с высокогорных Альпийских лыжных трасс
        высокопоставленных чинов НАТО не надо!
      6. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        0
        Сегодня, 14:59
        "пиши больше ,чего их басурман жалеть"
    2. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 12:45
      Ждём уточнений насчёт наличия/отсутствия в зоне поражения боевых петушков из Франции. Хотя, после прошлого удачного прилёта "Искандера" у них молго пропасть желание и дальше пользоваться удобствами гостиниц Харькова. Не везёт им в исконно русском городе, да и другим "гостям" ничего хорошего не светит.
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +1
        Сегодня, 12:56
        Размещение наёмников в Харькове это всё равно что сделать их мишенями подставив под удар.От Харькова до границы 40 км,а на вооружении у ВСК России появились УПАБ Д-30СН это такие полуКР/полуПАБ.Их самолёты могут запускать с малых высот,затем включается движок на непродолжительное время и она точно планирует на цель.В интернете есть информация что до 90-95 км дальность её поражения.
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          0
          Сегодня, 13:02
          На приведенных фотографиях изображена не разорвавшаяся авиабомба с модулем коррекции планирования нового типа, очень напоминающая американскую Powered JDAM. Вся начинка УМПБ Д-30СН упрятана внутрь аэродинамически выверенного корпуса, оснащенного раскладывающимися крыльями, которые делают его похожим на крылатую ракету.
    3. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +10
      Сегодня, 12:46
      По статистике которую ведут наши силовики, с февраля 2022 по настоящее время, потери стран НАТО — 121 офицер и 96 сержантов .Кроме того более 270 "отпускников" и 6 894 ЧВКашников. Всего за это время на ТВД Украины санитарные потери "не граждан Украины" — порядка 30 тыс. человек. Все таки "Герани" и "Искандеры" эффективно работают , что не говори.
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        0
        Сегодня, 12:52
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        Всего за это время на ТВД Украины санитарные потери "не граждан Украины" — порядка 30 тыс. человек.

        Ну они же сами хотели денег и острых ощущений, вот и результат - деньги уже не нужны, острые ощущения получены в полной мере.
      2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 13:47
        Это заниженные цифры! Потери офицеров и инструкторов точно больше.
    4. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      +4
      Сегодня, 12:51
      Надо забирать русский город Харьков из бандеровских поганых рук.
      1. borisvt Ранг пользователя
        borisvt
        +2
        Сегодня, 12:57
        ..забирать русский город Харьков
        и не только, и не только!
    5. kosmozoo Ранг пользователя
      kosmozoo
      +2
      Сегодня, 13:20
      С Россией надо разговаривать с позиции силы, заявил глава МИД франции, и ничего не сделал, кроме очередного призыва к европейцам.
      А Путин ответил, что надо быть добрее, и подарил весенний букет французским постояльцам в Харькове.
      1. Ломастер Ранг пользователя
        Ломастер
        0
        Сегодня, 14:09
        Ахаха! Сарказм в точку!
    6. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -3
      Сегодня, 13:32
      Однако, зашибись! Имею сказать, таки: ежели Магомет не идёт к горе, что будет с горой?
      Неужели опять главному лягушатнику и недо бонапарту Мака рону так и не выпадет счастье примерить знаменитую треуголку, привезённую с о-ва Св. Елены?
      А что делать остальным поленьям сикорским, три болтам, уже приступившим
      к высадке на вна 404?
      А МО и Минздрав РФ предупреждал!!!Видно войны вам не впрок за пивными кружками.
      Повторяйте как урок, - Не воюйте с русскими!!!
    7. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 14:27
      Опять своими певео гражданские объекты хреначили? Вообще плевать уже давно сами наскакали.
      И когда разбирать приезжают надо еще добавлять.
    8. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      0
      Сегодня, 14:40
      То, что "Скорые" были плохо, лучше бы одни рефрижераторы.

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