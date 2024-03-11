В прессе США: подготовке пилотов ВСУ управлению самолётами F-16 в Дании помешал языковой барьер

17
В прессе США: подготовке пилотов ВСУ управлению самолётами F-16 в Дании помешал языковой барьер

Подготовке пилотов ВСУ управлению самолетами F-16 в Дании помешал языковой барьер. Их начали обучать в августе, но обучение из-за пробелов в знании украинскими военными английского языка сильно затянулось.

Об этом сообщают журналисты газеты The New York Times, ссылаясь на датских официальных лиц.



Украинские пилоты были готовы летать только в январе

- говорится в статье.

В прессе США также отмечается, что военнослужащие ВСУ, как оказалось, не знакомы с приемами пилотирования, которые принято применять в западных ВВС.

Разумеется, граждане Дании вряд ли способны разговаривать по-украински, да им это и не нужно, а на Украине мало кто понимает датский. Поэтому скандинавские инструкторы обучали летчиков ВСУ, используя английский язык, который считается наиболее распространенным в мире средством межнационального общения.

С другой стороны, украинские военные прекрасно понимают, что чем медленнее будет проходить обучение, тем позже они попадут на передовую. А там ВСУ сейчас несут серьезные потери в технике и живой силе. Таким образом, языковый барьер может способствовать сохранению их жизней.

Собственно, хорошим выходом в данной ситуации могло бы стать преподавание на русском языке, который на Украине понимают все. Но вполне возможно, что в процессе обучения курсанты могут «забыть» и его.

Незадолго до этого датское оборонное ведомство сообщило, что в общей сложности ему удалось подготовить на территории Британии примерно две тысячи украинских военных.
  • Минобороны США
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:49
    «Подготовке пилотов ВСУ управлению самолётами F-16 в Дании помешал языковой барьер» —

    ***
    — Датчане отказываются учить мову ...
    ***
    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +1
      Сегодня, 12:50
      Т.е зпадные инструкторы даже мову выучить не удосужились...вот подлецы wassat
      1. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 13:07
        Чёрный
        Сегодня, 12:50
        Т.е западные инструкторы даже мову выучить не удосужились...вот подлецы
        Не вопрос, г в но; привыкший ползать - летать не можэ! Так по мове верно???
    2. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      0
      Сегодня, 12:56
      Да xoxлы сами её толком не знают. Только на камеру на ней и хрюкают.))
    3. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 13:13
      Тут на днях Чунга-Чанга (Жан Пьер) объяснила что Абрамсы, которые горят на Украине, не американские - у них другая комплектация, украинские экипажи и вообще это теперь танки хохла!) laughing
    4. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 14:54
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Датчане отказываются учить мову
      Пусть учат суржик wink
  2. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Ломастер Ранг пользователя
        Ломастер
        -5
        Сегодня, 12:54
        Очередная красная линия будет стёрта. Следующая, как понимаю, ракеты Томагавк.
      2. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        0
        Сегодня, 12:54
        Чем дольше будем красные линии чертить, тем с большей вероятностью появится всё...и самолёты, и ракеты, и войска..
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +4
          Сегодня, 12:56
          Оно уже появляется. Постепенно....
  3. Скобаристан Ранг пользователя
    Скобаристан
    0
    Сегодня, 13:00
    Цитата: Ломастер
    Следующая, как понимаю, ракеты Томагавк.

    Пишите сразу ТЯО. Чего уж стесняться. Кстати на видео с "зелёными деревьями " разглядели ёлки и снежок и голые ветки ?
  4. blackGRAIL Ранг пользователя
    blackGRAIL
    0
    Сегодня, 13:03
    Западные СМИ во всей своей красе, как всегда, все извратили и переврали. Вспоминается недавняя новость Рейтерс, что "одна из сторон" украинского конфликта проигрывает.

    Подготовке пилотов ВСУ управлению самолетами F-16 в Дании помешал языковой барьер. Их начали обучать в августе, но обучение, из-за пробелов в знании украинскими военными английского языка, сильно затянулось.

    Подготовке пилотов ВСУ управлению самолетами F-16 в Дании помешал языковой барьер. Их начали обучать в августе, но обучение, из-за пробелов в знании датскими военными украинской мовы, сильно затянулось.
  5. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 13:04
    Ну, как всегда! Плохому фаберже мешает неглиже? А может, правду в студию на ВО - пилоты вна
    просто разбегаются по всем видимым и невидимым шхерам гей-еуропии!
  6. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 13:17
    Резонно, были в Кореях, Вьетнамах и Афганистанах, знаем, какие бывают пилоты; Ли си цын ы, Си ни цин ли, Маха ве- ди ви.
    Так что к сюпризам нашим ВКС РФ в СВО не привыкать, а горят все эти Фу -16, Фу- 35 ярче танков!
    Успехов ВКС РФ в СВО ! Бей первым, Ваня! Другие лезть не будут!Что вы прёте на рожон лбами голливудскими. Ход сражения предрешён,-
    Не воюйте с русскими!!!
  7. antiaircrafter Ранг пользователя
    antiaircrafter
    0
    Сегодня, 13:26
    Может НАТОвцы специально затягивают подготовку пилотов.
    Когда Украина окончательно исчезнет, у НАТО станется куча подготовленных пилотов для свих ВВС. Ну а где уж их потом будут использовать, то науке не известно.
  8. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    0
    Сегодня, 13:33
    из-за пробелов в знании украинскими военными английского языка сильно затянулось.

    Интересно, а этот американский журнал уверен, что украинские пилоты знают "мову" (украинский язык). Переводили бы 'User manual F-16' на русский, дело пошло бы быстрее. wassat
  9. Владимир_Д Ранг пользователя
    Владимир_Д
    0
    Сегодня, 13:47
    Есть высокая вероятность что все-таки не украинцев посадят за штурвалы стареньких ф-16, а наемников, например, отлетавших свое ветеранов стран НАТО, но скорее всего колумбийцев которые являются эксплуатантами этих самолетов многие годы.
  10. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 14:52
    Скакуасы не понимают датского или наоборот?

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»