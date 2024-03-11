В прессе США: подготовке пилотов ВСУ управлению самолётами F-16 в Дании помешал языковой барьер
Подготовке пилотов ВСУ управлению самолетами F-16 в Дании помешал языковой барьер. Их начали обучать в августе, но обучение из-за пробелов в знании украинскими военными английского языка сильно затянулось.
Об этом сообщают журналисты газеты The New York Times, ссылаясь на датских официальных лиц.
- говорится в статье.
В прессе США также отмечается, что военнослужащие ВСУ, как оказалось, не знакомы с приемами пилотирования, которые принято применять в западных ВВС.
Разумеется, граждане Дании вряд ли способны разговаривать по-украински, да им это и не нужно, а на Украине мало кто понимает датский. Поэтому скандинавские инструкторы обучали летчиков ВСУ, используя английский язык, который считается наиболее распространенным в мире средством межнационального общения.
С другой стороны, украинские военные прекрасно понимают, что чем медленнее будет проходить обучение, тем позже они попадут на передовую. А там ВСУ сейчас несут серьезные потери в технике и живой силе. Таким образом, языковый барьер может способствовать сохранению их жизней.
Собственно, хорошим выходом в данной ситуации могло бы стать преподавание на русском языке, который на Украине понимают все. Но вполне возможно, что в процессе обучения курсанты могут «забыть» и его.
Незадолго до этого датское оборонное ведомство сообщило, что в общей сложности ему удалось подготовить на территории Британии примерно две тысячи украинских военных.
- Минобороны США
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