В ходе ночной атаки российские «Герани» уничтожили пункт временной дислокации иностранных наёмников в Харькове
Российские ВС нанесли очередной удар по пункту временной дислокации украинских военных, в ночь с воскресенья на понедельник была поражена гостиница "Аэропорт", находящаяся на территории воздушной гавани Харькова. Об этом сообщают российские ресурсы.
По имеющимся данным, удар по гостинице был нанесен дронами-камикадзе типа "Герань" в ходе ночной атаки. Судя по появившимся в Сети кадрам, прилетело там очень хорошо, по-видимому, украинская ПВО не сумела сбить российские беспилотники. Удар подтверждают и власти Харькова, но без подробностей, снова заявляя о поражении "гражданских объектов".
Однако, это не так, аэропорт Харькова с начала российской спецоперации был отдан украинским военным, которые использовали его в своих целях. Даже сегодня на территории аэропорта идут работы по возведению укреплений на случай российского наступления. А гостиница уже давно использовалась как пункт временного размещения военнослужащих ВСУ. На этот раз там находились иностранные наемники, но количество и другие подробности пока отсутствуют. Хотя местные жители сообщают, что ночью рядом со зданием находилось несколько карет скорой помощи.
- пишет ТГ-канал Русский Z Харьков.
На данный момент в аэропорту работают экстренные службы, разбирая завалы и туша пожары, оставшиеся после прилетов российских "Гераней".
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